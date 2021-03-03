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У Білорусі засудили медика і журналістку, які спростували слова Лукашенка про "п'яного" загиблого протестувальника

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі засудили медика і журналістку, які спростували слова Лукашенка про

У Білорусі засудили журналістку Tut.by Катерину Борисевич і медика Артема Сорокіна, які оприлюднили дані про те, що загиблий протестувальник Роман Бондаренко не був п'яним, як заявляв "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу. Хлопець загинув після того, як невідомі в балаклавах жорстоко побили його за червоно-білий прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Кримінальну справу щодо Катерини Борисевич та Артема Сорокіна порушили ще у листопаді 2020 року, тоді ж їх затримали. Медика та журналістку звинуватили у "розголошенні медичної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

13 листопада журналістка Борисевич опублікувала статтю про смерть протестувальника Романа Бондаренка, у якій вона посилалася на медичні документи та коментар лікаря Сорокіна. Медик стверджував, що загиблий хлопець мав "нуль проміле алкоголю у крові", попри те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що загиблий нібито був п'яним.

Так, Московський районний суд Мінська засудив журналістку Борисевич до шести місяців позбавлення волі та штрафу у 2900 рублів (понад 31 тисячу грн). Медику Лікарні швидкої медичної допомоги Артему Сорокіну оголосили вирок у два роки колонії з відстрочкою покарання на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро

Після оголошення вироку Сорокіна звільнили у залі суду, а Борисевич проведе за ґратами ще два місяці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Чиполлино призадумался.
- Значит попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он.
- Выходит что так. Тюрьмы построены для тех кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.»- Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
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03.03.2021 00:06
+22
Беларусь превратилась в ГУЛАГ, половина народа - тюремщики, половина - заключенные.
Украину спасли два Майдана.
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03.03.2021 00:07
+8
Сябри доки вас вбивають, ви шарікі надуваєте кгбешнікам й мусорам, шкода націю яка не рятує своїх гуртом, а все на що спроможна знімати в телефони свавілля влади.
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03.03.2021 00:11
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03.03.2021 00:05 Відповісти
в Украине , при Иуде зеленском , не лучше, военных рисковавших своей жизнью выселяют, запугивают и закрывают рот , говорящим правду - Стерненко, Антоненко , Звиробий ………
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03.03.2021 00:28 Відповісти
Это должно как-то оправдать маньяка-людоеда Лукашенко? Или к чему эта бредятина?! Стерненко скоро выпустят. Антоненко взорвал журналиста. Зверобой- лекарственное растение. Ты где живёшь в Германии? И как тебя сюда пустили?
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03.03.2021 08:07 Відповісти
Жора, а может ты присел на бутылку а не "Антоненко взорвал журналиста"? У Білорусі засудили медика і журналістку, які спростували слова Лукашенка про "п'яного" загиблого протестувальника - Цензор.НЕТ 3257
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03.03.2021 09:52 Відповісти
Белоруссия страна для жизни!
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03.03.2021 06:47 Відповісти
Чиполлино призадумался.
- Значит попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он.
- Выходит что так. Тюрьмы построены для тех кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.»- Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
показати весь коментар
03.03.2021 00:06 Відповісти
Беларусь превратилась в ГУЛАГ, половина народа - тюремщики, половина - заключенные.
Украину спасли два Майдана.
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03.03.2021 00:07 Відповісти
В Білорусі нема майданів, там тільки площаді.
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03.03.2021 00:10 Відповісти
Не спасли, пришла зеленая шмаркля(

Ну не совсем пришла, 73% позвали, но ППЦ приблизился.
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03.03.2021 00:11 Відповісти
Хочеться дурню всяку вякати? Якби в Білорусі ти посмів таке ляпнути на їхнього самозванця, вже отримав би 10 років без права переписки. А українці вибороли право давати копняки владі, якщо та починає бикувати.
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03.03.2021 00:40 Відповісти
Порох бикував п"ять років - дали копняка.Цей бикує півтора роки,почекаємо ще три з половиною і теж дамо копняка.Ми всім даємо копняка і живемо все гірше.Може,треба навчитись обирати,а не копати?
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03.03.2021 11:20 Відповісти
Сябри доки вас вбивають, ви шарікі надуваєте кгбешнікам й мусорам, шкода націю яка не рятує своїх гуртом, а все на що спроможна знімати в телефони свавілля влади.
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03.03.2021 00:11 Відповісти
Так навіть в післявоєнному СРСР не було. Нм-да.😣
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03.03.2021 00:16 Відповісти
По лицам видно - рецидивисты... В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 6914
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03.03.2021 00:26 Відповісти
мордор-2..(((
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03.03.2021 00:31 Відповісти
повлекшее тяжкие последствия". Какие последствия?
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03.03.2021 00:36 Відповісти
Там же написано - ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!
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03.03.2021 00:45 Відповісти
В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 3688 В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 839
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03.03.2021 05:31 Відповісти
терпилы.....
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03.03.2021 07:55 Відповісти
Чем ближе крах Империи тем безумнее ее Законы!! Цицерон. В Беларуси осудили медика и журналистку, которые опровергли слова Лукашенко о "пьяном" погибшем протестующем - Цензор.НЕТ 9968
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03.03.2021 08:05 Відповісти
В Украине власти идут по тому же пути...Я очень сомневаюсь, что еще раз состоятся честные президентские выборы!
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03.03.2021 13:32 Відповісти
 
 