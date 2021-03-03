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Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Окупаційна влада

Окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандформуванням відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції (НЗФ "ДНР". - Ред.).

Сепаратистські пропагандисти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню і на підставі цих бездоказових заяв, зокрема непідтверджених спостерігачами СММ ОБСЄ, самовільно надають собі право першими відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.

"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на обстріли населених пунктів Республіки, з метою захисту населення від українського терору, підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", - йдеться в "екстреній заяві".

Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму крихкого перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+96
Очередная победа Янелоха. Сталось ввести в действие план Б ... и отвести ВСУ за Днепр
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03.03.2021 10:05
+66
Не хоче Зеленський вийти зараз на стадіон і відзвітувати хто у владі наживається на війні??
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03.03.2021 10:15
+60
А наших левів зараз очолює баран.
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03.03.2021 10:09
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Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 2862 Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 5219
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03.03.2021 11:23 Відповісти
Випускайте в глаза-сматрєльщіка!
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03.03.2021 11:22 Відповісти
малоПИД,,,роский нарко-Дурак так ты нашел мир в очке ботаксного педофила или нет???
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03.03.2021 11:22 Відповісти
Він ні
А ти бачишь МИР в очах Зелі чи ВІЙНУ? Просто цікаво тільки не про інше.
Відповідь дайте ВСІ МИРУ чи ВІЙНИ хоче ЗЕля
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03.03.2021 11:26 Відповісти
Крышка пианино захлопнулась. Играть дальше пианисту нечем.
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03.03.2021 11:22 Відповісти
Слава Богу ! А то некоторые думали, что тут действительно перемирие.
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03.03.2021 11:27 Відповісти
Кацапи укладають мир тільки на зиму. Як відновлюється зеленка, вони завжди починають війну. А після наїзду на Медведчука, у них по суті і не має інших варіантів, як намагатись втопити Україну в крові. Паралельно, консерви почнуть розгоняти пропаганду. Це буде такий радянсько-соціалістичний зашквар. Тарифи, земля, кров вояків...
Одна надія на сильного Президента...
на Джо Байдена.
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03.03.2021 11:29 Відповісти
Хоть кто-то еще заметил, что отмена перемирия сепарами - ОЖИДАЕМАЯ реакция кремля на санкции против медведчука, а не провал зеленского. Как будто сепары сами что-то решают.
Лес рубят - щепки летят. Нет действий без последствий, и рашка отлично этим манипулирует
А порохоботам очень удобно раскачивать: и лес не рубят - критика, и щепки летят - критика.
Я кстати и сам за пороха, но тут я за объективность, а не за политические манипуляции внутри страны.
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03.03.2021 12:39 Відповісти
А на що Клоун розраховував? Це було очікувано. Його ж ***** і не чіпав, поки він Україну здавав. До чого тут взагалі Пєця? Це доля усіх президентів України. Або воюють до кінця і перемагай, або дивись у шоколадне око ***** і шукай мир.
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04.03.2021 17:29 Відповісти
Ніякого пєрємірія , на Донбасі ,, ніколи не було , не є , і не буде ,, досить вже носити ті розові окуляри . Мир там настане не раніше , ніж з карти світу зникне нєдоразумєніє під назвою - расєя . Ця війна надовго , і українцям пора би вже привчити себе до цієї думки . Хоч як це не гірко усвідомлювати Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 8487 ..
Це як і коронавірус , ніхто не знає коли він припинить тероризувати планету ,, і з його існуванням треба якось вже звикнутись , і жити далі .
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03.03.2021 11:30 Відповісти
Цю расею вже 10 веков пытаются с лица земли стереть....Кто только не пытался....Даже гетьман Сагайдачный....Так шо бум и дальше на дядьку сподиватся,може допоможе.
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03.03.2021 14:25 Відповісти
расєє всього 300 років з хвостиком , які 10 вєков . Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 9894 .? 10 веков тому , на місці муськви , ще жаби квакали .
Згідно законів природи - імперії завжди вмирають ( до того ж - вмирають самі -" від старості " ) , cкільки їх вже було на планеті , жодна не вижила ,, не мине ця участь і паРашу . Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 1183 . Питання лише в часі ..

До речі , а хто її питался стєрєть с зємлі ,і коли ,, кацапи ж ще ні з ким не воювали , шоб по серйозному . ?!! Ну хіба що Наполеон .
В першу світову , воювала кацапська імперія .. І хто зна , що б з нею було ,, аби за неї не " впрягались" інші народи . У другу теж ,, з німцями воювала ссср , тобто 15 країн , а не лише раска федераска .
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03.03.2021 18:11 Відповісти
При Порохе обдроченцы ДНР на коленях просили перемирия,чтобы собрать остатки себе подобных перед ДАПом.
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03.03.2021 11:37 Відповісти
И это только один из многочисленных фактов. При Порохе Украину в ЕС и НАТО уважали как никогда и вынуждены были прислушиваться, а у рашкинских пропагандонов почти каждый день рвало пердаки. При Порохе, в отличии от времён нынешнего зебила, не было у нас ежедневной уверенности в плохих новостях.
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03.03.2021 12:54 Відповісти
Читаю комментарии и не понимаю, что уже порохоботы с кремлеботами заодно? Или это все тут кремлеботы?
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03.03.2021 11:47 Відповісти
так и есть
тупо разлад внутри страны.
бездействует Зеля - сволочь, действует - все равно сволочь.
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03.03.2021 12:41 Відповісти
Просто существует - тоже сволочь.))
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03.03.2021 12:55 Відповісти
Разлад в країні організував зеленський.
Щоб знайти зрадника, навіть ходити далеко не треба. Єрмак завжди поруч нього.
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03.03.2021 14:10 Відповісти
БАРИЖКИ ТЕРОРИСТИ ТІІЛЬКИ СКАЗАЛИ А ВИ ВСРАЛЛИСЬ, ЩО З ВАМИ СИВЧОЛІВЦІ.
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03.03.2021 19:57 Відповісти
Вопрос не в том, как действует или бездействует, вопрос какие результаты. Оккупированная территория уменьшится - слава будет. Нет - ганьба.
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03.03.2021 22:00 Відповісти
Зе тихенько промовчить.
Бо інакше прийдеться признати очевидне - він лошара.
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03.03.2021 11:48 Відповісти
І правильно зробить. Навіщо з маріонетками балакать і на їхні слова відповідать...Він просто дасть відповідні вказівки генштабу і адекватна відповідь в разі чого буде маріонеткам.
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03.03.2021 12:47 Відповісти
Це Дерьмак у тому дворі пан. А у клоуняки одні "відосіки" в голові.
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03.03.2021 12:58 Відповісти
Зеля мусить визнати, що його обвели навруг пальця з іграми у мир.

Що його відведення та затишення були тільки на руку ворогам.
І що загиблі, поранені, полонені наші в той час були даремними жертвами.
Ворог укріплював позиції, просувався вперед, тренував снайперів і радів, що у нас такий остолоп головнокомандувач.
А воно мовчить. І що там у генштабі, можна фантазувати лише.
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03.03.2021 14:03 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Мы отошли от своих укреплённых позиций, мы разминируем всё вокруг, чтобы враг мог к нам приближаться и закладывать мины на наших позициях... Мы не уничтожаем огневые точки врага шквальным огнём в ответ.... Мы ничего не делаем для защиты наших позиций.... Мы (власть) тупо помогаем кремлёвской крысе убивать наших воинов - героев....

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04.03.2021 08:54 Відповісти
А що він вже зробить ?
Поверне території, з яких ми відступили ?
Оборонні пункти та укріплення ?
Та вже запізно. Бо ворог просто розстріляє.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
НЕ БІЙСЯ ТАМ НАШІ ВОВОЇНИ.
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03.03.2021 19:58 Відповісти
Якраз за воїнів і болить.
А вовоїну нехай би і прилетіло щось.
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04.03.2021 09:06 Відповісти
Ну вот, еще один медиаповод для зевидосиков: уже поди и сцену ищут для заявления про апродолжение перемирия. ****, зелень нужно было приковать к пулемету где-нибудь на нулях на месяцок так. Интересно на него посмотреть после такого тура.
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03.03.2021 11:49 Відповісти
Эти макаки с винтовками и гранатами в никакое перемирие ни разу и не входили. Как стреляли, так и стреляют.
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03.03.2021 12:33 Відповісти
😆😆😆 сєпари знову обісцяли "нелоха"😂😂😂...чи все таки Лоха🤔.через цього тупого,"зеленого" виродка,який "заглянув в очі і побачив там мир",загинула масса Воїнів,зруйновано інженерні оборонні споруди,втрачено контроль над сірою зоною і підірвано бойовий дух української армії.поки наших солдат розстрілюють як в тирі снайперські групи ворогів і підривають на мінах диверсанти,їм заборонено вести розвідку,контрснайперську боротьбу,укріплювати оборонні інженерні споруди...після повного провалу т.зв. миротворчої стратегії зеленського "просто пєрєстать стрєлять",він просто зобов'язаний публічно покаятись і визнати свої помилки.а ще краще просто подати у відставку,Клоун й@баний 😡🤬🤢🤮
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03.03.2021 13:03 Відповісти
))))) з форми коментару і його наповнення смайликами ви мабуть дитина або вам війна як казочка про катигорошка...
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03.03.2021 13:07 Відповісти
Треба по російських військових нанести удар тактичними ракетами "ТОЧКА У". Вони застарілі і їх тре утилізувати з користю... І ця утилізація пройде з максимальною ефективністю...
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03.03.2021 14:05 Відповісти
Якби Україна мала достатньо нових і не знала що робити з Точками тоді може ваша пропозиція і мала б сенс.
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03.03.2021 14:40 Відповісти
Негайно на передову відправляйте Головнокомандувача(хай йде попереду) Кравчука, Єрмака, Фокіна, Сівохо(Сівоно на цеп, щоб не втік) Люську шпіона, за ними "бійців" кагорти 73% щоб займати ті позиції, які вони залишили. Коли там закріпляться, підвести наших військових, яких відвели.
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03.03.2021 14:08 Відповісти
И кто этот план воплощать в жизнь будет, Бубочка ?
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03.03.2021 14:20 Відповісти
"Нада проста перестать срилять!"(с)
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03.03.2021 14:19 Відповісти
Яка сумна новина... То до цього часу вони мабуть не стріляли? Сиділи собі в окопах та в дурня грали?!
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03.03.2021 14:23 Відповісти
Ну что зелень карликовая, сделал мир на Донбассе? А как клялся и божился, трепло самое настоящее, а не президент.
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03.03.2021 14:27 Відповісти
Він не тріпло, він мерзотник. Некомпетентний, продажний і аморальний. І жид надодачу...
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03.03.2021 14:36 Відповісти
ВІН НЕ ЄВРЕЙ, А ІМЕННО ЖИДЯРА
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03.03.2021 18:20 Відповісти
І, як тепер бути з відведенням військ? Будуть вони повертатися чи ні? Як бути з "гуманітарним розмінуванням", будемо повертати міни на свої місця?
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03.03.2021 14:38 Відповісти
надо начать с того что, сперва вернуть Пороха на свое место, а членограя на свое
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Ну да ,"фуфло перемирие" заменить на "нема котла"
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03.03.2021 15:53 Відповісти
Не минуло і двох років, а Грети з Кіньми вже, чомусь, забули, скільки режимів тиші було оголошено при сивочолому... Не рахуючи двох ганебних мінськів...
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03.03.2021 22:12 Відповісти
Наверняка Зе теперь скажет, что Украина в одностороннем порядке продолжит придерживаться "перемирия".
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03.03.2021 15:16 Відповісти
Ничто не ново на земле..."Народный трибунал Марк Метилий, созывая сходку за сходкой, произносил подстрекательские, полные ярости и ненависти речи.- Это неслыханно! - кричал он. - Этому нет названия! Сперва, находясь при войске, наш диктатор не дает ему побеждать, теперь, вернувшись в Рим, ставит под сомнение и даже оплакивает победу, которая уже одержана! Он хочет лишь одного - сохранить свою власть как можно дольше, и потому нарочно затягивает войну, потому хладнокровно глядит, как пуниец разоряет земли Италии, потому запер в лагере наши легионы, жаждущие битвы, и отнял у воинов мечи и копья, словно у пленных неприятелей! Надо бы сместить Фабия вовсе... Ведь все мы знаем отвагу Марка Минуция!Перед народом Фабий даже не пытался оправдываться, понимая, что это бесполезно, перед сенатом же говорил не один раз, но и там его слушали без особенного сочувствия".а дальше гуглите "фабий и минуций"
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03.03.2021 16:47 Відповісти
хвост разрешил своей собаке лаять...
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03.03.2021 16:51 Відповісти
Алкоголіки і наркомани Лугандонії разом з кацапами хочуть повоювати, Рюкзакевич
обмовився учора, цікаво яка у ньго клікуха на тій стороні Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ - Цензор.НЕТ 9303
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03.03.2021 18:19 Відповісти
Байден санкції , і так далі , шо скаже гарант конституції
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03.03.2021 18:44 Відповісти
А вони,суки, і не входили в перемир"я.
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03.03.2021 18:51 Відповісти
А вони,суки, і не входили в перемир"я.
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03.03.2021 18:52 Відповісти
Хто відповість в трибуналі за добровільно здану ворогу територію?
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03.03.2021 19:01 Відповісти
Ха-ха, а разве они до этого придерживались перемирия, что за бред???
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03.03.2021 19:07 Відповісти
Схоже, настав час для чергової здачі шматка нашої території, так, пане нєлох оманський?
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03.03.2021 20:08 Відповісти
Щось ГОЛОВКОМ мовчить!- щеплення переварює?
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03.03.2021 20:18 Відповісти
все має початок. відомо, що мордовія, як царська вотчина з часів царя романова (рід Кобили) була краєм острогів. і на даний час районний поділ іде по колоніям. там із сивих часів -одні сидять а інші охороняють. голова рейхстагу володін теж з мордовії як ї голова днр пушилін (дівоче призвіще -пургін) звідти також корені гіркіна. у них в душі "презрение к смерти других". Одним словом, потомки андрофагів. і за медведчука вони будуть мстити, бо він був їх єдиним конфідентом в Україні. в рейху їх вважають хунвейбінами і в них немає майбутнього. Останній довод королей - королів не має, в рукаві тільки крапльоні тузи. А оголосити війну - для них раз плюнути, он організували міні Лефортово 30 років, і так буде дальше. А наші стратеги в пампарсах з лампасами - ради старатися знімати шляпу перед людоїдами з берегів волги.
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03.03.2021 21:31 Відповісти
Зеленский -сцыкун , половая тряпка !
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04.03.2021 04:01 Відповісти

Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, ....что за формулировка Оккупационные власти "ДНР"? какое то бздюшное определение, правильно будет Оккупационные власти Московии и почему до этих пор Расию не называют Московией, Московия без Украины с 1991 года на Расию не тянет , если власть Украины по настоящее время называет МОСКОВИЯ Расией ,то она тяготеет к Расии и своими действиями затягивает независимую Украину в прежнее Московское стойло.
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04.03.2021 10:03 Відповісти
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