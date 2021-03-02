Аваков назвав свідчення колишнього співробітника білоруського спецпризначення Макара у справі Шеремета "цікавими"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що генпрокурор незабаром прийме рішення про подальші кроки в розслідуванні кримінальної справи, що стосується замовників вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
"Зовсім недавно ми побачили новий епізод, коли білоруський товариш розповів нам історію, показав нам матеріали про те, що за пару років до вбивства Шеремета це питання обговорювалося в Білорусі. Це питання замовників і "за що?" завжди в цій справі висіло. Ми не повинні приміряти, чи лягає це в розслідування. Питання в тому, істина це чи ні. Ми весь час ставимо собі питання: а який мотив? І ось ми побачили мотив, що білоруські спецслужби вважали, що він (Шеремет. - ред.) є незручною людиною", - сказав Аваков.
Міністр нагадав, що з інформатором були проведені слідчі дії в Україні.
Також на Цензор.НЕТ: Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков
"Він дав свідчення. Вони цікаві. Ще буде в нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", - підсумував глава МВС.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. 19 січня Макар дав свідчення в Києві. МЗС Білорусі після цього заявило, що має в своєму розпорядженні аудіоспростування його свідчень. У Нацполіції повідомили, що Макар надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників убивства Шеремета.
Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
Будь ласка, зачекайте...
Це буде складніше, ніж хода чи 10см різниці в зрості... Але бабло творить дива, я в тебе вірю!
Тому замовляю додаткову партію попкорну та пива
Якщо так, то не нервуй - не усцюся, а якщо ні - зґвалтуй себе сам. Пляшка тобі впоміч
Судя по нервной реакции Авакова и его группы в ВР Украины, НАБУ таки получило какие то данные по контрактам во Франции по закупке вертолетов и катеров. Группа Авакова в ВР начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. В глобальном плане это больше демонстративный удар по Зеленскому, ибо означает конец всяким планам на получение транша от МВФ.
Это кто патриот?!
Это кто на себя брал ответственность за что либо?
Что? Совсем память напрочь отшибло, напомнить почему его прозвали фейсбучным министром, где и постики даже не оно само косноязычное строчило, а его жополиз-антонина..
Забыли, как в дни майдана оно в Италии у себя на виноградниках отсиживалось?
Забыли как оно с домой и гепой потоки по Харькову и области делили все эти десятилетия?
Забыли, что он так боролся, так боролся, что это именно из-за его саботажа большинство ялынковических шнырей вышло из под международных санкций , а некоторые одиозные негодяи даже им лично призваны обратно в Украину империю под него с Коломойским строить. Портнов и прочие...
Неудивительно тогда почему после стольких лет блужданий и войны с двумя майданами , необучаемые выбирают себе главой страны гадкого и беспринципного скомороха одного из самых худших олигархов Украины
А ну да- и пиарщик он знатный, всегда любит на камеры уже после всего выйти и эффектно наврать о своём непосредственном участии...
Не перекручивайте фактов с Харьковом (где собственно не авак а сам гепа, осознав бесперспективность заигрывания с рашостаном быстро и четко закрыл вопрос с хнр. Да, да тем самым Винницким ягуаром)
А к добробатпм так вообще авак никакого отношения тем более изначально не имел- это были в большинстве своём случае стихийная самоорганизация майдановцев и патриотов, которую сразу же хотелось кому-то возглавить, как например аваку, формально оформив их сотрудниками мвд. Да, частично их финансировали поначалу каломой и корбан из средств Днепропетровской ога и т.д.
А по итогу чем под руководством авака и каломоя «добробаты» занимались, напомнить? Мародерством, вооруженными грабежами убийствами бизнесоппоентов указаных господ и рейдерством. Последнее привело к Иловайского трагедии, когда подчиненые аваку и финансированые каломоем добробаты с куратором хомчаком ринулись отжимать в интересах бени ахметовскую тец рядом с зугресом...
Так что поклоняйтесь ему и дальше. И свечек не жалейте
Тогда почему он позволяет себе комментировать материалы дела без письменного разрешения следователя его ведущего? Или он на такое сослался, а я прослушал?
Да и вообще, как индивид вообще настолько далёкий от юриспруденции, как чорт от ангела позволяет себе открывать свой чёрный рот и рассуждать о таких высоких материях?!
Гнида беспринципная!