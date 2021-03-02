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боєприпаси (1705) Бондар Михайло (32) Міноборони (5298) закупівлі (598) Венедіктова (756)

Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп

Ідеться про постріли УОФ12, виготовлені в СРСР у 1986-1988 рр. Вони не відповідають вимогам безпеки і не підлягають закупівлі як небезпечні й неефективні.

Про це йдеться в повідомленні про кримінальне правопорушення, яке нардеп "Європейської солідарності" Михайло Бондар направив на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової. Документ є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

За даними Бондаря, 19.10.2020 року між МО України та ДП "Укрспецекспорт" укладено державний контракт № 403/1/20/74 на поставку 5000 пострілів УОФ12 за ціною, еквівалентною 760 євро за штуку. Загальна вартість сягнула 126,5 млн грн. Як постачальника вказано Czech Defense Systems a.s.

Депутат наголошує, що йдеться про радянські боєприпаси 1986-1988 рр виробництва, які зняло з експлуатації і продає як зайве майно Міноборони Болгарії.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон "Про оборонні закупівлі" ніяк не запустять, за 2 місяці Міноборони оголосило майже в 6 разів менше лотів, ніж рік тому, - експерт Кирієнко

"Закуплені за держконтрактом № 403/1/20/74 постріли належать до 3-ї категорії і не підлягають закупівлі, як небезпечні та неефективні. Заступник міністра оборони О.Миронюк... з метою приховування ціни і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, скоординував схему поставок, у якій задіяні три приватні суб'єкти з юрисдикцією в Болгарії, Словаччині і Чехії для проведення безтоварних операцій або операцій, які не змінюють характеристик товару", - стверджує Бондар.

Також на Цензор.НЕТ: Міноборони шукає заміну радянському позашляховику УАЗ, - Таран

Небезпечні й старі снаряди, за даними депутата, закупили за підвищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю. Збитки бюджету, за даними депутата, становлять 48,28 млн грн.

Україні вже пропонували закупити ці постріли в 2018-2019 рр. по 450 євро, але тоді Міноборони відмовилося придбати їх, оскільки вони не відповідають вимогам і стандартам, зазначає Бондар.

Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп ЄС Бондар 01
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп ЄС Бондар 02
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп ЄС Бондар 03
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Топ коментарі
+42
Свинарчуки! Торгівля на крові! Барига! Війна не скінчується тому, що це вигідно Порошенку! Мальдіви! Офшори! Збагачення у 82 рази! Мир в очах путіна! Нада просто пєрєстать стрєлять!

Я нічого не забув?
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02.03.2021 19:40
+23
Это повод покупать хлам, который собирались утилизировать?
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02.03.2021 19:41
+22
Га, шо то затупотило? - А то Белецкий побежал пикетировать ОП)
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02.03.2021 19:41
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Ты как с бутылки слез, козломорд?
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02.03.2021 19:42 Відповісти
особенно с горлышка?
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02.03.2021 20:28 Відповісти
Зашибись...
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02.03.2021 19:35 Відповісти
Как будто в Украине снаряды новые, ещё и по старше используются
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02.03.2021 19:38 Відповісти
Это повод покупать хлам, который собирались утилизировать?
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02.03.2021 19:41 Відповісти
Так цена видишь какая подходящая, - было 400 евро стало 760)
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02.03.2021 19:44 Відповісти
А кто сказал что то хлам , тот дебил депутат
А ничего что в НАТО нету 100 мм орудий, и снаряды подлежат утилизации как не соответствующие стандарту вооружений в НАТО
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02.03.2021 19:51 Відповісти
Дебил тебе, опарыш, лыбу по утрам с зеркала тянет
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02.03.2021 20:31 Відповісти
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 4277
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02.03.2021 19:52 Відповісти
А хіба то не Петро таку плюху зеленському підсунув ? Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь - Цензор.НЕТ 8724
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02.03.2021 19:37 Відповісти
Через два года уже очень сложно такую гипотезу протолкнуть...
Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь - Цензор.НЕТ 7162
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02.03.2021 19:43 Відповісти
даже если очень хоєцца ))))
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02.03.2021 19:46 Відповісти
Сирьожа Лещ или Люся Арестович и не такое скажут. Абы монетки падали исправно в карманы.
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02.03.2021 19:54 Відповісти
Арестович уже молчит, что в общем на него не похоже.
Наверное посмел раскритиковать величайшего стратега всех времен и народов...
Может имел наглость сравнить его с Наполеоном, или Клаузевицем...
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02.03.2021 19:57 Відповісти
ЦКАВО ЧИТАТИ ВАС БАРИГ ГАВКАЄТЕ ТІЛЬКИ ПРИ ЯКОМУ БАРИЗІ БІЛЬШЕ КРАДУТЬ, КОЗЛИ, І НІХТО НЕ РОЗКРИВ СВОЮ ПАЩЕКУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІНОБОРОНІВЦІВ, ЯКІ ПОЗРИВАЛИ ТЕРМІНАЛИ З ************ А ТЕПЕР КУПЛЯЮТЬ ХЛАМ,ІЩЕ ЗА ЦЕ ДОДАТКОВО ПОЛУЧАТЬ ПРЕМІЮ ВІД ЗАІНТЕРЕСОВАНОЇ СТОРОНИ, А ВИ ПІДБАРИЖНИКИИ ВСЕ ЗА СВЇХ БААИГ, ЧИЙ ПІДЛІШИЙЙ.
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03.03.2021 06:14 Відповісти
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2524
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03.03.2021 09:59 Відповісти
Ну, зебіли впораються. Не вперше.
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02.03.2021 19:49 Відповісти
Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 5259
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02.03.2021 19:53 Відповісти
ы я Сергый лещенко те гывно з того пыдгузника вылызую
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02.03.2021 20:29 Відповісти
- А я вот ковидом не болел, поэтому по одному только запаху точно определить не могу, - заявил Лещенко, чтобы сменить тему. - Мне обязательно надо языком лизнуть. Владимир Александрович, позвольте на минуточку вашу ягодицу. Джерело: https://censor.net/ua/r3250128
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02.03.2021 22:33 Відповісти
Свинарчуки! Торгівля на крові! Барига! Війна не скінчується тому, що це вигідно Порошенку! Мальдіви! Офшори! Збагачення у 82 рази! Мир в очах путіна! Нада просто пєрєстать стрєлять!

Я нічого не забув?
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02.03.2021 19:40 Відповісти
по-мелочи))) лисапед, как средство передвижения...дворцы - детям.. и если я нарушу закон...)))
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02.03.2021 19:51 Відповісти
Осталось показать отрубаные руки и запустить надувных свинарчуков!!! Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 7104
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02.03.2021 20:07 Відповісти
Га, шо то затупотило? - А то Белецкий побежал пикетировать ОП)
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02.03.2021 19:41 Відповісти
не удивлюсь если болгары ещё и заплатили нашим за вывоз и утилизацию боеприпасов...
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02.03.2021 19:42 Відповісти
вот не знаю, как там в Европе.
у нас все старые (подходящие к сроку годности) боеприпасы на учениях расстреливают, и закладывают в хранилища уже свежие.

Это же не Хлеб консервированный, который бессрочно хранится в продовольственных запасах.
Я такой на Кубе ел, единственная радость была, хлеба пожевать ибо на Кубе пшеницу-рожь не выращивают. Сами жрут фрукты и нихрена им не делается, мы же привыкли к мясу (консервы), молоку (консервы), хлебу (тоже консервы).
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02.03.2021 19:43 Відповісти
Ага. А патом па Варонєжу снаряди лєтают.
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02.03.2021 19:54 Відповісти
А как в НАТО они их растреляют если у них нету орудий 100 и 125 миллиметровых
У нато стандарт 105 , 120 и 155 мм
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02.03.2021 19:55 Відповісти
в НАТО всё есть., на то оно и НАТО
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02.03.2021 20:05 Відповісти
у них и Т-34 стоят в загашнике, на всякий пожарный. как и в РФ на особом хранении, до особого случая и Т-34 сгодится. В африку например продать Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2766.
Там все еще они на вооружении, РФ же их обслуживает.
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02.03.2021 22:31 Відповісти
Щось дуже гарно "спєлісь" з чехами у плані закупівлі металобрухту на грощі
платників податків України, за таке у військовий час розстріл або повішання Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь - Цензор.НЕТ 5751
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02.03.2021 19:43 Відповісти
вони колись нажеруться? чи все ж таки добьють цю нещасну країну?
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02.03.2021 19:55 Відповісти
доплата за українську? чи племінна та остання ... здохла? Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2261
над добьють та нещасну (несУщАщЕ...)- недопрацювала. Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 2100
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02.03.2021 22:41 Відповісти
Ну, вы же понимаете, что это ни какая не торговля на крови. Просто дитишкам на молочишко.
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02.03.2021 19:43 Відповісти
Вместо того чтобы европейцы нам заплатили за утилизацию списанного, зеленобарыги растранжирили кучу денег украинских налогоплательщиков.
Неплохая штука была - МТ-12, а боеприпасы смотрю дорогие...
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02.03.2021 19:44 Відповісти
Так может и заплатили! И есть какая-то секретная часть договора, так сказать, не для посторонних глаз!
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02.03.2021 20:07 Відповісти
Поклёп! Боеприпасы позднего СССР вечные! Закупивших их по такой смешной цене наградить!
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02.03.2021 19:49 Відповісти
А что там зелепупикам про торговлю на крови на уши вешали???
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02.03.2021 19:51 Відповісти
Знову Порошенко накакав Зеленському в шортики...
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02.03.2021 19:53 Відповісти
Цікаво, а де поділась місцева спільнота свідків кінця епохи зубожіння? Така новина пропадає... 😁
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02.03.2021 19:53 Відповісти
Страна 7-й год в войне.Ох и ублюдки...
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02.03.2021 19:53 Відповісти
Який міністр, такі й **********. Тим більше за гарний відкат.
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02.03.2021 19:54 Відповісти
почему Украина до сих пор не запустила машину военного производства??? Нужно свои боеприпасы производить!
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02.03.2021 19:54 Відповісти
https://youtu.be/3LBUtbFXls8
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02.03.2021 19:58 Відповісти
Давайте дебилы! Спойте нам про Свинарчуков! Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар - Цензор.НЕТ 9891
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02.03.2021 20:05 Відповісти
Во все времена мародеров на войне вешали. А у нас они получают государственные награды.
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02.03.2021 20:07 Відповісти
Це тому, що у нас замість полковника Штауффенберга сцикуни з лампасами.
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02.03.2021 20:20 Відповісти
Не сцикуни,а вороги української державності!
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03.03.2021 00:53 Відповісти
Не удивлюсь если по факту эти боеприпасы "купили" в Калиновке или Балаклее, а потом просто бумаги оформили. очень на это похоже. На фига покупать за рубежом, если без всякого учета они годами лежали под открытым небом.
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02.03.2021 20:11 Відповісти
накупили мусора на 48,25 млн грн
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02.03.2021 20:24 Відповісти
Весна іде. Пане Зеленський! Ось і прекрасний привід когось посадити. Можете почати з Тарана, а дальше по штатному розпису...
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02.03.2021 20:28 Відповісти
Не, так очень быстро можно выйти на самого себя
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02.03.2021 20:35 Відповісти
А он же не лох какой то, и ему уже 43 годика
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02.03.2021 20:37 Відповісти
Свинарчуки чи ні?
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02.03.2021 20:49 Відповісти
кодло злодійське.
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02.03.2021 21:02 Відповісти
Нацжены! Когда вы начнете закидывать бубочку плюшевыми хомчаками,таранами и ермаками???
Это еще не торговля на крови? Не барыга, не?
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02.03.2021 21:08 Відповісти
А сам коли сраку піднімеш?
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03.03.2021 11:49 Відповісти
Я эту ЗЕКо-манду не выбирала! Кто выбирал , тот пусть и выметает их)))
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03.03.2021 21:33 Відповісти
Під час війни це називаєтся мародество навіть більше це вороги ,пожитєвий строк з конфіксацією майна і відправити міністра оборони в відставку.
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02.03.2021 21:20 Відповісти
Делаю прогноз - военные поделятся с прокурорскими и после экспертиз, которые затянутся на месяц-второй "ознак злочину" не обнаружат
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02.03.2021 21:26 Відповісти
В конце-концов, если война, то отстреливать этот хлам снова мобилизируют "учителей и трактористов" пока генералы да прокурорские будут выжидать "чья возьмет"
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02.03.2021 21:28 Відповісти
Кто тут негодяй...Европа или МО?
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02.03.2021 21:52 Відповісти
И что, не с кого спросить? Там был получатель и закупщик они все видели и знали . Почему не садят их?
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02.03.2021 23:00 Відповісти
Alex Noinets

1 ч ·

Отже, ситуація наступна.

Міністерство Оборони України, незважаючи на те, що плутає деякі букви і цифри, і керується ******** версією Леоніда Брєжнєва, спить не завжди.

Інколи воно просинається, і ворує.

Пан народний депутат Бондар показав дуже просту схему. Настільки просту, що вона навіть не схема.

Те, що всім іншим продавець готовий продавати максимум по 470 євро, МО закупило за 760 євро.

Обсяг переплати - 290 євро на кожному снаряді.

Корупційна складова при закупівлі - 61%.

В дірку між цими 470 і 760 поміщаються не лише особняки для міністра Тарана, заступника міністра Міронюка і ще не знаю, кого.

В дірку між конкретно цими 470 і 760 поміщаються життя українських вояків і квадратні метри української землі.

Отака хєрня. Більше казати нема чого. Це вбивство. Це той конкретний випадок, коли корупція саме вбиває, без перебільшень.
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02.03.2021 23:19 Відповісти
09.01.2020 г. государственную компанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром" возглавил Вадим Ноздря.

Вадим Ноздря с 2002 по 2006 год работал заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СЗТФ "Прогресс").

В 2008 году он занял должность генерального директора ООО "Савик Шустер Студиос"
З 2012 гендиректор ТОВ "Істіл-менеджмент", що надає консультативні послуги бізнесу. Безпосереднім засновником фірми є офшор "Айред Холдінгс Лімітед" із Британських Віргінських Островів, а кінцевим бенефіціарним власником - британський підприємець пакистанського походження Мохаммад Захур.

2016 - директор Львівського комунального підприємства "Зелене місто". Обіцяв що до середини 2019 року у Львові "повноцінно запрацює сміттєпереробний завод", але в тільки в березні 2020 року буде визначено переможця міжнародного тендеру з будівництва заводу за кошти ****. Видання "Наші гроші" з'ясувало, що хоча **** найняв PR-агентство для промоції львівського проекту поводження з твердими побутовими відходами, ЛКП "Зелене місто" планує витратити на піар ще 1,6 млн грн.
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02.03.2021 23:22 Відповісти
Свій карман важніше.
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03.03.2021 00:14 Відповісти
МО в черговий раз спродукувало лайно.
МО закупило небезпечні й старі снаряди за завищеною ціною. Україна віддала за кожен постріл 760 євро при тому, що на ринку ЄС вони коштують від 295 до 470 євро за одиницю.
Збитки бюджету становлять 48,28 млнгрн.https://facebook.com/kabakaevsemen/posts/2901219660199105
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03.03.2021 00:39 Відповісти
У меня есть - пулька - от Макарова , за 100 эвро продаю..
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03.03.2021 07:35 Відповісти
Не свіжі БП не коштують нічого. Коштує лише їх утилізація.
Кормобаза на замку. Укроборонпром це виключно для прикриття кормобази. Обліку немає взагалі, усі договори таємні і негайно знищуються. То не на
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03.03.2021 08:54 Відповісти
Т.е держава нужна нации токо для воровства. Форева !!!
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03.03.2021 12:33 Відповісти
Мрази. И что дальше? ГПУ в их власти, МВД тоже, СБУ тоже... передавать дело в ФБР!
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04.03.2021 17:26 Відповісти
 
 