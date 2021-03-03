Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані"

Будь-які обмеження абсолютно неприйнятні і суттєво шкодять відносинам Росії з США і ЄС, які і так "в жалюгідному стані".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи санкції проти російських посадовців, причетних до вироку засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Прессекретар Путіна підкреслив, що санкції мають деструктивний вплив на відносини між Росією, США і Євросоюзом, які "і так в жалюгідному стані".

"Подібні рішення ми вважаємо абсурдними, такими, що не мають підстав, ефекту і сенсу", - заявив Пєсков.

Він додав, що відповідь Росії на санкції буде такою, яка найкраще відповідатиме російським інтересам.

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Прессекретар також обурився тим, що приводом цих обмежень було озвучено справу "берлінського пацієнта", тобто Навального. Він назвав обурливим те, що американські колеги стверджують, що мало місце отруєння і за цим отруєнням стоїть ФСБ.

"Це обурливо. Якщо в американських колег є якісь конкретні докази, то напевно в інтересах розкриття обставин американські колеги повинні поділитися цими доводами з нами. Якщо ж вони разом з колегами з ЄС наявні у них докази приховують свідомо, то значить вони навмисно або приховують справжнє підґрунтя всієї цієї берлінської історії, або навмисно створюють перешкоди на шляху встановлення істини. І те, й інше обурливо. І те, й інше є неприйнятним", - резюмував Пєсков.

2 березня США ввели санкції проти Росії. Під санкції потрапили керівникинизки силових відомств, співробітники адміністрації президента й інші держслужбовці. Американські обмеження також торкнулися кількох оборонних інститутів Росії. ЄС ввів аналогічні санкції незадовго до рішення США. У МЗС Росії пообіцяли відповісти США і ЄС на нові санкції.

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