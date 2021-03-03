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США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США продовжують пошук цілей для санкцій за "Північний потік-2". Вони можуть оголосити про нові заходи в травні.
Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід запровадити санкції за участь у проєкті.
"Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають стосунок до "Північного потоку-2", - сказав він.
Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.
"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", - заявив він.
Топ коментарі
+5 Михаил 9b8cd9a5
показати весь коментар03.03.2021 08:37
+3 а ес c5e83b5a
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+3 Коля Морозов 8ab0f315
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Slava Ukraini !
Slava USA !
Smert' vorogam !
"Вялость команды Байдена вызвала реакцию и в американском конгрессе, который, собственно, и является источником санкций против проекта, уничтожающего трансатлантическую и европейскую солидарность.
Достаточно лишь провозгласить, что у США там нет национального интереса, и пусть европейцы и россияне сами решают судьбу этого газопровода.
Полное совпадение неартикулированных публично интересов российской клептократии и немецкого «глубинного рейха».
"Самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция." Гарри Каспаров
Это злодейство фарисейски прикрывается дискурсами «Диалог превыше всего», «когда торгуют - не воюют», «санкционировать, но сотрудничать».
Многолетний симбиоз офицеров восточно-немецкой разведки Штази М.Варнига и советского КГБ В.Путина может стать предвестником других геополитических реалий ХХІ века.
США. Уже немного забылось, но следует вспомнить, что 5 августа 2020 года в американском издании Politico появилось открытое письмо 103 бывших американских высоких должностных лиц с выразительным названием «Пришло время пересмотреть нашу российскую политику».
Об официально артикулированных интересах разных сторон, причастных к проекту «Северный поток-2», сказано, написано и показано много. Но есть интересы, о которых не говорят вслух и понимание которых позволяет объяснить, почему этот проект еще не похоронен, а его сторонники активно пытаются достроить трубопровод. - полностью https://zn.ua/international/podvodnye-techenija-proekta-severnyj-potok-2.html?fbclid=IwAR2SQsS-ypqTze3OSTRziinXKkVpxmls505wfIZLEsu4ZPuPCG1f0F1jhA0 и еще
СТРЕЛЬБА по ВОРОБЬЯМ. ВИДИМОСТЬ и ФАРИСЕЙСТВО....
"Тупик очевиден. Запад КАК БЫ не может не реагировать на нарушение Кремлем правовых и гуманитарных принципов. Кремль не может отступить, делая западный ответ неумолимым.
Между тем, Западу трудно соединить несочетаемое: сдерживание, изоляцию и диалог. Поэтому ограничительные меры оказываются стрельбой по воробьям. Либо несут боль не тем, кто должен стать объектом удара, либо вызывают последствия, противоположные ожидаемым.
Западные демократии пытаются удержаться в рамках вегетарианства. Никто не собирается обваливать российскую власть либо подрывать российскую экономику. Что делать с последствиями?
Санкционный режим включает обращение западных правительств к своей аудитории: «Мы реагируем»; проведение перед Москвой «красной черты» с предупреждением - заплатите цену, если переступите. Но одновременно Запад пытается, чтобы «ценник» не мешал диалогу с Россией. Ни в коем случае!" - полностью "Санкции против России: кому больно?" https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2798912-echo/
АВТОР Лилия Шевцова политолог
Понятно, что Байден продолжает линию Обамы, странно, что кто-то считал иначе. Так при том хоть "Южный поток" свернули, а тут и того не будет