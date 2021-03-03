Кравчук про загострення на Донбасі: Росія відчула, що тиск на неї посилюється

Ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Дом" висловив Леонід Кравчук, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, передає Цензор.НЕТ.

"Тиша" стала менш "тишею", ніж була, скажімо, тиждень тому. Тобто стріляють більше, є багато поранених, є багато контужених. Очевидно, що активність російської сторони зросла", - констатував Кравчук.

Він наголосив, що спроби української сторони прояснити ситуацію поки не дають якихось конкретних результатів. Але Леонід Кравчук припускає, що це реакція Росії на активність України.

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"Останнім часом і президент Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і наша делегація у ТКГ значно посилили активність. Плюс санкції. Тобто Росія побачила, що Україна від слів перейшла до справи. Те, що раніше не робилося, хоча були можливості, зараз реально здійснюється", — пояснив голова української делегації у ТКГ.

Крім того, на Росію посилюється міжнародний тиск. США чітко визначили ставлення до РФ, до окупації Криму та частини Донбасу. Погіршилися відносини з Європою, про що свідчать заяви глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками візиту до Москви.

"Думаю, все це в цілому створило таку ситуацію, коли Росія відчула, що тиск на неї посилюється. І в таких випадках, як показує досвід, опонент намагається довести, що він теж, мовляв, не спить. І він починає якісь дії", — продовжив Леонід Кравчук.

На його думку, в нинішній ситуації навіть потужна російська пропаганда не спрацює. Тому що люди порівнюють те, що відбувається в Україні та в Росії, і результат "працює сьогодні не на Росію".

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"Нам потрібно на силу відповідати силою, на свободу — свободою, на переговори — переговорами. Ми будемо ініціювати це. Ми будемо підтримувати розумні дії. І коли нас б'ють, ми не будемо удавати, що це провокація. Ми повинні бачити реальну ситуацію та діяти в умовах реальної ситуації", — впевнений голова української делегації у ТКГ.