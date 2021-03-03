Зеленський запропонував ввести санкції за "свавілля в окупованому Криму": Це буде потужний внесок ЄС у діяльність "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести санкції щодо осіб, які чинять свавілля на окупованому півострові Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході виступу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем у Києві.

"Нещодавно Європейський Союз узгодив новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя в діяльність "Кримської платформи", - підкреслив президент України.

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