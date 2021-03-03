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Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МВС Арсен Аваков розповів, як був призначений на пост міністра в 2014 році.
Про це в інтерв'ю Гордону заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Я, до речі, так не розумію - що Шмигаль ненадовго. Я вважаю, що прем'єр-міністр може цей працювати і три роки, до кінця каденції - так? А надовго хто або хто ким стане? .. Знаєте, я коли був народним депутатом, до мене Яценюк підходить і каже: "Ну, треба - на 10 днів підеш виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ". Ось. І сім років тут сиджу. І я йому регулярно це закидаю, згадую, кажу: "Як ти міг?" - розповів Аваков.
Топ коментарі
+23 GoodWin
показати весь коментар03.03.2021 09:59
+20 Владимир Иванец
показати весь коментар03.03.2021 10:04
+17 Zemer
показати весь коментар03.03.2021 09:59
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Будь ласка, зачекайте...
Патрулькой занималась Деканоидзе. После ее ухода и патрулька стала "киснуть".
а инвентаризация украины, как важна - поныне экономика работает, как часы...после ремонта
і, опять жеж таки, - з байденом ручкалися...чем не повод?
Но зебилы за него с детства. Он же Бубочку бережет.
Литва и Польша, вот наши друзья и братья. И то в анамнезе у нас с ними есть тяжелые вопросы. Для всех остальных мы - темная лошадка. Нам еще пахать и пахать, чтобы стать для немца или француза хотя бы добрыми соседями. А потом и о братстве можно будет говорить.
Как умело кадров подбирал...
Когда я на почте служил ямщиком... (с)
"Когда я был маленьким..." (с)
прийшлося
Не знаю как насчёт ума, но чести у Авакова точно ни на грамм.