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Вітренко Наталія (87) премія (294) комунальні послуги (239) Вітренко Юрій (370)

Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території

Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко відмовляється платити за прибирання прибудинкової території, мотивуючи це тим, що "цього року жодного разу за весь сніговий лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку", де вона проживає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У зв'язку з тим, що цього року жодного разу за весь сніговий лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку, де проживає Наталія Вітренко (незважаючи на різко збільшену плату за цю комунальну послугу), вона відмовилася її оплачувати", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко про можливість обійняти іншу посаду, крім міністра енергетики: Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму інші пропозиції

Нагадаємо, син Наталії Вітренко колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", а нині в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в грудні 2020 року одержав 170 млн грн премії від державної компанії НАК "Нафтогаз" за отримання НАК прибутку від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

Нагадаємо, в травні 2018 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок у перемогу за підсумками спору з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Премії мали становити 1% від загальної суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд). У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн ​​(541 млн грн). Зокрема, 261 млн грн отримав глава правління НАК Андрій Коболєв. Інша частина премій, як планувалося згідно з рішенням Наглядової ради, мала виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. Наприкінці 2019 року "Газпром" переказав "Нафтогазу" $2,9 млрд, однак президент Володимир Зеленський у середині січня визнав неправильними такі високі премії і попросив прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід із ситуації. У підсумку ці кошти не були виплачені, через що Вітренко в лютому 2020 року подав позов до Печерського суду Києва.

Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території 01

Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території 02
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території 03
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Жаба комуняцкая
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03.03.2021 13:04
+28
Логика в ее поступке есть. Если последовать ее примеру, то тогда может и будет порядок в коммунальной сфере.
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03.03.2021 13:11
+18
Власне не одна вона. Тут рядом ОСББ теж відмовила двірнику платити і що з того?
Тут, Вітренко права на 100%. Не має прибирання - не має оплати.
Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории - Цензор.НЕТ 7239 І, шановний Цензор, навіщо вказувати, хто син Н. Вітренко, і скільки він отримав грошей. Він що вкрав їх?
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03.03.2021 13:11
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Чистий только в Центре .На окраинах -крисиние ферми.и асфальт пожиже.
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03.03.2021 14:18 Відповісти
Офігєвша Натаха. Наглість - друге щастя?
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03.03.2021 13:47 Відповісти
сраные социалисты, та еще и "прогрессивные", это как? фашиствующие?? несли в массы красную хрень, на которой паразитировали как моль на мехах, возьми су чище лопату в руки и покажи своему убогому электорату как нужно работать... или только гундеть и можешь??
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03.03.2021 13:50 Відповісти
При всей своей не любви к ней, хочу сказать, что она права. Услуга не оказана, не за что платить. Управляющие компании и так жируют не выполняя своих обязанностей и получают за это наши деньги.
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03.03.2021 13:57 Відповісти
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 5579
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03.03.2021 14:04 Відповісти
Кроме "управляющей к",должен быть "исполнитель",в законе всё это есть."Исполнитель" обязан подписать с вами договор и раскрыть смысл каждой услуги,тогда вы будете знать ,какие услуги они не выполняют и можете написать акт-претензию.Со мной отказались подписывать договор и естественно я тоже не плачу за непредоставленные услуги ибо нет договора,нет услуг,нет оплаты.
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03.03.2021 17:12 Відповісти
Не все так просто.В 2015 г. Каховская " керуюча" компания подала на меня в суд за отказ платить им за то ,что ни хрена не делают.Решением суда меня заставили (исполнительная служба) выплатить долг за непредоставленные услуги.Исковую сумму судья уменьшила на 1500 гр.И вот 4 года эта "керуюча" нагло выставляла мне в квитанциях в долг разницу между их исковой суммой и суммой по решению суда,им все по "барабану".1,5 года назад уже я подал на них в суд и по решению суда они сделали перерасчет,но по прежнему ни хрена не делают.Вся эта нервотрепка вылилась в 10 заседаний и 1 год по времени.
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03.03.2021 20:10 Відповісти
У вас договор подписан?
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03.03.2021 20:50 Відповісти
Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 2549
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03.03.2021 13:59 Відповісти
И шо? Теперь её двор можно не убирать, но поучать за это деньги как за уборку?

Видишь, Антип, как оно бывает? По документам обслуживающей организации (поставщика) там красотень, а на деле...
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03.03.2021 14:48 Відповісти
А на деле сколько жалоб жители ее дома подали на жек? Сейчас все растаяло и любой жлоб может сказать "ничего не убирали, платить не буду". В суде, для установления обстоятельств, нужны доказательства.
Видишь, Энди, как оно бывает?
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03.03.2021 15:14 Відповісти
А на деле там может быть как 100500 жалоб, так и ни одной.
И население дома может с матами, ругаясь на каждом шагу, продираться сквозь нерасчищенный снег - но подорвать жопу для жалобы в ЖЭК оно не сможет.
Вот так и бывает.
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03.03.2021 15:21 Відповісти
Вот пускай через суд они там между собой и разбираются.
А вот за расжигание межнациональной розни и антиукраинскую деятельность мадам Витренко так и не ответила. А ведь по первому пункту срока давности точно нет.
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03.03.2021 15:24 Відповісти
Правильно. И это повод оправдать мошенничество обслуживающей организации, так?
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03.03.2021 15:27 Відповісти
Вы считаете эту мою фразу "Вот пускай через суд они там между собой и разбираются." оправданием мошенничества обслуживающей организации? Вам не кажется, что Вы изрядно перегибаете палку?
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03.03.2021 15:36 Відповісти
Антип. Вот ... не меняй тему. Я и не думал перегибать палку.
Я считаю смещением акцентов твои следующие два предложения.
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03.03.2021 15:56 Відповісти
В США в судах вполне проходят такие доказательства "Вот запись о том, что истец на экзамене в школе был пойман на списывании. Можно ли человеку, обманывавшему тогда, верить сейчас об обстоятельствах дела?"
Мы все отлично видим, что на фото явный подлог. Там совсем другие книги (даже если бы и они это тоже весьма не гуд.) То есть Витренко и ее политсила, без зазрения совести обманывали мировую общественность и жителей Украины и этому есть документальные подтверждения.
Какие основания верить ей сейчас на слово?
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03.03.2021 16:50 Відповісти
Антип, я искренне рад тому, что твоя обслуживающая организация выполняла свои обязанности должным образом.
Я лишь обращаю твое внимание, что так - не везде и не у всех. Субъективно - это скорее исключение.
Соревновательный принцип современной судебной системы на деле имеет очень мало общего с принципом поиска истины.
Мораль: Вот я видел свой двор во время этих снегопадов. Видел соседний. Видел дворы, которые у меня на пути к работе из дома.
И вот я вижу в заяве Витренко ровно то, что видел каждый день, до тех пор пока снег не растаял.
И тут мне ты говоришь - мол, да чушь это все! Ты глянь, она там когда-то книжки жгла не те.
Как думаешь - кому я скорее поверю? Чьи доводы приму?

Вот так и каждый. Будет делать выводы на основании увиденного лично.
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03.03.2021 17:11 Відповісти
Снова перевираешь? Где я говорил что это чушь? Давай ссылку на пост.
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03.03.2021 17:19 Відповісти
Добро. Ты говоришь что-то вроде:
"Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом." (с, твоя)
Ты с этого начал. Никакого упоминания о качестве услуг в том посте не было.

Как думаешь... как я буду воспринимать твои доводы, с явным предубеждением сорфмированные?
Ведь лично мне плевать, кто заявы пишет. Лишь бы снег чистили.
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03.03.2021 17:23 Відповісти
Ну, а врать-то зачем? "И тут мне ты говоришь - мол, да чушь это все!". Я написал - пускай суд разбирается. Не допускаешь, что автомобили жильцов и, вполне возможно, ее в том числе, мешали проезду снегоочистительной техники? Нет? а почему? Такую картину тоже немало людей в Киеве, и не только, наблюдают.
Так что, моя позиция гораздо объективнее твоей.
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03.03.2021 17:29 Відповісти
Фигурально выражаясь. Таков был твой посыл, не ври хотя бы себе.
Мол "та ты посмотри на эту сперашу"
"постой, Антип, но ведь вопрос не в ее взглядах а в том, хорошо ли убирают снег или нет
"та ты посмотри, на обложки - посмотри"
Примерно так это выглядит.

Насчет техники это уже твои домыслы. Можно допустить также, что обслуживающая организация их тупо не направила к ней в дом, потому как не захотела нести расходы на аренду. А васе-дворнику было влом махать лопатой. Хотя жильцам по барабану на эти вещи. Они платят за результат.
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03.03.2021 17:35 Відповісти
Мой посыл чтобы помнили, что Витренко склонна к обману. И этому есть документальное подтверждение. А так я за рассмотрение в суде. Пускай разбирается.
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03.03.2021 17:53 Відповісти
И да. Платят все. Или обслуживающая организация с гордостью отказалась от её денег? Мол "деньги от разжишавшей рознь нам не нужны"? Неееееет. С радостью принимали, уверен)))
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03.03.2021 17:40 Відповісти
Я так понимаю, обслуживающая организация с гордостью ее денег так и не видела. Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 8389
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03.03.2021 18:04 Відповісти
Я написал, что с этим должен разбираться суд. Это вызвало такой праведный гнев? Так это верх толерантности. По моему мнению, ей надо было бы лет 10-15 за расжигание межнациональной розни впаять и она бы там сама снежок лопатой кидала бы.
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03.03.2021 17:24 Відповісти
Мой праведный гнев вызвал твой первый пост, в котором не было ни слова ни о суде ни о качестве уборки снега, ни о помехах этому:

Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.

Этот + фотка к нему. Остальное - следствие более детального диалога.
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03.03.2021 17:38 Відповісти
А что, я хоть что-то там соврал?
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03.03.2021 17:54 Відповісти
Ты сманипулировал темой патриотизма, ни слова не сказав об обсуждаемом вопросе.
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03.03.2021 17:57 Відповісти
Ну, про состояние ее двора в основном ты рассказывал (не манипулируя). Я то ее двор не видел, потому и написал - пускай суд разбирается.
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03.03.2021 18:03 Відповісти
Так что "Вот пускай через суд они там между собой и разбираются." - это весьма толерантно по отношению к этой персоне.
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03.03.2021 16:52 Відповісти
До жо.ы ваши жалобы в ЖЕК (они их даже зарегистрированные не читают) и горисполком.Единственная контора ,которая может помочь -управление Держпродспоживслужбы,убедился на собственном опыте .
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03.03.2021 20:21 Відповісти
Уважаемые авторы censor.net , каким боком доходы сына к маме, если они не общаются уже продолжительное время, тем более, что независимо от доходов мамы, это может быть принципиальная позиция. Сенсейшен блин.
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03.03.2021 14:00 Відповісти
P.S. Витренко старшая мне глубоко несимпатична.
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03.03.2021 14:02 Відповісти
Вот еще. Это 2010 год.
Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 5887
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03.03.2021 14:01 Відповісти
Так она всегда была жлобьём. Вопить-"мы наш,мы новый..." и раскошеливаться-это разные вещи.
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03.03.2021 14:02 Відповісти
Вообще, в коммунальной сфере полный ПЦ у нас давно. Люди платят бешеные бабки. Дома гниют, трубы общие гниют. Во дворах срач. Не везде конечно. Но я лично за то, чтобы вернуть маленькие ЖЭКи. Люди жили там, где работали. И было с кого спросить. Нынешние владельцы управляющих компаний живут неизвестно где, собирают баблище и ржут с лохов. Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 8317
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03.03.2021 14:07 Відповісти
****
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03.03.2021 14:08 Відповісти
Ну порохоботам и прочим ботам повод будет обсудить, но бабуля всё верно делает, и её ватные взгляды и тем более высоки доходы сына тут не при чем. Это вопрос принципа. Если услуга не предоставляется - за неё нужно НЕ платить
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03.03.2021 14:13 Відповісти
Она просто хитрожопая!!!
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03.03.2021 17:56 Відповісти
Може вона і права але така ж паскудна ..!
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03.03.2021 14:16 Відповісти
а траспортировку за уборку придомовой территории получит Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 2446 Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 1714
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03.03.2021 14:17 Відповісти
Маразм доел престарелую бульдожиху. Ей так хочется общественного внимания, а все только посылают ее в жопу. А ведь были времена... Митинги собирала, в Раду ходила, эх, старость не радость. Хорошо, что хоть сынок мамашу деньгами балует.
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03.03.2021 14:24 Відповісти
К Витренко отношусь очень плохо. Но если действительно уборки снега не было, то здесь она права.
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03.03.2021 14:29 Відповісти
Права на 100%.
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03.03.2021 14:39 Відповісти
а нащо платити? на мітлі можна не тільки літати, а і прибирати
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03.03.2021 14:42 Відповісти
Вот так все было в брежневские времена твари комуняки ничего неделали .
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03.03.2021 14:52 Відповісти
Виродки Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території - Цензор.НЕТ 590
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03.03.2021 15:23 Відповісти
Жаба и ее сынок урод уродом. Я сам с соседями снег разгребал у дома, потому что некому было. А платить все равно должен. И шо? корона не упала. Вот вам качество людей.
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03.03.2021 15:50 Відповісти
пиз...ц, а сколько там денег за эту территорию
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03.03.2021 15:54 Відповісти
кретины, за кого вы голосуете?
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03.03.2021 15:56 Відповісти
Жлободрон не смог пройти,с ее деньжищами, могла бы заплатить 200 грн местному алкашу и он бы расчистил!
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03.03.2021 16:21 Відповісти
Этот не Коболев с мамой в Америке. У этого мамаша тут. Вот пусть и выкручивается.
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03.03.2021 16:30 Відповісти
Таварищи журналисты-говночерпии!
Что значит "получил премию":::
Звучит вяло!
Пишыте так "подло украл у укранского народа!"
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03.03.2021 17:02 Відповісти
мама любит премии сынули в 170 000 000 лимонов в стране где пенсии 3000грн мразина красножопая . ******** путинская --- песенки пела в парламенте про зубажиння загальнэ все с жюлькой тимошенко змагалась кто больше народ любит
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03.03.2021 17:08 Відповісти
А чего вы ожидали от жлобихи-алкоголички?
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03.03.2021 17:41 Відповісти
Тварь самая настоящая, и сынок её тоже такая же тварь. Короче, семейка долбо#бов.
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03.03.2021 18:08 Відповісти
Абидно ,панимаеш т? Самой прогрессивной из всяких социалисток не хватает оплатить уборку снега у крыльца !?? Соберем несчастной кто сколько может!
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03.03.2021 18:25 Відповісти
Цвет нации
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03.03.2021 18:59 Відповісти
Ну що ви напали на людину. Може закінчилися "запаси" і немає чим заплатити?!
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03.03.2021 19:11 Відповісти
Мовчала б уже ця жаба...
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03.03.2021 19:13 Відповісти
А-ха-ха ! Курица есть курица.
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03.03.2021 21:27 Відповісти
Не нужно лепить мухи с котлетами.
Сын заработал, а не отнял с обрезом. Условия вознаграждения написал и утверждал не он.
А если вокруг дома не убирают - это не выполненная работа, которую нет смысла оплачивать.
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04.03.2021 11:13 Відповісти
О, Ветрянка! Давно не видели.
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04.03.2021 13:28 Відповісти
Сразу несколько вопросов и ответов...
1) Почему она не лишена, гражданства и не депортирована на орду?
2) на счет придомовой территории как жилец дома она абсолютно права...почему я должен платить за неоказанную услугу?
....
Например в Одессе в центре города мусорные баки расположены на расстоянии более чем 300м от жилья...За какой вывоз мусора должны платить жильцы?...
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04.03.2021 13:46 Відповісти
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