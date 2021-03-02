ДБР у 2020-2021 роках направило до суду обвинувальні акти щодо 283 військовослужбовців. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Події
Державне бюро розслідувань (ДБР) оприлюднило звіт за результатами розслідування військових злочинів у 2020-2021 роках. Серед них - катастрофа літака Ан-26 у Харківській області, вибухи військових складів у Сватовому і справа про закупівлю неякісних бронежилетів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.
"Левова частина кримінальних проваджень, розслідуваних ДБР, припадає на військові злочини. Ця категорія злочинів включає в себе значну кількість статей Кримінального кодексу України – від самовільного залишення військової служби до недбалого ставлення до військової служби, наслідки якого можуть бути найрізноманітніші", - сказано в повідомленні.
Зокрема, слідчі бюро направили до суду обвинувальні акти стосовно понад 250 військовослужбовців за звинуваченням у порушенні порядку підлеглості (28 проваджень), знищенні, пошкодженні або втраті військового майна (72 провадження), заволодінні зброєю і боєприпасами (4 провадження), недбале ставлення до служби (30 проваджень) і через інші злочини.
При цьому ДБР бере участь у розслідуванні й інших справ. Зокрема, причин та обставин катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва на Харківщині 25 вересня 2020 року. Тоді загинули 26 військовослужбовців, ще один зазнав поранень.
У процесі розслідування слідчі ДБР оглянули місце падіння літака, вилучили його уламки, зібрали біологічні зразки і провели 135 різних експертиз. Крім того, вони допитали потерпілих родичів усіх загиблих в авіакатастрофі, військовослужбовця, який вижив, і понад 70 інших свідків, а також вилучили документи щодо технічного стану літака Ан-26, організації та проведення навчальних польотів курсантів.
За результатами попереднього розслідування слідчі ДБР повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України за вчинення військового кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України; колишньому командиру військової частини за вчинення військових кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України та керівнику польотів, які відбувалися 25.09.2020 у військовій частині, за вчинення військового кримінального злочину, передбаченого за ст. 416 КК України.
Двоє військовослужбовців за рішенням суду досі утримуються під вартою. Розслідування справи триває.
Крім того, слідчі ДБР розслідують обставини вибухів 29 жовтня 2015 року на території складу ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України, розташованого в смт Сватове. Через вибухи загинули троє військовослужбовців ЗСУ та цивільна особа, а сума заподіяного збитку сягнула понад 134 мільйонів гривень. Слідство ведеться за ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 426 і ч. 3 ст. 425 КК України.
За результатами попереднього розслідування ДБР дійшло висновку, що причиною вибухів стаий скинутий із безпілотника запальний пристрій.
У лютому 2021 року слідство повідомило про підозру двом особам за вчинення військових кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 425 КК України.
Слідчі столичного територіального управління ДБР завершили досудове розслідування за фактом закупівлі чиновниками Міноборони неякісних бронежилетів марки "Корсар МЗС-1-4", які не відповідають технічним вимогам і не здатні захистити від кулі. При цьому слідство вважає, що чиновники МО і представники компанії-постачальника знали, що в разі намокання в тканини бронежилетів змінюється молекулярна структура "кевлара" і він втрачає свої куленепробивні властивості.
"У жовтні 2020 слідчі ДБР повідомили про підозру генерал-лейтенанту - колишньому заступнику Міністра оборони України та ще сімом фігурантам кримінального провадження, серед яких генерал-майор - колишній начальник одного з головних управлінь Міністерства оборони України, його заступники, а також засновник підприємства-виробника бронежилетів, який через заступника Міністра оборони лобіював інтереси свого підприємства", - повідомили в бюро.
Зараз триває відкриття матеріалів справи стороні захисту. Після ознайомлення з ними підозрюваних та їхніх адвокатів до суду буде направлено обвинувальний акт.
Слідчі ДБР також проводили досудове розслідування і в низці інших справ - зокрема, через вимагання начальником відділу Міноборони у підприємця хабаря в обмін на сприяння в участі в тендері, завдання державі збитків на суму понад 11 млн гривень при будівництві казарм в Одеській області, пошкодження і крадіжку частин радіостанції вартістю майже мільйон гривень, закупівлю непридатних для використання шин виробництва 1980-х років для бронетранспортерів.
Будь ласка, зачекайте...
МО закупило опасные и старые снаряды по завышенной цене. Из госбюджета перечислили за каждый выстрел 760 евро при том, что на рынке ЕС за них реально отдают от 295 до 470 евро - за единицу. Киеву уже поступало предложение закупить эти выстрелы в 2018-2019 по 450 евро, но тогда военно-политической руководство Украины ответило отказом, поскольку они не соответствуют требованиям и стандартам, сейчас по странному стечению обстоятельств, начали отвечать стандартам.