УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6499 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
4 968 40
Пєсков (1444) санкції (6860) США (14499) Навальний (573)

Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так

Будь-які обмеження абсолютно неприйнятні і суттєво шкодять відносинам Росії з США і ЄС, які і так "в жалюгідному стані".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости",  про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи санкції проти російських посадовців, причетних до вироку засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Прессекретар Путіна підкреслив, що санкції мають деструктивний вплив на відносини між Росією, США і Євросоюзом, які "і так в жалюгідному стані".

"Подібні рішення ми вважаємо абсурдними, такими, що не мають підстав, ефекту і сенсу", - заявив Пєсков.

Він додав, що відповідь Росії на санкції буде такою, яка найкраще відповідатиме російським інтересам.

Також читайте: США відмовляють Росії в кредитах і будь-який фіндопомозі, - Держдеп

Прессекретар також обурився тим, що приводом цих обмежень було озвучено справу "берлінського пацієнта", тобто Навального. Він назвав обурливим те, що американські колеги стверджують, що мало місце отруєння і за цим отруєнням стоїть ФСБ.

"Це обурливо. Якщо в американських колег є якісь конкретні докази, то напевно в інтересах розкриття обставин американські колеги повинні поділитися цими доводами з нами. Якщо ж вони разом з колегами з ЄС наявні у них докази приховують свідомо, то значить вони навмисно або приховують справжнє підґрунтя всієї цієї берлінської історії, або навмисно створюють перешкоди на шляху встановлення істини. І те, й інше обурливо. І те, й інше є неприйнятним", - резюмував Пєсков.

2 березня США ввели санкції проти Росії. Під санкції потрапили керівникинизки силових відомств, співробітники адміністрації президента й інші держслужбовці. Американські обмеження також торкнулися кількох оборонних інститутів Росії. ЄС ввів аналогічні санкції незадовго до рішення США. У МЗС Росії пообіцяли відповісти США і ЄС на нові санкції.

Також читайте: Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Алкачка Захарова и кремлевский ублюдок , сидят и плачут от санкций , так как они только приносят им пользу 😀
показати весь коментар
03.03.2021 12:28
+17
Свиньи неблагодарные, очередная порция от Дядюшки Сэма того, что "только на пользу", а лапти еще мордами крутят
показати весь коментар
03.03.2021 12:30
+15
Будут эти отношения ещё в более плачевном состоянии. Время на покаяние уже вышло.
показати весь коментар
03.03.2021 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алкачка Захарова и кремлевский ублюдок , сидят и плачут от санкций , так как они только приносят им пользу 😀
показати весь коментар
03.03.2021 12:28 Відповісти
Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 423
показати весь коментар
03.03.2021 12:42 Відповісти
"Етокакаяторуссофобия!" !!!!))))
показати весь коментар
03.03.2021 12:44 Відповісти
Будут эти отношения ещё в более плачевном состоянии. Время на покаяние уже вышло.
показати весь коментар
03.03.2021 12:29 Відповісти
Навальный наверно ржет как конь сейчас на киче..
показати весь коментар
03.03.2021 12:29 Відповісти
Бла бла бла... краще нагинайтесь та розслабляйте булки довбні
показати весь коментар
03.03.2021 12:29 Відповісти
санкции исключительно для полезности россии
показати весь коментар
03.03.2021 12:30 Відповісти
Все на пользу, пусть Искандеры посмеются.
показати весь коментар
03.03.2021 12:30 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 8552
показати весь коментар
03.03.2021 13:04 Відповісти
Свиньи неблагодарные, очередная порция от Дядюшки Сэма того, что "только на пользу", а лапти еще мордами крутят
показати весь коментар
03.03.2021 12:30 Відповісти
Коли та рашка вже розвалиться...
Може санкції поможуть, та і фуйло вже старий.
показати весь коментар
03.03.2021 12:30 Відповісти
Ответный кацапский ход - закупить побольше тракторов и в три смены давить санкционные продукты !Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 6637
показати весь коментар
03.03.2021 12:31 Відповісти
В Кремле уже испугались, вместо слова «враги» стали применять слово «коллеги». Скоро при вводе очередных санкций Кремль признает независимость Украины, целостность границ, Бандеру. Ждем новых санкций
показати весь коментар
03.03.2021 12:40 Відповісти
Это только цветочки) настоящие подарки -санкции "ИЗ АДА" уже скоро!!!
показати весь коментар
03.03.2021 12:41 Відповісти
Я прям расплакался Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 9704
показати весь коментар
03.03.2021 12:42 Відповісти
Истерит Песков и понятно почему, Повар Хутина - Пригожин не просто попал под санкции а рзаыскивается ФБР.
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin

ЗА него дают 250 тыс. долл, если поможете поймать. Теперь летать частными самолетиками повару будет затруднительно - почти любая страна его может выдать ФБР. А если сильно надо то просто посадят самолет, когда он будте пролетать над страной котрая сотрудничает с ФБР а это 90% стран в мире. И это только начало.
показати весь коментар
03.03.2021 12:42 Відповісти
"плачевное состояние" это не предел.... нормальное сосотояие, когда никаких отношений с кацапией не будет.
показати весь коментар
03.03.2021 12:44 Відповісти
твари рашистские,а какие были доводы. что Крым рашистский и Донбасс тоже, кроме войны с Украиной и оккупации ее земли .?
показати весь коментар
03.03.2021 12:45 Відповісти
Цей піськов просто їб###утий,не звертайте уваги... Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 4931
показати весь коментар
03.03.2021 12:47 Відповісти
Ответка. Кремль о санкциях США и ЕС из-за Навального: Абсурдное решение. Наши отношения и так "в плачевном состоянии" - Цензор.НЕТ 9306
показати весь коментар
03.03.2021 12:47 Відповісти
скулеж кремля
показати весь коментар
03.03.2021 12:48 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 6441
показати весь коментар
03.03.2021 12:50 Відповісти
Росія розуміє лише удар кулаком у лоб і дрючком через плечі...
показати весь коментар
03.03.2021 12:52 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 7307
показати весь коментар
03.03.2021 12:52 Відповісти
Оказывается, Кремль хочет установить истину, а "коллеги" из ЕС этому препятствуют. Оруэл нервно курит.
показати весь коментар
03.03.2021 12:52 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 4878
показати весь коментар
03.03.2021 12:54 Відповісти
рФ все никак не может понять, что после Чуркина в ООН никто и никогда не будет больше верить рассяинскому дипломатическому пи"№ежу
показати весь коментар
03.03.2021 12:54 Відповісти
" ... Он добавил, что ответ России на санкции будет таким, который будет лучше всего соответствовать российским интересам..."

Шо, опять?! Бедный Воронеж....
показати весь коментар
03.03.2021 12:55 Відповісти
Під санкції потрапили:
директор ФСБ Олександр Бортніков,

перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко,

генпрокурор Ігор Краснов,

начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярин,

заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов.
Центральний науково-дослідний інститут Міноборони,

27-й Науковий центр Міноборони,

російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології.
Компанії: "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

А також три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, і одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.
Ці організації могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.
США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон включив РФ у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.
показати весь коментар
03.03.2021 12:55 Відповісти
На Марс!Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 9280
показати весь коментар
03.03.2021 12:55 Відповісти
опять писюковский пургу метет. санкции раззиюжке тока на пользу! так самое главное ху...ло сказало
показати весь коментар
03.03.2021 12:58 Відповісти
Проблемы сибирских индейцев,Америку не волнуют ))
показати весь коментар
03.03.2021 13:00 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 1720
показати весь коментар
03.03.2021 13:01 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 8227
показати весь коментар
03.03.2021 13:05 Відповісти
Навального кремлевские преступники называют "берлинским пациентом",так же войну, развязанную на Донбпссе, банда называет внутренним украинским конфликтом, кароче, кремоевских комуно-фашистов надо уничтожать, не отходя от кассы, бес путлер с головой погряз в коррупции и воровстве, а руки по самые помидоры в крови, и естественно, беса не устроит никакой вариант соглашения, так как ведет в Гаагу.
показати весь коментар
03.03.2021 13:17 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 7690
нимедлина атмините санкцыи! ни играйти с агнём
показати весь коментар
03.03.2021 13:24 Відповісти
Кацапы - юродивые!
показати весь коментар
03.03.2021 13:32 Відповісти
Ну так по плачьте ,зачем ныть.
показати весь коментар
03.03.2021 13:39 Відповісти
Санкции и еще раз санкции и закручивать гайки быстро и посильнее. И никаких переговоров с московитами не вести. Они только язык силы понимают
показати весь коментар
03.03.2021 13:47 Відповісти
Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані" - Цензор.НЕТ 1755
показати весь коментар
03.03.2021 14:56 Відповісти
 
 