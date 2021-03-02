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Україна схвалює санкції ЄС проти чиновників РФ через переслідування Навального і розраховує на те саме за Крим, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна схвалює санкції ЄС проти чиновників РФ через переслідування Навального і розраховує на те саме за Крим, - МЗС

Євросоюз 2 березня ввів санкції проти російських чиновників через кримінальне переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Згідно з офіційним журналом ЄС, обмеження торкнулися глави Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарання Олександра Калашнікова і генерального прокурора Ігоря Краснова.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування фінансових активів на території об'єднання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США опубликовали санкционный список по делу Навального. Под санкциями - директор ФСБ Бортников и генпрокурор России Краснов

Міністерство закордонних справ України схвалило рішення Європейського союзу вперше застосувати новий глобальний санкційний механізм проти зазначених російських чиновників і заявило, що розраховує також на введення схожих обмежень за придушення прав і свобод на Кримському півострові.

"Відзначаємо той факт, що новий санкційний режим запрацював у дуже стислі терміни. Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Розраховуємо, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних в придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Жодний злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним", - сказано в заяві пресслужби МЗС.
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такие санкции как мертвому препарки,Европа тихо ложится под *****...все как было перед второй мировой с Гитлером
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02.03.2021 21:48 Відповісти
Для початку перша леді Лєна (прости, Господи) повинна перестати платити податок на нерухомість у Криму, як і комунальні послуги у б'юджет окупантів. Тобто ввести такі собі санкції, як дружина українського президента. Потім можна вимагати введення санкцій від Євросоюзу.
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02.03.2021 21:49 Відповісти
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку финансовых активов на территории объединения. Источник: https://censor.net/ru/n3251085
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Т. е. ничего , эти санкции, не предусматривают. Интересно, ЕС, консультировался с Кремлем, о введении этих "санкций"
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02.03.2021 21:58 Відповісти
Европейскому союзу глубоко насрать и на Навального, и на Крым, и на всё остальное, что не является частью ЕС. Чиновников ЕС интересует благополучие и спокойствие собственного электората, которому не очень нравится, когда сильный обижает слабого и прочая несправедливость, от которой у сытого и довольного жизнью человека портится настроение. Поэтому вводятся чисто символические санкции, дабы умиротворить собственный электорат, мол выбросьте из головы, пусть ваша совесть спит спокойно, а вы наслаждайтесь жизнью - мы (чиновники ЕС) обо всём как бы позаботились.
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02.03.2021 22:12 Відповісти
Примитивно, высосано из пальца. Но я не оправдываю инфантильности ЕС.
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03.03.2021 02:25 Відповісти
Весьма глубокомысленно, т.к. высосано из детородного органа бешеной обезьяны.
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03.03.2021 11:13 Відповісти
 
 