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"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У разі наявності достатньої кількості вакцин в Україні можуть вакцинувати від 5 до 7 млн ​​громадян.

Про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцинація іде тим шляхом, який ми одразу запланували. Вакцинація – це медичний захід, тому ми "каскадно" розгортаємо вакцинацію. Це означає поступово. Я поставив завдання, щоб до кінця тижня щонайменше 10 тис. медпрацівників або бійців АТО ми щепили за добу. Далі ми поступово збільшуватимемо цю кількість. Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн громадян на місяць. Головне – щоб була доступна вакцина. Тому що зараз, ви знаєте, зривається багато контрактів. Переносяться терміни поставок", - зазначив глава МОЗ.

Він наголосив, що Україна не відстає від темпів запланованої каскадної вакцинації.

"Ми не відстаємо, ми йдемо повністю в нашому графіку. Ми розгортаємо поступово цю кампанію. Дуже важливо, щоб були враховані всі без винятку дрібниці. Це не відрізняється від будь-яких інших країн. Не можна за один день всіх вакцинувати – а потім не зрозуміло, що буде", - заявив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Радий за вас.
А наша?
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03.03.2021 12:35
+6
А Степанов вміє тілько брехати та брати відкати. Талановите стерво.
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03.03.2021 12:38
+5

@KucherTetyana

Цікаво, як можна заборонити людям знати про препарат, яким їх хочуть колоти?

Блін, це точно геноцид. Хтось штрикає мені якусь заразу, а я не маю права знати що це???
Чи ми вже в концтаборі?
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03.03.2021 12:58
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Радий за вас.
А наша?
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03.03.2021 12:35 Відповісти
Ви новин не читаєте? В день по 50-90 чоловік.
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03.03.2021 12:41 Відповісти
ага, по 90 на область. а повинно бути по кожному місту в кожній області.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
А может и не вакцинировать!
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03.03.2021 14:08 Відповісти
а КБ Южное может проектировать космические корабли для бороздения большого театра
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03.03.2021 12:36 Відповісти
Премьер-министр Шмыгаль пообещал, что до конца года прививку от коронавируса смогут сделать все желающие. Непонятно, то ли премьер-министр Шмыгаль дурак, то ли скептически оценивает количество желающих. Потому что, например, за субботу "массовая вакцинация" выразилась в вакцинировании 90 человек. Девяноста. Это как сорок с лишним миллионов, только самую малость меньше.

444 тысячи 444 дня примерно потребуется, чтобы такими темпами вакцинировать всех украинцев.

Місяці підготовки, мільярдні бюджети, весь апарат держави, сотні годин ефірів та відосіків, зруйнована економіка, 25 тисяч померлих від ковіду... і 90 вакцинованих на добу.

Уявіть що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.

І ці "чувакі" щось казали про "відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року вони і Карпати б втратили, не те що Крим
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03.03.2021 12:59 Відповісти
444 тысячи 444 дня примерно потребуется, чтобы такими темпами вакцинировать всех украинцев.\\\\\\\\\

это как высрать: догоним Польшу за 15 лет, "забыв" - ШО ОНА должна стоять на месте!! тогда - да.(по расчетам)
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03.03.2021 15:48 Відповісти
может, но такими темпами и года не пройдет, как всех перевакцинируют...и тогда система даст сбой
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03.03.2021 12:38 Відповісти
А Степанов вміє тілько брехати та брати відкати. Талановите стерво.
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03.03.2021 12:38 Відповісти
138 шт в минуту
круглосуточно
30 дней
непрерывно
видимо с математикой тоска...
минимум 800 ковидбригад...
интересно
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03.03.2021 12:39 Відповісти
У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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03.03.2021 12:42 Відповісти
А украсть деньги за 70 миллионов вакцинаций.
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03.03.2021 12:40 Відповісти
Це міг зр зробити совок при хрущі,ну мабудь рейх при санітарі,ви клоуни тут з якого боку?
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03.03.2021 12:41 Відповісти
З цією вакциною у евросоюзі ми не ,,рукопожаті,,, так що надо цьому 3.14здуну копняка треба дати.
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03.03.2021 12:42 Відповісти
так, не рукопожаті, але рукожопаті - бо то є астра-В-бзденека
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03.03.2021 13:54 Відповісти
"Наша медицинская система может вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц", - Степанов

Не сможет. Желающих не найдется столько.
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03.03.2021 12:43 Відповісти
У нас столько населения нет.
Но мы можем на этом заработать деньги для реформы МОЗ !! Запустить для иностранцев платные туристические туры в Украину для получения укола с прививкой )
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03.03.2021 12:43 Відповісти
говном
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03.03.2021 12:45 Відповісти
"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов - Цензор.НЕТ 2849
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03.03.2021 12:49 Відповісти
Интересно он сам себе верит?
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03.03.2021 12:53 Відповісти
Нет, конечно. Наивно так думать. Это подлый и циничный лжец, мародёр и мразь!
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03.03.2021 12:55 Відповісти
Просветите в простом вопросе. Если вирус мутировал и появились новые штамы, то каким боком вакцина выпущеная под один штам защитит человека от вируса мутанта?!
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03.03.2021 12:53 Відповісти
есть новый штамм-мутант ВLх, так вот, он размером с небольшую блоху, передается при поцелуе из носа в нос. Лечится шампунем от блох ВLх119. Бегите за шампунем срочно уже сейчас, потому как вывезут весь и больше не купите.
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03.03.2021 14:11 Відповісти
По достоинству оценил "юмор". Не все потеряно если человек не унывает т.к. знает на все ответы. Вот одна только непонятка, куда все девается когда болезнь заглядывает к нему в глаза? Не так давно на цензоре прочел самовосхваление гл.врача Рыженко в котором он демонстрирует героизм предотвращения суицида больного у которого 95% легочной ткани распалось. Несчасный не всилах был переносить бесперспективные мучения порезал себе горло. Но ведь это недопустимо чьято научная статья оказалась под угрозой. Я не вправе судить действия сторон. Но если несчасный нашел в себе силы и возможность совершить суицид, то впервую очередь это вина тех кто не защитил его от страданий. Неужели медикаментозная кома запрещена законом? Эвтаназия не распространяется на подопытных и она не для стран третьего мира. Все происходящее отдает смрадом из преисподни от "доктора" Менгеля. А некоторые тролят ближнего не задумываясь о том, что все развивается по спирали и неизвестно где они могут оказаться на следующем витке.
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03.03.2021 14:56 Відповісти
_Наверное наглый поток лжи от этого мародёра закончится только вместе с самим степановым...
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03.03.2021 12:54 Відповісти
Какое у Степанова еще гражданство?
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03.03.2021 12:58 Відповісти

@KucherTetyana

Цікаво, як можна заборонити людям знати про препарат, яким їх хочуть колоти?

Блін, це точно геноцид. Хтось штрикає мені якусь заразу, а я не маю права знати що це???
Чи ми вже в концтаборі?
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03.03.2021 12:58 Відповісти
ДОбро пожаловать.)) Злая ирония
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03.03.2021 13:00 Відповісти
концтабір має назву "*******************"
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03.03.2021 14:18 Відповісти
Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят (громко зевая) Большой театр… А я посплю…
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03.03.2021 12:58 Відповісти
Через смартфон і ДІЮ!
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03.03.2021 12:58 Відповісти
Могут. Но кто ж захочет колоть себе этот индийский шмурдяк?..
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03.03.2021 13:04 Відповісти
подождите, еще китайский закупят, а там глядишь - и расссеянской гадостью затарятся
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03.03.2021 13:14 Відповісти
Предлагаю ввести традицию: публично вакцинировать потерпевшего вiслюка каждой вновь закупленной вакциной "Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов - Цензор.НЕТ 9053
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03.03.2021 13:15 Відповісти
тогда надо новичка закупить - так чтоб для ОПы с рады хватило
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03.03.2021 13:19 Відповісти
"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов - Цензор.НЕТ 2876
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03.03.2021 13:28 Відповісти
одного не розумію чому ті що хочуть вакцинуватись дають письмову згоду нв вакцинацію.....пацієнти не є лікарями і не розуміють що буде після з ним після вакцинації...навпаки лікарі повині давать гарантію вакцинованим..хіба людина без медичної осміти може знати що і до чого ...
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03.03.2021 13:19 Відповісти
"чому ті що хочуть вакцинуватись дають письмову згоду нв вакцинацію.....пацієнти не є лікарями"----це щоб у разі відкидання копит або якщо хвіст виросте, то щоб родичі не могли подати позов по втраті здоров"я.В інших країнах держава відшкодовує лікування неблагополучних наслідків.
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03.03.2021 13:49 Відповісти
у Степанова хорошая медицина, у зеленского наверное тоже .....
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03.03.2021 14:16 Відповісти
Степанов може і на Марс полетіти прямо сьогодні. Уві сні.
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03.03.2021 14:55 Відповісти
У нашего "министра" от Индийских благовоний, приход пошел?
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03.03.2021 16:33 Відповісти
Правительство делает видимость вакцинация. Это пародия, а не вакционирование. Что за национальный план вакцинировать такое малое количество людей. Надо смотреть на вакцинацию, которая успешная в других странах и обучаться опыта, а не шагать как черепаха. Ваш национальный план вакцинировать 50% населения до 1- го квартала 2022 года, а в Европе до лета. УЧИТЕСЬ, или уступите кресло достойному человеку. Степанов - ПРОМЕДЛЕНИЕ, смерти подобно.
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03.03.2021 18:03 Відповісти
Ви ще додайте, "як вам не соромно, Степанов..."
Степанов - мерзотник і жулик. Йому невідомо, що таке Честь, Гідність, Обов"язок, Сором... Він знає лише Страх і Нажива. А до нього варто застосувати лише шибеницю з конфіскацією награбованого.
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03.03.2021 19:14 Відповісти
 
 