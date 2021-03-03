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Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України

Велика палата Конституційного Суду України (КС) о 10:20 четверга, 4 березня, розгляне справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 105 Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, справа буде розглядатися на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження.

"Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України, згідно з яким "Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень", в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень", - нагадали в КС.

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Як повідомлялося, 18 вересня 2020 року постанову про направлення до КС відповідного звернення ухвалив пленум Верховного Суду.

За подачу конституційного подання проголосували 144 суддів, присутніх на пленумі, двоє були проти.

Зеленський 3 червня під час візиту до Хмельницького з делегацією випив кави в місцевій кав'ярні, яка, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, не могла приймати відвідувачів у приміщенні мінімум до 5 червня. Відповідне фото було оприлюднено пресслужбою президента.

10 червня внаслідок проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст.44-3 (порушення правил карантину).

Хмельницький міський районний суд 19 червня розглянув справу про адміністративне порушення правил карантину президентом Зеленським і засумнівався в можливості притягнення глави держави до юридичної відповідальності через його недоторканність.

У зв'язку з цим суд постановив зв'язатися з головою Верховного Суду про скликання пленуму Верховного Суду для ухвалення рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ч.1 ст.105 Конституції України "Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень", в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Водночас Хмельницький суд оштрафував на 17 тис. грн за порушення правил карантину 3 червня в кафе Хмельницького керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка, які того дня без масок пили каву з президентом країни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А хіба він не такий самий громадянин, що його штрафувати не можна.
Треба буде, то і заграти сяде.
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03.03.2021 12:12
+9
воно клялось, що за перше ж порушення закону піде з посади.
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03.03.2021 12:13
+7
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5734
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03.03.2021 13:14
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А хіба він не такий самий громадянин, що його штрафувати не можна.
Треба буде, то і заграти сяде.
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03.03.2021 12:12 Відповісти
воно клялось, що за перше ж порушення закону піде з посади.
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03.03.2021 12:13 Відповісти
Не дождёшься. Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 4441
И следующий раз снимай маску, когда в кафе кофе пьёшь.
Без маски вкуснее. Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 5294
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03.03.2021 12:19 Відповісти
"А хіба він не такий самий громадянин"

Ні, не зовсім. У президентів, нардепів і суддів є деякий імунітет перед покараннями. Хоча це не має стосуватись адміністративного кодексу. От КС і розтлумачить.
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03.03.2021 12:26 Відповісти
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5734
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03.03.2021 13:14 Відповісти
типовий єврейський гумор
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03.03.2021 13:16 Відповісти
ЗЕля не громодянин, он, для ЗЕльоных - БОХ без страха и упрека ! Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 4114
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03.03.2021 15:09 Відповісти
Прийде весна будемо саджати!
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03.03.2021 12:12 Відповісти
Штрафовать нельзя, видимо. Но вот то, что зеленский - мудак, уже очевидно всем. Кстати, про Буковель не забыть бы. Приехали, шо свиньи нагадили, уехали. А людям теперь расхлебывать.
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03.03.2021 12:13 Відповісти
Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 7712
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03.03.2021 12:15 Відповісти
Присудят штраф и он заплатит. Цель - поднять свой канализационный рейтинг и отвлечь от требований открытия прокуратурой уголовных дел от мертвечука и его команды.
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03.03.2021 12:19 Відповісти
"Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины" - президента нельзя, а Зеленского можна.
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03.03.2021 12:15 Відповісти
А как пить кофе в кафе в маске? Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 819
Конституционный суд.... А потом им зарплату за это...
ВОВА, не позорься!
Заплати ШТРАФ.
Для тебя это копейки.
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03.03.2021 12:17 Відповісти
Отакої тобі! А в нас що народ сам по собі, а президент особливий?
Згадалося совкове: народ и партия едины, только врозь магазины.
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03.03.2021 12:18 Відповісти
У нас все президенты.
Как КС скажет, так и будем делать. Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 1523
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03.03.2021 12:20 Відповісти
Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 755
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03.03.2021 12:20 Відповісти
Нарушение Зеленским карантина в кафе в Хмельницком: Завтра КС рассмотрит, можно ли штрафовать президента Украины - Цензор.НЕТ 1336
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03.03.2021 12:21 Відповісти
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5368
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03.03.2021 13:01 Відповісти
Цирковое представление для быдла.
Проблему нашли. Пол года быдло будет занято обсасыванием. Ради прикола заплатит зе 1000 грн штрафа (а хоть и 17) - пипл ещё год будет обсасывать...
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03.03.2021 12:25 Відповісти
ИпанЫй цЫрк
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03.03.2021 12:37 Відповісти
Судя по тому, что президент не заплатил штраф добровольно, а мог бы, он считает, что не может быть в принципе разносчиком вируса, хотя и болел. В законе об ограничениях в карантине не написано: "кроме президента".
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03.03.2021 12:38 Відповісти
Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 6239
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03.03.2021 12:42 Відповісти
Це корма Зеленського ? Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України - Цензор.НЕТ 5255
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03.03.2021 13:17 Відповісти
Це його філіжанка кави)
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03.03.2021 14:23 Відповісти
Позорище какое. Целый КС будет, собираться и заседать по этому поводу. Да любой адекватный политик уже бы признал ошибку и заплатил штраф и не унижал бы ни себя ни страну. Заодно и пример показал как платить штрафы. Он ведь любит показывать примеры. У Зе просто талант облажаться на ровном месте.
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03.03.2021 12:48 Відповісти
У преЗедента не платить и петлять до последнего - заложено в крови !
Нация такая......
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03.03.2021 12:50 Відповісти
На примере преЗедента жизнь еще раз показала, что быть ЮРИСТОМ и иметь ДИПЛОМ юриста - это не одно и тоже !
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03.03.2021 12:48 Відповісти
Можно не штрафовать а уволить.
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03.03.2021 12:50 Відповісти
ст. 24 Конституции Украины

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.==========
Его и в тюрьму можно сажать, в чем проблемы? На пример за госизмену.
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03.03.2021 13:07 Відповісти
Во сколько пересiчним громодянам обойдется этот триумф правовой системы?
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03.03.2021 13:14 Відповісти
Он же "обезглавил" КС, и всем стало страшно.Предсказуемо, какое будет решение, чтобы опять не разгневить )
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03.03.2021 13:17 Відповісти
найн.оно же **********.
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03.03.2021 13:44 Відповісти
Буде відповідь, що можна, але ні.
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03.03.2021 13:56 Відповісти
"Можно ли штрафовать ***********?" - Нужно, он такой же гражданин Украины как и мы все. Он на работе, на должности "президент". Нарушил, пускай платит штраф.
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03.03.2021 14:37 Відповісти
🎪
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03.03.2021 14:40 Відповісти
заняться нечем.
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03.03.2021 16:12 Відповісти
А шо насчёт Буковеля во время карантина? Гарант ничё не нарушил?
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03.03.2021 19:01 Відповісти
Та не чіпайте його, зжальтеся! І так достатньо ще пережити "погрози" Марусі і Федини.
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03.03.2021 20:40 Відповісти
А президент что, из другого теста сделан, его не то, что можно штрафовать, а нужно и на огромную сумму, за то, что сам подаёт пример другим.
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03.03.2021 20:49 Відповісти
 
 