Процесуальні диверсії за рівнем шкоди для правосуддя рівнозначні фальсифікації доказів, - прокурор у "справах Майдану" Донський
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Процесуальні диверсії не мають у принципі бути елементом адвокатської тактики.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник департаменту у "справах Майдану" Офісу Генпрокурора Олексій Донський.
За словами прокурора, "процесуальні диверсії" це завідомо необґрунтовані відводи суду, прокурорам, очевидно безпідставні (юридично безперспективні) клопотання, які мають на меті виключно затягування часу, "адвокатські каруселі" у справах, де два і більше обвинувачених та/або адвокатів.
"Ще поширена практика процесуальних диверсій – начебто зайнятість адвоката в іншому процесі, і звісно ж обвинувачений заперечує проти слухання справи саме без цього адвоката, навіть якщо його захищає кілька адвокатів. Якщо в такому випадку суд задовольнить клопотання прокурора про залучення адвоката з безкоштовної правової допомоги, той обов’язково попросить час, достатній для ознайомлення з матеріалами справи, і суд не має права відмовити у цьому. При цьому, як правило, виходить так, що адвокат з безкоштовної правової допомоги, чиї послуги, нагадаю, оплачуються державою, за дивним збігом виявляється знайомим адвоката, який не з’явився, і сумлінно та послідовно дотримується "тактики" останнього щодо зриву судового засідання за будь-яку ціну", - пояснив Донський.
"Процесуальні диверсії не повинні в принципі бути елементом адвокатської тактики, бо за рівнем шкоди для правосуддя це, на мою думку, зло такого ж рівня, як, наприклад, фальсифікація доказів або вибивання слідчим показань у підозрюваного", - додав прокурор.
Повний текст інтерв'ю з прокурором Олексієм Донським читайте тут.
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зарплату на руки 380 рэ вторая 800 а потом и вовсе меньше 1000 рэ не было и это только!!! по кассе не говоря что такая же сумма была в кармане я мог пойти на работу вообще без денег а прийти домой с 500 рублями.. на мелкие расходы НО Я РАБОТАЛ И НЕ С КОГО НЕ ВЫМОГАЛ*****а вот когда пошла коррупция когда у каждого следака судьи прокурора стали образовываться ОПГ свои судьи адвокаты нотариусы и прочие те кто не вошел принципиально в ОПГ остались без средств к существованию в судах стал побеждать не закон и знания а толщина и вид валюты в конвертах...