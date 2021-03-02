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В Україні циркулюють італійський та іспанський штами COVID-19, мутованого британського і з ПАР немає, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні циркулюють італійський та іспанський штами COVID-19, мутованого британського і з ПАР немає, - Степанов

На даний момент відомо, що в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, мутованого британського і з ПАР немає.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі каналу "Україна 24" про штами коронавірусу, які зараз є в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб досліджувати мутації штамів, треба розкласти матеріал. Ми, на жаль, тільки створюємо відповідні лабораторії. У той же час ми відправляємо зразки у світові лабораторії. В клініку "Шаріте" в Берліні ми відправили 200 зразків. Щодо 48 нам уже надійшла відповідь, що в нас циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, мутованого британського і з ПАР у нас немає. Чекаємо на інші результати", - сказав він.

Степанов розповів, звідки і куди ще Україна направила зразки на дослідження штамів.

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"Зараз відправляємо 350 зразків у Лондон. Крім того, відібрали зразки в Івано-Франківській області та віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, потрібно складне дороге обладнання", - сказав він.
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Топ коментарі
+3
Надеюсь его скоро выкинут на помойку вместе с тем шмурдяком!
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02.03.2021 20:31
+2
Не слушайте этого болвана и мародёра.
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02.03.2021 20:20
+1
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:38
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Не слушайте этого болвана и мародёра.
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02.03.2021 20:20 Відповісти
Надеюсь его скоро выкинут на помойку вместе с тем шмурдяком!
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02.03.2021 20:31 Відповісти
В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлентем.
ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть из землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:
если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
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02.03.2021 20:38 Відповісти
Їбанько втік з дурдому?

Не вакцинуйся, одним їбаньком буде менше
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02.03.2021 21:18 Відповісти
У Вас с головой всё в порядке? Нет и не было никакого иска у нас в Америке против вакцин! Это чистой воды ЛОЖЬ! Если Вы против вакцинации, так об этом и пишите, а не прикрывайтесь громкими именами! Стыдоба!
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03.03.2021 07:14 Відповісти
А шо, разве еврейский еще не завезли?
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02.03.2021 20:41 Відповісти
В Украине за ноябрь и декабрь 130 тысяч умерло. В 2019 80 тысяч. Избыточная смертность около 70 процентов. Полный пипец конечно. Нет эти дебилы открыли буковель. Январь даже стращно представить. У дебилов статистика в ручном режиме
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02.03.2021 20:58 Відповісти
Нет вируса, всё обман. Помните?
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02.03.2021 21:56 Відповісти
Очередная ложь от Степанова. Ивано-Франковск рапортует о том, что стало больше инфицироваться молодые и увеличилась смертность. А это признаки и Британской и Южноафриканской мутации вируса. Общая картина именно об этом и говорит. По-моему они уничтожают украинскую нацию, попутно воруя как можно больше. Настоящий геноцид украинского народа!
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03.03.2021 07:19 Відповісти
 
 