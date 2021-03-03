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"Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який днями вакцинувався проти коронавірусу, розповів про мету публічного щеплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Справді, я перехворів 3 місяці тому. Згідно з нашими рекомендаціями та міжнародними протоколами, людина може не вакцинуватися 6 місяців після хвороби. Водночас якоїсь заборони не існує", - сказав він.

Степанов відповів на запитання, чи є небезпека непротокольної реакції імунної системи.

"Таких випадків зафіксовано у світі не було. Тому я вирішив, у зв’язку з цією антивакцинальною вакханалією, яка вже впродовж двох місяців є в країні, дуже важливо, щоб люди вакцинувалися. Той відсоток, який показують соціологічні дослідження, нас не влаштовує. Потім послухали, що почали говорити після привезення вакцини в Україну наші політики в гонитві за політичними дивідендами… Але це спекуляції на здоров’ї людей, тому я вирішив це зробити (вакцинуватися. – Ред.)", - сказав він.

Також читайте: Вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові, - Степанов

Як повідомлялося, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу під час візиту в Олександрівську клінічну лікарню Києва. Зазначимо, він став першим українським чиновником, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Нагадаємо також, що в листопаді 2020 року Степанов переніс COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Где пфайцер? После запрета минздрава на выявление происхождения вакцины можеш увольнятся. Кто в здравом уме позволит себя колоть неизвестной жидкостью с бутылочки?
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03.03.2021 07:11
+9
Він так "перехворів" на КОВІД, як і Зеленський. Шоу і клоунада, брехня уведена в ранг державної політики.
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03.03.2021 08:28
+8
Боюся, все набагато простіше. Зелень добила економіку до того, що далі падати вже нікуди. Ще й боргів нагреблися.
До речі, схоже для тебе непомітно пройшла новина, що в кінці 2020 року внутрішній державний борг України вперше перевищів 1 трильйон грн та склав 1 трильон 33 мільярдів грн, або $37,067,211,310.00
ЗЕ!
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03.03.2021 07:28
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25% не так і мало
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03.03.2021 07:30 Відповісти
73% взагалі-то.
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03.03.2021 07:34 Відповісти
Я бы за вакцинацию людям доплачивала. Гривен по 100. По крайней мере хотя бы цензоровские боты не передохнут. А то без них скучать будем. "Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался - Цензор.НЕТ 3356
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03.03.2021 07:29 Відповісти
"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался"

Степанов, не останавливайся!
Если переболле корью - то не бьзди, кольнись от кори.
Если переболел тифом, то не стесняйся - привейся от тифа.
Если переболел полиомиелитом - то и от него привейся, хуже не станет.
Вот если по жизни клоун, то уж тут прививайся - не прививайся ... "Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался - Цензор.НЕТ 1932
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03.03.2021 07:32 Відповісти
"Вот если по жизни клоун, то уж тут прививайся - не прививайся ... "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 3557" -чого , коровідшайсом (але оригіналом!) саме те, допоможе! "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 4190
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03.03.2021 08:00 Відповісти
Ляшко публично под камерами. Зеленский на передовой, просто фото выставил. Цирк
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03.03.2021 07:34 Відповісти
А были какие то сертификаты, системы защиты на бутылках? Ой, а это же теперь закрытая инфа. Вот незадача, сами обрубили сук на котором сидели.
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03.03.2021 07:40 Відповісти
Підтримую , *********** ,стіпашка і решта -відосік з QR кодом коли запілітє? "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 6855
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03.03.2021 08:06 Відповісти
Дивлюся, ботоферму Подоляка-Фьодорова ;ЗЕ!диджитал; кинули на агітацію за щеплення індійським шмурдяком.

А хто ж Бубочку буде захищати, та розповідати про видатні досягнення найвеличнішого лідера всесвіту?
"Никакого запрета не существует": переболевший COVID-19 Степанов объяснил, зачем вакцинировался - Цензор.НЕТ 4540
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03.03.2021 07:44 Відповісти
Шмурдяк- це те, що в тебе замість мізків.
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03.03.2021 08:05 Відповісти
Саша, не хами. Казав же я тобі- не дивися ;Слуґа народа;...
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03.03.2021 08:16 Відповісти
І такий бовдур, як ти, ще й лікар...
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03.03.2021 13:27 Відповісти
Знову хамиш. Явна ознака обмеженого інтелекту.
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03.03.2021 13:34 Відповісти
А він за все життя нічого іншого і не навчився.
Лише хамство до блиску відшліфував. Думає, що це неабияка чеснота.
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03.03.2021 13:36 Відповісти
Ну як же ж без тебе...))) ти живеш тут?
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03.03.2021 13:41 Відповісти
Гидко згадувати як ми просили дозволити повернутися йому на сайт...
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03.03.2021 14:56 Відповісти
Але ми ж в цьому не винні.
Тоді і ситуація була іншою.
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03.03.2021 14:58 Відповісти
Піди розкажи про "шмурдяк" в Канаді, де його теж купили. Так що з моєї сторони це не хамство, а тицяння тебе писком у реальність- так що не скавчи.
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03.03.2021 13:40 Відповісти
Быдло - это ваши правители...
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03.03.2021 07:44 Відповісти
Придурок,а давайка публично пусть откроют упаковку этого панацейного шмурдяка и всадят тебе доз этак пяток в прямом эфире без монтажных видосико дебила,слабо?
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03.03.2021 07:53 Відповісти
Чтоб это сделали волонтеры.
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03.03.2021 07:54 Відповісти
Да, ботов налетело, защищающих индийскую бодягу...столько же сколько и ботов защищающих позицию мвд по оружию в стране.
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03.03.2021 07:53 Відповісти
Ось і перевіремо на ньому мона ширятись, чи ні.
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03.03.2021 08:01 Відповісти
Господин Степанов, ваш "героический" поступок не сделает вакцину качественной. Вы, как медик, должны знать и понимать, что прививать людей этим нельзя!!!!! Это преступление!!! Себе можете хоть мочу вкалывать, хотя я не верю что Вы вкололи таки себе этот суррогат, но люди, украинцы, Вам не крысы в лаборатории.
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03.03.2021 08:30 Відповісти
Света! За такие бабки, которые там маячат, он и мочу вколит
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03.03.2021 08:51 Відповісти
Степанов, чуєш, ми не змогли оцінити твій торс. "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 380
Давай ще раз. "Жодної заборони не існує": Степанов, який перехворів на COVID-19, пояснив, навіщо вакцинувався - Цензор.НЕТ 380 Коли там друга доза ?
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03.03.2021 08:32 Відповісти
Так я и поверил! Вы думаете я лох. Я не лох
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03.03.2021 08:49 Відповісти
Там где Степанову выгодно - ВОЗ ему не указ!
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03.03.2021 08:52 Відповісти



tZE inform

@tZEinform


Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. А деньги ушли еще в 2020 Конечно нужно снимать Сытника. Или сажать Степанова
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03.03.2021 09:13 Відповісти
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