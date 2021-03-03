УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини Політика України
666 16
ВР (11736) мінування (1159) тероризм (2786) кримінальна відповідальність (185)

Рада посилила покарання для телефонних терористів: за "мінування" лікарень може загрожувати від 4 до 8 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада посилила покарання для телефонних терористів: за

2 березня Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Законопроєктом №3911 вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). До внесення цих змін санкція статті передбачала від 2 до 6 років ув’язнення – якщо неправдиве повідомлення про мінування було зроблене вперше без тяжких наслідків. Водночас за повторне "мінування" або таке, що призвело до тяжких наслідків, передбачалося покарання від 4 до 8 років за ґратами.

Натомість зміни, внесені Парламентом до 259 статті ККУ, вводять покарання з 4 до 8 років – вже за перше неправдиве повідомлення про мінування, навіть якщо воно не мало тяжких наслідків, але стосується наступних споруд: критично важливі об’єкти інфраструктури, об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Серійного "мінера" судів затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да за любое надо реальный срок, а то начнут кафешки рядом с критической инфрастуктурой минировать, и как с гуся вода.
показати весь коментар
03.03.2021 12:54 Відповісти
Ну будут звонить с лугандона. И шо?
показати весь коментар
03.03.2021 17:27 Відповісти
Будем заочно расстреливать.
показати весь коментар
03.03.2021 17:28 Відповісти
Та неплохо было бы сразу туда "ответку".
показати весь коментар
03.03.2021 20:45 Відповісти
"Ответку" это типа позвонить в лугандонскую оккупационную администрацию и сказать, что донецкий аэропорт заминирован?
показати весь коментар
04.03.2021 08:31 Відповісти
Та було б непогано як колись каци Дудаєву, щоб вже точно "заціпило". В крайньому разі мімнімум калібром 120 мм.
показати весь коментар
04.03.2021 09:34 Відповісти
Ну убийство Дудаева я не считаю позитивным событием. А что касается технической реализации, то поинтересуйся, как это было, прежде,чем нести чушь.
показати весь коментар
04.03.2021 09:37 Відповісти
Считайте как хотите, но этот пример в переносном смысле. Не моя вина, что вы поняли по иному.
показати весь коментар
04.03.2021 10:22 Відповісти
Так что там с технической реализацией? Поинтересовались?
показати весь коментар
04.03.2021 10:24 Відповісти
Я гуманітарій, так що вам карти в руки. І до речі, ще раз поясню про переносне значення висловленного. Подальша дискусія на цю тему немає сенсу.
показати весь коментар
04.03.2021 12:42 Відповісти
Безусловно вам не стоило даже поднимать эту тему, т.к. вы в принципе не понимаете, как это происходило с Дудаевым и почему смешно это интерполировать на случай с "телефонными террористами".
показати весь коментар
04.03.2021 12:44 Відповісти
Добре, скажу вам, що на той момент Дудаєв розмовляв по супутниковому телефону. І ще раз вам нагадую, що мій коментар про "отвєтку" був в переносному значенні, без всякої там "технічної реалізації".
показати весь коментар
04.03.2021 13:07 Відповісти
Именно техническая реализация и делает абсурдным весь смысл вашего поста.
показати весь коментар
04.03.2021 13:09 Відповісти
Ладно, уже на другом языке в очередной раз заявлю, что мой пост имел смысл в ПЕРЕНОСНОМ значении.
показати весь коментар
04.03.2021 13:22 Відповісти
Так он в любом значении абсурден, т.к. ваше предложение в этой ситуации не имеет практического смысла.
показати весь коментар
04.03.2021 13:27 Відповісти
Действительно абсурдно вести дальше этот абсурдный диалог на абсурдную тему, не имеющую принципиального значения.
показати весь коментар
04.03.2021 15:08 Відповісти
 
 