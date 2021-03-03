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Зеленський (17470) Крим (12757) санкції (6860)

Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонував ввести санкції за

Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести санкції щодо осіб, які чинять свавілля на окупованому півострові Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході виступу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Києві.

"Нещодавно Європейський Союз узгодив новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя в діяльність "Кримської платформи", - підкреслив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний", - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Поосторожней, а то введут санкции на одну квартиру в Ялте.
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03.03.2021 12:54
+5
...вальдемар, а причем тут ты к ЕС? Когда вытащишь из задницы руку игорьвалерича, тогда можешь попытаться что-то вскукарекнуть - а до тех пор все твои "предложения" воспринимаются как очередные скетчи из сценария 95-го квартала Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 3754
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03.03.2021 12:55
+4
Какой над тобой там произвол?хатку ты переоформил по кацапским законам,платишь за нее исправно)
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03.03.2021 12:55
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Поосторожней, а то введут санкции на одну квартиру в Ялте.
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03.03.2021 12:54 Відповісти
Какой над тобой там произвол?хатку ты переоформил по кацапским законам,платишь за нее исправно)
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03.03.2021 12:55 Відповісти
А почухать яычки сидя на балконе той квартиры не получается, это произвол и дискриминация.
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03.03.2021 12:59 Відповісти
...вальдемар, а причем тут ты к ЕС? Когда вытащишь из задницы руку игорьвалерича, тогда можешь попытаться что-то вскукарекнуть - а до тех пор все твои "предложения" воспринимаются как очередные скетчи из сценария 95-го квартала Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 3754
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03.03.2021 12:55 Відповісти
заЯц во хмелю. Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 1912
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03.03.2021 12:56 Відповісти
Та дааа!! ЕС повинні охороняти нерухомість Імбецила😂😂. "В повітрі пахло стійким ароматом віджиму"😂😂
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03.03.2021 12:57 Відповісти
Про клована та санкції

Mason Lemberg:

Таким чином, вчора минуло 23 (двадцять три) дні з моменту введення санкцій проти Тараса Козака і телеканалів Zik, 112, NewsOne
Таким чином, вчора минуло 7 (сім) днів з моменту введення санкцій проти Медведчука і Марченко.

В обох випадках санкції вводили за фінансування тероризму, тяжкого злочину проти держави і суспільства.

Фактично:

- всі 3 підсанкційні канали спокійно вели мовлення в інтернеті
- нікого з "журналістів" чи керівників телеканалів за 23 дні не допитали з приводу фінансування їх каналів терористами
- "журналісти" цих телеканалів від безкарності створили новий телеканал
- "журналісти" цих телеканалів за гроші Медведчука купили телеканал в патріотичного патріота зі Свободи і тепер відновлять мовлення там і будуть забивати баки людям знову і безперешкодно
- зі 100 підприємств зазначених в декларації Медведчука санкції введені проти 2 підприємств, які є резидентами росії і на них санкції ніяк не впливають. На жодне з українських підприємств Медведчука і Марченко санкції не накладені. А отже вони працюють в звичному режимі і далі можуть фінансувати тероризм в повному обємі (за це ж вводили санкції)
- в декларації медведчука не зазначено багато підприємств, якими він володіє і НАЗК в цьому плані абсолютно бездіє. Теж свідомо
- Зеленський підписав рішення РНБО на наступний день після його прийняття, що дало можливість і Медведчуку і Марченко вивести кошти з рахунків. Хоча, напевне, вони було виведені ще до того, бо:
- літаки Медведчука перегнали в Швейцарію до введення санкцій
- за 23 дні жодних обшуків в людей, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних підозр людям, які фінансують тероризм
- за 23 дні жодних арештів людей, які фінансують тероризм

Можна спитати де ті всі прекрасні дякули, лідєри мнєній, політіки і проча мєрзость, яка дякувала патріотові Зеленському за санкції?

Не хочете зараз вибачитись перед людьми, що ввели їх в оману і за те, що піарили недомірка, який відмазує Медведчука від покарання і робить з нього і його самки переслідувану жертву режиму нічого не змінюючи ні в плані його медійних можливостей, ні в плані фінансових можливостей ні в плані його волі?
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03.03.2021 13:02 Відповісти
Создаётся такое впечатление, что Вы путаетесь в определениях "фактически" и "теоретически". Вопрос только в одном: случайно это или не случайно? Как по мне, случайностью здесь даже не пахнет.
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03.03.2021 13:40 Відповісти
Сам понял что сказал? Или кремлевские методички мешают думать? Ты откуда, грамотей? Иди туда, откуда пришел, боря))))
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04.03.2021 09:48 Відповісти
Где ты смотришь три закрытых Зеленским телеканала?
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04.03.2021 11:44 Відповісти
Урист, а что такое "произвол"? Ты не мог бы развернуть свой громкий пук ртом?
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03.03.2021 13:47 Відповісти
Реакція Європи: А які санкції з цього приводу ввела Україна?
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03.03.2021 21:18 Відповісти
Одна из немногих здравая мысль!
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03.03.2021 21:25 Відповісти
Этот лох думает,что предложил и санкции сами введутся?
Порошенко эти санкции выдавливал из Запада!
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04.03.2021 01:27 Відповісти
 
 