Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ
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Окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандформуванням відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров", про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції (НЗФ "ДНР". - Ред.).
Сепаратистські пропагандисти традиційно звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню і на підставі цих бездоказових заяв, зокрема непідтверджених спостерігачами СММ ОБСЄ, самовільно надають собі право першими відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.
"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на обстріли населених пунктів Республіки, з метою захисту населення від українського терору, підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", - йдеться в "екстреній заяві".
Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної Україні території необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму крихкого перемир'я.
Будь ласка, зачекайте...
А ти бачишь МИР в очах Зелі чи ВІЙНУ? Просто цікаво тільки не про інше.
Відповідь дайте ВСІ МИРУ чи ВІЙНИ хоче ЗЕля
Одна надія на сильного Президента...
на Джо Байдена.
Лес рубят - щепки летят. Нет действий без последствий, и рашка отлично этим манипулирует
А порохоботам очень удобно раскачивать: и лес не рубят - критика, и щепки летят - критика.
Я кстати и сам за пороха, но тут я за объективность, а не за политические манипуляции внутри страны.
Це як і коронавірус , ніхто не знає коли він припинить тероризувати планету ,, і з його існуванням треба якось вже звикнутись , і жити далі .
Згідно законів природи - імперії завжди вмирають ( до того ж - вмирають самі -" від старості " ) , cкільки їх вже було на планеті , жодна не вижила ,, не мине ця участь і паРашу . . Питання лише в часі ..
До речі , а хто її питался стєрєть с зємлі ,і коли ,, кацапи ж ще ні з ким не воювали , шоб по серйозному . ?!! Ну хіба що Наполеон .
В першу світову , воювала кацапська імперія .. І хто зна , що б з нею було ,, аби за неї не " впрягались" інші народи . У другу теж ,, з німцями воювала ссср , тобто 15 країн , а не лише раска федераска .
тупо разлад внутри страны.
бездействует Зеля - сволочь, действует - все равно сволочь.
Щоб знайти зрадника, навіть ходити далеко не треба. Єрмак завжди поруч нього.
Бо інакше прийдеться признати очевидне - він лошара.
Що його відведення та затишення були тільки на руку ворогам.
І що загиблі, поранені, полонені наші в той час були даремними жертвами.
Ворог укріплював позиції, просувався вперед, тренував снайперів і радів, що у нас такий остолоп головнокомандувач.
А воно мовчить. І що там у генштабі, можна фантазувати лише.
Поверне території, з яких ми відступили ?
Оборонні пункти та укріплення ?
Та вже запізно. Бо ворог просто розстріляє.
А вовоїну нехай би і прилетіло щось.
обмовився учора, цікаво яка у ньго клікуха на тій стороні
Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, ....что за формулировка Оккупационные власти "ДНР"? какое то бздюшное определение, правильно будет Оккупационные власти Московии и почему до этих пор Расию не называют Московией, Московия без Украины с 1991 года на Расию не тянет , если власть Украины по настоящее время называет МОСКОВИЯ Расией ,то она тяготеет к Расии и своими действиями затягивает независимую Украину в прежнее Московское стойло.