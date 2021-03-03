Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати"
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Президент України Володимир Зеленський заявив про ефективну боротьбу України з інформаційним впливом з боку російських ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.
За його словами, Україна продовжує боротьбу в цьому питанні.
"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите, ми боремося. І я вважаю вже є напрацювання і дуже позитивні результати", - заявив він.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.
Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.
Будь ласка, зачекайте...
то совки, а вони на протести не ходять.
Саме треба було їх в "теплушку" та до сонячного Магадану відправили. Тобто все, як у дідоф було (в той час на який вони нині матурб..ють.)
Особливо те, що стосується захисту держави.
Кілька тижнів тому на плюсах мали показувати цикл історичних передач про Україну, князів, гетьманів. Про нашу могутність.
Але відмінили. Напевно, не треба українцям знати, що тут існувала держава, еліта, яка і будувала країну, краще приписувати все окупантам.
А деж креативний відосік від найвеличнішого???
Це ж як... рояль є,.. а "рояліста" нема...
Творят такое, на что у рашко-фейкометов ни ума ни фантазии не хватает!
А прикол в том, что речь идёт о МАКЕТЕ несуществующего авианосца, на который приклеили МАКЕТ несуществующего истребителя.
Но если кому-то недостаточно макетов, чтобы исполниться гордости за надувную сверхдержаву - вот вам заголовок от РИА "Новости". Америка в панике!