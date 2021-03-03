Ляшко розповів про свій стан після щеплення проти COVID-19: "Індійська вакцина суперсили не додала"
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Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який отримав щеплення проти COVID-19, розповів про свій стан після вакцинації.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Індійська вакцина супересили не додала. Але й не для цього ми її використовуємо. Після щеплення почуваюся нормально! Традиційні ранкові 5 км в аеробній зоні зранку це підтверджують", – написав Ляшко.
Нагадаємо, 2 березня Ляшко вакцинувався проти коронавірусної інфекції COVID-19 у прямому ефірі.
Топ коментарі
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Vaccines: a fact-check. Covishield & Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 vaccines are one and the same. Covishield is the name licenced for AZD1222 manufactured in India. Any suggestion that the AZ/Covishield vaccines being used in
differ in formula is categorically incorrect
Melinda Simmons
@MelSimmonsFCDO
Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в
, відрізняються за формулою, є категорично неправильним.
10:36 AM · Mar 3, 2021
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ФОРМУЛИ-ТО ОДНАКОВІ..
ОТ ЛИШЕ ІНДІЙСЬКА-на основі води з священної ріки Ганг...
ручна робота...