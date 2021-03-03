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Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: "Індійська вакцина суперсили не додала"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який отримав щеплення проти COVID-19, розповів про свій стан після вакцинації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Індійська вакцина супересили не додала. Але й не для цього ми її використовуємо. Після щеплення почуваюся нормально! Традиційні ранкові 5 км в аеробній зоні зранку це підтверджують", – написав Ляшко.

Нагадаємо, 2 березня Ляшко вакцинувався проти коронавірусної інфекції COVID-19 у прямому ефірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року вакцинуємо проти коронавірусу 80% населення України, - Ляшко

Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: Індійська вакцина суперсили не додала 01
Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: Індійська вакцина суперсили не додала 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила" - Цензор.НЕТ 5923
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03.03.2021 11:27
+2
То Ляшко не ту вакцину вколол. Нужно было колумбийскую в белом порошке. Она бы сил сразу прибавила!
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03.03.2021 11:55
+2
А вот супруга не в восторге, говорит - отбегит километров за 5 стоит и плачет.
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03.03.2021 12:09
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Ляшко рассказал о своем состоянии после прививки от COVID-19: "Индийская вакцина суперсилы не прибавила" - Цензор.НЕТ 5923
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03.03.2021 11:27 Відповісти
- Почем опиум для народа? (с)
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03.03.2021 11:38 Відповісти
ну тут единственное хорошее это футболка в которой он сфоткался
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03.03.2021 11:41 Відповісти
https://fill.com.ua/video/685cb8876837952ee61457a7aff272bf.mp4
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03.03.2021 11:44 Відповісти
Главное чтобы и так скудных !мозгов не поубавила
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03.03.2021 11:47 Відповісти
"Индийская вакцина суперсилы не прибавила". Зато куй отсох.
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03.03.2021 11:51 Відповісти
То Ляшко не ту вакцину вколол. Нужно было колумбийскую в белом порошке. Она бы сил сразу прибавила!
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03.03.2021 11:55 Відповісти
А вот супруга не в восторге, говорит - отбегит километров за 5 стоит и плачет.
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03.03.2021 12:09 Відповісти
Ляшко , силы прибавляет две белые дорожки , и спец.в этом Зе - поинтересуйтесь 🤣
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03.03.2021 12:26 Відповісти
Одноразовое введение витаминов действительно суперсилы не дают.
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03.03.2021 12:47 Відповісти
какой даун - хоть бы не показывался лишний раз
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03.03.2021 12:58 Відповісти
Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголошує, що вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними, оскільки перша є лише ліцензійною назвою другої під час виробництва в Індії. Про це дипломатка написала в середу, 3 березня, в соцмережі Twitter
Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in
differ in formula is categorically incorrect
Melinda Simmons
@MelSimmonsFCDO
Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в
, відрізняються за формулою, є категорично неправильним.
10:36 AM · Mar 3, 2021
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ФОРМУЛИ-ТО ОДНАКОВІ..
ОТ ЛИШЕ ІНДІЙСЬКА-на основі води з священної ріки Ганг...
ручна робота... Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: "Індійська вакцина суперсили не додала" - Цензор.НЕТ 4841
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03.03.2021 15:38 Відповісти
 
 