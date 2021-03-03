Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора.

Імовірно, колишній народний депутат, про якого йдеться, - засуджений за вбивство Віктор Лозінський.

Повідомлення про те, що обвинувальний акт проти одного з колишніх керівників прокуратури Київської області направлено до суду, опубліковано на сайті Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з обвинувальним актом, прокурори умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв’язку із станом здоров’я. Натомість екскерівник прокуратури Київської області, задля уникнення відповідальності та приховування протиправних дій своїх підлеглих, які вони скоїли в інтересах екснардепа, організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для реєстрації апеляційної скарги у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за даними Офісу Генпрокурора, чиновник підробив документи, створивши видимість, що злочин скоїли не підлеглі йому прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили нардепа.

Тепер колишнього керівника прокуратури звинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службового підроблення, приховування злочину, а також завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального злочину (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 396; ч. 2 ст. 383 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив. ВIДЕО

Нагадаємо, в 2007 році Лозінський став народним депутатом від БЮТ. 16 червня 2009 року в результаті сутички на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник. У 2016 році Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко". У 2020 році звільнений нардеп переміг на виборах голови об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства в Кіровоградській області.