Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована уповільненням темпу реформ в Україні й готова підштовхувати Київ до змін навіть у жорсткій формі.

Про це колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив під час онлайн-конференції, організованої американсько-українською Діловою радою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президент Байден готовий підштовхувати Україну до реформ і, можливо, навіть часом у жорсткій формі з хорошими намірами - для реалізації ключових кроків, які будуть політично складними, але необхідними, якщо Україна хоче відбутися як успішна держава і реалізувати весь свій потенціал", - сказав Пайфер.

Він зазначив, що на Заході існує певне занепокоєння в зв'язку з уповільненням українських реформ протягом останнього року, паузою в програмі МВФ, посиленим впливом олігархів.

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Разом із тим, зазначив Пайфер, останнім часом надходять і інші сигнали: "Наприклад, ті, що президент Зеленський виступив проти пана Медведчука, що, на мій погляд, добре".

Крім того, експосол зауважив, що підштовхування українських реформ у будь-якому випадку буде корисним для України, навіть якщо не всі будуть схвалювати тиск із боку Америки. "Україні потрібно скористатися можливостями, які вона має зараз, для консолідації реформ і прийняття реальних рішучих заходів для стримування корупції", - акцентував Пайфер.

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У зв'язку з цим він наголосив: "Джо Байден є саме тим партнером, який зараз необхідний Україні".

Нагадаємо, Стівен Пайфер служив послом США в Україні з 1998 по 2000 роки. До цього він працював у посольствах США у Варшаві, Лондоні, Москві та спеціалізувався на європейських справах. Пайфер також був спеціальним помічником президента Клінтона та очолював напрямок Росії, України і Євразії в Раді національної безпеки США.