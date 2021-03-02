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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) Росія (47279) санкції (6858) США (14495) Захарова (319)

Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального:

Санкції в зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального в МЗС РФ називають "спробою диктату" і "новим витком конфронтації".

Коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової опубліковано на сайті міністерства іноземних справ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе це - лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не маємо наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично", - сказано в коментарі.

Захарова звинуватила США в "спробі диктату" і "претензії на власну винятковість".

"Закликаємо колег не гратися з вогнем", - наголосила Захарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: У колонії, куди відправили Навального, шиють труси для ФСВП, - росЗМІ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 березня Євросоюз і США ввели санкції проти РФ за отруєння Навального. Під санкції Євросоюзу потрапили четверо найвищих російських чиновників, під санкції США - семеро і три організації. США окремо зазначили, що, за їхніми даними, отруєння Навального організувала ФСБ.
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Топ коментарі
+48
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если Вы не отзовётесь,
Мы напишем… в Спортлото!
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02.03.2021 23:50
+34
Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 2357 Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 573
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02.03.2021 23:53
+26
Абсолютно правильные настроения !!

В США резко выросли антироссийские настроения.
Рекордное число американцев, 77% - заявили о негативном отношении к России.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
Две основные причины.
Во-первых, появляется всё больше доказательств того, что штурм Капитолия и другие акции неповиновения, в значительной степени финансировали и подогревали медийно из Москвы.
Во-вторых, Байден чётко и без дипломатических экивоков обозначил, кто есть главный внешний враг Соединённых Штатов.
Президент, у которого есть яйца.
И я сейчас не о Зеленском.
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03.03.2021 00:08
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С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если Вы не отзовётесь,
Мы напишем… в Спортлото!
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02.03.2021 23:50 Відповісти
Что в высшей степени характерно, в песне речь идёт о пациентах клиники для душевнобольных, и это абсолютно точно обозначает статус всех приверженцев эпистолярных посланий в Спортлото, имеющих КПД с нулевым, или же вовсе отрицательным значением.
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02.03.2021 23:53 Відповісти
Ощущение каких-то слабеньких санкций, а Навального послали труселя шить... "Я вам не швея!" Кричал Навальный, "помогите нитку в иголку заправить"!
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02.03.2021 23:51 Відповісти
Ваня, сиди на бутылке ровно. И заходи сюда наконец-то под родным власовским флагом.
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03.03.2021 00:05 Відповісти
Почему на бутылке? Находишь удобным?
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03.03.2021 07:38 Відповісти
Тобі для вирівнювання хребта корисно
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03.03.2021 07:45 Відповісти
Себе поровнял? Помогло? Покажи как делать, особых проблем нет, но может пригодится.
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03.03.2021 08:27 Відповісти
Рівняти тобі потрібно, бо в такого як ти головний мозок відсутній, а спинний скривлений, тому і рівняють вас, садячи на пляшки, тупота
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03.03.2021 10:57 Відповісти
Если ты такой умный, то почему такой бедный?)))
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03.03.2021 15:43 Відповісти
Хотя не надо показывать, не пригодится. Ты вон "злой" стал.... Не надо, удачи.
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03.03.2021 08:29 Відповісти
Шановні добродії. Ви ж знаєте, що неможна чіпати гівно, бо чим довше його чіпаєш, тим більше воно смердить. Особливо це стосується кацапського гівна. Ну типу Иван Бало.
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03.03.2021 09:38 Відповісти
Анекдот, для тебя. Два селянина провалилися в сортiр, і який вищий, брикається і намагається вилізти, а який нижчий шепоче: "не жени хвилю"
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03.03.2021 09:47 Відповісти
Твердження стосовно того, що не варто чіпати гівно, як бачите черговий раз підтвердилося...
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17.03.2021 19:07 Відповісти
Ваня, что случилося с твоим братишкой Колей? Безвременно скончался? Или модеры его кончили?
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03.03.2021 10:12 Відповісти
Считаешь вопрос умным?
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03.03.2021 10:21 Відповісти
Ваня, ты конченый лахтинец, существо без роду и племени. Заходишь сюда лишь бы прогнать свою кацапскую пургу. Ты считаешь это умным? Почему ты не поднимаешь свою раисю с колен, а трешься за миску похлебки здесь на бандеровском сайте?
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03.03.2021 12:22 Відповісти
Marko Lukash По секрету, моих прапрадеда и прадеда, расстреляли, т. к. они имели и род и племя))) В их имении до 2000 года школа 8-ми рiчка была, и колхохная комора.Сейчас - руины. Миска похлебки, это не ко мне, я весьма состоявшийся по жизни человек.
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03.03.2021 15:30 Відповісти
Дипломатия , не играть с огнем.
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02.03.2021 23:52 Відповісти
Ха! І це ж Манька ще не зтанцювала калінку!)))
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02.03.2021 23:52 Відповісти
Кажуть що у Маньки ще й пілотка набєкрєнь..... жах! 🤣🤣
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03.03.2021 05:14 Відповісти
Господи! Избавь от такого зрелища!
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03.03.2021 06:25 Відповісти
Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 2357 Россия угрожает США из-за санкций за отравление Навального: "Призываем коллег не играть с огнем" - Цензор.НЕТ 573
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02.03.2021 23:53 Відповісти
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 31
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03.03.2021 00:57 Відповісти
Петушок с кремлёвской спицы стал пи-деть на заграницу.
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03.03.2021 13:30 Відповісти
_Да там не ссанкции, а одна видимость. Поддавки с людоедами, умиротворение фашистов. Безответственных дегенератов история ничему так и не научила. Горе человечеству.
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02.03.2021 23:53 Відповісти
россия выиграла от американских санкций..
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02.03.2021 23:55 Відповісти
исчо пока нет, но абязательно выиграет, патом, наверное.
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03.03.2021 00:09 Відповісти
Угу, одни вводят бесполезные санкции, другие газ и элерктроэнргию у русни покупают. А кто из них с русней воюет, не подскажете?
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03.03.2021 00:15 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!!!--------------Дуже цікаве запитання -Хто воює? А хто гендлює ???))))
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03.03.2021 00:20 Відповісти
В парашу дрождей кинули 😂 говно бурлить начало.
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02.03.2021 23:54 Відповісти
наступите себе на яйца назло США)))
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02.03.2021 23:55 Відповісти
"не обязательно симметрично" - понятное дело, необязательно. И хотелось бы, а нечем.
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02.03.2021 23:56 Відповісти
А то што, кацапы? Чем ответите болезные?
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03.03.2021 00:03 Відповісти
Кацапи, тамбовський вовк вам колега, угрофінські пси.
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03.03.2021 00:08 Відповісти
Машка Триппер-Захарова бриться перестанет....
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03.03.2021 00:16 Відповісти
Манька Аблігація , це крута дзевка!!!))
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03.03.2021 00:21 Відповісти
Комуно-фашисты ввели в бой тяжелую артилерию, машу захарову, значит санкции догоняют, но надо идти только вперед, террористы понимают только язык силы.
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03.03.2021 00:04 Відповісти
Байден отдал приказ лично бомбить РАБссию в Сирии....шутки закончились Крысы Мазолейные Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 1908
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03.03.2021 00:06 Відповісти
Коли? Не чув
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03.03.2021 00:25 Відповісти
Отключите долба_ебам YouTube и запретите Microsoft. И вы увидите настоящие протесты и великую сраномощь Фашисткой Федерации.
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03.03.2021 00:08 Відповісти
Это они сами сделают. Тут санкции не нужны.
Действенными санкциями, которые привели бы к очень быстрым переменам, стало бы:
1. аннулирование виз, ВНЖ, green card в США, Канаде, Великобритании, ЕС + запрет но въезд всем владельцам русских паспортов;
2. Принудительная депортация всех на историческую родину с вышеупомянутых стран. Всех! Это важно.;
3. Эмбарго на торговлю нефтью/газом со стороны ЕС;
4. Отключения от международной платежной системы SWIFT;
5. Запрет на долговые обязательства РФ на основных финансовых биржах мира;
6. Признание РФ - спонсором международного терроризма.
Вот это санкции! А так... Искандеры, конечно, не смеются, но с таким "санкциями" еще лет 20 ***** и РФ протянет.
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03.03.2021 00:22 Відповісти
Абсолютно правильные настроения !!

В США резко выросли антироссийские настроения.
Рекордное число американцев, 77% - заявили о негативном отношении к России.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
Две основные причины.
Во-первых, появляется всё больше доказательств того, что штурм Капитолия и другие акции неповиновения, в значительной степени финансировали и подогревали медийно из Москвы.
Во-вторых, Байден чётко и без дипломатических экивоков обозначил, кто есть главный внешний враг Соединённых Штатов.
Президент, у которого есть яйца.
И я сейчас не о Зеленском.
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03.03.2021 00:08 Відповісти
Блогер Александр Кушнарь первым узнает все новости Пентагона....
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03.03.2021 00:08 Відповісти
переживания о Варонеже все больше начинают набирать формы.
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03.03.2021 00:10 Відповісти
Джо Байден Вишнівецький, козацького роду, шаблюкою по писку кацапському сброду.
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03.03.2021 00:10 Відповісти
Ты только это Байдену не говори. Хорошо?
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03.03.2021 07:08 Відповісти
Джавелин заходит в Мавзолей и кричит,где тут Машка Аблигацыя? Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 8344типа дохтар Геббельс
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03.03.2021 00:13 Відповісти
А впереди себя ...мы пустим женщин и детей...,а сами сзади стоять будем...,Путлер не обдурил... Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 8664
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03.03.2021 00:15 Відповісти
Москалі та вріжте вже санкціями по тих піндосах, а то якось встидно за вас. Вас мордою об table, а ви повтиралися і маньку на телевізор поставили щоб америкосів настрашити. Нє щоб Аляску забрати, чи постачання російських технологій в Америку заборонити. Давайте покажіть що ви можете. З Україною воювати то ви херої, ви на штати наїдьте , але так щоб по справжньому. Нє свинособаки не посмієте бо знаєте де ваше справжнє місце. Тільки блефувати залишається, але вас уже давно розкусили.
God bless America 🙏
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03.03.2021 00:23 Відповісти
От неблогадарні кацапи та мокшанє... хм Америка ще "корисних" санкцій добавила а вони "єрєпєняться" ... чого б це... х#йло казало санкції на "поллльзу" ... невже ххх#йлр сбрехало рюсскім? Ой нє скрєпно.
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03.03.2021 00:23 Відповісти
Взагалі слово "санкції" означає схвалення. А на схвалення не треба ображатися. Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 4771
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03.03.2021 00:35 Відповісти
Вы тут все ржёте,а можете себе представить когда она снова танцевать начнёт..,я после сраной калинки-малинки года два из запоя выходил.
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03.03.2021 00:25 Відповісти
Покойный Немцов однажды сказал ,не я..
РАБссия сегодня в 19 раз слабее США по финансам,военному потенциалу,вооружениям и прочим атрибутам Вяличия,которыми США никогда не кичится... Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 8596
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03.03.2021 00:26 Відповісти
Мария Захарова-Перегарова как дыхнёт огнём, вмиг все враги угорят.
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03.03.2021 00:27 Відповісти
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6956 Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6956 Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6956 Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6956 Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6956
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 7871
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03.03.2021 00:29 Відповісти
По Бесланам и Норд Остам,РАБссия точно впереди планеты Фсей,скоро обгонит Енисей по быстроте течения....
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03.03.2021 00:30 Відповісти
Да что ты сделаешь, Маша? Прыгнешь в чан с дерьмом? На бутылку сядешь? Голову помоешь? Шефа своего овсом перестанешь кормить? Убогие
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03.03.2021 00:33 Відповісти
Один дятел меня в Ютьюбе спрашивает...
а почему не отстояли Крым?а я в ответ...армия дважды не судимого ДАУНетского зека в 2014 году не могла воевать с крысами Кремля... ,она сдалась почти вся начиная с адмирала Березовского...
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03.03.2021 00:34 Відповісти
Русише швайне помойные скоты
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03.03.2021 00:36 Відповісти
Березовский стал украинским генералом Власовым в 1942 году сдавшись Гитлеру...
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03.03.2021 00:37 Відповісти
КОЛЛЕГ?...........
Идет мент по набережной. По реке плывет говно.
Говно:-Эй, привет, коллега!
-Да какой я тебе коллега?
-Как, ведь мы оба из внутренних органов!
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03.03.2021 01:13 Відповісти
Пукнут опять. Хотя вонь от них, действительно жуткая.
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03.03.2021 01:48 Відповісти
США и ЕС! Зачем вы обижаете преступника? Справедливые замечания зарвавшемуся урке в кацапаии понимают как "игру с огнем"... Эх, блатные скокари...
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03.03.2021 02:34 Відповісти
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6413
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03.03.2021 03:14 Відповісти
"Призываем коллег не играть с огнем", - подчеркнула ЗахароваИсточник: https://censor.net/ru/n3251094

Хотя правильно было бы "Призываем коллег не играть с говном", что коллеги и сделали, перестали играть
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03.03.2021 03:17 Відповісти
Да всем от этих санкций неплохо. Кремлю особенно. Есть внешний враг, есть короновирус, народ в масках ходит, рот масками заткнули, вакцинируются. Жизнь прекрасна и продолжается.
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03.03.2021 04:57 Відповісти
Когда смотришь на все это, то невольно вспоминаешь Лису Алису, Кота Базилию и Золотой ключик с "богатеньким" Буратино.. "Не перевелись дураки на Свете"
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03.03.2021 05:04 Відповісти
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 3561
Не симметричный ответ.
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03.03.2021 05:49 Відповісти
Невже нам потрібна ця новина ???
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03.03.2021 06:42 Відповісти
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 4588 Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 3929встали с колен...
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03.03.2021 06:43 Відповісти
На СССР горбачева напали немцы Гитлера и он сдох....без единого выстрела...тоже будет и с РАБссией Путлера Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 6601
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03.03.2021 06:50 Відповісти
навіть веселіше Петросяна................
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03.03.2021 06:56 Відповісти
"не играть с огнем" это ЧТО ... не будут пускать " американских туристов" в Рашу, или арестуют "размещенные в российских банках" счета граждан США, или арестуют их недвижимость.. Смешно. Единственно что может применить Раша в виде возмездия США, это начать "бомбить Воронеж", а точнее начать еще более жестко винтить и прессовать население собственной страны, ну и делать маленькие пакости в Сирии, Ливии, ЦАР, Венесуэле.. Да целоваться в засос с Сев. Кореей и Ираном.
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03.03.2021 07:31 Відповісти
Неужели Майкрософом перестанут пользоваться или интернетом? А может айфонами? И доллар как в СССР запретят? Круто было бы.
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03.03.2021 07:52 Відповісти
да начинайте уже бомбить воронеж......
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03.03.2021 07:54 Відповісти
США в недоумении. Что жа пьянь вещает?))
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03.03.2021 08:05 Відповісти
заморозте к чертам счета в Маями накладите санкции на дома квартиры скрепоносным русофобам чиновникам их родственникам или дома депутатов госдуры в ненависной сша отправляйте нахрен домой в Вологду посмотрим как и дальше потом быковать будет гопота
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03.03.2021 08:05 Відповісти
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 8
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03.03.2021 08:19 Відповісти
Опять спецрейс в Аргентину летал? 😅
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03.03.2021 08:39 Відповісти
Россия страна агрессор, оккупант, не признает международное право, напала на Грузию, Молдавию, Сирию, Украину, убила в смоленской трагедии все польское правительство, по всему миру убивает не угодных ей политиков, журналистов, общественных деятелей и этот список можно продолжать до бесконечности. По мнению Захаровой Россия ведет себя правильно и не играет с огнем. А вот США, которые в ответ ввели очень легкие санкции против чиновников России в ответ на агрессию России, играют с огнем. Лично по мне, то я бы ввел такие санкции против государства России, чтобы Россия вообще бы исчезла с политической карты мира.
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03.03.2021 09:05 Відповісти
"Раздача продовольствия" Иван Айвазовский Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 921
Росія погрожує США через санкції за отруєння Навального: "Закликаємо колег не гратися з вогнем" - Цензор.НЕТ 9020
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03.03.2021 09:57 Відповісти
Конченная испитая шалава угрожает Америке засратыми трусняками
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03.03.2021 13:32 Відповісти
 
 