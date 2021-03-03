Порушення Зеленським карантину в кафе у Хмельницькому: Завтра КС розгляне, чи можна штрафувати президента України

Велика палата Конституційного Суду України (КС) о 10:20 четверга, 4 березня, розгляне справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 105 Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, справа буде розглядатися на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження.

"Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України, згідно з яким "Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень", в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень", - нагадали в КС.

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Як повідомлялося, 18 вересня 2020 року постанову про направлення до КС відповідного звернення ухвалив пленум Верховного Суду.

За подачу конституційного подання проголосували 144 суддів, присутніх на пленумі, двоє були проти.

Зеленський 3 червня під час візиту до Хмельницького з делегацією випив кави в місцевій кав'ярні, яка, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, не могла приймати відвідувачів у приміщенні мінімум до 5 червня. Відповідне фото було оприлюднено пресслужбою президента.

10 червня внаслідок проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст.44-3 (порушення правил карантину).

Хмельницький міський районний суд 19 червня розглянув справу про адміністративне порушення правил карантину президентом Зеленським і засумнівався в можливості притягнення глави держави до юридичної відповідальності через його недоторканність.

У зв'язку з цим суд постановив зв'язатися з головою Верховного Суду про скликання пленуму Верховного Суду для ухвалення рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ч.1 ст.105 Конституції України "Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень", в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Водночас Хмельницький суд оштрафував на 17 тис. грн за порушення правил карантину 3 червня в кафе Хмельницького керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка, які того дня без масок пили каву з президентом країни.