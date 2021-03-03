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Лозінський (23) прокуратура (3174) Офіс Генпрокурора (2351)

Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора.

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора.

Імовірно, колишній народний депутат, про якого йдеться, - засуджений за вбивство Віктор Лозінський.

Повідомлення про те, що обвинувальний акт проти одного з колишніх керівників прокуратури Київської області направлено до суду, опубліковано на сайті Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з обвинувальним актом, прокурори умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв’язку із станом здоров’я. Натомість екскерівник прокуратури Київської області, задля уникнення відповідальності та приховування протиправних дій своїх підлеглих, які вони скоїли в інтересах екснардепа, організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для реєстрації апеляційної скарги у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за даними Офісу Генпрокурора, чиновник підробив документи, створивши видимість, що злочин скоїли не підлеглі йому прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили нардепа.

Тепер колишнього керівника прокуратури звинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службового підроблення, приховування злочину, а також завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального злочину (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 396; ч. 2 ст. 383 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив. ВIДЕО

Нагадаємо, в 2007 році Лозінський став народним депутатом від БЮТ. 16 червня 2009 року в результаті сутички на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник. У 2016 році Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко". У 2020 році звільнений нардеп переміг на виборах голови об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства в Кіровоградській області.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Піде, але на 30 хвилин, доки будуть ухвалювати відпустити під заставу. А потім вільному воля!
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03.03.2021 02:40
+7
Это- один из десятков тех, кто представляет наше все-еще больное общество - "нарід". Лечить его надо долго и БОЛЬНО!
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03.03.2021 02:30
+6
О, Юля взагалі вимагала Лозинського нагородити, за те що не пустив у незаконно захоплений ліс грибника , та ще й вбив його.

А вбив після тортур.
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03.03.2021 06:19
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Красаучиг!
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03.03.2021 02:16 Відповісти
Это- один из десятков тех, кто представляет наше все-еще больное общество - "нарід". Лечить его надо долго и БОЛЬНО!
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03.03.2021 02:30 Відповісти
Бесполезно!
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03.03.2021 06:58 Відповісти
Піде, але на 30 хвилин, доки будуть ухвалювати відпустити під заставу. А потім вільному воля!
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03.03.2021 02:40 Відповісти
Отвлекают
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03.03.2021 03:59 Відповісти
Якщо товарісч діяв не в своїх інтерасах, значить - безкорисно!! Бывший руководитель прокуратуры Киевщины скрыл преступление в интересах экс-нардепа и пойдет под суд, - Офис генпрокурора. - Цензор.НЕТ 1453
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03.03.2021 04:17 Відповісти
неужели ?
а объявление зеленским и аваковым виноватых в деле шеремета ?
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03.03.2021 05:52 Відповісти
Китай. Стадион. Преступник. Публичное наказание. (реальность)
Украина. Стадион. Преступник. Публичное наказание. (мечта каждого украинца)
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03.03.2021 06:00 Відповісти
Кажіть за себе.
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03.03.2021 06:37 Відповісти
О, Юля взагалі вимагала Лозинського нагородити, за те що не пустив у незаконно захоплений ліс грибника , та ще й вбив його.

А вбив після тортур.
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03.03.2021 06:19 Відповісти
Не Юля, а Турчинов.
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03.03.2021 07:23 Відповісти
Турчинов на той час мав халепу бути в БЮТ. Вам нагадати хто лідер БЮТ?
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03.03.2021 07:24 Відповісти
На верёвке его в Батькивщину тянули?
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03.03.2021 07:53 Відповісти
Так все таки, хто говорив? Дорослий хлопчик Валік Турчинов, чи його тодішня начальниця Тимошенко. Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 6433 Йолопе, якщо вже недолуго збрехав, то не палився б, висуваючи ідіотські порохоботські версії в оправдання своєї брехні.
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03.03.2021 08:48 Відповісти
О, Ромео наш тут як тут намалювався.
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03.03.2021 12:13 Відповісти
Можно ссылочку на вымогы Йули, брехливый песык?
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03.03.2021 07:24 Відповісти
А ти загугли- ;Тимошенко допомогла Лозинському втекти;.
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03.03.2021 07:32 Відповісти
Що "гуглити", вашу порохоботсько-ригалівську пропагандонію? Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 5150
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03.03.2021 08:51 Відповісти
Марченко, а як так вийшло що автор ;конституції динири; балотувався від партії Тимошенко?
Юля сєпар?
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03.03.2021 12:14 Відповісти
До речі, а чий кадр Наталья Каралєвская?
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03.03.2021 07:36 Відповісти
Звісно, що твій, тобто Парашенка, бо вона зараз партії, засновником якої був саме Петь Лєксєїч. Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 4693
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03.03.2021 08:50 Відповісти
І засновником якої партії був Порошенко?
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03.03.2021 12:17 Відповісти
а отой чорт, з вилами , з Чернігова , чий кадр?
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03.03.2021 11:47 Відповісти
Пойдет под суд. Постоит у стены с пакетом. Отдаст пакет. Уйдет. Фсе..
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03.03.2021 06:55 Відповісти
насолил наверное кому то. что все грехи вспомнили. а происходящее сейчас игнорят уроды.
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03.03.2021 07:37 Відповісти
Україна чекає на суд для Татарова!
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03.03.2021 08:08 Відповісти
Лозінський,королевська,портнов. і ще з десяток таких мерзот--кадри брехухи і піащики юлі.
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03.03.2021 08:21 Відповісти
О! Ще один фанат поїдання соєвого "шоколаду" вигулькнув. Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 2281

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03.03.2021 08:53 Відповісти
А ти харчуєшся виключно перепелиними яєчками з ферм клінічного рогоносця Шуріка Тимошенко, виносячи все з дому у мережу ломбардів ;Дешева готівка;?
Колишній керівник прокуратури Київщини приховав злочин в інтересах екснардепа і піде під суд, - Офіс Генпрокурора. - Цензор.НЕТ 2703
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03.03.2021 12:19 Відповісти
Закон як дышло,куда повернул туда и вышло.
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03.03.2021 08:34 Відповісти
 
 