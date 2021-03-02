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34 кандидати претендують на 2 мандати на довиборах у Раду 28 березня, - ЦВК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
2 березня ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати в двох одномандатних виборчих округах в Івано-Франківській і Донецькій областях. Проміжні вибори відбудуться 28 березня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Усього зареєстровано 34 кандидати - 20 осіб висунули політичні партії і 14 самовисуванців. В окрузі № 87 (Івано-Франківська область) у Раду хочуть потрапити 15 кандидатів, а в окрузі № 50 (Донецька область) - 19.
30 громадянам ЦВК відмовила в реєстрації. Серед основних причин - невнесення грошової застави в певному розмірі і невідповідність документів законодавству.
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Alexander Savely
показати весь коментар02.03.2021 20:47 Відповісти Мені подобається 0
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