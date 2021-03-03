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Ректор університету в Миколаєві працевлаштовував родичів і регулярно виписував їм премії, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Ректор університету в Миколаєві працевлаштовував родичів і регулярно виписував їм премії, - СБУ

Служба безпеки України задокументувала численні факти адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник вишу протягом 2019-2020 років налагодив корупційний механізм преміювання власних родичів, яких працевлаштував в університеті. Зокрема задокументовано, що рідні ректора неправомірно отримали премії на кілька сотень тисяч гривень. Точна сума встановлюється.

За виявленими фактами складено та оголошено кілька десятків протоколів про адміністративні правопорушення. Центральний районний суд м. Миколаїв розглянув матеріали та прийняв рішення щодо визнання ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Посадовця притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

Операція проводилася спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Миколаївській області Нацполіції України.

"У межах системної роботи з викриття і припинення корупційних правопорушень високопосадовців у сфері освіти СБ України задокументувала ще низку зловживань з боку керівництва вищих навчальних закладів України. Зокрема, зафіксовано правопорушення чиновників вишів, що здійснюють підготовку інженерів і пілотів цивільної авіації у Києві та Кропивницькому. Також у корупційних діях підозрюється посадовець наукової установи Міністерства освіти і науки України у галузі біотехнологій.

Оперативники спецслужби встановили, що службовці цих наукових та освітніх закладів протягом 2019-2020 років незаконно нараховували премії на сотні тисяч гривень собі, знайомим та родичам, працевлаштованим ними у підпорядкованих установах", - йдеться в повідомленні.

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Матеріали документування адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, направлено до органів Національної поліції для притягнення винних посадовців до передбаченої чинним законодавством відповідальності.

Викриття корупційних фактів проводилось Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
СБУ и университет ... Ярко. Все, кончились шпионы и сепары?
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03.03.2021 12:07
+3
Это конечно плохо , но можно посмотреть функциональные обязанности СБУ 😠 Отделы кадров они тоже курируют ? Савок когда нибудь закончиться ?
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03.03.2021 12:19
+3
ректор - красава, как Вошьдь зебилов
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03.03.2021 12:29
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СБУ и университет ... Ярко. Все, кончились шпионы и сепары?
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03.03.2021 12:07 Відповісти
правильно делал,- недоумки из слуги урода трудоустраивают каких то ******. И опять СБУ, ей чё в Николаеве так нех.й делать?
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03.03.2021 12:09 Відповісти
У вас весь ОП - 95 квартал. И тоже, небось, не без премий обходится. И...?Какой вывод делает из этого СБУ? Кстати, СБУ тоже из квартала. Теперь все должны друг друга посадить? В общем, я не против. Будет любопытно глянуть, как это будет выглядеть.
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03.03.2021 12:11 Відповісти
Укріїнець з великої літери. Я би теж так робив, мав би можливість. Я теж українець.
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03.03.2021 12:16 Відповісти
Так в николаеве всегда так было ,тянуть своих бестолковых родычей на злачное место . Обслуживал свою машину на митсубиси центр ,раньше было все ок ,щас набрали своих тупых родычей ,дебилы поставили колодки другой стороной . Хорошо ,что на дорогу ещё не выехал
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03.03.2021 12:18 Відповісти
Это конечно плохо , но можно посмотреть функциональные обязанности СБУ 😠 Отделы кадров они тоже курируют ? Савок когда нибудь закончиться ?
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03.03.2021 12:19 Відповісти
Честных ректоров не бывает. Другой вопрос, что не всегда это становится достоянием гласности. 🧐
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03.03.2021 12:23 Відповісти
ректор - красава, как Вошьдь зебилов
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03.03.2021 12:29 Відповісти
Не в Лондон отправил родственников - уже хорошо,патриот,у нас есть политики считающие,что их гениальные детишки не получат в Украине достойного образования.
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03.03.2021 12:43 Відповісти
Я б тоже родичей устраивал, а что не так?
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03.03.2021 12:46 Відповісти
Совсем как президент... Ректор університету в Миколаєві працевлаштовував родичів і регулярно виписував їм премії, - СБУ - Цензор.НЕТ 2224
"Ты президент... Он президент... Мы все президенты!"
(с) зеленский
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03.03.2021 12:59 Відповісти
сироты....мля
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03.03.2021 13:12 Відповісти
В Мариупольском госуниверситете - аналогичная тема. В приёмной комиссии сидит племянница ректора - размалёванная кукла, а по всему вузу, начиная от техничек и до деканов понатыканы родичи и лепшие знакомцы ректора.
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03.03.2021 13:15 Відповісти
У него есть, с кого брать пример!
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03.03.2021 13:18 Відповісти
Справжня справа для СБУ, іншої роботи вони не мають.
Ну, а мусора в цей час ловлять порно-актрис.
Робота йде, країна воює.
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03.03.2021 14:21 Відповісти
Лёня попал, паходу...
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03.03.2021 17:13 Відповісти
Тю, если ЗЕ можно, то чё низя какому-то ректору?
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03.03.2021 19:03 Відповісти
похоже на куйню...дочь ректора давным давно занимает высокую должность в этом же универе, это ведь не запрещено.. получала премию - тоже ничего криминального...какие еще там родственники ? никаких пояснений..никаких фактов...типичный сбушный наезд
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03.03.2021 22:34 Відповісти
 
 