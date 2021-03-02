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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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В України єдина політика щодо реінтеграції ОРДЛО і Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В України єдина політика щодо реінтеграції ОРДЛО і Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Українська стратегія реінтеграції тимчасово окупованих територій включає питання як Кримського півострова, так і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Незважаючи на те, що інтенсивність конфлікту на Донбасі вища, ніж у Криму, це не означає, що в нас повинен бути різний підхід до громадян на Донбасі та в Криму. Вони всі є громадянами України. Вони всі мають право на те, що передбачено законом і Конституцією. Всі, хто не співпрацює з країною-окупантом, є жертвами. Тому ми, як країна, повинні надати їм максимальне сприяння і допомогу", - наголосив Ігор Яременко.

Він нагадав, що саме в цьому контексті в кінці минулого року Мінреінтеграції представило законопроєкт про перехідний період.

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"Цей законопроєкт повинен дати поштовх до обговорення в суспільстві всієї проблематики деокупації. А по-друге - дати відповідь на питання: "А що буде після деокупації наших територій на цих територіях?" Я не скажу, що воно сьогодні завершено. У нас триває робота. Ми отримали величезну кількість відгуків на цей законопроєкт", - розповів заступник голови Мінреінтеграції.

Остаточну версію законопроєкту представлять трохи пізніше, пообіцяв Ігор Яременко.

"Найголовніше в цьому випадку - те, що ми задали тренд. Ми відкрили дискусію. І люди можуть дізнатися більше про це. Це інструмент роз'яснення і донесення інформації, що вкрай важливо", - додав він.
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Топ коментарі
+2
"Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией" Источник: https://censor.net/ru/n3251091

А чи мають вони обов'язки? Хоча б ті, що прописані в Конституції... Чи ви згадуєте про їх права (які, до речі, забезпечуються рештою громадян України) лише для того, щоб пропіаритись та хайпонуть, а обов'язки лишаєте тим, хто звідти виїхав та тим, хто не втрапив на окуповані території? Що там в Конституції про обов'язки стосовно територіальної цілостності, недоторканності кордонів та незалежності? Я вже не кажу про присяги (військові чи держслужбовця, та навіть Гіпократа)...
Згадай хлопчаків, що співали гімн України у вже окупованом Криму! І порівняй це з реакцією "народа Донбаса" на прохід полонених українських воїнів!
Вони мають Права??? А куди ж поділись обов'язки???
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02.03.2021 23:21
+1
Там через кілька років сплошняком будуть громадяни іншої країни. Як ви збираєтесь їх інтегрувати в Україну?
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02.03.2021 23:17
+1
Тількі військово-цивільна адміністрація з Київа і не яких виборів на найближчи 40-50 років !!!)))
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02.03.2021 23:21
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Там через кілька років сплошняком будуть громадяни іншої країни. Як ви збираєтесь їх інтегрувати в Україну?
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02.03.2021 23:17 Відповісти
У Украины единая политика по реинтеграции ОРДЛО и Крыма, - замглавы Минреинтеграции Яременко - Цензор.НЕТ 4114
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02.03.2021 23:19 Відповісти
"У вас есть план,мистер Фикс?" !!!!)))
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02.03.2021 23:19 Відповісти
Тількі військово-цивільна адміністрація з Київа і не яких виборів на найближчи 40-50 років !!!)))
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02.03.2021 23:21 Відповісти
ИЗ Киева но под внешним кураторством (США) желательно с их военной техникой на границе)
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03.03.2021 09:25 Відповісти
"Они все имеют право на то, что предусмотрено законом и Конституцией" Источник: https://censor.net/ru/n3251091

А чи мають вони обов'язки? Хоча б ті, що прописані в Конституції... Чи ви згадуєте про їх права (які, до речі, забезпечуються рештою громадян України) лише для того, щоб пропіаритись та хайпонуть, а обов'язки лишаєте тим, хто звідти виїхав та тим, хто не втрапив на окуповані території? Що там в Конституції про обов'язки стосовно територіальної цілостності, недоторканності кордонів та незалежності? Я вже не кажу про присяги (військові чи держслужбовця, та навіть Гіпократа)...
Згадай хлопчаків, що співали гімн України у вже окупованом Криму! І порівняй це з реакцією "народа Донбаса" на прохід полонених українських воїнів!
Вони мають Права??? А куди ж поділись обов'язки???
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02.03.2021 23:21 Відповісти
Саме так, громадянство ,це не лише права , це і обов"язки !!!)))
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02.03.2021 23:23 Відповісти
А як можна реінтегрувати Крим? Москалі звідти забираються?
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02.03.2021 23:31 Відповісти
Відповісти на це питання спроможен лише Господь !!)))
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02.03.2021 23:32 Відповісти
В України єдина політика щодо реінтеграції ОРДЛО і Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко - Цензор.НЕТ 9783
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02.03.2021 23:37 Відповісти
Тут нужно уже вырабатывать с нашими соседями, единую политику борьбы с Фашисткой Федерацией и возвращение под государственный контроль оккупированные ей территории у всех стран в которых пустил свои метостазы русско-фашистский мир.

Следовательно, координировать внешнюю политику для совместного давления на мягкотелый ЕС, борьба с пятыми колонами, а так же сотрудничество в экономической и военных сферах.

Если не мы сами, за нас никто рвать булки не будет. Это уже понятно и так.
Главные стратегические партнеры, Соединенные Штаты, Британия, Польша и Страны Балтии. Возможно Турция. Как минимум она союзник и партнер Азербайджана. Следовательно, углубление сотрудничества с Азербайджаном. Благо для этого можно поднять и перезагрузить ГУАМ. Украина должна стать лидером в этих вопросах на пост.совке.
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02.03.2021 23:38 Відповісти
В ДНР через два года у всех будут рос. паспорта - вариант Абхазия макс. После выдачи посл. рос. паспорта автоматом последует признание Россией ДНР. И тогда уже все. Нападение на "миротворца" РФ - нападение на РФ. Опыт 2008 года Грузии еще у всех перед глазами.

Идиоты как и кого вы будете реинтегрировать??? Кроме распила бабла и балабольства.
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03.03.2021 00:56 Відповісти
 
 