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безпілотник (2102) обстріл (21162) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму

За минулу добу, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи у Мінську. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

"Втрат та поранених серед захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 150 порушень "тиші"

Також повідомляється, що основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 2 березня. Так, надалі триває перешкоджання роботі СММ ОБСЄ. Так міні БПЛА Місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька. А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу населеного пункту Оленівка. та затримали їх на 5 годин", - сказано в повідомленні.

У штабі також зазначили, що відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, проведено ремонтні роботи на трансформаторній підстанції поблизу населеного пункту Водяне, що надало можливість відновити електропостачання в регіоні. Дотримання гарантій безпеки забезпечено Українською стороною СЦКК. Станом на 7:00 ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму тиші, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины".

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3551
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03.03.2021 09:15
+5
Хочу тебе сообщить шо есть режим офлайн. Беспилотник продолжает выполнять программу заложенную в его память. И выполнив ее - благополучно возвращается на базу. А для того шоб он валялся в серой зоне - надо его сбить.
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03.03.2021 08:58
+4
Огонь резко уменьшился потому что Зеля сказал что на передке вакцинироваться будет. росокупантам наверняка пригрозили штрафом за стрельбу в такой день, а то еще зацепят такого полезного для рашки преЗедента...
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03.03.2021 08:59
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Шо значит -подавлен? Споймали и давили? Или он благополучно вернулся на базу, выполнив сьемку позиций ВСУ?
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03.03.2021 08:50 Відповісти
Подавлен - значит прекратил получать управляющий сигнал и выполнять задачу. Если такой смелый поезжай забери его где-то в серой зоне
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03.03.2021 08:55 Відповісти
Хочу тебе сообщить шо есть режим офлайн. Беспилотник продолжает выполнять программу заложенную в его память. И выполнив ее - благополучно возвращается на базу. А для того шоб он валялся в серой зоне - надо его сбить.
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03.03.2021 08:58 Відповісти
Это у нормальных безпилотников а не из конструкции из говна и палок. Про почту рашки почитай
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03.03.2021 09:00 Відповісти
Говнокомандующий запретил огонь открывать, не забыл? И хотел бы посмотреть как диванный воин попадет в беспилотник хотя-бы израсходовав один рожок...
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03.03.2021 13:46 Відповісти
Лучшей новостью за 7 лет, могло бы стать - это введение визового режима с агрессором.
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03.03.2021 08:54 Відповісти
Добре, що з нашими хлопцями все гаразд.
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03.03.2021 08:55 Відповісти
Канадские войска стоят в Счастье?
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03.03.2021 09:00 Відповісти
Огонь резко уменьшился потому что Зеля сказал что на передке вакцинироваться будет. росокупантам наверняка пригрозили штрафом за стрельбу в такой день, а то еще зацепят такого полезного для рашки преЗедента...
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03.03.2021 08:59 Відповісти
Тем более главнокомандующий по ту сторону это Герой Украины как никак!Медаль от Юща получал)
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03.03.2021 09:01 Відповісти
??? Шо за бред
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03.03.2021 09:12 Відповісти
Пасечник герой Украины вообще то
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03.03.2021 09:18 Відповісти
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины".

Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3551
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03.03.2021 09:15 Відповісти
Вочевидь штаб ООС разує так:"І раз, і раз, і раз..."
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03.03.2021 09:31 Відповісти
Вы бы иам определились с количеством "нарушений тишины", ато несколько ранее здесь сообщалось о "03.03.21 07:51 За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 150 нарушений "тишины""
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03.03.2021 10:20 Відповісти
"Подавили" - это ярко! Это как наши "учения" без единого выстрела.
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03.03.2021 10:54 Відповісти
Абрревиатура РЭБ, видимо, для тебя загадка...
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03.03.2021 13:55 Відповісти
Видимо тебя устраивает, что не сбили/уничтожили, а "подавили" ...
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03.03.2021 13:58 Відповісти
Не устраивает, но это максимум что могут сделать наши парни. ИМ ЗЕЛЯ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ!!! Забили радиочастоту управления, данные не передавались и не принимались, сели аккумуляторы, он и плюхнулся
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03.03.2021 16:09 Відповісти
Ну положим на счет "плюхнулся" - это твои фантазии. Слово "автопилот" слышал? Механически включается при блокировании КПД и беспилотник возвращается на базу. И на счет Зеля запретил стрелять по беспилотникам - это так же твои фантазии. Возьму свои слова обратно если предоставишь пруфы.
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03.03.2021 17:23 Відповісти
Фто в студию рашистких беспилотников, будь ласка. Какой автопилот, ты знаешь устройство автопилота, тебе хоть термин гироскоп о чем-нибудь говорит? Радиокомпас как работает? А по поводу штрафов за открытия огня в сторону противника только ленивый не найдет.
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03.03.2021 17:51 Відповісти
Ага, сейчас. Именно за этим я захожу на форум: что бы тебе лекцию про военные беспилотники прочитать.

Если бы "плюхнулся", то так бы и написали, а не "подавили". Умей читать.
Прежде чем ссылаться на какие-либо документы, для начала вникни в его суть. А потом задай себе вопрос: Документ и то как происходит на самом деле - это одно и то же?
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04.03.2021 09:47 Відповісти
Не мне, а тебе лекции нужны, к сожалению. Каналы связи забиты средствами РЭБ. Что будет с беспилотником? Это и есть подавление - широкополосная помеха. Есть более продвинутые средства, которые сканируют частоты и зашумляют нужные. И да, чтобы развеять твои сомнения я авиационный инженер, подполковник запаса и знаю о чем говорю. А беспилотники раши четко показали свои качества на примере роспочты.
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04.03.2021 11:20 Відповісти
 
 