Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи"
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Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести санкції щодо осіб, які чинять свавілля на окупованому півострові Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході виступу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Києві.
"Нещодавно Європейський Союз узгодив новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя в діяльність "Кримської платформи", - підкреслив президент України.
Топ коментарі
+10 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар03.03.2021 12:54
+5 Топ Ган
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+4 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар03.03.2021 12:55
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Mason Lemberg:
Таким чином, вчора минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, вчора минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.
В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.
Фактично:
- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм
Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?
Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?
Порошенко эти санкции выдавливал из Запада!