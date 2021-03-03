"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов

У разі наявності достатньої кількості вакцин в Україні можуть вакцинувати від 5 до 7 млн ​​громадян.

Про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцинація іде тим шляхом, який ми одразу запланували. Вакцинація – це медичний захід, тому ми "каскадно" розгортаємо вакцинацію. Це означає поступово. Я поставив завдання, щоб до кінця тижня щонайменше 10 тис. медпрацівників або бійців АТО ми щепили за добу. Далі ми поступово збільшуватимемо цю кількість. Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн громадян на місяць. Головне – щоб була доступна вакцина. Тому що зараз, ви знаєте, зривається багато контрактів. Переносяться терміни поставок", - зазначив глава МОЗ.

Він наголосив, що Україна не відстає від темпів запланованої каскадної вакцинації.

"Ми не відстаємо, ми йдемо повністю в нашому графіку. Ми розгортаємо поступово цю кампанію. Дуже важливо, щоб були враховані всі без винятку дрібниці. Це не відрізняється від будь-яких інших країн. Не можна за один день всіх вакцинувати – а потім не зрозуміло, що буде", - заявив міністр.

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