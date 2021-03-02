США опублікували санкційний список у справі Навального. Під санкціями - директор ФСБ Бортніков і генпрокурор Росії Краснов
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Під санкції мінфіну США за отруєння і переслідування опозиціонера Олексія Навального в Росії потрапили сім чиновників і три організації.
Мінфін США опублікував список громадян Росії та організацій, проти яких введені санкції через отруєння і переслідування опозиційного російського політика Олексія Навального, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Під санкції потрапили:
- директор ФСБ Олександр Бортніков;
- глава ФСВП Олександр Калашніков;
- перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко;
- генпрокурор Ігор Краснов;
- заступник міністра оборони Олексій Криворучко;
- заступник міністра оборони Павло Попов;
- глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярін.
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Крім того, під санкції потрапили організації:
- 27-й науковий центр міноборони РФ;
- 33-й центральний НДІ Міноборони РФ;
- НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) - за даними ЗМІ, саме там за часів СРСР розробили бойову отруйну речовину "Новачок", яку знайшли в пробах Навального.
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У списку відомства також фігурують Федеральна служба безпеки (ФСБ) і Головне розвідувальне управління (ГРУ), які США вже включили до санкційного списку раніше на інших підставах.
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Там еще есть длинный список технологий,
в том числе космических которые -
от сегодня тоже под запретом передачи...
ЦН так старався, анонси від учора робив.
Шось не бачу картинок і іконок.
попавших под запрет технологий...
На Київщині, в Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій НГУ пройшли спеціальні курси снайперів. Учасники курсів зосередились на освоєнні напівавтоматичної снайперської гвинтівки українського виробництва UAR-10 та практичних вправах стрільб з неї по спеціальним мішеням. За діями інструкторів та спецпризначенців спостерігали представники операції UNIFIER Збройних сил Канади в Україні - вивчали систему навчання і оцінювання підготовки снайперів та надавали дорадчу допомогу.
UAR-10 - напіватоматична снайперська гвинтівка під патрон за стандартом НАТО 7,62х51 від української компанії UKROP, яка має кучність до 1 кутової хвилини, для розуміння це трохи меньше 30 мм на 100 метрів. Ця гвинтівка вже знаходиться на озброєнні українського війська.
ФОТО.ВІДЕО. https://defence-ua.com/army_and_war/jak_v_natsionalnij_gvardiji_ukrajini_osvojujut_snajperskoji_gvintivki_ukrajinskogo_virobnitstva_uar_10_video-3024.html
это 1 дюйм на 100 ярдов то есть 2.54 см отклонение на дистанции 91 метр
Для снайперства далее 400 метров надо обычный ручной затвор