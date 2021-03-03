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Європа (863) Зеленський (17470) Північний потік (1369)

Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки економіки України, але енергетичної безпеки всієї Європи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будівництво

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо "Північний потік-2" буде добудований, то це буде потужним ударом по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході брифінгу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

"Всі повинні розуміти, і європейські лідери, і українці, всі повинні розуміти, що будівництво газопроводу (Північний потік - 2. - ред.) в обхід України - це питання не тільки економіки України, хоча це теж важливо для нас, це питання енергетичної безпеки для всієї Європи", - зазначив президент.

За словами Зеленського, якщо "Північний потік - 2" буде добудований, то це буде ще одним потужним ударом по Україні.

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"Я вважаю, що Україна разом з країнами Європейського Союзу та зі Сполученими Штатами Америки - ми їм теж дуже вдячні за цю постійну підтримку, санкційну підтримку  щодо "Північного потоку-2" - ми багато чого зробили. Якби ми не піднімали ці питання, я впевнений, що "потік" був би вже добудований", - наголосив президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Вже нюхнув зранку і понеслось. Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4057
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03.03.2021 13:00
+2
Вчера кольнулся, сегодня нюхнув, жизнь удалась Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9972
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03.03.2021 13:02
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Вже нюхнув зранку і понеслось. Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4057
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03.03.2021 13:00 Відповісти
Вчера кольнулся, сегодня нюхнув, жизнь удалась Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9972
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03.03.2021 13:02 Відповісти
То есть то что отжали часть территории это был не мощный удар и мы его проглотили как должное?
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03.03.2021 13:01 Відповісти
С этим согласен.Безопасность превыше всего.
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03.03.2021 13:01 Відповісти
Строительство "Северного потока-2" - это вопрос не только экономики Украины, но энергетической безопасности всей Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6988
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03.03.2021 13:02 Відповісти
Сьогодні 3 березня Україна заплатила 1.000.000 доларів за електрику з росії зупинивши власні АЕС. І вчора теж.
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03.03.2021 13:05 Відповісти
поздно пить боржоми, ну или что он там употребляет
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03.03.2021 13:07 Відповісти
"Все должны понимать, и европейские лидеры, и украинцы, все должны понимать, что строительство газопровода (Северный поток - 2. - ред.) в обход Украины это вопрос не только экономики Украины,но в первую очередь личный интерес Меркель и Путина,
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03.03.2021 13:15 Відповісти
Всі повинні розуміти що північний потік буде! Тому що ГТС України зношена, економічно не вигідна з транспортування, " кількість витрат для отримання тиску транспортування", і труба НЕ Є приводом для НАПАДУ або Ні! А те що присосались до труби, це вже інше!
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03.03.2021 13:29 Відповісти
Такі самі заяви ,про зношеність української ГТС розповсюджували рашистські зношені мозги ,Який дурак і баран не буде підтримувати трубу,котра приносить багато млрд прибутки бюджету України і для європейських споживачів,котрі за транспортування рашистського газу теж мали не такі вже і малі прибутки ?ой не шуми луже ,ой не свисти добре відому "рашистську частушку" ,друже,Такі як Ти не всі-таких одиниці
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03.03.2021 13:54 Відповісти
А саме для українських споживачів???? Тобі ціна 2,14 грн за доставку нічого не говорить??? А ціна за транспортування територією України??? Так всього навсього приведи баланс в розрізі - транспортування трубою і транспортування кожному окремо взятому споживачеві! А так як тиск створюється для всіх одинакові, будь то 1 чи 40 то тепер береш співвідношення скільки платять кацапи а скільки платимо ми!
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03.03.2021 14:30 Відповісти
так скільки рашист платить вічнозеленими за транспортування українською ГТС ,коли відомо,що якби оккупант запустив "Північний потік-2 " ,то в результаті обємів газу,котрі рашист зобовязався поставляти в ЄС ,згідно контрактів -Україна би втратила більше 3 млрд вічно зеленої виручки .?Якщо заборонять рашистський потік,тоді і побачимо стратегічність і придатність української ГТС для транспортування тих самих 55 млр газу,котрі окупант збирався прокачувати північним потоком,
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03.03.2021 15:43 Відповісти
Ти мені тут ___ йню не несли! Тобі заданої питання виключно економічне. Три млрд. ??? За такі обсяги?? Тепер беремо і ділимо 3.3 на км і на кількість прокачування! Ти давай з калькулятором ознайомлюся і тут все викладай. А вже потім будеш пздц "патріотом"
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03.03.2021 16:27 Відповісти
Буду тебе вчити довбня простим арефмитичним діям! А потім , коли все підрахуєш, будеш розповідати
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03.03.2021 16:44 Відповісти
від того,як ми рахуємо -нічого не змінюється.Ці цифри прорахували і в Європі і в США і в росії.
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03.03.2021 18:59 Відповісти
В цифрах!!!! Чи *** обізвати кацапським тролем розуму хватає, а от щоб вирахувати НІ???
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03.03.2021 19:38 Відповісти
Для ***** це амбіціозне питання! І штати на це впливати в подальшому не зможуть! Тим більше що ЕС не проти
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03.03.2021 19:42 Відповісти
Так що стратеґ ___їв?? Як там з стратегічністю труби?? Путін нападе??
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03.03.2021 15:20 Відповісти
СП-2 безопаснее.
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03.03.2021 18:19 Відповісти
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/rossiia-i-rumyniia-rastorgli-kontrakt-na-tranzit-gaza вот реальная новость транзита через Клраину в южном направлении не будет это уже решено че вы это не обсуждаете
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03.03.2021 13:42 Відповісти
Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа https://point.md/ru/novosti/ekonomika/rossiia-i-rumyniia-rastorgli-kontrakt-na-tranzit-gaza
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03.03.2021 13:45 Відповісти
Заботливый Зе.
А эти немцы и французы чихали на энергетическую безопасность всей Европы.
Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки економіки України, але енергетичної безпеки всієї Європи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1891
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03.03.2021 14:13 Відповісти
Ну да, так и есть удар. Кому будет интересно слушать твои бредни, если зависимость от транзита через Украину упадет в ноль.
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03.03.2021 15:33 Відповісти
Это вопрос не энергетической безопасности Европы (поскольку для них поменяются только маршрут транзита, а не поставщик), а вопрос безопасности Украины как государства. поскольку транзит газа был единственным сдерживающим фактором для ордынских нацистов в вопросе полномасштабной войны против нашей страны. И еврошлюхи это прекрасно понимают, вот только плевать они хотели на уважение суверенитета стран, демократические ценности и прочую лапшу, что они нам вешают на уши, ради небольшого гешефта (по меркам той же самой германии ежегодные доходы от транзита газа не такие уж и большие, они на сирийских беженцев 20млрд. евро выделили не напрягаясь) готовы пойти на любую сделку с новым фюрером пулером.
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03.03.2021 17:12 Відповісти
 
 