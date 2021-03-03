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злочини проти Майдану (276) Донський (27)

У постраждалих і вбитих на Майдані в 2014 не було зброї, куди поділися ті, хто стріляв у правоохоронців, невідомо, - прокурор Донський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У постраждалих і вбитих на Майдані в 2014 не було зброї, куди поділися ті, хто стріляв у правоохоронців, невідомо, - прокурор Донський

ДБР розслідує провадження за фактом загибелі правоохоронців під час Революції Гідності в 2014. Повідомлено про підозру двом особам, один з них зараз переховується від слідства.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів прокурор у "справах Майдану" Олексій Донський.

"До нас не стоїть черга з тих, хто хотів би повідомити про обставини, за яких певна особа чи особи застосовували зброю стосовно правоохоронців... Водночас було б дуже наївним розраховувати, щоб факти загибелі і поранень правоохоронців не будуть розслідуватись, і що кожному такому факту не буде надана правова оцінка.

Тож слідчі і прокурори у відповідному кримінальному провадженні здійснюють слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, що стріляли в правоохоронців, та їхнє завдання, як я вже зазначав, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини, за яких це відбувалось", - зазначив прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесуальні диверсії за рівнем шкоди для правосуддя рівнозначні фальсифікації доказів, - прокурор у "справах Майдану" Донський

Водночас, за словами Донського, якщо той, хто застосовував зброю відносно правоохоронця, вважає, що він таким чином захищався, перебував у стані необхідної оборони, крайньої необхідності чи в іншому стані, який виключає кримінальну караність діяння, то він повинен навести такі факти під час слідчих дій, щоб слідчий та прокурор могли перевірити його версію.

"І ще одне. Хочу нагадати, що жоден протестувальник, який був убитий або зазнав вогнепального поранення 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, не мав зброї. Тож питання - коли на Інститутській відбувалися розстріли беззбройних людей, куди поділися ті, хто перед цим стріляв в правоохоронців, і які цілі вони переслідували, залишається відкритим", - підсумував прокурор.

Повний текст інтерв'ю з прокурором Олексієм Донським читайте тут.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Так вы 7 лет ищете тех, кто не дал перестрелять митингующих? А не беркутов, которые убивали людей? Уроды.
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03.03.2021 11:11
+18
Самі москалі і стріляли. Де вони поділись ?
Ще питання, де поділись беркутівці, які стріляли.
Де поділись тітушки.
І чому глашатай януковоща і голос антимайдану татаров сидить зараз в ОПі.
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03.03.2021 11:12
+10
Я уверен, что в обе стороны стреляли кацапье. Это их стратегия и теория управляемого хаоса, которую они разработали после войны 2008 года и применяли и оттачивали в Украине. Задача - усилить противостояние, столкнуть лбами, спровоцировать гражданский конфликт внутри страны, ослабить ее и потом захватить под прикрытием "миротворческой" миссии..
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03.03.2021 11:27
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Так вы 7 лет ищете тех, кто не дал перестрелять митингующих? А не беркутов, которые убивали людей? Уроды.
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03.03.2021 11:11 Відповісти
Беркут тоже люди! За их жизни и здоровье тоже должен кто то понести ответ. Поймите вы наконец - либо всех кто стрелял, бросал камни и зажигательные смеси (т.е. нарушителей правопорядка, закона и конституции) привлекать к ответственности, либо всех "понять простить и отпустить!"
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03.03.2021 11:18 Відповісти
За то что бросали камни и коктейли пол страны пересажать надо. А беркутов завалили за то что они присягу нарушили и пошли против народа, который они должны были защищать.
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03.03.2021 11:24 Відповісти
10000%
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03.03.2021 11:31 Відповісти
Не пол страны. Посчитать должны специалисты и следователи. Это нетрудно при желании, есть видео и фото доказательства. Но думаю сотню другую самых активных в цивилизованной стране посадили бы минимум на пару лет. И не просто так а с доказательной базой которой масса.
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03.03.2021 11:44 Відповісти
Ну вот есть же плюсы что мы живем не в цивилизованной стране! Даже для Вас, т.к. Вы на свободе а не как минимум на принудительном лечении!
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03.03.2021 11:49 Відповісти
Так и не совсем ведь дикари. Ещё и у нас сохранилась какая то правовая форма. А то что я на свободе так это может быть потому что я пока критически не нарушал закон, подумайте об этом. Я не искалечил ни одного человека в форме беркута и ни одного человека протестующего. Почему я должен быть не на свободе? Где логика в Ваших речах?
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03.03.2021 11:58 Відповісти
После того как власть начала раздавать оружие криминалу что бы они убивали граждан и сеяли панику, закон закончился. Подобное может писать либо бот из сопредельного гос-ва, чувак, который в то время лежал на диване и др..ил на Витю, или мусор, которому давали по 200 грн в конверте за то что он идет против своего народа.
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03.03.2021 12:05 Відповісти
Это реально была война, на войне другие законы. И начал эту войну Беркут.
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03.03.2021 11:32 Відповісти
Во-первых это была не война. Во-вторых разбираться кто первый начал должны специально обученные люди. Не вы и не я.
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03.03.2021 11:46 Відповісти
Шмонька, твое место на па-раше!
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03.03.2021 11:39 Відповісти
Бєркут - люди?
Бажаю стикнутися хоч раз із цими людиноподібними істотами.
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03.03.2021 15:00 Відповісти
Сталкивался. Если не кидать в них коктейли "молотова", брусчатку и не бить цепью то они нормальные, обычные украинцы.
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03.03.2021 15:20 Відповісти
ты допой что ли читал? ясно сказано - тех кто стрелял в митингующих - нашли. А вот тех кто стрелял в ментов - нет.
Это НАШИ граждане и они имеют полное право на правовую защиту. И более того - их скорее всего убивали те же, кто убивал и митингующих. С целью вызвать агрессию и усилить противостояние.
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03.03.2021 11:22 Відповісти
Я уверен, что в обе стороны стреляли кацапье. Это их стратегия и теория управляемого хаоса, которую они разработали после войны 2008 года и применяли и оттачивали в Украине. Задача - усилить противостояние, столкнуть лбами, спровоцировать гражданский конфликт внутри страны, ослабить ее и потом захватить под прикрытием "миротворческой" миссии..
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03.03.2021 11:27 Відповісти
Це не 'наші гражданє' це зрадники та кати власного народу. Які свідомо йшл вбивати протестувальників. Не може бути рівної відповідальності катів та жертви.
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03.03.2021 11:40 Відповісти
Пока их не трогали "мирні" протестувальники беркут стоял на позициях и защищал правительственные админ. здания. Так что это наши граждане, украинцы, которые выполняли свою работу. Да, там было много превышений полномочий и нарушений закона, эти факты нужно расследовать предавать огласке и пресекать. Но со стороны протестующих было ничуть не меньше нарушений.
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03.03.2021 15:24 Відповісти
Бєркутасти, хто не втік, продовжуть служити і так само, як у 2013-2014, застосовують силу проти "бєндєр".
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03.03.2021 14:51 Відповісти
Самі москалі і стріляли. Де вони поділись ?
Ще питання, де поділись беркутівці, які стріляли.
Де поділись тітушки.
І чому глашатай януковоща і голос антимайдану татаров сидить зараз в ОПі.
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03.03.2021 11:12 Відповісти
о боги....
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03.03.2021 11:14 Відповісти
Задайте ці запитання Пашінському та Парубію.
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03.03.2021 11:15 Відповісти
а они откуда могут знать, кто стрелял в ментов, если весь Киев знает, что в ментов стреляли мусора?
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03.03.2021 11:23 Відповісти
Бывший нардеп Владимир Парасюк признал, что его группа вела огонь по правоохранителям во время расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.
У пострадавших и убитых на Майдане в 2014 не было оружия, куда подевались те, кто стрелял в правоохранителей, неизвестно, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 7710
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03.03.2021 11:18 Відповісти
о, вот в этом я нисколько не сомневался. Тот еще провокатор и трус.
Дискредитировал весь мирный протест и мирных протестующих.
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03.03.2021 11:24 Відповісти
В дупі був би мирнтй протест, як в Росії та Білорусі. А беркут би грабував та вбивав безкарно.
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03.03.2021 11:36 Відповісти
а не хотят прокуроры расследовать видео про снайперскую винтовку и грузина, которого вытащил Пашинский из РОВД? видео в свободном доступе на ютубе, занимайтесь, правоохранители....
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03.03.2021 11:19 Відповісти
Є ще таке цікаве відео.
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03.03.2021 11:28 Відповісти
то есть как это? за 7 лет не нашли оружия, из которого были убиты 16 правоохранителей?
не верю. или не хотите или єто оружие - у ментов числилось. Потому собсно и не нашли.
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03.03.2021 11:21 Відповісти
Не "правохранителей" а бандформирования под командованием беглого Януковича и нынешнего замглавы ОП Татарова, убившего более сотни людей в центре Киева.
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03.03.2021 12:16 Відповісти
Правоохранителей после победы майдана перестали считать за людей.
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03.03.2021 15:28 Відповісти
.Вот и "глас" пятой прорашистской колоны в Украине ,о которой говорил Аваков ((((Поэтому вопрос - когда на Институтской происходили расстрелы безоружных людей, куда делись те, кто их расстреливал и не прикрывает ли их такие, как этот прокурор???))) У постраждалих і вбитих на Майдані в 2014 не було зброї, куди поділися ті, хто стріляв у правоохоронців, невідомо, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 9300
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03.03.2021 11:23 Відповісти
то есть вам мало что прокурор готов подать в суд расследование дела по делу о расстреле митингующих. Что вам еще? он не следователь.
или вам так сильно жалко беркутов?
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03.03.2021 11:29 Відповісти
внимательно читаем - Поэтому вопрос - когда на Институтской происходили расстрелы безоружных людей, куда делись те, кто их расстреливал- наверное оружие для расстрелов безоружных людей было в беркутов,которых жалко прокурорам ?
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03.03.2021 11:40 Відповісти
1.На многие вопросы ответ может дать товарищ Татаров!
2.Цитата про отсутствие уголовного деяния при необходимой обороне, то расскажи это преЗеденту, генпрокурору и судье-упырю на примере дела Стерненко !
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03.03.2021 11:36 Відповісти
"И еще одно. Хочу напомнить, что ни один протестующий, который был убит или получил огнестрельное ранение 20 февраля 2014 на улице Институтской, не имел оружия. Поэтому вопрос - когда на Институтской происходили расстрелы безоружных людей, куда делись те, кто перед этим стрелял в правоохранителей, и какие цели они преследовали, остается открытым", - подытожил прокурор.
Источник: https://censor.net/ru/n3251156

Куда делись :
Вернулись к себе - в российскую федерацию, на базы воинских частей специального назначения.
Какие цели преследовали :
Спровоцировать гражданскую войну, которой бы воспользовалась россия для раздела и оккупации Украины.
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03.03.2021 11:43 Відповісти
Народ имеет полное право стрелять в представителя власти, если представитель власти нарушает Закон и Конституцию. Мусора на Майдане (и не только там) нагло нарушали законодательство, препятствуя мирной акции граждан, и стреляя в граждан, убивая граждан. Мало того, они выполняли незаконные приказы президента Януковича и своего начальства, которое тоже было незаконно назначено Януковичем, потому что, как сейчас выяснилось, было или российской агентурой, или имело российские паспорта, и в настоящее время укрывается в России. Поэтому насрать на мудака Донского, я его сам могу повесить прямо возде ДБР, если он ПОСМЕЕТ НЕЗАКОННО предъявлять обвинения гражданам, ЗАЩИЩАВШИМ ЗАКОННОСТЬ. Крапка.
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03.03.2021 11:46 Відповісти
Стражи порядка?
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03.03.2021 11:54 Відповісти
А ФСБшников, которые тогда находились на территории Украины, вы поискать не хотите? Разве эти "партнёры" не находились в одном здании с СБУ (и чем они там вообще занимались)?
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03.03.2021 12:07 Відповісти
Стреляли провокаторы из паРаши , т,е ФСБшники , вот за поребриком их и ищите , хотя это бесполезно ...
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03.03.2021 12:21 Відповісти
Що воно взагалі меле? Прокурорчика маю на увазі...
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03.03.2021 12:25 Відповісти
я помню стримы когда криминал с оружием стоял рядом с беркутовцами. Почему эти эпизоды не раследуются?
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03.03.2021 12:45 Відповісти
неужели никто не помнит?
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03.03.2021 12:45 Відповісти
Не тільки стояв.
Гопота без форми добивала людей насмерть після гопоти у формі.
Було це в Маріїнці і на Кріпостному вдень 18 лютого.
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03.03.2021 14:56 Відповісти
Если бы этот прокурор хоть как то попытался расследовать это дело, он бы увидел, что бандиты в ментовском обмундировании напали и стреляли в открытую, не боясь ни каких стрелков.
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03.03.2021 12:57 Відповісти
Нам пытаются промыть мозг и вдолбить московскую версию про то, что протестующие обожравшись наркоты сами перестреляли друг друга.
Американские и грузинские снайперы умудряясь не попасть ни на одно видео расстреливали милицию. А Беркута не стреляли в безоружных, а просто позировали перед камерами с автоматами и снайперскими винтовками

Если не надавать по рукам этим выкормышам Портнова и ОПЗЖ, то скоро эта версия станет официальной
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03.03.2021 15:09 Відповісти
Що це тупоголове прокурвеня меле?
Які "правоохоронці"?
І воно ще відкрито гівнякає, що продовжує переслідувати майданівців.
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03.03.2021 14:54 Відповісти
Отличные ребята. Не дай вам Бог их найти . Відшукайте відео, де ці хлопці підіймались ( вже після розстрілу Небесной сотні) по вулиці і як бігла мусорня від них. Особливо запам"ятался кацапський "корреспондент", забігшій до якойсь "стекляшки" в обісраних штанях і цвірінькавшій маацьковському куратору :" У них оружие, откуда у них оружие!!" Дай їм Бог усього доброго у жітті. Їх внесок неоціненний.
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03.03.2021 15:54 Відповісти
 
 