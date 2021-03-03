ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у "публічному виправданні тероризму"
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У ФСБ РФ повідомляють, що затримали жителя окупованого Сімферополя за підозрою в "публічному виправданні тероризму". За даними відомства, затриманий є "прихильником праворадикальної ідеології".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Підозрюваний здійснював протиправну діяльність, пов'язану з розміщенням в мережі "Інтернет" матеріалів, які публічно виправдовують тероризм. Підозрюваний затриманий, проводяться оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочинів", - сказано в повідомленні пресслужби ФСБ.
Зазначено, що стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за статтею про "публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму". Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
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