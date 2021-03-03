"Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який днями вакцинувався проти коронавірусу, розповів про мету публічного щеплення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Справді, я перехворів 3 місяці тому. Згідно з нашими рекомендаціями та міжнародними протоколами, людина може не вакцинуватися 6 місяців після хвороби. Водночас якоїсь заборони не існує", - сказав він.
Степанов відповів на запитання, чи є небезпека непротокольної реакції імунної системи.
"Таких випадків зафіксовано у світі не було. Тому я вирішив, у зв’язку з цією антивакцинальною вакханалією, яка вже впродовж двох місяців є в країні, дуже важливо, щоб люди вакцинувалися. Той відсоток, який показують соціологічні дослідження, нас не влаштовує. Потім послухали, що почали говорити після привезення вакцини в Україну наші політики в гонитві за політичними дивідендами… Але це спекуляції на здоров’ї людей, тому я вирішив це зробити (вакцинуватися. – Ред.)", - сказав він.
Як повідомлялося, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення проти коронавірусу.
Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Степанов, не останавливайся!
Если переболле корью - то не бьзди, кольнись от кори.
Если переболел тифом, то не стесняйся - привейся от тифа.
Если переболел полиомиелитом - то и от него привейся, хуже не станет.
Вот если по жизни клоун, то уж тут прививайся - не прививайся ...
А хто ж Бубочку буде захищати, та розповідати про видатні досягнення найвеличнішого лідера всесвіту?
Лише хамство до блиску відшліфував. Думає, що це неабияка чеснота.
Тоді і ситуація була іншою.
Давай ще раз. Коли там друга доза ?
tZE inform
@tZEinform
Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. А деньги ушли еще в 2020 Конечно нужно снимать Сытника. Или сажать Степанова