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Новини Політика України
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вакцина (3528) Зеленський (17467) санкції (6858) Навальний (573) кнопкодавство (96) Шарій Анатолій (215) Слуга народу (2545)

Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС

Президент зробив щеплення, Шарій потрапив у розшук, в Раді встановили сенсорну кнопку, Росія - під санкціями ЄС і США через отруєння Навального, - головні новини України та світу 2 березня.

Зеленський зробив щеплення

Президент вакцинувався від COVID-19 препаратом Oxford/Astrazeneca з Індії під час відвідування передової. "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не" робити собі нерви", - звернувся Зеленський до українців. Президент пояснив, що хоч уже і хворів коронавірусом, рівень антитіл у нього - дуже низький, а тому він вирішив зробити щеплення.

Вакцина затримується

Поставка в Україну китайської вакцини від коронавірусу затримується, - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Вона повинна приїхати 6 березня, але навряд чи буде до цього терміну. Тим часом стало відомо, що в рамках механізму COVAX наша країна до кінця травня має отримати 1,7 млн доз вакцин AstraZeneca виробництва Великобританії та Індії. Степанов наголошує, що британська та індійська вакцини абсолютно однакові.

Шарія внесли в базу розшуку МВС

Шарій перебуває в списку "осіб, які переховуються від органів влади" з 16 лютого 2021 року. Місцем зникнення пропагандиста правоохоронці вказали Київ.

"Слуги народу" створюють молодіжне крило

"Зе! Молодіжка" повинна об'єднати активних і креативних людей, які поділяють ідеї і принципи президента Володимира Зеленського, - пояснив лідер партії Олександр Корнієнко. Молодіжне крило СН займеться реалізацією законопроєкту "Про основні засади молодіжної політики", який зареєстровано в парламенті.

Кінець епохи кнопкодавства

У Раді встановили сенсорну кнопку - її роботу продемонстрував журналістам голова ВР Дмитро Разумков. "Я сподіваюся, що ми із сьогоднішнього дня будемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради ні ми, ні ви просто вже не зможемо", - сказав нардеп.

ЄС і США ввели санкції проти РФ за отруєння Навального

Під санкції Євросоюзу потрапили четверо найвищих російських чиновників, під санкції США - семеро і три організації. США окремо зазначили, що, за їхніми даними, отруєння Навального організувала ФСБ.

Україна схвалює санкції ЄС проти чиновників РФ через переслідування Навального і розраховує на те саме за Крим.

Львів'янку можуть посадити на 7 років за розсилку інтимних фото

Жінка знімала себе на смартфон, викладала фото і відео в телеграм-каналі й пропонувала користувачам платну підписку. Її звинуватили у виготовленні порнографії і можуть посадити на 7 років.
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Топ коментарі
+4
А что витамины стали прививкой? А ну да переболевших можно прививать витаминами.
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02.03.2021 22:03
+4
вакцинація на передовій

Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 2404
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02.03.2021 22:15
+3
Весна прийде - ширятись будемо.(Янелох-43) Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 7560
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02.03.2021 22:09
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А что витамины стали прививкой? А ну да переболевших можно прививать витаминами.
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02.03.2021 22:03 Відповісти
Ну если это брехловое ослиное мудило соврало о месте прививки ,там до передка 15-20 км то почему бы ему не соврать и о самой прививке , ему вполне глюкозу могли уколоть под видом вакцины .Верить Ослу в принципе может только такой же осел или имбецил.
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02.03.2021 22:05 Відповісти
Какую вакцину, какую глюкозу?! Его опять от наркоты прокапывали.
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02.03.2021 22:42 Відповісти
Бубу чимось ширнули, шаріка кудись внесли. Зелені будні... Вони такі. Весна однако!)
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02.03.2021 22:06 Відповісти
Весна прийде - ширятись будемо.(Янелох-43) Новости 2 марта: Зеленский сделал прививку, Шария внесли в базу розыска МВД - Цензор.НЕТ 7560
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02.03.2021 22:09 Відповісти
вакцинація на передовій

Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 2404
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02.03.2021 22:15 Відповісти
Лучше бы наоборот: Шарий сделал бы прививку (от бешенства, конечно же), а Зеленского внесли бы в базу розыска.
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02.03.2021 22:26 Відповісти



Андрей
Луганский

@lugabeg2


Цифры говорят сами за себя! Ситуация с Ковидом в стране очень плохая. Массовой вакцинации нет и не планируется. Безвиз с ЕС накрывается медным тазом. Все это результат выборов Президента и Парламента.
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02.03.2021 22:36 Відповісти
Безвіз на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи.
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02.03.2021 23:06 Відповісти
Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 6044
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02.03.2021 22:44 Відповісти
Не вірю! Щоб це самозакохане до параної сцикло дало собі вколоти якусь заразу?! Я швидше повірю,що він перехворів навмистно щоб виробити антитіла чим вколоти собі навіть Pfizer вакцину.
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02.03.2021 22:51 Відповісти
Так, воно, звичайно не хворіло. Бо зараза до зарази не лип не. Прознущалося з українців з фєофанії, а ви докажіть, шо воно не хворіло за ваші гроші.
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02.03.2021 23:05 Відповісти
Новини 2 березня: Зеленський зробив щеплення, Шарія внесли в базу розшуку МВС - Цензор.НЕТ 8850
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02.03.2021 23:04 Відповісти
 
 