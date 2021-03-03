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В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб

Станом на ранок середи, 3 березня, виявлено 7235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"7235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 02госпіталізовано – 3 486 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 02летальних випадків – 185;

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 02одужало – 5 118 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 02здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 07захворіло – 1 364 705 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 07одужало – 1 182 036 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 07летальних випадків – 26 397;

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек - Цензор.НЕТ 9209
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03.03.2021 08:30
+4
Зато Бубочка покатався на лижах. Разом з зетипиллами.
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03.03.2021 08:32
+3
Вимагаємо негайного переведення усіх шкіл на дистанційну форму навчання! Це має вберегти життя людей!!! Це те що зупинить короновірус!
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03.03.2021 08:26
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Вірю. У мене на дільниці повний капець.
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03.03.2021 08:20 Відповісти
У нас садочок закривають... Вихователі злягли.
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03.03.2021 08:27 Відповісти
А я сподіваюся протриматися поки ситуація покращиться. Розумію що не уникнути- щодня з хворими контактувати....
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03.03.2021 08:33 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения, выздоровели 5 118 человек - Цензор.НЕТ 9209
показати весь коментар
03.03.2021 08:30 Відповісти
на правах рекламы индийской ширки
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03.03.2021 08:21 Відповісти
Вимагаємо негайного переведення усіх шкіл на дистанційну форму навчання! Це має вберегти життя людей!!! Це те що зупинить короновірус!
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03.03.2021 08:26 Відповісти
По школах шо, вимирання? Діти не хворіють. Якого хера закривати школи? Шоб більше зетіпілів виросло?
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03.03.2021 08:34 Відповісти
Діти теж хворіють, більшість хворіє безсимптомно, і переносить вірус між дорослими. Невже це так важко зрозуміти?
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03.03.2021 09:19 Відповісти
Не вірю, що такі повідомлення пишуть безплатно.
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03.03.2021 13:06 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб - Цензор.НЕТ 6465
Це в неї улюблене щоденне повідомлення, на протязі півроку, не менше ))
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03.03.2021 14:10 Відповісти
осуществлено тестирований за сутки - 85 043 - почти рекорд относительный конечно для нас то было 70 00 в сутки а так 50 000
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03.03.2021 08:27 Відповісти
Ну як може бути 3500 госпіталізація,чи вже звертаються до лікаря коли вже зовсім самолікування не помогло
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03.03.2021 08:28 Відповісти
Це напевне 3500 людей по всій Україні прихід по ВСІХ лікарнях, включно з пологовими будинками.
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03.03.2021 13:11 Відповісти
Кількість заражень збільшується кожного дня. Перемога майстрів спорту над ковідом.
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03.03.2021 08:28 Відповісти
Зато Бубочка покатався на лижах. Разом з зетипиллами.
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03.03.2021 08:32 Відповісти
"умерли 185 человек, зафиксированы 7 235 новых случаев заражения" - это намёк чтобы все наперегонки бежали вакцинироваться.
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03.03.2021 09:04 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 185 осіб, зафіксовано 7235 нових випадків зараження, одужали 5118 осіб - Цензор.НЕТ 2519
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03.03.2021 09:20 Відповісти
"Станом на ранок середи, 3 березня, виявлено 7235"

Як можна заявляти про 3 березня, яке ще не закінчилося?
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03.03.2021 09:20 Відповісти
"Станом на ранок середи, 3 березня, виявлено 7235"

Як можна заявляти про 3 березня, яке ще не закінчилося? Чи "Та какая разница"
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03.03.2021 09:22 Відповісти
сообщения удаляют )))) помойка цензор в своем репертуаре )))
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03.03.2021 10:02 Відповісти
За інформацією від знайомих лікарів хворих у Дніпрі меньше, ніж було, але вони у ЗНАЧНО ВАЖЧОМУ СТАНІ, ніж раніше.
Може й правда треба вколотись?
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03.03.2021 10:45 Відповісти
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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03.03.2021 13:05 Відповісти
 
 