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Дев'ять учнів постраждали внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції в школі Житомира, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Дев'ять учнів постраждали внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції в школі Житомира, - ДСНС

У Житомирі внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції постраждали 9 учнів. Навчальний процес призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 березня в Житомирі у загальноосвітній школі № 20 зареєстровано гостру кишкову інфекцію у 9 учнів (2012-2013 р.н.), з яких 7 учнів перебувають на стаціонарному лікуванні та 2 учні - на амбулаторному лікуванні", - сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, стан здоров’я хворих задовільний.

"Із 3 березня в школі призупинено навчальний процес. Всього в установі навчається 885 учнів", - повідомили у відомстві.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

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Автор: Наталя Джума
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скорее всего купили что-то не то...если бы в столовой был косяк то было бы больше...
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03.03.2021 07:36 Відповісти
А где же любимый вопрос от пересичных - "Куда санстанция смотрит?"
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03.03.2021 08:26 Відповісти
Нету СЄС.. Все подпяд ликвидировали, что надо, и что не надо...
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03.03.2021 09:05 Відповісти
Та я как бы в курсе. Потому и пишу.
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03.03.2021 09:17 Відповісти
Шото титульные часто обсираются и травятся. Может руки пора научиться мыть и задницы?
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03.03.2021 09:19 Відповісти
Титульні, то одеських жидів ти, гнидо, маєш на увазі, чи кацапню вошиву? Скоріш за все, ти з останніх.
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03.03.2021 11:09 Відповісти
 
 