ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у "публічному виправданні тероризму"

У ФСБ РФ повідомляють, що затримали жителя окупованого Сімферополя за підозрою в "публічному виправданні тероризму". За даними відомства, затриманий є "прихильником праворадикальної ідеології".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Підозрюваний здійснював протиправну діяльність, пов'язану з розміщенням в мережі "Інтернет" матеріалів, які публічно виправдовують тероризм. Підозрюваний затриманий, проводяться оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочинів", - сказано в повідомленні пресслужби ФСБ.

Зазначено, що стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про "публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму". Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

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