Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер
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Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована уповільненням темпу реформ в Україні й готова підштовхувати Київ до змін навіть у жорсткій формі.
Про це колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив під час онлайн-конференції, організованої американсько-українською Діловою радою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Президент Байден готовий підштовхувати Україну до реформ і, можливо, навіть часом у жорсткій формі з хорошими намірами - для реалізації ключових кроків, які будуть політично складними, але необхідними, якщо Україна хоче відбутися як успішна держава і реалізувати весь свій потенціал", - сказав Пайфер.
Він зазначив, що на Заході існує певне занепокоєння в зв'язку з уповільненням українських реформ протягом останнього року, паузою в програмі МВФ, посиленим впливом олігархів.
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Разом із тим, зазначив Пайфер, останнім часом надходять і інші сигнали: "Наприклад, ті, що президент Зеленський виступив проти пана Медведчука, що, на мій погляд, добре".
Крім того, експосол зауважив, що підштовхування українських реформ у будь-якому випадку буде корисним для України, навіть якщо не всі будуть схвалювати тиск із боку Америки. "Україні потрібно скористатися можливостями, які вона має зараз, для консолідації реформ і прийняття реальних рішучих заходів для стримування корупції", - акцентував Пайфер.
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У зв'язку з цим він наголосив: "Джо Байден є саме тим партнером, який зараз необхідний Україні".
Нагадаємо, Стівен Пайфер служив послом США в Україні з 1998 по 2000 роки. До цього він працював у посольствах США у Варшаві, Лондоні, Москві та спеціалізувався на європейських справах. Пайфер також був спеціальним помічником президента Клінтона та очолював напрямок Росії, України і Євразії в Раді національної безпеки США.
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Після кількох років перерви підприємство «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) повернулося на аргентинський ринок.
Нещодавно було підписано контракт із провідною місцевою компанією Transener S.A., яка займається передачею електроенергії надвисокої напруги. Згідно з документом, українські виробники виготовлять і доставлять три однофазні шунтувальні реактори. Як повідомляють на ЗТР, їхнє устаткування замінить старі зразки на підстанції ET Puelches.
Українське підприємство раніше здійснило цілу низку поставок трансформаторного й реакторного обладнання для аргентинських партнерів. Його присутність на тамтешньому ринку веде відлік з 1970-х років.https://uprom.info/news/cars/zaporizke-*************-vygotovyt-dlya-argentyny-reaktorne-obladnannya/
Але чогось внаслідок ціх "реформ" суди перестали бути судами, податки стали стали феодальною даниною, а "солідарні" пенсії для народу і правлячих кланів почали різнитись в сотні разів.
Нам потрібні не будь-які реформи. Антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка теж були реформами. Але вони перетворюють країну в тоталітарну недодиктатуру. Країну, якою керує мафія. Нам потрібні демократичні реформи, які не протирічать, а відповідають фундаментальним положенням нашої демократичної Конституції і перетворюють країну з тоталітарної в демократичну державу. В якій всі громадяни РІВНОПРАВНІ і закони для всіх однакові. Де панує принцип ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА і всі закони відповідають Конституції. Де РИНКОВА ЕКОНОМІКА ставить останню крапку в економічній конкуренції суб'єктів ринку, а монополізм підприємств (в т.ч. державних) є незаконним.
подобається в Порошенка?"Відповідаю.Мені подобається те, що Президент ЗРОБИВ, РОБИТЬ І БУДЕ
РОБИТИ.А саме. По літерам.ААрміяАсоціація з ЄСАнтипутинська коаліціяАвтокефаліяАвтоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи
в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення,
"площадки обнала саши стоматолога"ББезвізБанківська система очищена від банків-пилососівБюджети обласних центрів виросли в 2 разиБум української музики, кіновиробництва і книговиданняБлагодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на
Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.ВЗовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)Введення Європою і США санкцій проти РФВихід з нафто- і газозалежності від РФВихід з економічної кризиВідкриті реєстри власностіВідновлення економічного зростаннявідновлення ВПК
Ну і про "антиконституційні тоталітарні мафіозно-феодальні реформи Порошенка" теж хотілося б почитати.
Читаємо "Закон про Судоустрій" Розділ Х, ст. 24 (підписан Порошенко в 2016) "...Призначити суддям з 1 січня такі оклади":
а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.
- для судді Верховного суду (і КС) - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Що при прожитковому мінімумі 2102грн на 1 січня 2020 означає їх оклади (мінімальні зарплати) 63060грн, 105100грн і 157650грн, а з врахуванням доплат за стаж, посаду, наукову ступінь і т.п. має наслідком зарплату Тупицьких і його подільників понад 400 тис.грн на місяць, що в 40 разів перевершує зарплату середнього українця (10700грн). Чого немає ні в одній демократичній країні світу. Зарплата найбільш висооплачуваного бюджетника в США (президента країни Байдена) $400тис. на рік (7 зарплат середнього американця, яка є $58тис. на рік), зарплата кожного з 9 членів Верховного Суду США - $250...258тис. на рік (5 зарплат середнього американця). Все брутто, до сплати податків. Податки сплачуються кожним американцем по одній для всіх прогресивній шкалі, починаючи з 0% при доходах на члена родини менше прожиткового мінімуму.
Пенсія нашому судді призначається не по загальному для всіх Закону про пенсійне страхування, а згідно ст.142 закону про судоустрій і дорівнює "50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді" (С). Тобто не обмежена 16тис.грн на місяць для плебсу згідно закону про пенсійне страхування, а може досягати і 300тис.грн на місяць і при цьому не обкладатися податками.
Що це як не явне порушення ст.24 Конституції "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом"? Перед яким законом? Перед законом про Судоустрій (для панів) чи перед законом про "Загальнодержавне пенсійне страхування" (для плебсу)?
Все так само антиконституційно і в Податковому Кодексі України. Податки не розділені на розвиток і споживання, фактично податки на споживання різні категорії громадян платять різні. Порівняйте фактичні податки на споживання, які сплачують працівники підприємств на загальній системі оподаткування і "спрощенці". ПДВ для підприємств з загальною системою оподаткування, які направлені на фонд оплати праці, сплачуються двічі. В той час якщо направити ці кошти на витрати підприємства, то другої сплати ПДВ не буде. Тобто явне антиконституційне нерівноправ'я громадян і організацій. Якщо вдуматись в формуювання ПКУ, то це означає що робітник такого підприємства прирівнений до кріпака, податки за якого сплачує його господар - підприємство. Але на відміну від кріпака, у нас ще й сам кріпак сплачує податки за себе... Що приводить до фактичного оподаткування праці на рівні 54% від зароблених 100%. Такого немає НІДЕ в демократичному світі.
Можу продовжити і про інші ТОТАЛІТАРНІ реформи Порошенка, наприклад реформа держслужби (2016 рік). Згідно неї він позбувся статусу держслужбовця і докорів в порушенні ст.103 Конституції "Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку". Він став "політичним діячем" і це положення стало йому до фені... Але ж вас, порохоботів, це ж не переконає. Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна, яка принципова неможлива при вашому тоталітарному патроні.
А тепер виявляється, шо "як все було тоталітарне і мафіозне, так і залишилось".
І це лише те, що впадає в очі. Л - логіка.
Стосовно решти можна посперечатися - чи залишилось "так, як і було", чи все-таки змінилось. І хто там був "тоталітарним патроном", а хто ні.
Але вас, "абинепорошенків", факти не переконають. Бо дійсно, "Ви зомбі або кремляді. Вам не потрібна сильна демократична Україна". І саме ви обрали найгірше, що було за всю новітню історію України - ЗЕлене лайно. Їж.ТЕ.
Бідолаха. Співчуваю. Тебе при тій диктатурі, схоже, запроторили в окопи на сході, де ти кайлом мерзлу землю довбав під окопи. Просто зняли з тролейбуса - і до військомату. Без зайвих пояснень. Як і при будь-якій диктатурі.
Чи, мо, "диктатор" Порох образив тебе тим, що так і не надіслав тобі повістку? І тобі, так само як і Зе, довелось до смертельної втоми, до
пролежнівпрóсиднів захищати Крим у місцевих кафешках?
так що викиньте з рота росіский ізик.