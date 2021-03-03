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"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, які використовують країни НАТО.

Про це в ефірі Security Talks розповів Президент Компанії - голова правління Володимир Зимін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hmil.in.ua.

Зараз на підприємстві виготовляють установчу партію, яка у червні цього року має розпочати випробування.

Дослідно-конструкторська робота триває в інтересах Міністерства оборони України.

"В нашій версії він буде двоскладовий, тобто він матиме донну частину та верхню частину", – розказав технічні деталі Володимир Зімін.

Читайте: Міноборони закупило в Європі списані радянські боєприпаси 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар. ДОКУМЕНТ

Президент компанії уточнив, що зараз вже виготовлена вся необхідна оснастка та є відштампована донна частина.

"На наступному тижні переходимо до роботи над верхньою частиною боєприпасу та до червня місяця ми вийдемо на випробування", – додав Зімін.

У серпні 2018 року на ДАХК "Артем", після завершення всіх етапів випробувань, стартувало виробництво вітчизняних 152-мм боєприпасів аналогів радянським ОФ-29.

Від базового артилерійського снаряду він відрізнявся більшою механічною точністю та меншою похибкою по вазі, проте на відміну від радянського зразка український аналог збірний з трьох частин – донної, верхньої та конусної.

Необхідність складної конструкції зумовлена відсутністю спеціального технологічного обладнання для глибокого пресування, які б дозволили спростити виробництво та здешевити сам боєприпас.

Також читайте: Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко

Україна вже мала наміри придбати це обладнання у компаній за кордоном, але через корупційні схеми після цього авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 млн доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєний учасниками схеми.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Кто такой Артем, декомунизаторы?
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03.03.2021 10:39
+3
К кому ты обращаешься? К "Верховной Раде"? Так у них все хорошо. У них войны нет. Лексусы заправлены, недвижимость деньги приносит, виллы на теплых берегах ожидают своих хозяев, счета в зарубежных банках надежны. Накуя им твои боеприпасы?
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03.03.2021 10:48
+3
Державна акціонерна холдингова компанія "Авіаційно-ракетно-технічного машинобудування", скорочена назва ДАХК "АРТеМ")
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03.03.2021 11:11
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Кто такой Артем, декомунизаторы?
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03.03.2021 10:39 Відповісти
просто ім'я, а шо таке? могли назвати муссі
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03.03.2021 10:42 Відповісти
Якщо просто ім'я, то чому не Манька? Або Фрося?
А ти шо, дурненький, шо не розумієш шо то не просто ім'я. Декомунізатори хєрови.
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03.03.2021 10:57 Відповісти
дурненький, раніше підприємство називалось "КВО імені артема засновника чого то там", тепер просто Артем, ДЕКОМУНІЗОВАНО
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03.03.2021 11:01 Відповісти
ты же пишешь и брешешь сразу (кацапские гены?) - "засновника чого-то там" - типа - дурак, не знаешь про чего-то там?
"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 1937

зебилыпля...
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03.03.2021 11:07 Відповісти
Державна акціонерна холдингова компанія "Авіаційно-ракетно-технічного машинобудування", скорочена назва ДАХК "АРТеМ")
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03.03.2021 11:11 Відповісти
тепер це підприємство названо в честь сина тогочасного директора, чого ти такий телепень? приставки "імені" вже нема, чи ви совки прихватизували ім'я Артем?
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03.03.2021 11:14 Відповісти
щоб дізнатись хто тут зебіл достатньо зайти на офіційний сайт компанії у розділ історія, і прочитати таке

у 2015-2016
На виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні" ДАХК "Артем" здійснюється комплекс заходів щодо ребрендингу найменування ДАХК "Артем" (повну назву Компанії визначено, як Державна акціонерна холдингова компанія "Авіаційно-ракетно-технічного машинобудування", скорочена назва ДАХК "АРТеМ"), наслідком якого буде зміна бренду та його складових, а саме: візуального оформлення із змінами позиціонування діяльності підприємства у відповідності до його профілю. Здійснення таких заходів надає можливість в подальшому вирізнити та однозначно ідентифікувати Компанію з поміж інших підприємств не вводячи в оману контрагентів щодо справжньої її діяльності та сприятиме успішному проведенню Компанією маркетингової діяльності.
Компанією плануються заходи щодо переміщення двох пам'ятників відомим радянським діячам.
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03.03.2021 12:03 Відповісти
я видалив попередній... Але така заміна типу: а давайте ЛЕНІН вважати "луганський енергетичний науковий і новаторський" завод....

хоча є і сенс... хто шукає відьом той їх і бачить...
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03.03.2021 12:18 Відповісти
"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 112
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03.03.2021 11:15 Відповісти
"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 5668Памятник Артему начал разрушаться в него попала молния.800 тонн бетона "Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 9181
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03.03.2021 11:32 Відповісти
А "Гітрер" готовий випускати шини для авто?
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03.03.2021 13:59 Відповісти
А вот тут поподробней......В каком году ,кто скрывается под словом Украина и когда эти лица окажутся на нарах ?
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03.03.2021 10:39 Відповісти
А чим їх пулятимуть? У нас є такі гармати?
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03.03.2021 10:49 Відповісти
Гармат необхідно ЗНАЧНО менше ніж потрібних ***********.
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03.03.2021 11:00 Відповісти
У США майже вдвічі скоротять витрати на 155-мм артилерійські снаряди у 2022 році

Так, якщо в 2021 фінансовому році на закупівлю 155-мм снарядів було виділено Конгресом 306,3 млн доларів, то у 2022 ця сума зменшиться до 174 млн доларів.

САУ "Богдана" очікує на завершення державних випробувань
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04.06.2021 15:30 Відповісти
Значит, готовится...
На 7-м году войны...
Не рановато ли начали?
Алё, Верховная Рада!!!
Вы там в перманентном коматозе?
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03.03.2021 10:41 Відповісти
К кому ты обращаешься? К "Верховной Раде"? Так у них все хорошо. У них войны нет. Лексусы заправлены, недвижимость деньги приносит, виллы на теплых берегах ожидают своих хозяев, счета в зарубежных банках надежны. Накуя им твои боеприпасы?
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03.03.2021 10:48 Відповісти
Пока не объединимся и не возьмём их " за кадык" ничего не изменится.
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03.03.2021 10:58 Відповісти
Идея понятна и я ее поддерживаю. Но, увы, так не бывает. Все кардинальные реформы и изменения в государстве всегда идут сверху, а не с низу. С низу мы можем сигналить что реформы остро необходимы и если реформ не будет, то Майдан и чемодан-вокзал-Ростов. И вот эти сигналы "с низу" поднимают наверх реформатора, который меняет государство. Нам, с таким "реформатором" пока не везет.
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03.03.2021 11:22 Відповісти
А казали шо вже клепають. Брехали?
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03.03.2021 10:47 Відповісти
Некачественно подготовленная новость...
Что за Артем? Ни фамилии, ни отчества. Журналисты оборзели.
Откуда у него бабло на производство? Наверно кто-то из сынков депутатов.
И щас еще наворует бюджетного бабла на откатах.
Да эти снаряды Артем вам золотыми сделает.
Зеленский ....... порошенко .......... зрада ........

п.с. Типичный коммент на цензоре )))
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03.03.2021 10:53 Відповісти
Привет от Зоряна и Шкиряка
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03.03.2021 11:01 Відповісти
"Україна вже мала наміри придбати це обладнання у компаній за кордоном, але через корупційні схеми після цього авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 млн доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєний учасниками схеми."

Ясно,опять скиздили,воруют у нас везде и всегда при любой погоде,война,не война,пандемия,стихийные бедствия,всегда найдутся в Украине люди которые всегда готовы ободрать эту бедную страну....
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03.03.2021 10:55 Відповісти
"Украина уже имела намерения приобрести это оборудование у компаний за рубежом, но из-за коррупционных схем после этого авансовый платеж в размере более чем 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы."
_Ах вы ж ссуки!"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 1360
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03.03.2021 10:59 Відповісти
Согласна с вами, но одного этого слова мало, нужен приговор с конфискацией
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03.03.2021 15:13 Відповісти
СРОЧНО! ЛЮДЕЙ ЗЕЛЕНСКОГО ВЗЯЛИ НА КРАЖЕ АРМИИ, СХЕМА НА 48 МЛН ГРН, СБУ НАБУ
https://www.youtube.com/watch?v=H9LTg8QUR2g
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03.03.2021 11:07 Відповісти
ну и что?.. каких то 100 млн
Вон на коронавирусе миллиарды распилили. Ну и что?

Он с АП по вагнеровцам предательство прошло - ну и что?

Быдло украины хочет чтобы так было.
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03.03.2021 12:22 Відповісти
Так был же сюжет в новостях о том как освоили выпуск этого калибра еще при папереднике....ничего не понимаю... "Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 1034
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03.03.2021 11:17 Відповісти
Было. Тоже помню.
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03.03.2021 11:23 Відповісти
Ну так 8,2 лимона американских денег так и не вернули??? И никто не сидит?
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Немного посидел, и выпустили за 576 тысяч и 300 гривен. "Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО - Цензор.НЕТ 3792
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03.03.2021 13:09 Відповісти
Обіцяли посадити "навесні".
Але не сказали якої весни і кого.
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03.03.2021 15:11 Відповісти
комуняки маніпулюють з назвами ніби артем це вже не той артемт наприклад в Хмельницькому кондфабріка *КОНДФІЛ*(кондитерська фабріка ім леніна) тіпа вже не леніна так само в ДНІПРІ хотіли що петровський це вже не той петро!!!!!
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03.03.2021 16:46 Відповісти
 
 