Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції. ФОТО

Мешканець Новосибірська, син співробітника НКВС Сергій Мітюшов звернувся до поліції із заявою через відомості, опубліковані на сайті мешканця Томська Дениса Карагодіна, присвяченого його репресованому прадіду Степану Карагодіну і людям, причетним до його розстрілу в 1938 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

На сайті Карагодіна повідомляється, що Сергій Мітюшов поскаржився в МВС через досьє на свого батька, Олексія Мітюшова, який працював у 1930-х роках в управлінні НКВС у Новосибірській області. На сайті Карагодіна з посиланням на матеріали ФСБ стверджується, що Олексій Мітюшов поставив підпис на виписці з акта розстрілу Степана Карагодіна.

Розстріляний у 1938 році Степан Карагодін

У своєму зверненні до поліції син співробітника НКВС заявив, що на сайті Карагодіна "розміщено недостовірні відомості щодо його батька", які "дискредитують його ім'я", йдеться в матеріалах новосибірського МВС, представлених Карагодіним.

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Поліція почала перевірку за заявою Мітюшова і 2 березня опитала Карагодіна в Томську. Чоловік відмовився відповідати на багато запитань, пославшись на 51-шу статтю Конституції РФ, при цьому він сказав, що знає ім'я Олексія Мітюшова, як "людини, яка взяла участь у вбивстві" Степана Карагодіна.

Денис Карагодін - один із перших жителів Росії, якому вдалося отримати на руки акт про розстріл свого прадіда Степана Карагодіна з іменами безпосередніх виконавців. Цей документ у 2016 році Карагодін отримав від ФСБ Росії.



Виписка з акта про розстріл Степана Карагодіна