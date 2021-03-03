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ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у "публічному виправданні тероризму"

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ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у

У ФСБ РФ повідомляють, що затримали жителя окупованого Сімферополя за підозрою в "публічному виправданні тероризму". За даними відомства, затриманий є "прихильником праворадикальної ідеології".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Підозрюваний здійснював протиправну діяльність, пов'язану з розміщенням в мережі "Інтернет" матеріалів, які публічно виправдовують тероризм. Підозрюваний затриманий, проводяться оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочинів", - сказано в повідомленні пресслужби ФСБ.

Зазначено, що стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про "публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму". Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ну тогда по логике надо закрывать и арестовывать все государственные российские СМИ. 🥴
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03.03.2021 12:26 Відповісти
"деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, публично оправдывающих терроризм" Источник: https://censor.net/ru/n3251175

Хвалив путлєра та підтримував окупацію Криму і Донбасу?
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03.03.2021 12:37 Відповісти
оправдывал Путина ?
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03.03.2021 12:40 Відповісти
Эгеж, путлера хвалил, Украину не поминал всуе, но шота ляпнул про камни с неба... ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у "публічному виправданні тероризму" - Цензор.НЕТ 9170
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03.03.2021 15:26 Відповісти
Задоволені,крисчани? Далі буде ще цікавіше. А ви тим часом марячка зовіть,і камарінскую урєжьте. Ну і побільше каменюк вам з неба...
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03.03.2021 12:43 Відповісти
Своего (ватного рубероида поребриковича) по ошибке замели?
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03.03.2021 12:51 Відповісти
По этому, нужно привлечь к ответственности рубиновича и прочею компанию из ОПЗЖ и не только за публичное оправдание терроризма. И Украина сравняет счет.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Всех,кто просит воды-под суд ,за террористические призывы.
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03.03.2021 19:33 Відповісти
 
 