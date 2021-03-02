Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар. ДОКУМЕНТ
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Ідеться про постріли УОФ12, виготовлені в СРСР у 1986-1988 рр. Вони не відповідають вимогам безпеки і не підлягають закупівлі як небезпечні й неефективні.
Про це йдеться в повідомленні про кримінальне правопорушення, яке нардеп "Європейської солідарності" Михайло Бондар направив на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової. Документ є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
За даними Бондаря, 19.10.2020 року між МО України та ДП "Укрспецекспорт" укладено державний контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 пострілів УОФ12 за ціною, еквівалентною 760 євро за штуку. Загальна вартість сягнула 126,5 млн грн. Як постачальника вказано Czech Defense Systems a.s.
Депутат наголошує, що йдеться про радянські боєприпаси 1986-1988 рр виробництва, які зняло з експлуатації і продає як зайве майно Міноборони Болгарії.
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"Закуплені за держконтрактом № 403/1/20/74 постріли належать до 3-ї категорії і не підлягають закупівлі, як небезпечні та неефективні. Заступник міністра оборони О.Миронюк... з метою приховування ціни і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, скоординував схему поставок, у якій задіяні три приватні суб'єкти з юрисдикцією в Болгарії, Словаччині і Чехії для проведення безтоварних операцій або операцій, які не змінюють характеристик товару", - стверджує Бондар.
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Небезпечні й старі снаряди, за даними депутата, закупили за підвищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю. Збитки бюджету, за даними депутата, становлять 48,28 млн грн.
Україні вже пропонували закупити ці постріли в 2018-2019 рр. по 450 євро, але тоді Міноборони відмовилося придбати їх, оскільки вони не відповідають вимогам і стандартам, зазначає Бондар.
Будь ласка, зачекайте...
А ничего что в НАТО нету 100 мм орудий, и снаряды подлежат утилизации как не соответствующие стандарту вооружений в НАТО
Наверное посмел раскритиковать величайшего стратега всех времен и народов...
Может имел наглость сравнить его с Наполеоном, или Клаузевицем...
Я нічого не забув?
у нас все старые (подходящие к сроку годности) боеприпасы на учениях расстреливают, и закладывают в хранилища уже свежие.
Это же не Хлеб консервированный, который бессрочно хранится в продовольственных запасах.
Я такой на Кубе ел, единственная радость была, хлеба пожевать ибо на Кубе пшеницу-рожь не выращивают. Сами жрут фрукты и нихрена им не делается, мы же привыкли к мясу (консервы), молоку (консервы), хлебу (тоже консервы).
У нато стандарт 105 , 120 и 155 мм
Там все еще они на вооружении, РФ же их обслуживает.
платників податків України, за таке у військовий час розстріл або повішання
над добьють та нещасну (несУщАщЕ...)- недопрацювала.
Неплохая штука была - МТ-12, а боеприпасы смотрю дорогие...
Это еще не торговля на крови? Не барыга, не?
1 ч ·
Отже, ситуація наступна.
Міністерство Оборони України, незважаючи на те, що плутає деякі букви і цифри, і керується ******** версією Леоніда Брєжнєва, спить не завжди.
Інколи воно просинається, і ворує.
Пан народний депутат Бондар показав дуже просту схему. Настільки просту, що вона навіть не схема.
Те, що всім іншим продавець готовий продавати максимум по 470 євро, МО закупило за 760 євро.
Обсяг переплати - 290 євро на кожному снаряді.
Корупційна складова при закупівлі - 61%.
В дірку між цими 470 і 760 поміщаються не лише особняки для міністра Тарана, заступника міністра Міронюка і ще не знаю, кого.
В дірку між конкретно цими 470 і 760 поміщаються життя українських вояків і квадратні метри української землі.
Отака хєрня. Більше казати нема чого. Це вбивство. Це той конкретний випадок, коли корупція саме вбиває, без перебільшень.
Вадим Ноздря с 2002 по 2006 год работал заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СЗТФ "Прогресс").
В 2008 году он занял должность генерального директора ООО "Савик Шустер Студиос"
З 2012 гендиректор ТОВ "Істіл-менеджмент", що надає консультативні послуги бізнесу. Безпосереднім засновником фірми є офшор "Айред Холдінгс Лімітед" із Британських Віргінських Островів, а кінцевим бенефіціарним власником - британський підприємець пакистанського походження Мохаммад Захур.
2016 - директор Львівського комунального підприємства "Зелене місто". Обіцяв що до середини 2019 року у Львові "повноцінно запрацює сміттєпереробний завод", але в тільки в березні 2020 року буде визначено переможця міжнародного тендеру з будівництва заводу за кошти ****. Видання "Наші гроші" з'ясувало, що хоча **** найняв PR-агентство для промоції львівського проекту поводження з твердими побутовими відходами, ЛКП "Зелене місто" планує витратити на піар ще 1,6 млн грн.
МО закупило небезпечні й старі снаряди за завищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю.
Збитки бюджету становлять 48,28 млнгрн.https://facebook.com/kabakaevsemen/posts/2901219660199105
Кормобаза на замку. Укроборонпром це виключно для прикриття кормобази. Обліку немає взагалі, усі договори таємні і негайно знищуються. То не на