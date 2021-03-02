Україна схвалює санкції ЄС проти чиновників РФ через переслідування Навального і розраховує на те саме за Крим, - МЗС

Євросоюз 2 березня ввів санкції проти російських чиновників через кримінальне переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Згідно з офіційним журналом ЄС, обмеження торкнулися глави Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарання Олександра Калашнікова і генерального прокурора Ігоря Краснова.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання.

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Міністерство закордонних справ України схвалило рішення Європейського союзу вперше застосувати новий глобальний санкційний механізм проти зазначених російських чиновників і заявило, що розраховує також на введення схожих обмежень за придушення прав і свобод на Кримському півострові.

"Відзначаємо той факт, що новий санкційний режим запрацював у дуже стислі терміни. Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Розраховуємо, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних в придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Жодний злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним", - сказано в заяві пресслужби МЗС.