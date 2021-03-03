Наталія Вітренко, син якої отримав премію в 170 мільйонів, відмовилася платити за прибирання прибудинкової території
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Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко відмовляється платити за прибирання прибудинкової території, мотивуючи це тим, що "цього року жодного разу за весь сніговий лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку", де вона проживає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"У зв'язку з тим, що цього року жодного разу за весь сніговий лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку, де проживає Наталія Вітренко (незважаючи на різко збільшену плату за цю комунальну послугу), вона відмовилася її оплачувати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, син Наталії Вітренко колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України", а нині в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в грудні 2020 року одержав 170 млн грн премії від державної компанії НАК "Нафтогаз" за отримання НАК прибутку від перемоги в Стокгольмському арбітражі.
Нагадаємо, в травні 2018 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їхній внесок у перемогу за підсумками спору з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Премії мали становити 1% від загальної суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд). У 2018 році була виплачена перша частина премій на суму $20,7 млн (541 млн грн). Зокрема, 261 млн грн отримав глава правління НАК Андрій Коболєв. Інша частина премій, як планувалося згідно з рішенням Наглядової ради, мала виплачуватися протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. Наприкінці 2019 року "Газпром" переказав "Нафтогазу" $2,9 млрд, однак президент Володимир Зеленський у середині січня визнав неправильними такі високі премії і попросив прем'єр-міністра Олексія Гончарука запропонувати вихід із ситуації. У підсумку ці кошти не були виплачені, через що Вітренко в лютому 2020 року подав позов до Печерського суду Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.
Видишь, Антип, как оно бывает? По документам обслуживающей организации (поставщика) там красотень, а на деле...
Видишь, Энди, как оно бывает?
И население дома может с матами, ругаясь на каждом шагу, продираться сквозь нерасчищенный снег - но подорвать жопу для жалобы в ЖЭК оно не сможет.
Вот так и бывает.
А вот за расжигание межнациональной розни и антиукраинскую деятельность мадам Витренко так и не ответила. А ведь по первому пункту срока давности точно нет.
Я считаю смещением акцентов твои следующие два предложения.
Мы все отлично видим, что на фото явный подлог. Там совсем другие книги (даже если бы и они это тоже весьма не гуд.) То есть Витренко и ее политсила, без зазрения совести обманывали мировую общественность и жителей Украины и этому есть документальные подтверждения.
Какие основания верить ей сейчас на слово?
Я лишь обращаю твое внимание, что так - не везде и не у всех. Субъективно - это скорее исключение.
Соревновательный принцип современной судебной системы на деле имеет очень мало общего с принципом поиска истины.
Мораль: Вот я видел свой двор во время этих снегопадов. Видел соседний. Видел дворы, которые у меня на пути к работе из дома.
И вот я вижу в заяве Витренко ровно то, что видел каждый день, до тех пор пока снег не растаял.
И тут мне ты говоришь - мол, да чушь это все! Ты глянь, она там когда-то книжки жгла не те.
Как думаешь - кому я скорее поверю? Чьи доводы приму?
Вот так и каждый. Будет делать выводы на основании увиденного лично.
"Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом." (с, твоя)
Ты с этого начал. Никакого упоминания о качестве услуг в том посте не было.
Как думаешь... как я буду воспринимать твои доводы, с явным предубеждением сорфмированные?
Ведь лично мне плевать, кто заявы пишет. Лишь бы снег чистили.
Так что, моя позиция гораздо объективнее твоей.
Мол "та ты посмотри на эту сперашу"
"постой, Антип, но ведь вопрос не в ее взглядах а в том, хорошо ли убирают снег или нет
"та ты посмотри, на обложки - посмотри"
Примерно так это выглядит.
Насчет техники это уже твои домыслы. Можно допустить также, что обслуживающая организация их тупо не направила к ней в дом, потому как не захотела нести расходы на аренду. А васе-дворнику было влом махать лопатой. Хотя жильцам по барабану на эти вещи. Они платят за результат.
Она забыла, как члены "блока Наталии витренко" жгли книги в Симферополе? Так я напомню
Они не нашли там достаточно украинских книг, чтоб показать "ущемление русского языка" и наспех распечатали суперобложки "Новейшая история Украины", налепили на любые книги, что были под рукой и пафосно сожгли. Разница в толщине и цвете палитурок бросается в глаза. А учебник физики виден невооруженным взглядом.
Этот + фотка к нему. Остальное - следствие более детального диалога.
Что значит "получил премию":::
Звучит вяло!
Пишыте так "подло украл у укранского народа!"
Сын заработал, а не отнял с обрезом. Условия вознаграждения написал и утверждал не он.
А если вокруг дома не убирают - это не выполненная работа, которую нет смысла оплачивать.
1) Почему она не лишена, гражданства и не депортирована на орду?
2) на счет придомовой территории как жилец дома она абсолютно права...почему я должен платить за неоказанную услугу?
....
Например в Одессе в центре города мусорные баки расположены на расстоянии более чем 300м от жилья...За какой вывоз мусора должны платить жильцы?...