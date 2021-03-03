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Новини За кордоном
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НКВС (33) розстріл (178) Росія (47279)

Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мешканець Новосибірська, син співробітника НКВС Сергій Мітюшов звернувся до поліції із заявою через відомості, опубліковані на сайті мешканця Томська Дениса Карагодіна, присвяченого його репресованому прадіду Степану Карагодіну і людям, причетним до його розстрілу в 1938 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

На сайті Карагодіна повідомляється, що Сергій Мітюшов поскаржився в МВС через досьє на свого батька, Олексія Мітюшова, який працював у 1930-х роках в управлінні НКВС у Новосибірській області. На сайті Карагодіна з посиланням на матеріали ФСБ стверджується, що Олексій Мітюшов поставив підпис на виписці з акта розстрілу Степана Карагодіна.

Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції 01Розстріляний у 1938 році Степан Карагодін

У своєму зверненні до поліції син співробітника НКВС заявив, що на сайті Карагодіна "розміщено недостовірні відомості щодо його батька", які "дискредитують його ім'я", йдеться в матеріалах новосибірського МВС, представлених Карагодіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Поліція почала перевірку за заявою Мітюшова і 2 березня опитала Карагодіна в Томську. Чоловік відмовився відповідати на багато запитань, пославшись на 51-шу статтю Конституції РФ, при цьому він сказав, що знає ім'я Олексія Мітюшова, як "людини, яка взяла участь у вбивстві" Степана Карагодіна.

Денис Карагодін - один із перших жителів Росії, якому вдалося отримати на руки акт про розстріл свого прадіда Степана Карагодіна з іменами безпосередніх виконавців. Цей документ у 2016 році Карагодін отримав від ФСБ Росії.

Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції 02
Виписка з акта про розстріл Степана Карагодіна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
В Рашке чекистская каста неприкасаема
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03.03.2021 12:56
+32
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 2645
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03.03.2021 13:10
+19
Треть страны сидит, треть страны готовиться, треть страны охраняет.
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03.03.2021 13:02
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В Рашке чекистская каста неприкасаема
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03.03.2021 12:56 Відповісти
україні таке не грозить - кравчук урочисто оголосив, що необхідно "сказати правду про ті часи"...
але це вже прозвучало після недавніх повідомлень, що головні архіваріуси останніх часів незалежності знищили суперечливі архівні справи радянських часів,
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03.03.2021 13:13 Відповісти
Не поклонник Кравчука, но напомню что при нем были открыты архивы КГБ и он уже многократно об этом говорил. Лично брал у него интервью у него лет 5-6 назад он про эти архивы тер минут 30
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03.03.2021 13:46 Відповісти
ось-осьо:
https://censor.net/ru/video_news/3245077/glava_ukrgosarhiva_hromov_obnarodovat_imena_politikovagentov_kgb_nevozmojno_poskolku_arhivy_byli_unichtojeny
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03.03.2021 13:59 Відповісти
ось-осьо, цензор:
30.01.21 17:45 Глава Укргосархива Хромов: Обнародовать имена политиков-агентов КГБ невозможно, поскольку архивы были уничтожены.
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03.03.2021 14:00 Відповісти
деды ваевали.
Деды стреляли.
Понять и простить.
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03.03.2021 12:58 Відповісти
у кацапов деды вертухали!
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03.03.2021 13:00 Відповісти
Понять и простить )
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03.03.2021 13:10 Відповісти
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 7133
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03.03.2021 14:42 Відповісти
желаю победы обеим сторонам
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03.03.2021 12:58 Відповісти
Треть страны сидит, треть страны готовиться, треть страны охраняет.
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03.03.2021 13:02 Відповісти
там пол-раши друг-друга закладывали и расстреливали, а еще пол в вертухаях ходили...
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03.03.2021 13:03 Відповісти
кружок замкнулся
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03.03.2021 13:03 Відповісти
А сейчас в чиновничьих логовах наваривают свой ароматный кэш наследнички тех, кто и тогда мариновал людей.

см. "СССР не распался или неофеодальный паханат" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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03.03.2021 13:06 Відповісти
Сын чекиста еще моральный ущерб в суде выиграет
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03.03.2021 13:06 Відповісти
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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03.03.2021 13:07 Відповісти
Дед служа в НКВД мороженое приговоренным приносил, на самом деле Добрый дедушка был в НКВД.
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03.03.2021 13:09 Відповісти
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 2645
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03.03.2021 13:10 Відповісти
И у нас такого ховна хватает.
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03.03.2021 13:33 Відповісти
Очень спорный случай. Только поединок решит кто из них прав. Пускай дерутся атомными бомбами на Красной полщади. ***** и Шойгу - секунданты.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
сбу тоже охраняет сексотов, так что Украина недалеко ушла,
потомки чекистов жируют за счёт лохобанов
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03.03.2021 14:15 Відповісти
Плевать на обоих .... пострадавшие и преступники - одни и те же морды, создавшие вой мордор. Удачи в самоистреблении
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03.03.2021 15:44 Відповісти
То що: Томська Народна Республіка вже на часі?
Ярош, вводь правосєків!
Мешканець Томська опублікував досьє на співробітника НКВС, причетного до розстрілу його прадіда. Син чекіста поскаржився до поліції - Цензор.НЕТ 1069
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03.03.2021 18:37 Відповісти
будет ирония судьбы если палача правнук посадит правнука жертвы
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03.03.2021 20:41 Відповісти
где михалков? пусть фильмец замутит
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03.03.2021 22:14 Відповісти
Вообще интересно за что расстрелляли этого Карагодина в 38 году...ибо всех нормальных людей расстреллляли в период 18-21 годов....наверное ляпнул "вот если бы сейчас был не сталин, а зиновьев то такого бы не было..." а сосед взял и донес...)))
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03.03.2021 22:27 Відповісти
 
 