ОБСЄ допустило участь у засіданні ТКГ "експертів" з ОРДЛО, тепер сторони будуть шукати вихід із цього конфузу, - Гармаш

На засіданні робочої групи ТКГ з політичних питань 2 березня представник РФ говорив менше хвилини, а потім дали слово "експертам" з ОРДЛО.

Про це журналіст, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це було прогнозовано. Мені тільки незрозуміло, чому ми не відреагували, не запобігли такому ходу розвитку подій, небажаному для нас, який профанує весь переговорний процес. Люди, які не представляють жодної з трьох сторін ТКГ, не можуть брати участі в офіційних дипломатичних переговорах. ОБСЄ чомусь допустило це, і це явна помилка ОБСЄ", - сказав він.

Гармаш розповів, що потрібно робити далі з цією ситуацією.

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"Зараз, я думаю, всі сторони будуть шукати вихід із цього неприємного конфузу. Проте ситуація зайшла в критичну фазу. Якщо будь-хто буде приходити і брати участь у дипломатичному процесі, то чи є в ньому сенс? Потрібно або наводити порядок, або думати про те, чи потрібен він (процес переговорів. - ред.) взагалі. Я маю на увазі приведення фактичного формату переговорів відповідно до його документальної основи", - заявив він.

Додамо, за словами Гармаша, на засіданні робочої групи з політичних питань 2 березня в бесіду спочатку вступила "експерт" ОРДЛО Майя Пирогова, потім "експерти" з Луганська. При цьому представник Росії говорив секунд 30, додав Гармаш.

Нагадаємо, 2 березня російська сторона в Тристоронній контактній групі вкотре заблокувала питання відкриття та подальшої роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя" на лінії зіткнення в Луганській області.