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Новини Політика України
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ВР (11736) час (52) Кравчук Євгенія (362)

Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, -

Україна цього року може не перейти на літній час, якщо парламент встигне в другому читанні ухвалити законопроєкт № 4201 щодо обчислення часу в березні.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми сьогодні проголосуємо в першому читанні, то думаю, що ми встигнемо в другому читанні ще в березні проголосувати – і цього року вже може не бути переходу на літній час", - сказала Кравчук.

Також читайте: У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна"

Вона зауважила, що уже є рішення Європарламенту, що країни ЄС також відмовляються від цього переходу.

"З огляду на те, що Євросоюз не буде переходити, то нам абсолютно логічно треба також у цій системі працювати", - вважає нардепка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Ахренеть!!! сейчас в 6 утра уже светло, а в мае и летом в 4 утра вставать, потому что солне в глаза слепит???!!! ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2021 11:34
+24
Краще б перейти на літній час, та так і залишитися.
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03.03.2021 11:42
+15
Зашибись, в июне у нас светать будет в 02.30. А к 8.00, началу рабочего дня у большинства населения, температура воздуха будет под 30*С.
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03.03.2021 11:50
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Правила форума Рада форумчан
Ахренеть!!! сейчас в 6 утра уже светло, а в мае и летом в 4 утра вставать, потому что солне в глаза слепит???!!! ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2021 11:34 Відповісти
Ця влада спроможна вже не робити щось корисне для людей, а хоча б незайматися шкідництвом.?
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03.03.2021 11:41 Відповісти
Я вважаю, що нормальний час- астрономічний.
А переводити туди-сюди годинники - реальне шкідництво.
ВІРНИЙ закон, як і закриття рос-телепомийок.
прорвало зелю. У добрий ЧАС
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03.03.2021 12:26 Відповісти
Информация неверная ЕС предложило каждой стране определиться кто как остаются как было зима-лето остаются в зиме или перейдут в лето и останутся в летнем времении....
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03.03.2021 12:31 Відповісти
Купиш собі темні окуляри нарешті Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5565
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Так, не спи тижнями. Чого лягати коли буде ранок. Хоча те, що нюхаєшь не дасть тобі спокою і коли переведуть час.
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03.03.2021 12:39 Відповісти
оце так пірімога!!!
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03.03.2021 11:34 Відповісти
мне стыдно... но как то без разницы...
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03.03.2021 11:35 Відповісти
- Выдайте рубль герою труда - предложил Остап, - и, пожалуйста, не записывайте на мой счет!
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03.03.2021 11:36 Відповісти
Світає рано...дійсно. В нас вже досить видно близько сьомої ранку.
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03.03.2021 11:37 Відповісти
О шостій вже надоворі видно нині. Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2831
А кожної наступної доби, до періоду літнього сонцестояння, світловий день збільшується на 4 хвилини. потім починає зменьшуватися також на 4 хв за добу.
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03.03.2021 11:40 Відповісти
Це у вас. А в нас ще темнувато. Ліхтарі вимикають приблизно о 6.30,
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03.03.2021 11:44 Відповісти
до 1981 року не переводили і було нормально
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03.03.2021 11:40 Відповісти
Ще з 90-х пам"ятаю цю майже щорічну метушню в ВР з відміною "літнього часу". Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7219
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03.03.2021 11:41 Відповісти
До 1981 года мы жили по московскому времени, т.е. на нашем летнем!!!
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03.03.2021 11:47 Відповісти
Ну а теперь будем жить по украинскому астрономическому, или поясному, времени.
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03.03.2021 12:04 Відповісти
По поясному времени времени удобно жить лишь в декабре-январе! Для остального периода лучше подходит - летнее.
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03.03.2021 12:08 Відповісти
Тоді був так званий декретний час, що відповідає теперішньому літньому.
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03.03.2021 11:56 Відповісти
Было бы неплохо перенести рабочий день у бюджетников и банков нв 6 утра. А за ними и весь бизнес подтянется. в 2-3 часа уже все дома, и по ночам меньше лазить пьяными будут.
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03.03.2021 11:42 Відповісти
Меньше лазить всё равно не будут . И в интернете по ночам сидеть . А вот высыпаться не будут . На работоспособности это точно отразится и ни к чему хорошему не приведёт .
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03.03.2021 11:52 Відповісти
нехай лазять де хочуть
лиш би не морочили нам голову з переведенням годинників
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03.03.2021 12:15 Відповісти
Краще б перейти на літній час, та так і залишитися.
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03.03.2021 11:42 Відповісти
Звичайно для людей краще. Але зєбілам цього не зрозуміти.
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03.03.2021 11:49 Відповісти
для яких "людей" ?
які звикли до московського часу?
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03.03.2021 12:17 Відповісти
До чого тут московський час. По літньому часу у червні у Києві сонце сходить о 4-45, а сідає о 21-15. О 4-30 вже світло на вулиці. Якщо лишити зимовий час, ото буде світати о 3-45, а сідати сонце буде о 20-15. Хочеться якось влітку після роботи мати можливість скористатися сонячними годинами, сходити на пляж, наприклад.
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03.03.2021 14:28 Відповісти
Яких нах пляж опісля 19-ї?.. Влітку після роботи вже хочецця щоб після спеки швидше настала надвечірня прохолода... А взимку, що о 15-й вже ніч? Шо за ***** тобі марицця? Скажи вже прямо хочу масковського часу... Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9290
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03.03.2021 14:57 Відповісти
Нормальний пляж в Гідропарку. На "ти" ми не переходили. Комусь хочеться прохолоди, а комусь і в річці покупатися і на пляжі полежати. Щодо масковського часу, то я не проти, хай на 2 години переведуть.
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03.03.2021 15:21 Відповісти
Зараз по зимовому взимку о 16 вже ніч, по літньому це було б о 17.
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03.03.2021 15:36 Відповісти
ДУЖЕ хочецця, щоб полудень був ополудні, а північ- опівночі.У цьому - первинний сенс вимірювання часу.

Якщо у вас незручний робочий графік, це ще не привід підлаштовувати Всесвіт під себе. Потрібно змінити або час початку робочого дня, або його тривалість. Якщо проблема в тому, що керівництво не бажає йти назустріч , то які претензіії до Сонця? Давайте приймемо закон, що в одній годині не 60 хвилин, а 48. Тоді вам після 8-годинного робочого дня вистачатиме часу на пляж?
У багатьох громадян з нездоровими залежностями часто існує особлива потреба: вони сплять вдень, а активність проявляють вночі. Уявляєте, як добре, що вони не вимагають переіменувати день, ніч, ранок і вечір, а також починати нову добу опівдні?
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03.03.2021 20:48 Відповісти
Питання не в графіку, а в тому числі і в транспорті. Він же не буде змінювати свій графік руху. І якщо раніше перша маршрутка о 6:00 йшла коли ще була ранкова прохолода, то тепер буде йти о 6:00 як раніше 7:00 - вже припікати починає.
Якраз ті, що сплять вдень і активні вночі повністю за те, щоб лишити цей час, який зараз є. Для них це зручно.
І взагалі питання переводити на літній час чи ні - це суперечка між жайворонками і совами. Жайворонкам зручний літній час, а совам той, що зараз є.
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04.03.2021 06:25 Відповісти
А шо так, скучив за московським часом?
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03.03.2021 12:05 Відповісти
Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5497
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03.03.2021 12:23 Відповісти
бяда то какая...
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03.03.2021 11:50 Відповісти
Зашибись, в июне у нас светать будет в 02.30. А к 8.00, началу рабочего дня у большинства населения, температура воздуха будет под 30*С.
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03.03.2021 11:50 Відповісти
Краще залишитися на зимовому часі,
оскільки він найближчий до АСТРОНОМІЧНОГО
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03.03.2021 11:51 Відповісти
Та хоть до ГАСТРОНОМИЧНОГО! На зимнем времени не удобно жить (не учитывая Западную Украину) с весны по осень.
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03.03.2021 12:01 Відповісти
не зручно- не живи.

Чумадан- вокзал- літній час
Сонце в зеніті = 12 година. Яких тобі покращень не вистачає?
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03.03.2021 12:20 Відповісти
Я так розумію, ти кожний рік восени виїжджаєш на пів року з України щоб не жити за московським часом? Інакше ти просто недолугий популіст.
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03.03.2021 12:29 Відповісти
Слухай чемоданить будеш сам! Хай твою рашку заллє водами Льодового океану! Запомни - астрономічний час для нашого друго поясу справжній тільки для мешканців, що живуть по меридіану що проходить через Фастів, Умань, а на захід і схід від них умовний час. Немає ніякого астрономічного "московського" .Серединій мередіан 3 часового поясу через Москву не проходить!
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03.03.2021 12:46 Відповісти
Осенью тоже...
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03.03.2021 12:22 Відповісти
До ГАСТРОНОМИЧНОГО!!!
Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6617 Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7150
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03.03.2021 15:09 Відповісти
От зебіли... Треба перейти на літній і більше не переводити. Люди тільки дякувати будуть. А то тепер в 3 часа ночі вже день, а в 9 вечора вже буде ніч хоч око виколи, а взимку з 16 години до сьомої чи восьмої ранку темінь. Ну не придурки?...
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03.03.2021 11:51 Відповісти
Любишь "масковцкае времья"? Ползи на рашку и живи там.
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03.03.2021 12:11 Відповісти
Та причем тут мачмовское время -нет такого времени - ты ещё давай на солнышко обидься и запрети его , что оно раньше на Кацапии светит и встаёт
Украине нужен летний час и всё - остальные разговоры пустые
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03.03.2021 14:53 Відповісти
Ти зебіл?! Подивись часові пояси. Чи смальцю в голові на вистачає? При чому тут мАААЦква?!
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03.03.2021 16:11 Відповісти
Любителі рано вставати- знайдіть собі роботу з 6.оо або з 5.оо
І не морочте голову цілій країні своїми психічними особливостями
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03.03.2021 11:54 Відповісти
Природно вставать ориентируясь по солнцу, так уж эволюционно сложилось. Так что психические особенности это скорее у вас. А если я найду себе работу с 5, то вы мне организуете инфраструктуру? Общественный транспорт, детский сад для детей, работу магазинов и т.п.?
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03.03.2021 12:45 Відповісти
не с 5-ти, с 7-ми.. рабочий день начинается в семь утра
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03.03.2021 13:00 Відповісти
Так шевелите булками, турборежимщики сраные.
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03.03.2021 11:57 Відповісти
О тупая!
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03.03.2021 11:59 Відповісти
Доречі, тім хто хоче перейти на літній час, мій привіт і йдіть у сраку!
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03.03.2021 12:00 Відповісти
Всракупосильний, а ти бува не Західної України? Для мена мешканцю Придніпров`я зручніше жити по літньому часу, а для східняків тим паче. Тому потрібен компроміс: залишимо як є,літній час, або два часових пояса!
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03.03.2021 12:18 Відповісти
Пропоную кращий варіант - залишаємо зимовий час, а проблеми любителів лягати й вставити з курами нас не обходять.
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03.03.2021 13:10 Відповісти
Для бездельников, не отягощенных трудом и Среднеевропейское время установить ,будет то что нужно. Какая разница! Нет разницы!
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03.03.2021 13:31 Відповісти
Давно пора отменить эту ахинею , перевод часов кроме вреда ни чего не приносит.
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03.03.2021 12:02 Відповісти
Цікаво, який недоумок лобіює залшишити зимовий час? Краще перейти на літній і так залишити! Кому нужна темрява увечері?
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03.03.2021 12:04 Відповісти
Яка така страшна темрява влітку з 21-й годині? А от взимку з 15-й в Києві, не кажучи про Захід то є повна срака... Звісно, за літній московский час щось якраз той доумок хто вживає "недоумок"/"нужна" на укрмові..."Штирлиц ещё никогда не был так близко к провалу, сидя на березе..." Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7501
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03.03.2021 12:24 Відповісти
У червні у Києві Сонце сідає о 21-15 по літньому. Якщо лишити зимовий час, то Сонце буде сідати о 20-15. Буде темрява о 21-00.
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03.03.2021 14:37 Відповісти
звідки ви дебіли лізете і до чого тут *********?
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04.03.2021 16:52 Відповісти
А успеет ли Microsoft выпустить обновление для Украины? Иначе может случиться компьютерный коллапс.
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03.03.2021 12:09 Відповісти
Нормально,если оставят зимнее,практически по одному времени будем со всеми странами Восточной Европы жить.
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03.03.2021 12:10 Відповісти
А ще краще будем жити по часу твоєї Канади! Заживем! На працю будем після обід виходити.
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03.03.2021 12:50 Відповісти
Зимовий час є природним. Але для урбанізованої цивілізації він не підходить.
Це в селі я вставав би по сонцю влітку о 4 ранку.
А в місті половина світлового дня втрачається на сон. А ввечері, коли якраз особистий час на відпочинок і розваги,- рано темніє.
Тому треба переводити. Особисто я навіть на 2-3 години переводив би. Бо який же смилс у світанку о третій ранку, а початку роб.дня о 8 чи 9?!
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03.03.2021 12:13 Відповісти
Дебіл, є ще біологічний час, як ти його переведеш?
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03.03.2021 13:12 Відповісти
Референдум однако надо. Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 904
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03.03.2021 12:13 Відповісти
Треба вигнати сраних ЗЕбілів з Ради. Перейти на "літній час" - і там залишитися до віку.
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03.03.2021 12:23 Відповісти
Если Польша не перейдет, а мы перейдем на летнее, то будет маразм в +2 часа от польского времени. удачи зрадопедам в борьбе с логикой.
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03.03.2021 12:20 Відповісти
Кому как. Мне например маразм это когда летом светает в 3.30, а на работу идти на 8.00. Причем по жаре около 30*С. Можно куда более эффективно распределить световой день и забежать восьмичасового пребывания на жаре, а это пребывание до 4-5 часов.
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03.03.2021 12:39 Відповісти
А зачем нам польское время?
У нас есть Киев, от Варшавы 1 час.
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03.03.2021 13:04 Відповісти
Урааааааа: в 3 утра будет уже светло))))
А вечером на час больше электричество жечь будем.
Порадуемся за тех, кто за счет всех нас в очередной раз
улучшит свое материальное положение.
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03.03.2021 12:27 Відповісти
Дарагой ти наш, користувач лампочки Іл'їча.
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03.03.2021 12:41 Відповісти
К вашему сведению, Солнце даёт не только свет, но и тепло. Так что учитывать следует не только работу осветительных приборов, но и климатических.
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03.03.2021 12:54 Відповісти
Дарагой, а может тє тєпло в твоїх штанях не сонце?
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03.03.2021 12:56 Відповісти
https://youtu.be/6O9diQ8SjNs
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03.03.2021 13:01 Відповісти
Таки не сонце?
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03.03.2021 13:08 Відповісти
Что бы там не приняли, визгов в любом случае будет много. Кому-то не понравится время, кто-то будет вопить о зраде. Так что пох. Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7567
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03.03.2021 12:35 Відповісти
Та прокинся ти, як людина, а не вилупивши очі. Сходи на спортмайданчик, пробіжи пару кілометрів, поснідай і спокійно займися своїми справами. Всього один час, який не лізе вперед.
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03.03.2021 13:00 Відповісти
А хто тобі сказав, що я прокидаюсь, вилупивши очі? Я ж казав, що знайдуться невдоволені. Ти - перший, як підтвердження моїх слів. Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3883
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03.03.2021 13:38 Відповісти
"Учитывая то, что Евросоюз не будет переходить, то нам абсолютно логически следует также в этой системе работать", - считает нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3251162

Так блін і робіть, як Євросоюз - переходіть на літній час!
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03.03.2021 12:42 Відповісти
Дайте вранці пожити спокійно.
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03.03.2021 13:01 Відповісти
Оставались бы на летнем!
Украинцы больше любят лето...
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03.03.2021 13:01 Відповісти
ТІЛЬКИ ЗИМОВИЙ ЧАС!
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03.03.2021 13:14 Відповісти
Опять ошибка.Мне кажется лучше перейти на летнее время и оставить именно его.Световой день вечером больше.Думайте депутаты верхней частью тела.А не на том,на чём сидите. Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8945
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03.03.2021 13:36 Відповісти
 
 