У Білорусі засудили медика і журналістку, які спростували слова Лукашенка про "п'яного" загиблого протестувальника

У Білорусі засудили журналістку Tut.by Катерину Борисевич і медика Артема Сорокіна, які оприлюднили дані про те, що загиблий протестувальник Роман Бондаренко не був п'яним, як заявляв "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу. Хлопець загинув після того, як невідомі в балаклавах жорстоко побили його за червоно-білий прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Кримінальну справу щодо Катерини Борисевич та Артема Сорокіна порушили ще у листопаді 2020 року, тоді ж їх затримали. Медика та журналістку звинуватили у "розголошенні медичної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

13 листопада журналістка Борисевич опублікувала статтю про смерть протестувальника Романа Бондаренка, у якій вона посилалася на медичні документи та коментар лікаря Сорокіна. Медик стверджував, що загиблий хлопець мав "нуль проміле алкоголю у крові", попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що загиблий нібито був п'яним.

Так, Московський районний суд Мінська засудив журналістку Борисевич до шести місяців позбавлення волі та штрафу у 2900 рублів (понад 31 тисячу грн). Медику Лікарні швидкої медичної допомоги Артему Сорокіну оголосили вирок у два роки колонії з відстрочкою покарання на рік.

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Після оголошення вироку Сорокіна звільнили у залі суду, а Борисевич проведе за ґратами ще два місяці.