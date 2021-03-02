В України єдина політика щодо реінтеграції ОРДЛО і Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко
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Українська стратегія реінтеграції тимчасово окупованих територій включає питання як Кримського півострова, так і окремих районів Донецької та Луганської областей.
Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Незважаючи на те, що інтенсивність конфлікту на Донбасі вища, ніж у Криму, це не означає, що в нас повинен бути різний підхід до громадян на Донбасі та в Криму. Вони всі є громадянами України. Вони всі мають право на те, що передбачено законом і Конституцією. Всі, хто не співпрацює з країною-окупантом, є жертвами. Тому ми, як країна, повинні надати їм максимальне сприяння і допомогу", - наголосив Ігор Яременко.
Він нагадав, що саме в цьому контексті в кінці минулого року Мінреінтеграції представило законопроєкт про перехідний період.
"Цей законопроєкт повинен дати поштовх до обговорення в суспільстві всієї проблематики деокупації. А по-друге - дати відповідь на питання: "А що буде після деокупації наших територій на цих територіях?" Я не скажу, що воно сьогодні завершено. У нас триває робота. Ми отримали величезну кількість відгуків на цей законопроєкт", - розповів заступник голови Мінреінтеграції.
Остаточну версію законопроєкту представлять трохи пізніше, пообіцяв Ігор Яременко.
"Найголовніше в цьому випадку - те, що ми задали тренд. Ми відкрили дискусію. І люди можуть дізнатися більше про це. Це інструмент роз'яснення і донесення інформації, що вкрай важливо", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А чи мають вони обов'язки? Хоча б ті, що прописані в Конституції... Чи ви згадуєте про їх права (які, до речі, забезпечуються рештою громадян України) лише для того, щоб пропіаритись та хайпонуть, а обов'язки лишаєте тим, хто звідти виїхав та тим, хто не втрапив на окуповані території? Що там в Конституції про обов'язки стосовно територіальної цілостності, недоторканності кордонів та незалежності? Я вже не кажу про присяги (військові чи держслужбовця, та навіть Гіпократа)...
Згадай хлопчаків, що співали гімн України у вже окупованом Криму! І порівняй це з реакцією "народа Донбаса" на прохід полонених українських воїнів!
Вони мають Права??? А куди ж поділись обов'язки???
Следовательно, координировать внешнюю политику для совместного давления на мягкотелый ЕС, борьба с пятыми колонами, а так же сотрудничество в экономической и военных сферах.
Если не мы сами, за нас никто рвать булки не будет. Это уже понятно и так.
Главные стратегические партнеры, Соединенные Штаты, Британия, Польша и Страны Балтии. Возможно Турция. Как минимум она союзник и партнер Азербайджана. Следовательно, углубление сотрудничества с Азербайджаном. Благо для этого можно поднять и перезагрузить ГУАМ. Украина должна стать лидером в этих вопросах на пост.совке.
Идиоты как и кого вы будете реинтегрировать??? Кроме распила бабла и балабольства.