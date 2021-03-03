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Новини Політика України
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Аваков (1961) Кабмін (6265) призначення (1020) Яценюк (2478)

Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже:

Глава МВС Арсен Аваков розповів, як був призначений на пост міністра в 2014 році.

Про це в інтерв'ю Гордону заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Я, до речі, так не розумію - що Шмигаль ненадовго. Я вважаю, що прем'єр-міністр може цей працювати і три роки, до кінця каденції - так? А надовго хто або хто ким стане? .. Знаєте, я коли був народним депутатом, до мене Яценюк підходить і каже: "Ну, треба - на 10 днів підеш виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ". Ось. І сім років тут сиджу. І я йому регулярно це закидаю, згадую, кажу: "Як ти міг?" - розповів Аваков.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Еще не сидишь, но будешь и не семь лет
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03.03.2021 09:59
+20
Надо на полчаса вернуть Яценюка в Премьеры. Чтобы подошел и сказал: Все, Арсен, хватит. Иди домой.
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03.03.2021 10:04
+17
Семь лет сидит на рюкзаках с баксами
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03.03.2021 09:59
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"... пользуются ее (революции) плодами отпетые негодяи."
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03.03.2021 10:51 Відповісти
Еще не сидишь, но будешь и не семь лет
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03.03.2021 09:59 Відповісти
Есть примеры?
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03.03.2021 10:53 Відповісти
сем лет кайфует а сидеть будет от 15 до вышки и Италия уже не спасет!!!
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03.03.2021 12:01 Відповісти
Семь лет сидит на рюкзаках с баксами
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03.03.2021 09:59 Відповісти
Сьогодня що бенефіс ква-квАкова?
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03.03.2021 10:00 Відповісти
Аваков молодец.Первый честный министр.
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03.03.2021 10:01 Відповісти
🤣
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03.03.2021 10:03 Відповісти
Може і так, ХЗ, але тебе зараз затопчуть у спам.
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03.03.2021 10:03 Відповісти
У Авакова много врагов .Но и друзей не мало. Реформа полиции самая успешная и это видят все люди.
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03.03.2021 10:05 Відповісти
В чем выражаются реформы Авакова?
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03.03.2021 10:10 Відповісти
Если ты не видишь то я тебе не смогу обьяснить. Это для тебя будет сложно.
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03.03.2021 10:11 Відповісти
Зато мне легко увидеть, что Петровичу сложно привести хоть один пример аваковских реформ.
Патрулькой занималась Деканоидзе. После ее ухода и патрулька стала "киснуть".
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03.03.2021 10:20 Відповісти
О реформах в полиции много писать.Но лучший показатель для Украины это отношение расийской власти к Авакову ,Геращенко ,Крищенко ит.д. .А расия боится умных ,патриотичных, не продажных , смелых людей в Украинской власти таких как Аваков которые работают для Украины и на Украину . Такие люди в 2014-ом году спасли Украину и дали отпор рассийской агрессии.
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03.03.2021 10:39 Відповісти
"много писали", но Петрович не может привести ни одного примера Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 2564
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03.03.2021 10:45 Відповісти
Не могу.) Общение с ними демонстрирует их во всей красе.
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03.03.2021 11:07 Відповісти
Походу тебе просто нечего ответить и ты ,вместо того,чтобы это признать,намеком обозвал девушку глупой...нда,мужики,обожатели авакяна,они такие...
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03.03.2021 10:22 Відповісти
Когда то один хороший знакомый говорил - Как деньги делить так поровну ,а как работать так они женщины Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 3736 С тех пор разговоры про слабость женскую из уст женщин меня веселят и я отвечаю-иди асфальт укладывай.
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03.03.2021 10:29 Відповісти
Ты чё куришь?
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03.03.2021 10:21 Відповісти
Реформу поліції робили Хатія Деконаїдзе та Ека Згуладзе, а Аваков спочатку їм просто не заважав. Потім він всі ці реформи спотворив та "нейтралізував", і практично став повертати поліцію до стану "мусорської міліції". Тільки лінивий не чув про "кришування" казіно, наркотиків та інше. Всі достойні люди, що повірили в реформи позвільнялись, а старі мєнти повернулись. Все це за державні кошти, отримані від платників податків. Саме час спитати Авакова за розтрату грошей платників податків, за використання поліції в особистих корисних цілях.
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03.03.2021 10:27 Відповісти
А про ефективність сьогодняшної поліції й взагали нічого доброго не скажеш. Наркомани всюди риються в пошуках "закладок". Стрільба та побиття на вулицях і не тільки - постійно. Патрульних можна побачити тільки біля базарів, де вони збирають "данину" з торговців. Квартири грабують масово, людей на вулицях викрадають... таке перераховувати можна довго. Отож побажання Авакову, щоб вся його так звана реформа повернулась йому "бумерангом".
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03.03.2021 10:41 Відповісти
Иди спроси у Авакова чего он тебе должен Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 6929
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03.03.2021 10:42 Відповісти
До речі, за часів роботи Деконаїдзе та Згуладзе патрульна поліція була на вулицях та й на виклики приїзджала більш-менш оперативно, а зараз не дочекаєшся.
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03.03.2021 10:46 Відповісти
А вы чекали?
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03.03.2021 16:10 Відповісти
Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 1617
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03.03.2021 10:08 Відповісти
яценюк - это глыба, не по форме, конечно..не один аваков ему обязан...
а инвентаризация украины, как важна - поныне экономика работает, как часы...после ремонта
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03.03.2021 10:01 Відповісти
Оно як! А Зебіли переконані, що чорта Авакова міністром зробив Порошенко. 😁
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03.03.2021 10:01 Відповісти
Не. Только армию. Зато с нуля
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03.03.2021 10:04 Відповісти
Що донести хотів?
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03.03.2021 10:18 Відповісти
Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подходит и говорит: "Надо – на 10 дней пойдешь и.о. министра внутренних дел". Семь лет сижу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8652
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03.03.2021 10:02 Відповісти
верните яценюка
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03.03.2021 10:02 Відповісти
Сєню скинуло ***** руками корисних ідійотів.
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03.03.2021 10:05 Відповісти
його пішли, щоб він повернувся...так думаю
і, опять жеж таки, - з байденом ручкалися...чем не повод?
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03.03.2021 10:10 Відповісти
Его наглость просто зашкаливает.
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03.03.2021 10:03 Відповісти
Надо на полчаса вернуть Яценюка в Премьеры. Чтобы подошел и сказал: Все, Арсен, хватит. Иди домой.
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03.03.2021 10:04 Відповісти
Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 547 Хотя, если честно, то ЯЦЕНЮК был не самым худшим Премьер-Министром. Можно сто раз вспоминать его "харьковский вал", но страну от дефолта он таки спас.
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03.03.2021 10:10 Відповісти
Я даже спорить не стану. Объективности ради должен отметить, что Яценюк - лучший премьер постмайданной эпохи. Хотя у меня он вызывает какое-то личное отторжение, на эмоциональном уровне. Наверное за излишний пафос - куля в лоб так куля в лоб - и какое-то жалкое "Йуля! Йуля!!!" на майдане, когда Тимошенку освободили.
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03.03.2021 10:17 Відповісти
Ну да, немного позер, не без этого. Но УМНЫЙ чертяка!
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03.03.2021 10:22 Відповісти
Умный. Потому и в стороне сейчас. Думаю, при Байдене Яценюк снова понадобится. В президенты он у нас сам по себе не пройдет. У нас народ простой и умных очкариков не любит. А вот вернуться в премьерское кресло - легко. И это будет здорово на фоне шмыгалей и самокатчиков.
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03.03.2021 10:27 Відповісти
Стопудово!
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03.03.2021 10:32 Відповісти
Так Сеня вроде и не обещал, что это будет сооружение по подобию мексиканской стены Трампа.
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03.03.2021 11:18 Відповісти
Вот это совпало!
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03.03.2021 10:11 Відповісти
Ой, бидося - бидося. Раб на галерах?
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03.03.2021 10:10 Відповісти
Аваков - чорт.

Но зебилы за него с детства. Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4243 Он же Бубочку бережет.
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03.03.2021 10:11 Відповісти
(Семь лет сижу, - Аваков ) улыбнуло!!если бы не напрягало!!первое это то что ,,не там сидите"(где должны по делам вашим)а второе!!кому вы уже интересны!!(после семи лет) ЖДУНЫ хреновы!!(да и лукавите!!вы не ждёте!!а выжидаете!!,,места потеплее") Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 9051 Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 5699
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03.03.2021 10:12 Відповісти
Яценюк, Гройсман, Парасюк - ці призвища завше плекають справжніх патриотів. З них почався нестримний рух подалі від московії, до братерніх європейських народів. Відомо всім, що німець або фарнціз чи поляк, завжди до нас по братськи відносилися і раді коли ми поруч!
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03.03.2021 10:14 Відповісти
Ау, дядя, откуда столько пафоса? Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 2679
Литва и Польша, вот наши друзья и братья. И то в анамнезе у нас с ними есть тяжелые вопросы. Для всех остальных мы - темная лошадка. Нам еще пахать и пахать, чтобы стать для немца или француза хотя бы добрыми соседями. А потом и о братстве можно будет говорить.
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03.03.2021 10:22 Відповісти
Люблю просто революційні агітки.
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03.03.2021 10:34 Відповісти
У него корона на голове ... Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 5976 незаменимый ты наш шел бы ты по известной публичной дороге.
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03.03.2021 10:14 Відповісти
Балабол, его бульдозером с должности не выпреш.
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03.03.2021 10:15 Відповісти
Я ему верю! Талантливый человек.
Как умело кадров подбирал...

Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 6280
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03.03.2021 10:16 Відповісти
"Когда я был нардепом.."
Когда я на почте служил ямщиком... (с)
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03.03.2021 10:16 Відповісти
А мне другое вспомнилось...
"Когда я был маленьким..." (с) Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4520

Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 159
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03.03.2021 10:27 Відповісти
Аваков за семь лет создал в МВД свое "государство в государстве", и имеет шансы просидеть в этом кресле еще, как минимум, столько же
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03.03.2021 10:19 Відповісти
7 лет молчал, а тут решил выговориться. Я так понимаю, что до 9 включительно, Авакова будут крутить по всем возможным и невозможным каналам. Накопилось у человека
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03.03.2021 10:21 Відповісти
Почётную медаль "заслуженый сиделец МВД" - в студию! Герой заждался награды🤪
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03.03.2021 10:23 Відповісти
а так же ж не хотілося Арсенбарісичу іти!
прийшлося
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03.03.2021 10:28 Відповісти
"Не корысти ради а токмо волею пославшей мя жены" (с)
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03.03.2021 10:31 Відповісти
В отличии от Авакова Яценюк зубами за должность не держался..
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03.03.2021 10:28 Відповісти
Та не сидиш ти, хоча перспектива така в тебе є.
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03.03.2021 10:35 Відповісти
а где антонина лижущая тарелки? почему она молчит?
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03.03.2021 10:39 Відповісти
От Яценюк, от же ж шутник. На кресло вечнотымчасовому арсенборисычу суперклей налил... Коли я був нардепом, до мене Яценюк підходить і каже: "Треба - на 10 днів підеш в.о. міністра внутрішніх справ". Сім років сиджу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4988
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03.03.2021 10:47 Відповісти
та ні то рюкзак важкий неможе встати навіть у туалет та і крісло зразу украдуть якщо жирний з-д відірве.
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03.03.2021 10:58 Відповісти
"... подходит и говорит ..." Это все что нужно знать про назначения МИНИСТРОВ в Украине.
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03.03.2021 10:52 Відповісти
ви все гниди виправдовуваєтесь і возвєлічіваєтесь а вас просто треба вішати
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03.03.2021 10:57 Відповісти
Не сижу а исполняю обязанности.
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03.03.2021 10:57 Відповісти
В стране процветает бандитизм и наркопреступность, им крышуют полицаи. Аваков черт.
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03.03.2021 11:06 Відповісти
Яка заслуга перед Україною цього міністра ,який прийшов на крові Майдана , те що покриває корупційні схеми і вірно служить олігархічним кланам ?.
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03.03.2021 11:06 Відповісти
Бедняжка, страдалец х#ев...
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03.03.2021 11:22 Відповісти
Бери рюкзак - иди домой !
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03.03.2021 11:28 Відповісти
НЕ ВИНОВАТАЯ Я, ОН САМ КО МНЕ ПРИШЕЛ. ))))))))))))))))))))
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03.03.2021 12:21 Відповісти
Семь лет сижу, - Аваков ----- фу как грубо, не сижу, а восседаю. Одержишь победу к тебе я приеду, ну, а ты на пенсию уйдёшь.
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03.03.2021 12:25 Відповісти
Хотя Аваков больше негодяй, нежели государственный деятель (первое, что приходит на ум - гешефт отпрыска на рюкзаках, французские вертолёты, австрийские пожарные машины), но в должности министра МВД он дольше всех за весь период независимости, а может даже самый долгоиграющий среди всех министров. И это не смотря на просто таки кучу зашкваров (Княжичи, стрелок Олейник, нераскрытые "дела чести", масса "ЧП" с личным составом и т.д., и т.п.).
Не знаю как насчёт ума, но чести у Авакова точно ни на грамм.
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03.03.2021 12:33 Відповісти
а на увольнение подать совесть не позволяет? особенно после Кагарлыка?
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03.03.2021 12:36 Відповісти
хорошо бы на 7 реальных лет сел...
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03.03.2021 14:44 Відповісти
куля в лоб и тут нам поднасрал, это ж надо было такого министра армяшку с грузинами в нацпол устроить .... ммм да
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03.03.2021 16:07 Відповісти
 
 