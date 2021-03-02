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ОБСЄ допустило участь у засіданні ТКГ "експертів" з ОРДЛО, тепер сторони будуть шукати вихід із цього конфузу, - Гармаш

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ОБСЄ допустило участь у засіданні ТКГ

На засіданні робочої групи ТКГ з політичних питань 2 березня представник РФ говорив менше хвилини, а потім дали слово "експертам" з ОРДЛО.

Про це журналіст, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це було прогнозовано. Мені тільки незрозуміло, чому ми не відреагували, не запобігли такому ходу розвитку подій, небажаному для нас, який профанує весь переговорний процес. Люди, які не представляють жодної з трьох сторін ТКГ, не можуть брати участі в офіційних дипломатичних переговорах. ОБСЄ чомусь допустило це, і це явна помилка ОБСЄ", - сказав він.

Гармаш розповів, що потрібно робити далі з цією ситуацією.

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"Зараз, я думаю, всі сторони будуть шукати вихід із цього неприємного конфузу. Проте ситуація зайшла в критичну фазу. Якщо будь-хто буде приходити і брати участь у дипломатичному процесі, то чи є в ньому сенс? Потрібно або наводити порядок, або думати про те, чи потрібен він (процес переговорів. - ред.) взагалі. Я маю на увазі приведення фактичного формату переговорів відповідно до його документальної основи", - заявив він.

Додамо, за словами Гармаша, на засіданні робочої групи з політичних питань 2 березня в бесіду спочатку вступила "експерт" ОРДЛО Майя Пирогова, потім "експерти" з Луганська. При цьому представник Росії говорив секунд 30, додав Гармаш.

Нагадаємо, 2 березня російська сторона в Тристоронній контактній групі вкотре заблокувала питання відкриття та подальшої роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя" на лінії зіткнення в Луганській області.
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Топ коментарі
+12
Я не розумію такоі хрені. Як тільки но з'явився перший експерт з Лугандона тре було сказати - ми не ведемо жодних переговорів з террористами , потім встати і піти !!! а не соплі жувати а потім думати що ж то робити ?
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02.03.2021 20:16
+11
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3276
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02.03.2021 19:56
+9
Пропоную експерта з племені мумба-юмба.
Дуже кваліфікований, між іншим.

ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4228
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02.03.2021 20:00
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А почему мы собственно шарахаемся от экспертов Лугандона? Пусть будут.
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02.03.2021 19:55 Відповісти
А нафига? И какие там могут быть "эксперты"?
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02.03.2021 19:57 Відповісти
Да любые, кто-то ведь там живёт. Тебе не пофиг?
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02.03.2021 19:59 Відповісти
Ты нормальный или?
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02.03.2021 20:14 Відповісти
Нормальный. У меня и справка есть (с) ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9105
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02.03.2021 20:15 Відповісти
Из лугандона справочка?
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02.03.2021 21:00 Відповісти
Пропоную експерта з племені мумба-юмба.
Дуже кваліфікований, між іншим.

ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4228
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02.03.2021 20:00 Відповісти
тебе не в западло бы было с Лугандонами общатся?)) уважение нужно иметь
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02.03.2021 20:07 Відповісти
Если с руснявыми лаптеногами не западло, то с лугандонами тоже потерпеть можно.
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02.03.2021 20:11 Відповісти
какие переговоры с терористами? ты шо дятел?
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02.03.2021 20:19 Відповісти
Ты вчера родился? Мы с террористоруснёй с 2014 переговоры ведём.
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02.03.2021 21:22 Відповісти
кто мы? ты лично ведеш переговоры с терористами?
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03.03.2021 06:25 Відповісти
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1869
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02.03.2021 19:56 Відповісти
ну вот что в башке должно быть у кацапа.. такой же навоз... дома идиот работы не нашел
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02.03.2021 21:00 Відповісти
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3276
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02.03.2021 19:56 Відповісти
ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3347
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02.03.2021 20:31 Відповісти
Скоро ці "експєрти" у ВР будуть розказувать як мудрий нарід должен просіть прощєнія пєрєд Домбассом.
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02.03.2021 19:57 Відповісти
Експертов з ігіл ще позвати треба
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02.03.2021 19:58 Відповісти
Как же не хватает на этих сказочных переговорах таких Икспердов из Лугандона, как матарола, гиви, гиркин, полуполтинник и сопля. Надо срочно искать им замену и вводить в переговорный и дипломатический процесс. Думаю ОБСЕ не будет против?..
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02.03.2021 20:00 Відповісти
ОБСЕ вжедавно дискредитована структура- не бачу сенсу обговорювати їх дії.
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02.03.2021 20:06 Відповісти
"Сейчас, я думаю, все стороны будут искать выход из этого неприятного конфуза. Всем странам н,,ть на украинский кунфуз, которые тем самым миру дают понять,что в Украине конфликт внутригосударственный,а рашисты ни при делах ,Почему Гармаш, совместно со всей не украинской сборной "еспертов" в ТКГ не ушли, оставив прорашистское ОБСЕ просвещать "екпердов" ОРДЛО ?
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02.03.2021 20:04 Відповісти
Как то так "фсё нечаянно" и "фсё неожиданно". Прям "ну вот так получилось" у зебилоидов вонючих.
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02.03.2021 20:07 Відповісти
Конфуз? Вы обосрались, господа!
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02.03.2021 20:12 Відповісти
Я не розумію такоі хрені. Як тільки но з'явився перший експерт з Лугандона тре було сказати - ми не ведемо жодних переговорів з террористами , потім встати і піти !!! а не соплі жувати а потім думати що ж то робити ?
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02.03.2021 20:16 Відповісти
Пока у нас клоун- всё может случится. Скоро мы будем вести переговоры с ОРДЛО, и упрашивать, чтобы они тоже не стреляли.
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02.03.2021 20:17 Відповісти
Пирогова-которая "нарьІтая в жопу" на камеру просила "купить ей платье"? Оно "иксерДт" по "паленому" долбаняцкому "шмурдяку и с данной особой находиться в одном помещении и вправду мерзко.
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02.03.2021 20:23 Відповісти
Конфуз?!
Теперь из каждого утюга будет нестись - "Свершилось! Наконец-то Украина начала прямой диалог с "другой стороной"!!!"
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02.03.2021 21:02 Відповісти
Это следствие тупой "мыролюбной" политики зебила! Заглядывать в очки, не называть кацапов агрессорами, не стрелять,какая разница и где-то посередине...
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02.03.2021 21:03 Відповісти
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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02.03.2021 21:04 Відповісти
И шо тАперь?
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02.03.2021 21:29 Відповісти
Думай-те.
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03.03.2021 00:02 Відповісти
ОБСЕ кормится за счёт Германии и Франции,по большому счёту.Официальные платежи не покрывают аппетитов руковощдщего соства ОБСЕ и они "заказывают музыку".Именно этим объъясняется тридцатилетнее "стояние на месте" конфликтов на Кавказе и в Приднестровье,где "кушает" Российская Федерация-основной спонсора "гуманитарного сектора" ЕС
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02.03.2021 21:14 Відповісти
Украина не только должна гнать с переговоров лугандонскую шваль, но и обязана более жёстко отстаивать свои интересы перед продажным алчным политическим импотентом - ОБСЕ... ОБСЕ - не наш союзник....Просто, ОБСЕ боится Америку больше, чем паРашу и кремлёвскую крысу...Самый надёжный наш союзник - США, и путен сидит под плинтусом только благодаря политике американцев....
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02.03.2021 22:00 Відповісти
Західна Європа, ОБСЄ завжди підтримували і були на стороні Кремля. І наплювати їм на СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДЕМОКРАТІЮ, ТЕ ЩО ЕРЕФІЯ АГРЕСОР, ТЕРОРИСТ... БАБЛО НЕ ПАХНЕ. ЄВРОПА ПРОДАЖНА.
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02.03.2021 22:38 Відповісти
ПІсля спілкування придуркуватого Кравчука з Пушиліним, "експертам" з Лугандонії саме місціе в ТКГ. Потім вже можна і дипломатами мінятися, посольства відкрити, робити безвіз)
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02.03.2021 23:15 Відповісти
Ткг останнім часом нагадує зборище некомпетентних ідіотів(вибачайте), якщо на трибуну вийшов терорист, його повинні були лишить мікрофона, якщо цього не сталося, украінська делегація повинна була залишити місце переговорів. Ви так скотитесь до переговорів з ордло
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03.03.2021 07:54 Відповісти
 
 