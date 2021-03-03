Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції. ФОТО
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Мешканець Новосибірська, син співробітника НКВС Сергій Мітюшов звернувся до поліції із заявою через відомості, опубліковані на сайті мешканця Томська Дениса Карагодіна, присвяченого його репресованому прадіду Степану Карагодіну і людям, причетним до його розстрілу в 1938 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.
На сайті Карагодіна повідомляється, що Сергій Мітюшов поскаржився в МВС через досьє на свого батька, Олексія Мітюшова, який працював у 1930-х роках в управлінні НКВС у Новосибірській області. На сайті Карагодіна з посиланням на матеріали ФСБ стверджується, що Олексій Мітюшов поставив підпис на виписці з акта розстрілу Степана Карагодіна.
Розстріляний у 1938 році Степан Карагодін
У своєму зверненні до поліції син співробітника НКВС заявив, що на сайті Карагодіна "розміщено недостовірні відомості щодо його батька", які "дискредитують його ім'я", йдеться в матеріалах новосибірського МВС, представлених Карагодіним.
Поліція почала перевірку за заявою Мітюшова і 2 березня опитала Карагодіна в Томську. Чоловік відмовився відповідати на багато запитань, пославшись на 51-шу статтю Конституції РФ, при цьому він сказав, що знає ім'я Олексія Мітюшова, як "людини, яка взяла участь у вбивстві" Степана Карагодіна.
Денис Карагодін - один із перших жителів Росії, якому вдалося отримати на руки акт про розстріл свого прадіда Степана Карагодіна з іменами безпосередніх виконавців. Цей документ у 2016 році Карагодін отримав від ФСБ Росії.
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але це вже прозвучало після недавніх повідомлень, що головні архіваріуси останніх часів незалежності знищили суперечливі архівні справи радянських часів,
https://censor.net/ru/video_news/3245077/glava_ukrgosarhiva_hromov_obnarodovat_imena_politikovagentov_kgb_nevozmojno_poskolku_arhivy_byli_unichtojeny
30.01.21 17:45 Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены.
Деды стреляли.
Понять и простить.
см. "СССР не распался или неофеодальный паханат" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
потомки чекистов жируют за счёт лохобанов
Ярош, вводь правосєків!