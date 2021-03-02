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Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що генпрокурор незабаром прийме рішення про подальші кроки в розслідуванні кримінальної справи, що стосується замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім недавно ми побачили новий епізод, коли білоруський товариш розповів нам історію, показав нам матеріали про те, що за пару років до вбивства Шеремета це питання обговорювалося в Білорусі. Це питання замовників і "за що?" завжди в цій справі висіло. Ми не повинні приміряти, чи лягає це в розслідування. Питання в тому, істина це чи ні. Ми весь час ставимо собі питання: а який мотив? І ось ми побачили мотив, що білоруські спецслужби вважали, що він (Шеремет. - ред.) є незручною людиною", - сказав Аваков.

Міністр нагадав, що з інформатором були проведені слідчі дії в Україні.

Також на Цензор.НЕТ: Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков

"Він дав свідчення. Вони цікаві. Ще буде в нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", - підсумував глава МВС.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. 19 січня Макар дав свідчення в Києві. МЗС Білорусі після цього заявило, що має в своєму розпорядженні аудіоспростування його свідчень. У Нацполіції повідомили, що Макар надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників убивства Шеремета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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Топ коментарі
+5
Сегодня вообще весело...мертвечук, в интервью BBC,вдруг стрынданул,что если в ближайшее время провести выборы,то президентом будет Порошенко...авакян тоже ,в интервью гордону,с чего то начал Пороху подлизывать:"Порошенко не враг Украины...он такие крутые дела для Украины проворачивал,что вообще...".В общем ,далі буде щось)))
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02.03.2021 21:25
+5
Антоненку - свободу!!!
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02.03.2021 21:48
+5
Аваков прыгает с канала на канал.....только успевает...это значит, что дела в детском саду на Банковой дюже плохи....и что он понял, что , поддерживая на всякий случай штанишки мальчонке с Банковой, одновременно всё-таки напомнить украинцам, что с Порохом он тоже работал....правда Порох, такой сякой не дал ему , огненному защитнику Украины, наложить санкции на мертвечука ещё аж в 2016 году....вот только не поняла из его речи ,а кто будет отвечать за фейковое уголовное дело против ребят по убийству Шеремета?..на том радостном партийном собрании при объявлении на весь мир этих ребят убийцами , никого рядом со счастливым президентом и торжествующим Аваковым не стояло....В европейской, демократической, цивилизованной стране в отставку ушёл бы и президент и главный фальсификатор этого дела , то есть вы, товарищ Аваков.
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02.03.2021 23:05
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похоже аваков пробашлял журналистам! куда не глянь в новости везде он, директор Галактики просто!!! Аваков назвал показания экс-сотрудник белорусского спецназа Макар в деле Шеремета "небезынтересными" - Цензор.НЕТ 9524
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02.03.2021 21:21 Відповісти
Та нашёл бы уже каких-нибудь "виноватых" в фабрикации дела и отпустил бы Рифа и остальных. Чем дольше ждёшь - тем больнее будут бить...
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02.03.2021 21:22 Відповісти
Ну, рюкзаков, тепер в твоїх фальсіфікаторів роботи - як у Тузіка бліх! Тепер треба якось прив'язати Ріфа, Кузьменко та Дугарь до співробітництва з ФСБ.
Це буде складніше, ніж хода чи 10см різниці в зрості... Але бабло творить дива, я в тебе вірю!
Тому замовляю додаткову партію попкорну та пива
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02.03.2021 21:24 Відповісти
Я щось не те сказав? Чи в Ріфа зріст вже зрівнявся зі зростом людини з камер спостереження? Ба! Може експертиза ходи визнана у всьому світі як неспростовний доказ (на кшалт відбитків пальців чи аналізу ДНК)? А може є прямі та неспростовні докази вини когось із них?
Якщо так, то не нервуй - не усцюся, а якщо ні - зґвалтуй себе сам. Пляшка тобі впоміч
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02.03.2021 22:09 Відповісти
Не переймайся, то авакян особисто тролити намагається.)
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02.03.2021 22:19 Відповісти
Сегодня вообще весело...мертвечук, в интервью BBC,вдруг стрынданул,что если в ближайшее время провести выборы,то президентом будет Порошенко...авакян тоже ,в интервью гордону,с чего то начал Пороху подлизывать:"Порошенко не враг Украины...он такие крутые дела для Украины проворачивал,что вообще...".В общем ,далі буде щось)))
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02.03.2021 21:25 Відповісти
Аваков прыгает с канала на канал.....только успевает...это значит, что дела в детском саду на Банковой дюже плохи....и что он понял, что , поддерживая на всякий случай штанишки мальчонке с Банковой, одновременно всё-таки напомнить украинцам, что с Порохом он тоже работал....правда Порох, такой сякой не дал ему , огненному защитнику Украины, наложить санкции на мертвечука ещё аж в 2016 году....вот только не поняла из его речи ,а кто будет отвечать за фейковое уголовное дело против ребят по убийству Шеремета?..на том радостном партийном собрании при объявлении на весь мир этих ребят убийцами , никого рядом со счастливым президентом и торжествующим Аваковым не стояло....В европейской, демократической, цивилизованной стране в отставку ушёл бы и президент и главный фальсификатор этого дела , то есть вы, товарищ Аваков.
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02.03.2021 23:05 Відповісти
Весна пришла - бииииигом на поле!
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02.03.2021 21:44 Відповісти
рифмастер просто греет шконку для рюкзакяна с компанией...
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02.03.2021 21:32 Відповісти
Ну шо, авакян, всрався?!))) А я ще пам'ятаю харківську філармонію, білий светр, валянки для тьоток під юліною больнічкой... )))
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02.03.2021 21:42 Відповісти
Абыдна, да?
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02.03.2021 21:45 Відповісти
Авакян, ти?! Тобі абидна, да?!) Вчи українську, дебіл, бо Закон порушуєш.
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02.03.2021 21:50 Відповісти
Та я к женским сумочкам равнодушен. Мне не обидно. Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими" - Цензор.НЕТ 1105
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02.03.2021 22:16 Відповісти
Та понятно, ти ж по рюкзакам.)
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02.03.2021 22:21 Відповісти
Антоненку - свободу!!!
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02.03.2021 21:48 Відповісти
А я скажу так, что аваков - самый адекватный политик в Украине. да, не без греха, как и ВСЕ политики, но он, по крайней мере, готов на себя брать ответственность и не отсиживался в стороне, изображая из себя патриота а брал на себя решения. Просрем Авакова - просрем и государтво.
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02.03.2021 22:05 Відповісти
А я скажу так! Авакян охрєнєл от безнаказанности. Возомніл сєбя мусором всєя України!) Ну-ну, армяшка!)
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02.03.2021 22:16 Відповісти
А зачем же разжигать национальную рознь на Цензоре?
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02.03.2021 22:18 Відповісти
А на хрєна ти, тварина авакянська, Україну не поважаєш?! Чому мовою загарбника вєщаєш, порушуючи Закон про Державну Мову?! Шо, всрався, рюкзаканич?!)))
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02.03.2021 22:26 Відповісти
Эк тебя калбасит Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими" - Цензор.НЕТ 7374
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02.03.2021 22:59 Відповісти
Та нє, коли мене заковбасить, то ти, авокянич ,до своєї вілли італійської можеш не дістатися не обісравшись!) До речі, мої близькі родичі поруч мешкають!))) До зустрічі, милий!)
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02.03.2021 23:17 Відповісти
Завтра, 03.03.2021 г. председатель Европейского союза Charles Yves Jean Ghislaine Michel встретится с руководителем НАБУ Артемом Сытником. так как судя по всему Зеленский решил уволить Сытника по многим причинам, Татаров, расследование по вакцинам, французские дела Авакова, советуем изложить на бумаге все обстоятельства этих дел и передать Шарлю Мишелю.
Судя по нервной реакции Авакова и его группы в ВР Украины, НАБУ таки получило какие то данные по контрактам во Франции по закупке вертолетов и катеров. Группа Авакова в ВР начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. В глобальном плане это больше демонстративный удар по Зеленскому, ибо означает конец всяким планам на получение транша от МВФ.
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03.03.2021 00:07 Відповісти
Это кто адекватный?!
Это кто патриот?!
Это кто на себя брал ответственность за что либо?
Что? Совсем память напрочь отшибло, напомнить почему его прозвали фейсбучным министром, где и постики даже не оно само косноязычное строчило, а его жополиз-антонина..
Забыли, как в дни майдана оно в Италии у себя на виноградниках отсиживалось?
Забыли как оно с домой и гепой потоки по Харькову и области делили все эти десятилетия?
Забыли, что он так боролся, так боролся, что это именно из-за его саботажа большинство ялынковических шнырей вышло из под международных санкций , а некоторые одиозные негодяи даже им лично призваны обратно в Украину империю под него с Коломойским строить. Портнов и прочие...
Неудивительно тогда почему после стольких лет блужданий и войны с двумя майданами , необучаемые выбирают себе главой страны гадкого и беспринципного скомороха одного из самых худших олигархов Украины
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03.03.2021 00:08 Відповісти
Какие вы все умные! А где же вы были в марте-апреле 2014-го? Когда Аваков лично прибыл в Крым, чтоб арестовать Януковича, когда он без капли крови подавил русскую весну в Харькове! Когда он создавал добробаты в МВД! Да если бы не Аваков, то недороссия сегодня была бы по всему юго-востоку! Не нравится Аваков? А кто же был лучше? Что касается ФБ - так это нормальная практика для несовковых политиков, когда они коммуницируют с обществом! Избавляйтесь от совка в своих головах, на дворе 21-й век!
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04.03.2021 15:35 Відповісти
А еще можно вспомнить уровень доверия к доаваковской милиции (1%) и сегодня к полиции - 40%, а к офицерам громады - 70! А выборы-2019, когда впервые МВД не принимало участия в мутках на стороне власти?
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04.03.2021 15:38 Відповісти
Господин аваков в указанное вами время и события в фейсбучике сидел и посты клепал, пока остальные пытались сохранить то, что ещё не успели оттяпать.
А ну да- и пиарщик он знатный, всегда любит на камеры уже после всего выйти и эффектно наврать о своём непосредственном участии...
Не перекручивайте фактов с Харьковом (где собственно не авак а сам гепа, осознав бесперспективность заигрывания с рашостаном быстро и четко закрыл вопрос с хнр. Да, да тем самым Винницким ягуаром)
А к добробатпм так вообще авак никакого отношения тем более изначально не имел- это были в большинстве своём случае стихийная самоорганизация майдановцев и патриотов, которую сразу же хотелось кому-то возглавить, как например аваку, формально оформив их сотрудниками мвд. Да, частично их финансировали поначалу каломой и корбан из средств Днепропетровской ога и т.д.
А по итогу чем под руководством авака и каломоя «добробаты» занимались, напомнить? Мародерством, вооруженными грабежами убийствами бизнесоппоентов указаных господ и рейдерством. Последнее привело к Иловайского трагедии, когда подчиненые аваку и финансированые каломоем добробаты с куратором хомчаком ринулись отжимать в интересах бени ахметовскую тец рядом с зугресом...
Так что поклоняйтесь ему и дальше. И свечек не жалейте
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12.03.2021 08:18 Відповісти
Объясните мне кто-нибудь : какой процессуальный статус в деле Шеремета у бениной обслуги???
Тогда почему он позволяет себе комментировать материалы дела без письменного разрешения следователя его ведущего? Или он на такое сослался, а я прослушал?
Да и вообще, как индивид вообще настолько далёкий от юриспруденции, как чорт от ангела позволяет себе открывать свой чёрный рот и рассуждать о таких высоких материях?!
Гнида беспринципная!
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03.03.2021 00:00 Відповісти
 
 