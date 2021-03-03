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Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована уповільненням темпу реформ в Україні й готова підштовхувати Київ до змін навіть у жорсткій формі.

Про це колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив під час онлайн-конференції, організованої американсько-українською Діловою радою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президент Байден готовий підштовхувати Україну до реформ і, можливо, навіть часом у жорсткій формі з хорошими намірами - для реалізації ключових кроків, які будуть політично складними, але необхідними, якщо Україна хоче відбутися як успішна держава і реалізувати весь свій потенціал", - сказав Пайфер.

Він зазначив, що на Заході існує певне занепокоєння в зв'язку з уповільненням українських реформ протягом останнього року, паузою в програмі МВФ, посиленим впливом олігархів.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден

Разом із тим, зазначив Пайфер, останнім часом надходять і інші сигнали: "Наприклад, ті, що президент Зеленський виступив проти пана Медведчука, що, на мій погляд, добре".

Крім того, експосол зауважив, що підштовхування українських реформ у будь-якому випадку буде корисним для України, навіть якщо не всі будуть схвалювати тиск із боку Америки. "Україні потрібно скористатися можливостями, які вона має зараз, для консолідації реформ і прийняття реальних рішучих заходів для стримування корупції", - акцентував Пайфер.

Також на Цензор.НЕТ: Політика США щодо України змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук

У зв'язку з цим він наголосив: "Джо Байден є саме тим партнером, який зараз необхідний Україні".

Нагадаємо, Стівен Пайфер служив послом США в Україні з 1998 по 2000 роки. До цього він працював у посольствах США у Варшаві, Лондоні, Москві та спеціалізувався на європейських справах. Пайфер також був спеціальним помічником президента Клінтона та очолював напрямок Росії, України і Євразії в Раді національної безпеки США.
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Топ коментарі
+73
Надо, Зеля. Надо!
Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8572
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02.03.2021 21:04
+61
Вперед Джо! Дави корумповану та прокацаплену наволоч в Україні! Нарід підтримує! Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер - Цензор.НЕТ 125
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02.03.2021 21:03
+55
Надоело уже "внешнее управление" из Рашки, хочу "внешнее управление" из США, чтобы как в ФРГ, Японии, Южной Корее и т.д..
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02.03.2021 21:07
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Он готов резко закрыть крышку рояля. Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 133
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02.03.2021 22:47 Відповісти
Запорізьке підприємство «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) виготовить для Аргентини реакторне обладнання

Після кількох років перерви підприємство «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) повернулося на аргентинський ринок.
Нещодавно було підписано контракт із провідною місцевою компанією Transener S.A., яка займається передачею електроенергії надвисокої напруги. Згідно з документом, українські виробники виготовлять і доставлять три однофазні шунтувальні реактори. Як повідомляють на ЗТР, їхнє устаткування замінить старі зразки на підстанції ET Puelches.

Українське підприємство раніше здійснило цілу низку поставок трансформаторного й реакторного обладнання для аргентинських партнерів. Його присутність на тамтешньому ринку веде відлік з 1970-х років.https://uprom.info/news/cars/zaporizke-*************-vygotovyt-dlya-argentyny-reaktorne-obladnannya/
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02.03.2021 22:48 Відповісти
Вместе с тем, отметил Пайфер, в последнее время поступают и другие сигналы: "Например, те, что президент Зеленский выступил против господина Медведчука, что, на мой взгляд, хорошо".
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02.03.2021 22:51 Відповісти
Старик похоже понял что до дурной и хитрой рожи доходит все через кулак .
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02.03.2021 22:54 Відповісти
видосики не прокатят..в Штатах своих насмотрелись!
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03.03.2021 10:54 Відповісти
Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8848
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02.03.2021 23:17 Відповісти
О-оу... Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 1769
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03.03.2021 07:00 Відповісти
Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 7124
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03.03.2021 09:24 Відповісти
Україна готова до реформ - навіть сама дуже хоче і потребує їх. Підштовхувати треба нашу владу - можна навіть батогом.
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02.03.2021 23:30 Відповісти
А як же 144 реформи Порошенка? Хіба то були не реформи? Пригадаємо судову реформу (закони про КС і Судоустрій 2017 і 2016 років), Податкову реформу (ПКУ 2016 року), пенсійну реформу (закон про Пенсійне страхування), і т.п.
Але чогось внаслідок ціх "реформ" суди перестали бути судами, податки стали стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів.

Нам потрібні не будь-які реформи. Антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка теж були реформами. Але вони перетворюють країну в тоталітарну недодиктатуру. Країну, якою керує мафія. Нам потрібні демократичні реформи, які не протирічать, а відповідають фундаментальним положенням нашої демократичної Конституції і перетворюють країну з тоталітарної в демократичну державу. В якій всі громадяни РІВНОПРАВНІ і закони для всіх однакові. Де панує принцип ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА і всі закони відповідають Конституції. Де РИНКОВА ЕКОНОМІКА ставить останню крапку в економічній конкуренції суб'єктів ринку, а монополізм підприємств (в т.ч. державних) є незаконним.
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03.03.2021 07:41 Відповісти
Катерина Щербак:Одна моя знайома задала мені питання: "А що Вам так
подобається в Порошенка?"Відповідаю.Мені подобається те, що Президент ЗРОБИВ, РОБИТЬ І БУДЕ
РОБИТИ.А саме. По літерам.ААрміяАсоціація з ЄСАнтипутинська коаліціяАвтокефаліяАвтоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи
в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення,
"площадки обнала саши стоматолога"ББезвізБанківська система очищена від банків-пилососівБюджети обласних центрів виросли в 2 разиБум української музики, кіновиробництва і книговиданняБлагодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на
Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.ВЗовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)Введення Європою і США санкцій проти РФВихід з нафто- і газозалежності від РФВихід з економічної кризиВідкриті реєстри власностіВідновлення економічного зростаннявідновлення ВПК
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03.03.2021 09:06 Відповісти
Ггеополітичні перемогиГаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупантаДдекомунізаціядеолігархізаціядерусифікаціядецентралізаціядипломатичні перемогидорогиДжавеліниЕЕкономічна незалежність від країни-окупантаЕкономіка України зростає з 2015 рокуЕлектронні декларації чиновниківЗЗвільнення 2/3 ДонбасуЗолотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларівІІнфраструктурні проекти отримали свій розвитокЛЛетальну зброю з СШАММир в переважній більшості областейМіжнародний авторитет Петра ПорошенкаННайбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в УкраїнуНезалежність української церквиНафтогаз виграв суд у ГазпромуНаціоналізація Приватбанку
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03.03.2021 09:07 Відповісти
Хотілося б детальніше дізнатися про те, як "внаслідок ціх "реформ" суди перестали бути судами, податки стали стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів". Тобто про те, як Порох поламав чесні суди, створені попередниками (особливо Януковичем) та зруйнував вражаючі досягнення Азарова, Захарченка, Арбузова, Клименка та інших в реформуванні податкової служби та пенсійної системи.
Ну і про "антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка" теж хотілося б почитати.

Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 3846
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03.03.2021 09:09 Відповісти
Нічого Пепо не поламав. Як все було тоталітарне і мафіозне, так і залишилось, лише раніше все робилось сором'язливо і в тіні, а при ньому закони стали відверто антиконституційні (прямо порушені преамбула і перші два розділи Конституції УКраїни - ст.1...68) і законодавчо затверджений поділ України на нерівноправні клани, які живуть по різних законах.

Читаємо "Закон про Судоустрій" Розділ Х, ст. 24 (підписан Порошенко в 2016) "...Призначити суддям з 1 січня такі оклади":

а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
- для судді Верховного суду (і КС) - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Що при прожитковому мінімумі 2102грн на 1 січня 2020 означає їх оклади (мінімальні зарплати) 63060грн, 105100грн і 157650грн, а з врахуванням доплат за стаж, посаду, наукову ступінь і т.п. має наслідком зарплату Тупицьких і його подільників понад 400 тис.грн на місяць, що в 40 разів перевершує зарплату середнього українця (10700грн). Чого немає ні в одній демократичній країні світу. Зарплата найбільш висооплачуваного бюджетника в США (президента країни Байдена) $400тис. на рік (7 зарплат середнього американця, яка є $58тис. на рік), зарплата кожного з 9 членів Верховного Суду США - $250...258тис. на рік (5 зарплат середнього американця). Все брутто, до сплати податків. Податки сплачуються кожним американцем по одній для всіх прогресивній шкалі, починаючи з 0% при доходах на члена родини менше прожиткового мінімуму.

Пенсія нашому судді призначається не по загальному для всіх Закону про пенсійне страхування, а згідно ст.142 закону про судоустрій і дорівнює "50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді" (С). Тобто не обмежена 16тис.грн на місяць для плебсу згідно закону про пенсійне страхування, а може досягати і 300тис.грн на місяць і при цьому не обкладатися податками.

Що це як не явне порушення ст.24 Конституції "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом"? Перед яким законом? Перед законом про Судоустрій (для панів) чи перед законом про "Загальнодержавне пенсійне страхування" (для плебсу)?

Все так само антиконституційно і в Податковому Кодексі України. Податки не розділені на розвиток і споживання, фактично податки на споживання різні категорії громадян платять різні. Порівняйте фактичні податки на споживання, які сплачують працівники підприємств на загальній системі оподаткування і "спрощенці". ПДВ для підприємств з загальною системою оподаткування, які направлені на фонд оплати праці, сплачуються двічі. В той час якщо направити ці кошти на витрати підприємства, то другої сплати ПДВ не буде. Тобто явне антиконституційне нерівноправ'я громадян і організацій. Якщо вдуматись в формуювання ПКУ, то це означає що робітник такого підприємства прирівнений до кріпака, податки за якого сплачує його господар - підприємство. Але на відміну від кріпака, у нас ще й сам кріпак сплачує податки за себе... Що приводить до фактичного оподаткування праці на рівні 54% від зароблених 100%. Такого немає НІДЕ в демократичному світі.

Можу продовжити і про інші ТОТАЛІТАРНІ реформи Порошенка, наприклад реформа держслужби (2016 рік). Згідно неї він позбувся статусу держслужбовця і докорів в порушенні ст.103 Конституції "Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку". Він став "політичним діячем" і це положення стало йому до фені... Але ж вас, порохоботів, це ж не переконає. Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна, яка принципова неможлива при вашому тоталітарному патроні.
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03.03.2021 11:43 Відповісти
Тю. Я був купився на твої гучні заяви: "суди перестали бути судами, податки стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів".
А тепер виявляється, шо "як все було тоталітарне і мафіозне, так і залишилось".
І це лише те, що впадає в очі. Л - логіка.
Стосовно решти можна посперечатися - чи залишилось "так, як і було", чи все-таки змінилось. І хто там був "тоталітарним патроном", а хто ні.
Але вас, "абинепорошенків", факти не переконають. Бо дійсно, "Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна". І саме ви обрали найгірше, що було за всю новітню історію України - ЗЕлене лайно. Їж.ТЕ.
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03.03.2021 12:05 Відповісти
Їжте самі своє тоталітарне лайно. Неважливо яке воно шоколадне чи зелене. Важливо лише те, що країна не втратила демократичну перспективу, проголосував ПРОТИ брехні і диктатури, до якої її потенційно міг привести другий термін Пепо. А антидемократичний тоталітарний шлях нашої держави неодмінно би закінчився в обіймах такої самої спорідненої диктатури нашого одвічного ворога. ДумайТЕ (якщо не кремлядь).
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03.03.2021 12:16 Відповісти
"проголосував ПРОТИ брехні і диктатури" ©
Бідолаха. Співчуваю. Тебе при тій диктатурі, схоже, запроторили в окопи на сході, де ти кайлом мерзлу землю довбав під окопи. Просто зняли з тролейбуса - і до військомату. Без зайвих пояснень. Як і при будь-якій диктатурі.
Чи, мо, "диктатор" Порох образив тебе тим, що так і не надіслав тобі повістку? І тобі, так само як і Зе, довелось до смертельної втоми, до пролежнів прóсиднів захищати Крим у місцевих кафешках?
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Таки кремлядь...або зомбі. Мізки зовсім атрофовані. Шкода
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03.03.2021 12:32 Відповісти
Навзаєм. Я такої ж думки. Про тебе, звісно, ж.
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03.03.2021 12:34 Відповісти
ООновлення системи ППО Києва особистими грошима ПорошенкоОнлайн-послугиОфіційні зарплати зросли в 3 разиППатрульна поліціяПобутова корупція зниженаПорятунок ПриватбанкуПрозорроРРеформа ЗСУССили спеціальних операційСпівпраця з МВФСтабілізація ситуації на фронтіСубсидії для нужденнихТТомосУУкрнафтаУкртатнафтаУкртелеком(Повернуті державі)ЦЦентри надання адмінпослуг
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03.03.2021 09:09 Відповісти
Вовка, просыпайся - ты серешь
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03.03.2021 10:01 Відповісти
Поставьте сзади писюаниста афроамериканца по фамилии Болт с соответствующим ..... и пусть толкает изо всех сил.
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02.03.2021 23:51 Відповісти
Зажми курв.
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03.03.2021 00:17 Відповісти
Гадаю краще не просто підштовхувати, а давати регулярно гарні підсрачники. Бо очевидно, що самі не можуть впоратися.
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03.03.2021 00:44 Відповісти
_Не могут - это когда хотят, но не получается. А эти враги народа и Украины во-первых - не хотят! Понимаешь разницу?
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03.03.2021 09:27 Відповісти
Джо, дай пинка по сильнее Зе-команде!
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03.03.2021 04:53 Відповісти
Байден передал привет ЗЕ: - Буду бить сильно но больно 😎
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03.03.2021 07:01 Відповісти
Ну тогда капец Украине, на этот раз окончательный!
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03.03.2021 08:32 Відповісти
капєц прийде з рашки
так що викиньте з рота росіский ізик.
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03.03.2021 08:39 Відповісти
Супрун уже провела реформы, теперь очередь Байдена!
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03.03.2021 08:35 Відповісти
Супрун вже би привезла Пфайзер в Україну, а не китайську болтушку
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03.03.2021 08:39 Відповісти
З ким Супрун мала проводити реформи?З тими "лікарями,які за хабарі отримали диплом і які дивляться,щоб їм щось у кишеню засунули і то побільше.Результат реформи-це коли лікар отримує свої гроші за реальну діяльнсть,а не за те,що він має диплом,а пацієнт отримує відповідне лікування і відповідальність за це лікування за гроші,які він сплачує у формі податків,або у іншій формі.Система,при якій одні платять податки,а отримати послуги не можуть,а лікарі,що добрі,а що "ніякі"отримують однакові ніщенські зарплати і тільки дивляться за хабарями не має майбутнього і не Супрун це створила.
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03.03.2021 10:10 Відповісти
"слуги" или реформы или без поддержки США! Популизм при Байдене не пройдет, как и вы в следующий Парламент Украины.
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03.03.2021 09:24 Відповісти
Відверто кажучи, надія залишилися тільки на ЄС і США . Керівництво наше - не може і не хоче, і не вміє.
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03.03.2021 09:28 Відповісти
Поки не зникне олігархат, як клас -- нічого доброго в країні не буде.Олігархат і є тою перепоною для реформ, бо вони не хочуть жити по-новому, їх задовільняє те, що їм капає з радянського обладнання ще, вони живуть законами хижаків.Вони купляють президентів і тримають оборону від нового.
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03.03.2021 09:43 Відповісти
Видайте 73м відсоткам молотки, хай луплять себе в голову. Оце і буде реформа.
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03.03.2021 09:56 Відповісти
Джо!!! ждем официального запроса на выдачу этого Гнилого Поца бени, потом можно говорить про реформы.....
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03.03.2021 10:04 Відповісти
А почему американцы называют Медведчука господином?
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03.03.2021 10:16 Відповісти
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО В ЖЕСТКОЙ ФОРМЕ, НО ДАЖЕ И В ИЗВРАЩЕННОЙ. ИНАЧЕ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ. Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер - Цензор.НЕТ 7053
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03.03.2021 10:32 Відповісти
украинцы готовы к реформам, не готовы чиновники гос. служащие и олигархат Украины, так точнее будет сказано
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03.03.2021 11:24 Відповісти
Без изменения системы выборов избавиться от кланово-олигархической системы никак не удастся. Она отточена под интересы олигархата.
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03.03.2021 12:40 Відповісти
А именно. Необходимо исключить огромный денежный залог, который является пропускным фильтром в бюллетень только представителям олигархата, а ввести подписи избирателей как пропуск в бюллетень.
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03.03.2021 12:44 Відповісти
И на этом этапе необходимо проводить выборы каждый год. Чтобы быстро избавиться от представителей олигархата во власти.
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03.03.2021 12:45 Відповісти
раз в год часто, раз в два года выборы - оно
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03.03.2021 13:43 Відповісти
Особливо не збуджуйтесь.Це не офіційна позиція адміністрації, а лише особиста думка експосла.
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03.03.2021 12:44 Відповісти
диму без вогню не буває.Баді їх треба пи....ти як старе відро ногами
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03.03.2021 12:50 Відповісти
Кто то действительно думает , что Байдену важно благосостояние украинцев. Плевать он хотел конкретно на каждого украинца, ему важно что бы Украина и дальше висела на крючке МВФ, и была прокладкой между Россией и Европой.
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03.03.2021 13:04 Відповісти
Байден, хоть ты работаешь, убери эту прокладку россию между Украиной и Европой
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03.03.2021 13:46 Відповісти
Надо не Украину ! А пане Зеленского подталкивать и желательно фалоимитатором ! ))
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03.03.2021 21:28 Відповісти
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