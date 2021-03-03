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Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук
Фото: fb.com/pressjfo.news

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із Міністерством охорони здоров'я шукає шляхи, як вакцинувати жителів ОРДЛО на підконтрольній території. Планується, що це можна буде зробити на пунктах пропуску.

Про це розповіла заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне радіо.

"Ми плануємо почати вакцинацію на КПВВ для наших громадян, які зараз живуть на ТОТ. У нас була вже не одна нарада, а конструктивне спілкування з МОЗ про те, щоб люди, які живуть в ОРДЛО, мали можливість почати вакцинацію разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується категорії 60+. Ми зараз розробляємо алгоритм, як це можна забезпечити вздовж лінії розмежування. Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах", - пояснює Інна Драганчук.

Один із пріоритетів роботи міністерства, додає вона, саме наближення медичних послуг до лінії розмежування.

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"Але ми розуміємо, яким би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати і ці послуги отримати", - говорить заступник міністра.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield розробки Oxford/AstraZeneса вакцинувався президент Володимир Зеленський.

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Топ коментарі
+8
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ

===========
...и только вакциной Спутник-V
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02.03.2021 20:48
+6
Вы там вообще уху ели? У нас Черновицкая и Франковская области в красной зоне, Зимбаба с Албанией вакцинируют уже месяц а вы за ордло волнуетесь? Может еще премии им дадите за то что укололись за наш счет.
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02.03.2021 20:51
+6
Завтра Степанов закупит в Танзании травы и молитвы...
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02.03.2021 20:57
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Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ

===========
...и только вакциной Спутник-V
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02.03.2021 20:48 Відповісти
Полирнуться после спутника.
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02.03.2021 20:53 Відповісти
огуречным ? Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 4391 как в старые добрые? ностальджи... Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2779
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02.03.2021 20:56 Відповісти
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 9200
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02.03.2021 20:58 Відповісти
Тю! Та я им подарю свою порцию говновакцины от Степанова. Пусть ширяются
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02.03.2021 22:23 Відповісти
Какого хрена ?
Мы не можем нормально вакцинироваться, а они могут. Теперь будут не только за пенсией гонять, но и за нормальной вакциной.
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02.03.2021 20:51 Відповісти
но, предварительно пусть сдадут экзамен по знанию украинского и докажут, что у них нет российского гражданства...
контроль возложить на креминя и мид
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02.03.2021 20:56 Відповісти
Вы там вообще уху ели? У нас Черновицкая и Франковская области в красной зоне, Зимбаба с Албанией вакцинируют уже месяц а вы за ордло волнуетесь? Может еще премии им дадите за то что укололись за наш счет.
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02.03.2021 20:51 Відповісти
по предъявлению военбилетов лугандониии...и строго по алфавитному списку погремух бойцунов ватоголовых....
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02.03.2021 20:52 Відповісти
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 588
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02.03.2021 20:52 Відповісти
Завтра Степанов закупит в Танзании травы и молитвы...
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02.03.2021 20:57 Відповісти
А міг би попробувати мозґи і совість! Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 6060
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02.03.2021 21:10 Відповісти
я одного не понимаю, зачем это делать? пусть это даунбас с лугандоном прививаются в раше... о наших людях думайте .... какой то пипец... вы что не понимаете, что рашензомботв потом скажет что укрофашисти опыты ставят на бедных даунбасятах.
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02.03.2021 20:58 Відповісти
Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 924 Жители ОРДЛО смогут вакцинироваться от коронавируса на КПВВ, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2467
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02.03.2021 20:58 Відповісти
Спутніком ві вакцинуйтеся , хто хоче! Мені воно й задаром нє надо! Свою чергу уступаю безвозмєздно зєльоним ідійотам! Нє благодарітє..)))
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02.03.2021 20:59 Відповісти
Керосином их будут вакцинировать?
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02.03.2021 20:59 Відповісти
Не хватало еще мои налоги тратить на орду лугандонскую. Достаточно того, что их распилили на откаты!
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02.03.2021 21:00 Відповісти
Вони туди спишуть вакцини ковішайсе! Єта ані ф кварталє такую шютку пґідумалі! Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 2035
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02.03.2021 21:14 Відповісти
А який сенс вакцинувати зомбі? Вони вже і так кричать, що їх американці чіпують.
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02.03.2021 21:03 Відповісти
Политика всегда была политикой . Те хто на донбасе всегда кричали и кричат : ' путин введи " , - теперь получат акромя вакцины , ещё и пенсии . ... .
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02.03.2021 21:04 Відповісти
Це дуже добре! Це найкраща реклама українського способу життя!
Невже до когось з слуг дійшла розумна думка!
В пику бодяжному "супутнику" надати справжню вакцину!
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02.03.2021 21:05 Відповісти
Яку справжню? Ковішілд? Авжеж.
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02.03.2021 21:18 Відповісти
ну ті, що їздять на рашку, там уколяться своїм супутником. а ті, що їхздять у материкову Україну тримають ковішилд. вони повинні шось отримати, це важливо. щоб не розносили вірус.
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02.03.2021 21:30 Відповісти
Та что вы там за ордлоцев беспокоитесь. И вакцинация небось безплатная?! И за счет Украины?! Они выбрали рашенфашизм, пусть их Путлер вакцинирует!
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02.03.2021 22:27 Відповісти
Есть люди, которые поддерживают там престарелых родителей.
Родители хотят быть похоронены там, где родились. А дети слишком их любят. Не все они ватники. Но мама есть мама, какие бы тараканы в голове не шмыгали.
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02.03.2021 22:34 Відповісти
Вакцинация здесь не при чем. А вакцины от тараканов пока не придумали.
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02.03.2021 23:11 Відповісти
Вакцинировать жителей ОРДЛО не обобротся проблем с рашистом,который на любую смерть привитого жителя ОРДЛО в Украине , поставит обвинение Украине перед мировым сообществом о том,что "биндеровская хунта" прививала жителей ОРДЛО каким нибуть ядом Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 2531
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02.03.2021 22:52 Відповісти
Наоборот, это Украина должна бить во все колокола, т.к. московия на оккупированной территории проводит медицинские эксперименты на людях. А Украина прививает своих граждан живущик в Укараине, на своей территории зарегистрированной вакциной.
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02.03.2021 23:08 Відповісти
 
 