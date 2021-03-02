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Тупицький (227) ДБР (2567) Сухачов (55)

Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов

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Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов

Найближчим часом очікуються результати розслідувань щодо окремих кримінальних проваджень, де фігурує Олександр Тупицький, відсторонений від посади голови Конституційного Суду України.

Таку заяву зробив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у вівторок на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується кримінальних проваджень. Вони дійсно є в ДБР. Щодо них щодня проводиться робота слідчих. Перспектива кримінальних проваджень: найближчим часом ми очікуємо результатів завершення щодо конкретних проваджень, є певні труднощі з іншими провадженнями", - сказав Сухачов.

Після завершення розслідування ДБР поінформує про це, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК направило до суду протоколи про два порушення відстороненого голови КСУ Тупицького

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

Також читайте: Зеленський про Тупицького: КС зараз заблокований через одного товариша, позбудемося товариша - Суд почне роботу
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Рифмастер в тюрьме, Тупицкий на свободе. Найди причину?
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02.03.2021 19:27 Відповісти
следователи работают денно и нощно...
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02.03.2021 19:31 Відповісти
Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 6252 Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 4432
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02.03.2021 20:17 Відповісти
отголоски псевдолюстрации...
под люстрацию попал только бузына с чечетовым...
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02.03.2021 19:32 Відповісти
Чечетов улетел...
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02.03.2021 19:34 Відповісти
Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 7663 Второй сезон квартальных зебилов

Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 1721
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02.03.2021 19:33 Відповісти
т.е. пока никуя нету(и наверное и не будет разве что притянутые за уши как с угол.делом по Шеремету) и весь этот движ нужно как-то оправдать перед пиплом ..ЗеИдиоты, я правильно понял!? Следователи ежедневно работают по уголовным делам против Тупицкого, в ближайшее время объявят результаты, - и.о. главы ГБР Сухачев - Цензор.НЕТ 8302
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02.03.2021 19:34 Відповісти
Та страшне , млять, прямо заморозили! А що доблесний КС робив стільки часу після прийняття ВР Закону про землю і підписання його президентом Зеленським? Чи цей мордоворот тільки і може, що по Дубаях шмигать? Так не потрібно було в номерах відпочивати для королів і мільярдерів. напевне, це Вову і дістало, президент країни все-таки! Цікаво, де відпочивав президент Зеленський перебуваючи нещодавно в арабських Еміратах з офіційним візитом?
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02.03.2021 20:23 Відповісти
Слідчі щодня працюють у кримінальних справах проти Тупицького, найближчим часом оголосять результати, - в.о. голови ДБР Сухачов - Цензор.НЕТ 7874
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02.03.2021 20:14 Відповісти
.. скільки можно ...... МАЛАНЦІ ..вступіться від Голови КС України .. ВСЕОДНО за крадіжку СвЗемлі БУДЕТЕ зліквідовані ... ..Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі - а НЕ в Законодавчому полі -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені...
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02.03.2021 21:06 Відповісти
Серьёзно?...Каждый день?...Тогда почему Тупицуий ещё на свободе и вполне пользуется несоответствующими доходам благами?
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02.03.2021 21:17 Відповісти
 
 