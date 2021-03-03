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Новини Політика України
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НАБУ (3427) ВР (11736) Ситник (772) Голос партія (497) Осадчук Андрій (37)

У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп

У Верховній Раді перестали збирати підписи за проведення позачергового засідання для розгляду законопроєкту про НАБУ, який передбачає звільнення його очільника Артема Ситника.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, збір підписів за позачергове засідання щодо Ситника закінчився "повним провалом".

"Ця історія вмерла, дякую всім, хто допоміг це зробити… Знаю тільки те, що вони (підписні листи за позачергове засідання. – Ред.) щезли із зали Верховної Ради. Деякі депутати від монобільшості дуже весело бігали і пропонували всім підписати позачергове засідання щодо відставки Ситника, зараз цей процес несподівано повністю припинився. Підписних листів немає. Навіть ті слуги, які цим займалися, вдають, що нічого такого не було", - розповів Осадчук.

Також читайте: Немає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Шановні, так 12 лютого з цього приводу була Заява Європарламенту, який "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій".
Може не усі слуги прочитали, а, може дядя Байден пальчиком Зелі пригрозив, і обіцяв подовжити патріотичне виховання, але тепер замість цвяхів пригрозив, що шурупи буде вбивати
У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 8131
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03.03.2021 13:43
+5
вот что волшебный пендель от Байдена делает.
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03.03.2021 13:05
+4
Шабунин обнародовал информацию кто за этим стоит.
И фраер сдал назад.
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03.03.2021 13:07
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Наверное Артемка досье на каждого имеет, и чуть приоткрыл папочку?
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03.03.2021 13:03 Відповісти
Мне-таки стыдно ходить с вами по одной Одессе!(с)
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03.03.2021 13:23 Відповісти
думаю в ЕС и США уже собрали подписи за ликвидацию бубочки как явления.. тому и тормоз включился быстро шото бубочка давно кокосовидосики не закидывал.. после вакцинации или умом поперло или навпаки перестал понмиать как его зовут???7
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03.03.2021 13:03 Відповісти
вот что волшебный пендель от Байдена делает.
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03.03.2021 13:05 Відповісти
У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 6327
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03.03.2021 13:12 Відповісти
Шабунин обнародовал информацию кто за этим стоит.
И фраер сдал назад.
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03.03.2021 13:07 Відповісти
Шановні, так 12 лютого з цього приводу була Заява Європарламенту, який "Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій".
Може не усі слуги прочитали, а, може дядя Байден пальчиком Зелі пригрозив, і обіцяв подовжити патріотичне виховання, але тепер замість цвяхів пригрозив, що шурупи буде вбивати
У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 8131
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03.03.2021 13:43 Відповісти
Блин, если бы был жив старый "Квартал", какую бы репризу можно было бы сделать на эту тему! Зал бы от смеха рыдал. У Раді перестали збирати підписи за позачергове засідання щодо звільнення Ситника - нардеп "Голосу" Осадчук - Цензор.НЕТ 2794
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03.03.2021 14:37 Відповісти
"Слуги" наверняка хотели на место Сытника поставить "юриста" от Коломойского. Похоже, что Байден остановил эту вакханалию.
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03.03.2021 19:10 Відповісти
 
 