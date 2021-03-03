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Процесуальні диверсії за рівнем шкоди для правосуддя рівнозначні фальсифікації доказів, - прокурор у "справах Майдану" Донський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Процесуальні диверсії за рівнем шкоди для правосуддя рівнозначні фальсифікації доказів, - прокурор у

Процесуальні диверсії не мають у принципі бути елементом адвокатської тактики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник департаменту у "справах Майдану" Офісу Генпрокурора Олексій Донський.

За словами прокурора, "процесуальні диверсії" це завідомо необґрунтовані відводи суду, прокурорам, очевидно безпідставні (юридично безперспективні) клопотання, які мають на меті виключно затягування часу, "адвокатські каруселі" у справах, де два і більше обвинувачених та/або адвокатів.

"Ще поширена практика процесуальних диверсій – начебто зайнятість адвоката в іншому процесі, і звісно ж обвинувачений заперечує проти слухання справи саме без цього адвоката, навіть якщо його захищає кілька адвокатів. Якщо в такому випадку суд задовольнить клопотання прокурора про залучення адвоката з безкоштовної правової допомоги, той обов’язково попросить час, достатній для ознайомлення з матеріалами справи, і суд не має права відмовити у цьому. При цьому, як правило, виходить так, що адвокат з безкоштовної правової допомоги, чиї послуги, нагадаю, оплачуються державою, за дивним збігом виявляється знайомим адвоката, який не з’явився, і сумлінно та послідовно дотримується "тактики" останнього щодо зриву судового засідання за будь-яку ціну", - пояснив Донський.

"Процесуальні диверсії не повинні в принципі бути елементом адвокатської тактики, бо за рівнем шкоди для правосуддя це, на мою думку, зло такого ж рівня, як, наприклад, фальсифікація доказів або вибивання слідчим показань у підозрюваного", - додав прокурор.

Повний текст інтерв'ю з прокурором Олексієм Донським читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допитати Януковича в Ростові неможливо, адвокати про це знають, - прокурор Донський

Автор: Наталя Джума
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согласен реформу судов надо начинать в отрубания голов адвокатов.. потому что 70% судей если не больше и 95% юрыстов в госструктурах чиновниках имеют корочки адвокатов.. адвокаты -это курьеры посредники.... при совке адвокаты приходили в суд всегда особенно уголовные дела попытка адвоката устроить тягомотину закачивались жалобой на адвоката того так стружкой снимали что зарекался на всю оставшуюся практику а теперь у нас ДЕРМЬОКРАТИЯ я знаю о чем говорю сам 25 лет работал адвокатом и сталкивался с иной ситуацией когда ты приезжаешь на дело в иной город район республику с клиентом про условия как доехать промолчим а сторона по делу не вилась а судья в этом нагло подыгрывает.. только жалоба на судью способная была привести того в чувство как и то что адвокат приезжает в иной город в суд почитать дело чтобы составить жалобу на решение-приговор а дело странным образом утерялось.. после жалоб куда надо- потом тебе пишут мол приезжайте еще раз дело нашлось.. а про сегодня я вообще молчу нет это не суд и не закон и не свобода прав и свобод... это НАПЕРСТКИ....
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03.03.2021 10:54 Відповісти
- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера? ©
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03.03.2021 11:15 Відповісти
ваша ремарка глупа я РАБОТАЛ И ЗАРАБАТЫВАЛ ГРЛОШИ И ПРИЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЛИ ЕСЛИ ХОТЕЛИ ВСЕ как вам такое при средней зарплдате 120 рэ я пацан получил первую
зарплату на руки 380 рэ вторая 800 а потом и вовсе меньше 1000 рэ не было и это только!!! по кассе не говоря что такая же сумма была в кармане я мог пойти на работу вообще без денег а прийти домой с 500 рублями.. на мелкие расходы НО Я РАБОТАЛ И НЕ С КОГО НЕ ВЫМОГАЛ*****а вот когда пошла коррупция когда у каждого следака судьи прокурора стали образовываться ОПГ свои судьи адвокаты нотариусы и прочие те кто не вошел принципиально в ОПГ остались без средств к существованию в судах стал побеждать не закон и знания а толщина и вид валюты в конвертах...
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо. (с)
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03.03.2021 13:13 Відповісти
хатім
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03.03.2021 12:45 Відповісти
- Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед - тронулся!(c)
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03.03.2021 11:14 Відповісти
Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики- но такие процесуальные диверсии должны быть обязательным елементом портновских прокуроров ,((("Процессуальные диверсии не должны в принципе быть элементом адвокатской тактики, потому что по уровню вреда для правосудия это, по моему мнению, меньшее зло , как, зло например, фальсификаций прокурорских , что им необходимо для фальсификаций и снятия обвинений с виновных в расстрелах ,и других правонаружения по отношению к гражданам Украины ,во времья Майдана
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03.03.2021 11:34 Відповісти
Звільнити всіх! Суддів, прокурорів, клерків-ВСІХ!!!! Створити ціле міністерство по «зовнішньому управлінню судової системи України» і запросити суддів, прокурорів із країн ЄС, Канади і Америки. Працювати так, як ми з департаментом їздили в Пуерто-Ріко після урагану-робота більше статистична. Не саджати, а позбавляти права займати посади цілим сім'ям адже беруть хабарі чиновники! Змінити культуру державного і муніципального працівника повністю!
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03.03.2021 11:51 Відповісти
Процесуальна диверсія це новий КПК України. Всі знали, до чого він призвиде. Давити бізнез за допомогою цього КПК просто і легко, а ось боротись з іншими злочинами проблематично. Поверніть старий КПК і все запрацює.
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03.03.2021 12:49 Відповісти
 
 