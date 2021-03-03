Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков розповів, як був призначений на пост міністра в 2014 році.

Про це в інтерв'ю Гордону заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Я, до речі, так не розумію - що Шмигаль ненадовго. Я вважаю, що прем'єр-міністр може цей працювати і три роки, до кінця каденції - так? А надовго хто або хто ким стане? .. Знаєте, я коли був народним депутатом, до мене Яценюк підходить і каже: "Ну, треба - на 10 днів підеш виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ". Ось. І сім років тут сиджу. І я йому регулярно це закидаю, згадую, кажу: "Як ти міг?" - розповів Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про фото Уруського з Кадировим: "Тут має бути політичне чуття"