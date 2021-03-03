Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки економіки України, але енергетичної безпеки всієї Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо "Північний потік-2" буде добудований, то це буде потужним ударом по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході брифінгу з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем.

"Всі повинні розуміти, і європейські лідери, і українці, всі повинні розуміти, що будівництво газопроводу (Північний потік - 2. - ред.) в обхід України - це питання не тільки економіки України, хоча це теж важливо для нас, це питання енергетичної безпеки для всієї Європи", - зазначив президент.

За словами Зеленського, якщо "Північний потік - 2" буде добудований, то це буде ще одним потужним ударом по Україні.

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"Я вважаю, що Україна разом з країнами Європейського Союзу та зі Сполученими Штатами Америки - ми їм теж дуже вдячні за цю постійну підтримку, санкційну підтримку щодо "Північного потоку-2" - ми багато чого зробили. Якби ми не піднімали ці питання, я впевнений, що "потік" був би вже добудований", - наголосив президент.