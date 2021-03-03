Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 2 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи у Мінську. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

"Втрат та поранених серед захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 2 березня. Так, надалі триває перешкоджання роботі СММ ОБСЄ. Так міні БПЛА Місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька. А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу населеного пункту Оленівка. та затримали їх на 5 годин", - сказано в повідомленні.

У штабі також зазначили, що відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, проведено ремонтні роботи на трансформаторній підстанції поблизу населеного пункту Водяне, що надало можливість відновити електропостачання в регіоні. Дотримання гарантій безпеки забезпечено Українською стороною СЦКК. Станом на 7:00 ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.