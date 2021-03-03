Жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із Міністерством охорони здоров'я шукає шляхи, як вакцинувати жителів ОРДЛО на підконтрольній території. Планується, що це можна буде зробити на пунктах пропуску.

Про це розповіла заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне радіо.

"Ми плануємо почати вакцинацію на КПВВ для наших громадян, які зараз живуть на ТОТ. У нас була вже не одна нарада, а конструктивне спілкування з МОЗ про те, щоб люди, які живуть в ОРДЛО, мали можливість почати вакцинацію разом з іншими українцями, безпосередньо це стосується категорії 60+. Ми зараз розробляємо алгоритм, як це можна забезпечити вздовж лінії розмежування. Це можуть бути мобільні бригади або безпосередньо в сервісних зонах на КПВВ у медичних кабінетах", - пояснює Інна Драганчук.

Один із пріоритетів роботи міністерства, додає вона, саме наближення медичних послуг до лінії розмежування.

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"Але ми розуміємо, яким би ми не розробили для себе алгоритм і як би не наблизили ці послуги, не від нас залежить, хто саме зможе виїхати і ці послуги отримати", - говорить заступник міністра.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.

2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield розробки Oxford/AstraZeneса вакцинувався президент Володимир Зеленський.

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