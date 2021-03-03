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Новини Політика України
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суддя (1423) Вища рада правосуддя (523) звільнення суддів (56) Ємельянов (11)

ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова:

2 березня 2021 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ємельянова Артура Станіславовича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України - вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді.

Про це йдеться в повідомленні ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що, перебуваючи на посадах Голови Ради суддів господарських судів України та заступника Голови Вищого господарського суду України, суддя Ємельянов А.С., використовуючи своє службове становище, здійснив неправомірний вплив на безсторонність суддів Господарського суду міста Києва, а також шляхом спонукання та тиску здійснив втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання".

Друга Дисциплінарна палата також констатувала, що дії судді Вищого господарського суду України Ємельянова А.С. у період із 2013 року по 2014 рік включно свідчать про його втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

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У рішенні Другої Дисциплінарної палати вказано, що характер допущених суддею Ємельяновим А.С. правопорушень свідчить про створення та запровадження протиправних форм позапроцесуального керування судовою системою.

"Суддя Артур Ємельянов звільнений з посади за вчинення істотного дисциплінарного проступку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в 2016 році Генеральна прокуратура також оголосила підозру судді Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
а вироки, що виносилися під загрозами і шантажем, залишаться?
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03.03.2021 10:50
+11
молодці, тепер можна ще 10 років нічого не робити))
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03.03.2021 11:00
+11
А чого ж ці судді не будуть займатися корупцією? Саме більше шо йому загрожує це зняття з посади. А от якби цю падлюку опустили на нари, та років на 10 то інший би суддя подумав, влазити в це лайно чи ні.
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03.03.2021 11:13
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а вироки, що виносилися під загрозами і шантажем, залишаться?
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03.03.2021 10:50 Відповісти
Може не у вироках справа, а у їхній відсутності..
Скільки злочинців на волі завдяки продажному суддівству.
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03.03.2021 10:56 Відповісти
Ну він як суддя господарського суду, відпустив тисячі злочинців)))))
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03.03.2021 13:03 Відповісти
Вироки у господарському суді?! Вони з Татьковим іншим займались, була ціла вертикаль і система по "генерації" потрібних рішень, гроші - рікою.
При цьому не скажу, що зараз у системі господарських судів краще. М'яко кажучи...
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03.03.2021 16:10 Відповісти
вырокы- в уголовных коллегиях...- в хоз, адм, гражд.= решения)))- учите мат.часть..
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03.03.2021 21:49 Відповісти
молодці, тепер можна ще 10 років нічого не робити))
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03.03.2021 11:00 Відповісти
10 років? Бери більше!

ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу" - Цензор.НЕТ 5895
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03.03.2021 11:41 Відповісти
А чого ж ці судді не будуть займатися корупцією? Саме більше шо йому загрожує це зняття з посади. А от якби цю падлюку опустили на нари, та років на 10 то інший би суддя подумав, влазити в це лайно чи ні.
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03.03.2021 11:13 Відповісти
ВСП УВОЛИЛ СУДЬЮ?!Шо це таке гігантське в лісі здохло?
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03.03.2021 11:21 Відповісти
а цього виродка в суддівській рясі просто отак звільнять і все?!!??
а це чмо не насудило на реальний термін покарання???
чи в цій країні це не передбачено дишлозаконодавством?
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03.03.2021 11:26 Відповісти
борода лопатой - кацапюра
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03.03.2021 11:28 Відповісти
Это ж надо!
А с виду приличный человек!
С бородой!
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03.03.2021 11:42 Відповісти
ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу" - Цензор.НЕТ 7880
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03.03.2021 13:02 Відповісти
Таким чином він порушував закон, але покарання - це звільнення... Круто. Як швидко звільняють за вбивство? Можливо в кодексах покарання усі змінити на швидкість звільненя з посади?
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03.03.2021 11:48 Відповісти
звільнили злочинця якого повинні були посадити ще 5-6 років тому? Це безумовне досягнення))) але він ще подасть в ЄСПЛ і отримає зарплату за всі ці роки? До речі колишній голова апеляційного суду Києва який був у розшуку за системне хабарництво і втручання...нарешті повернувся і буде поновлюватись на посаді)))
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03.03.2021 11:50 Відповісти
до речі його справа в ЄСПЛ вже 3 роки))
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03.03.2021 11:56 Відповісти
А може його краще на гілляку? Та й не тільки його одного!
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03.03.2021 11:57 Відповісти
Його то за що...якщо це така система. до речі він з категорії "донецьких суддів" які, як кажуть навіть досить порядні, бо коли вже комусь щось пообіцяли чи гроші в одної сторони взяли то потім слово тримають і качелі не влаштовують)) зараз на багатьох посадах у ключевих судах саме "донецькі" судді яким часто влада і доручає (шляхом втручання в розподіл) вирішення резонансних політичних справ..бо впевнені що їх перекупити важко..бо за звичай працюють на одного хазяїна Але Київ їх безумовно зіпсував)))
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03.03.2021 12:04 Відповісти
І все? тобто, суддя вчинив злочин, який руйнує основи держави, відправили на пенсію на 200 тис. грн в місяць. Це кара?
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03.03.2021 12:01 Відповісти
пишуть що він брав замовлення від клієнтів не лише на рішення в їх користь а з гарантією залишення рішення в силі всіма інстанціями ...апеляцією та касацією..І більшість суддів з якими він вирішував питання працюють і зараз)) але ВРП треба було показати що вони щось роблять..і вирішили здавати ..тобто звільняти таку поважну людину
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03.03.2021 12:14 Відповісти
Беспрецедентный случай когда судьи слили своего от плоти и крови. Очевидно кому то из очень влиятельных перешел дорогу, не сошлись в цене. А так можно на каждого найти повод и снять, только вся эта судейская шайка продолжает "вершить правосудие".
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03.03.2021 12:16 Відповісти
А по бороде настучать ? Пора..
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03.03.2021 12:53 Відповісти
машина часу . наче я в 19 - му сторіччі , читаю якісь "Губєрнскіє вєдомості" , бачу
світлину типового судейки "його імператорської величності" Ємельянова ...
п.с. а що - така мода зараз серед депутатів , суддів , чиновників - носити кацапські
бороди ? що вона (борода) їм додає ?
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03.03.2021 13:51 Відповісти
уволили и все?
он же коррупционер.
где конфискация и посадка?
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03.03.2021 14:10 Відповісти
Ну,якщо можна звільнити двічі.... Це ж не межа ?
15 Січня 2019 Суддю Артура Ємельянова звільнили
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03.03.2021 14:40 Відповісти
кацап - судья, прибарахлившийся у власти,

что может быть страшней любой напасти ... ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу" - Цензор.НЕТ 9091
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03.03.2021 15:24 Відповісти
 
 