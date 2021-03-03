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Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна цього року може не перейти на літній час, якщо парламент встигне в другому читанні ухвалити законопроєкт № 4201 щодо обчислення часу в березні.
Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо ми сьогодні проголосуємо в першому читанні, то думаю, що ми встигнемо в другому читанні ще в березні проголосувати – і цього року вже може не бути переходу на літній час", - сказала Кравчук.
Вона зауважила, що уже є рішення Європарламенту, що країни ЄС також відмовляються від цього переходу.
"З огляду на те, що Євросоюз не буде переходити, то нам абсолютно логічно треба також у цій системі працювати", - вважає нардепка.
Топ коментарі
+30 Рома Маестро
показати весь коментар03.03.2021 11:34
+24 vitaliymkua
показати весь коментар03.03.2021 11:42
+15 Владислав Изюмский
показати весь коментар03.03.2021 11:50
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Будь ласка, зачекайте...
А переводити туди-сюди годинники - реальне шкідництво.
ВІРНИЙ закон, як і закриття рос-телепомийок.
прорвало зелю. У добрий ЧАС
А кожної наступної доби, до періоду літнього сонцестояння, світловий день збільшується на 4 хвилини. потім починає зменьшуватися також на 4 хв за добу.
лиш би не морочили нам голову з переведенням годинників
які звикли до московського часу?
Якщо у вас незручний робочий графік, це ще не привід підлаштовувати Всесвіт під себе. Потрібно змінити або час початку робочого дня, або його тривалість. Якщо проблема в тому, що керівництво не бажає йти назустріч , то які претензіії до Сонця? Давайте приймемо закон, що в одній годині не 60 хвилин, а 48. Тоді вам після 8-годинного робочого дня вистачатиме часу на пляж?
У багатьох громадян з нездоровими залежностями часто існує особлива потреба: вони сплять вдень, а активність проявляють вночі. Уявляєте, як добре, що вони не вимагають переіменувати день, ніч, ранок і вечір, а також починати нову добу опівдні?
Якраз ті, що сплять вдень і активні вночі повністю за те, щоб лишити цей час, який зараз є. Для них це зручно.
І взагалі питання переводити на літній час чи ні - це суперечка між жайворонками і совами. Жайворонкам зручний літній час, а совам той, що зараз є.
оскільки він найближчий до АСТРОНОМІЧНОГО
Чумадан- вокзал- літній час
Сонце в зеніті = 12 година. Яких тобі покращень не вистачає?
Украине нужен летний час и всё - остальные разговоры пустые
І не морочте голову цілій країні своїми психічними особливостями
Це в селі я вставав би по сонцю влітку о 4 ранку.
А в місті половина світлового дня втрачається на сон. А ввечері, коли якраз особистий час на відпочинок і розваги,- рано темніє.
Тому треба переводити. Особисто я навіть на 2-3 години переводив би. Бо який же смилс у світанку о третій ранку, а початку роб.дня о 8 чи 9?!
У нас есть Киев, от Варшавы 1 час.
А вечером на час больше электричество жечь будем.
Порадуемся за тех, кто за счет всех нас в очередной раз
улучшит свое материальное положение.
Так блін і робіть, як Євросоюз - переходіть на літній час!
Украинцы больше любят лето...