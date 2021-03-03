"Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн осіб на місяць", - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У разі наявності достатньої кількості вакцин в Україні можуть вакцинувати від 5 до 7 млн громадян.
Про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Вакцинація іде тим шляхом, який ми одразу запланували. Вакцинація – це медичний захід, тому ми "каскадно" розгортаємо вакцинацію. Це означає поступово. Я поставив завдання, щоб до кінця тижня щонайменше 10 тис. медпрацівників або бійців АТО ми щепили за добу. Далі ми поступово збільшуватимемо цю кількість. Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн громадян на місяць. Головне – щоб була доступна вакцина. Тому що зараз, ви знаєте, зривається багато контрактів. Переносяться терміни поставок", - зазначив глава МОЗ.
Він наголосив, що Україна не відстає від темпів запланованої каскадної вакцинації.
"Ми не відстаємо, ми йдемо повністю в нашому графіку. Ми розгортаємо поступово цю кампанію. Дуже важливо, щоб були враховані всі без винятку дрібниці. Це не відрізняється від будь-яких інших країн. Не можна за один день всіх вакцинувати – а потім не зрозуміло, що буде", - заявив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
А наша?
444 тысячи 444 дня примерно потребуется, чтобы такими темпами вакцинировать всех украинцев.
Місяці підготовки, мільярдні бюджети, весь апарат держави, сотні годин ефірів та відосіків, зруйнована економіка, 25 тисяч померлих від ковіду... і 90 вакцинованих на добу.
Уявіть що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.
І ці "чувакі" щось казали про "відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року вони і Карпати б втратили, не те що Крим
это как высрать: догоним Польшу за 15 лет, "забыв" - ШО ОНА должна стоять на месте!! тогда - да.(по расчетам)
круглосуточно
30 дней
непрерывно
видимо с математикой тоска...
минимум 800 ковидбригад...
интересно
Не сможет. Желающих не найдется столько.
Но мы можем на этом заработать деньги для реформы МОЗ !! Запустить для иностранцев платные туристические туры в Украину для получения укола с прививкой )
@KucherTetyana
Цікаво, як можна заборонити людям знати про препарат, яким їх хочуть колоти?
Блін, це точно геноцид. Хтось штрикає мені якусь заразу, а я не маю права знати що це???
Чи ми вже в концтаборі?
Степанов - мерзотник і жулик. Йому невідомо, що таке Честь, Гідність, Обов"язок, Сором... Він знає лише Страх і Нажива. А до нього варто застосувати лише шибеницю з конфіскацією награбованого.