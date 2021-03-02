ДБР у 2020-2021 роках направило до суду обвинувальні акти щодо 283 військовослужбовців. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань (ДБР) оприлюднило звіт за результатами розслідування військових злочинів у 2020-2021 роках. Серед них - катастрофа літака Ан-26 у Харківській області, вибухи військових складів у Сватовому і справа про закупівлю неякісних бронежилетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"Левова частина кримінальних проваджень, розслідуваних ДБР, припадає на військові злочини. Ця категорія злочинів включає в себе значну кількість статей Кримінального кодексу України – від самовільного залишення військової служби до недбалого ставлення до військової служби, наслідки якого можуть бути найрізноманітніші", - сказано в повідомленні.

Зокрема, слідчі бюро направили до суду обвинувальні акти стосовно понад 250 військовослужбовців за звинуваченням у порушенні порядку підлеглості (28 проваджень), знищенні, пошкодженні або втраті військового майна (72 провадження), заволодінні зброєю і боєприпасами (4 провадження), недбале ставлення до служби (30 проваджень) і через інші злочини.

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При цьому ДБР бере участь у розслідуванні й інших справ. Зокрема, причин та обставин катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва на Харківщині 25 вересня 2020 року. Тоді загинули 26 військовослужбовців, ще один зазнав поранень.

У процесі розслідування слідчі ДБР оглянули місце падіння літака, вилучили його уламки, зібрали біологічні зразки і провели 135 різних експертиз. Крім того, вони допитали потерпілих родичів усіх загиблих в авіакатастрофі, військовослужбовця, який вижив, і понад 70 інших свідків, а також вилучили документи щодо технічного стану літака Ан-26, організації та проведення навчальних польотів курсантів.

За результатами попереднього розслідування слідчі ДБР повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України за вчинення військового кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України; колишньому командиру військової частини за вчинення військових кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України та керівнику польотів, які відбувалися 25.09.2020 у військовій частині, за вчинення військового кримінального злочину, передбаченого за ст. 416 КК України.

Двоє військовослужбовців за рішенням суду досі утримуються під вартою. Розслідування справи триває.

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Крім того, слідчі ДБР розслідують обставини вибухів 29 жовтня 2015 року на території складу ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України, розташованого в смт Сватове. Через вибухи загинули троє військовослужбовців ЗСУ та цивільна особа, а сума заподіяного збитку сягнула понад 134 мільйонів гривень. Слідство ведеться за ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 426 і ч. 3 ст. 425 КК України.

За результатами попереднього розслідування ДБР дійшло висновку, що причиною вибухів стаий скинутий із безпілотника запальний пристрій.

У лютому 2021 року слідство повідомило про підозру двом особам за вчинення військових кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 425 КК України.

Слідчі столичного територіального управління ДБР завершили досудове розслідування за фактом закупівлі чиновниками Міноборони неякісних бронежилетів марки "Корсар МЗС-1-4", які не відповідають технічним вимогам і не здатні захистити від кулі. При цьому слідство вважає, що чиновники МО і представники компанії-постачальника знали, що в разі намокання в тканини бронежилетів змінюється молекулярна структура "кевлара" і він втрачає свої куленепробивні властивості.

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"У жовтні 2020 слідчі ДБР повідомили про підозру генерал-лейтенанту - колишньому заступнику Міністра оборони України та ще сімом фігурантам кримінального провадження, серед яких генерал-майор - колишній начальник одного з головних управлінь Міністерства оборони України, його заступники, а також засновник підприємства-виробника бронежилетів, який через заступника Міністра оборони лобіював інтереси свого підприємства", - повідомили в бюро.

Зараз триває відкриття матеріалів справи стороні захисту. Після ознайомлення з ними підозрюваних та їхніх адвокатів до суду буде направлено обвинувальний акт.

Слідчі ДБР також проводили досудове розслідування і в низці інших справ - зокрема, через вимагання начальником відділу Міноборони у підприємця хабаря в обмін на сприяння в участі в тендері, завдання державі збитків на суму понад 11 млн гривень при будівництві казарм в Одеській області, пошкодження і крадіжку частин радіостанції вартістю майже мільйон гривень, закупівлю непридатних для використання шин виробництва 1980-х років для бронетранспортерів.

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