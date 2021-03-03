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В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу: він може бути стійким до наявних сьогодні COVID-вакцин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

В Італії виявили

На півночі Італії, в місті Брешія вчені виявили "нігерійський" штам.

Про це заявив президент Італійської спілки вірусологів і директор мікробіологічної лабораторії Арнальдо Карузо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Новий штам коронавірусу виявили в Нігерії наприкінці грудня 2020 року.

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"Вперше в Італії ми виділили штам, що несе мутації, які викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути стійкими до доступних сьогодні вакцин проти COVID-19", - заявив Карузо.

Нагадаємо, влада Італії посилила чинні обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу. Переважно обмеження торкнулися півночі країни, зокрема міста Мілан і Турин. Раніше уряд Італії ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Кароче, вакцинація до сраки, но ви там дєржітєсь. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам - Цензор.НЕТ 5405
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03.03.2021 09:02
+1
Вакцинація може і до сраки, а розпилити бюджет треба
(девіз Степанова)
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03.03.2021 09:03
+1
"Здравствуйте, я нигерийский коронавирус и я гарантирую перевод на ваш счёт 10% от суммы в 10 ^^^ 10 долларов,если вы вышлете мне фото вашей банковской карточки с двух сторон..."
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03.03.2021 09:20
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Кароче, вакцинація до сраки, но ви там дєржітєсь. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса: он может быть устойчивым к имеющимся сегодня COVID-вакцинам - Цензор.НЕТ 5405
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03.03.2021 09:02 Відповісти
Вакцинація може і до сраки, а розпилити бюджет треба
(девіз Степанова)
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03.03.2021 09:03 Відповісти
Очередной подарок ФСБ!
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03.03.2021 09:05 Відповісти
Короче паспорт вакцинации будет страниц на 10 - на каждой по 5 штампиков - носитель вакцинирован от: нигерского, гваделупского, пуэрто-валартарианского, лондонского .............. штаммов.
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03.03.2021 09:09 Відповісти
Для кожного штамму ще потрібно створити вакцину, а це не так швидко. До того ж з"являтимуться все нові і нові штамми. Запаряться створювати вакцини.
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03.03.2021 09:18 Відповісти
та я про те й написав: 1 штамп = 1 вакцина.
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03.03.2021 18:59 Відповісти
"Здравствуйте, я нигерийский коронавирус и я гарантирую перевод на ваш счёт 10% от суммы в 10 ^^^ 10 долларов,если вы вышлете мне фото вашей банковской карточки с двух сторон..."
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03.03.2021 09:20 Відповісти
Коли вже український штам знайдуть? Вже навіть нігерійський є, а нашого нема.
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03.03.2021 09:32 Відповісти
Пока не вычислят кто придумл эту афёру эта фигня будет продолжатся.
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03.03.2021 09:37 Відповісти
как ВОЗ будут сами себя вычислять?
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03.03.2021 10:09 Відповісти
ВОЗ это ерунда. Придумали транснациональные компании.Видишь как у них торговля оживилась.
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03.03.2021 10:13 Відповісти
так стійкий чи може бути стійким?
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03.03.2021 10:14 Відповісти
Дуже добре працюють карантини В Італії виявили "нігерійський" штам коронавірусу: він може бути стійким до наявних сьогодні COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 749
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03.03.2021 15:00 Відповісти
"Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность". Тепер ясно чому Європа така вся голибоко озабочена.
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03.03.2021 15:26 Відповісти
Может, побробовать немного меньше шастать?
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04.03.2021 05:36 Відповісти
попробовать
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04.03.2021 05:37 Відповісти
 
 