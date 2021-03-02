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Росія в ТКГ знову заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області, - українська делегація

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Росія в ТКГ знову заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області, - українська делегація

Російська сторона в Тристоронній контактній групі вкотре заблокувала питання відкриття та подальшої роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя" на лінії зіткнення в Луганській області.

Про це заявили за підсумками засідання в українській делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, незважачюи на успішний пропуск конвою ООН із гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня на КПВВ "Щастя" і показав повну готовність його до пропуску вантажів і пасажирів", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що ініціативи, запропоновані головою української делегації Леонідом Кравчуком, а саме надання Україні пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ "Щастя" і "Золоте", а також інших технічних умов для початку стійкої роботи пропускних пунктів "не залишають аргументів російській стороні, які могли б виправдати її зволікання щодо розблокування зі свого боку роботи КПВВ і допуску українських громадян до отримання адміністративних послуг і фінансової допомоги".

Також дивіться: Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ. ФОТО

Як повідомили в Українській делегації, переговори в рамках політичної підгрупи і підгрупи з безпеки завершилися безрезультатно.

Зокрема, завданням у рамках групи з політичних питань було продовження обговорення і реалізації "Плану спільних кроків", запропонованого українською стороною як основи для подальшого виконання домовленостей, досягнутих у нормандському і мінському форматах, зокрема, перенесення термінів його виконання.

"Для цього має бути виконана головна умова - російська сторона повинна взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленістю, які уклали її керівництво на найвищому міжнародному рівні. Проте вони ухиляються від визнання такої відповідальності та продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Терористи в спробах дискредитувати роботу КПВВ "Новотроїцьке" продукують фейки про обстріл ЗСУ населених пунктів, - пресцентр ОС

Крім того, в українській делегації зазначають, що російська делегація намагається підпорядкувати всі питання, включаючи гуманітарні, економічні та безпекові питання, своїй політичній меті "змусити Україну та ОБСЄ вести прямі переговори з представниками квазідержавних утворень як із повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту". "Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав-учасниць Нормандського формату і міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту, і як намір досягти власних політичних цілей за рахунок порушення відповідних міжнародних домовленостей", - ідеться в заяві.
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Топ коментарі
+2
Русским гнидам если люди видят, как на самом деле живет Украина без кормильцев - как серпом по скрепкам!
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02.03.2021 20:11
+1
Пропоную нашім перемовникам на початку ставити на стіл табличку "ПНХ"
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02.03.2021 19:41
+1
"российская делегация пытается... "заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квазигосударственных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта".

А хто легалізував тих "представителей квазигосударственных образований" в ТКГ? Хіба не Єрмак за дорученням Зеленського разом з Козаком створили у Мінську "консультативну раду" для прямих переговорів з ОРДЛО?
«Консультативна рада» з представниками ОРДЛО: як вплине на ТКГ і ситуацію на Донбасі
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02.03.2021 19:43
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А їм нічого не буде. Тому і борзєють.
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02.03.2021 19:39 Відповісти
Смерть ублюдкам.
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02.03.2021 19:40 Відповісти
Пропоную нашім перемовникам на початку ставити на стіл табличку "ПНХ"
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02.03.2021 19:41 Відповісти
Напротив себя? Собрали совковую шваль и пи****ов типа аферистовича. Какие результаты можно от них ожидать?
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02.03.2021 20:49 Відповісти
"российская делегация пытается... "заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квазигосударственных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта".

А хто легалізував тих "представителей квазигосударственных образований" в ТКГ? Хіба не Єрмак за дорученням Зеленського разом з Козаком створили у Мінську "консультативну раду" для прямих переговорів з ОРДЛО?
«Консультативна рада» з представниками ОРДЛО: як вплине на ТКГ і ситуацію на Донбасі
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02.03.2021 19:43 Відповісти
Дуже добре! Меньше погані буде микатися до України....
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02.03.2021 19:48 Відповісти
Наслаждайтесь, бюджет обильно финансирует ваши посиделки...
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02.03.2021 19:49 Відповісти
А в чём причина? Ковид? Разве там не всех ещё осчастливили Спутнком-V?
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02.03.2021 19:53 Відповісти
Там наверно поняли , - если ездить в нормальную Украину , за нормальной пенсией , то нужно чётко идентифицироваться . А храждане ордло теперь этого сделать не смогут . печалька )))
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02.03.2021 20:09 Відповісти
мокши анафему квартальным зачитали...якэ горэ...
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02.03.2021 19:55 Відповісти
Русским гнидам если люди видят, как на самом деле живет Украина без кормильцев - как серпом по скрепкам!
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02.03.2021 20:11 Відповісти
Надо заблокировать все КПВВ с ОРДЛО лет на 20.
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02.03.2021 20:22 Відповісти
Россия в ТКГ снова заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области, – украинская делегация - Цензор.НЕТ 8460
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02.03.2021 20:26 Відповісти
Ис кацапией тоже
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02.03.2021 20:50 Відповісти
 
 