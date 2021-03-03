"Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, що використовуються в країнах НАТО
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Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" готується до виробництва 155-мм боєприпасів, які використовують країни НАТО.
Про це в ефірі Security Talks розповів Президент Компанії - голова правління Володимир Зимін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на hmil.in.ua.
Зараз на підприємстві виготовляють установчу партію, яка у червні цього року має розпочати випробування.
Дослідно-конструкторська робота триває в інтересах Міністерства оборони України.
"В нашій версії він буде двоскладовий, тобто він матиме донну частину та верхню частину", – розказав технічні деталі Володимир Зімін.
Президент компанії уточнив, що зараз вже виготовлена вся необхідна оснастка та є відштампована донна частина.
"На наступному тижні переходимо до роботи над верхньою частиною боєприпасу та до червня місяця ми вийдемо на випробування", – додав Зімін.
У серпні 2018 року на ДАХК "Артем", після завершення всіх етапів випробувань, стартувало виробництво вітчизняних 152-мм боєприпасів аналогів радянським ОФ-29.
Від базового артилерійського снаряду він відрізнявся більшою механічною точністю та меншою похибкою по вазі, проте на відміну від радянського зразка український аналог збірний з трьох частин – донної, верхньої та конусної.
Необхідність складної конструкції зумовлена відсутністю спеціального технологічного обладнання для глибокого пресування, які б дозволили спростити виробництво та здешевити сам боєприпас.
Україна вже мала наміри придбати це обладнання у компаній за кордоном, але через корупційні схеми після цього авансовий платіж у розмірі більш ніж 8,2 млн доларів був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєний учасниками схеми.
Будь ласка, зачекайте...
А ти шо, дурненький, шо не розумієш шо то не просто ім'я. Декомунізатори хєрови.
зебилыпля...
у 2015-2016
На виконання вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні" ДАХК "Артем" здійснюється комплекс заходів щодо ребрендингу найменування ДАХК "Артем" (повну назву Компанії визначено, як Державна акціонерна холдингова компанія "Авіаційно-ракетно-технічного машинобудування", скорочена назва ДАХК "АРТеМ"), наслідком якого буде зміна бренду та його складових, а саме: візуального оформлення із змінами позиціонування діяльності підприємства у відповідності до його профілю. Здійснення таких заходів надає можливість в подальшому вирізнити та однозначно ідентифікувати Компанію з поміж інших підприємств не вводячи в оману контрагентів щодо справжньої її діяльності та сприятиме успішному проведенню Компанією маркетингової діяльності.
Компанією плануються заходи щодо переміщення двох пам'ятників відомим радянським діячам.
хоча є і сенс... хто шукає відьом той їх і бачить...
Так, якщо в 2021 фінансовому році на закупівлю 155-мм снарядів було виділено Конгресом 306,3 млн доларів, то у 2022 ця сума зменшиться до 174 млн доларів.
САУ "Богдана" очікує на завершення державних випробувань
На 7-м году войны...
Не рановато ли начали?
Алё, Верховная Рада!!!
Вы там в перманентном коматозе?
Что за Артем? Ни фамилии, ни отчества. Журналисты оборзели.
Откуда у него бабло на производство? Наверно кто-то из сынков депутатов.
И щас еще наворует бюджетного бабла на откатах.
Да эти снаряды Артем вам золотыми сделает.
Зеленский ....... порошенко .......... зрада ........
п.с. Типичный коммент на цензоре )))
Ясно,опять скиздили,воруют у нас везде и всегда при любой погоде,война,не война,пандемия,стихийные бедствия,всегда найдутся в Украине люди которые всегда готовы ободрать эту бедную страну....
_Ах вы ж ссуки!
https://www.youtube.com/watch?v=H9LTg8QUR2g
Вон на коронавирусе миллиарды распилили. Ну и что?
Он с АП по вагнеровцам предательство прошло - ну и что?
Быдло украины хочет чтобы так было.
Але не сказали якої весни і кого.