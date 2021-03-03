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Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є

Президент України Володимир Зеленський заявив про ефективну боротьбу України з інформаційним впливом з боку російських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це президент України заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, Україна продовжує боротьбу в цьому питанні.

"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите, ми боремося. І я вважаю вже є напрацювання і дуже позитивні результати", - заявив він.

Також читайте: Закриття каналів Медведчука: Верховний Суд відкрив провадження в одній зі справ

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте також: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді ухвалила рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

Увечері 26 лютого новий канал Медведчука "Перший незалежний" відключили від мовлення на супутнику і відключають у кабельних мережах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
...слово в слово про тебя, шимпанЗЕ криворогое... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 9777
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 5553
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03.03.2021 13:24
+6
Самое любопытное,не видно миллионные протесты по поводу каналов ОПЗЖ))))
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03.03.2021 13:21
+6
Шкода, що в Зеленського немає свого зеленського, який би висміював кожне слово та дію.
Особливо те, що стосується захисту держави.
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03.03.2021 13:25
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Самое любопытное,не видно миллионные протесты по поводу каналов ОПЗЖ))))
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03.03.2021 13:21 Відповісти
вата як завжди малоініціативна.
то совки, а вони на протести не ходять.
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03.03.2021 13:28 Відповісти
Сьогодні з пару десятків протестувало біля ВР. Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 4938
Саме треба було їх в "теплушку" та до сонячного Магадану відправили. Тобто все, як у дідоф було (в той час на який вони нині матурб..ють.)
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03.03.2021 13:28 Відповісти
они проходят в параллельном измерении, поэтому не видно
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03.03.2021 14:36 Відповісти
Ну, в найвеличнішій голівці інакше і бути не може Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 3842
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03.03.2021 13:22 Відповісти
...слово в слово про тебя, шимпанЗЕ криворогое... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 9777
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 5553
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03.03.2021 13:24 Відповісти
Вообще- то это про Кузнечика. Хороший персонаж.
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03.03.2021 16:24 Відповісти
Шкода, що в Зеленського немає свого зеленського, який би висміював кожне слово та дію.
Особливо те, що стосується захисту держави.
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03.03.2021 13:25 Відповісти
Навіть уявити важко скільки дарма пропадає постановок для 95 кварталу. Висміювати є що, а... ніззя!!!
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03.03.2021 13:49 Відповісти
Звісно - є чим пишатися... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 4913
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 6433
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03.03.2021 13:26 Відповісти
Мда, мову витісняють.
Кілька тижнів тому на плюсах мали показувати цикл історичних передач про Україну, князів, гетьманів. Про нашу могутність.
Але відмінили. Напевно, не треба українцям знати, що тут існувала держава, еліта, яка і будувала країну, краще приписувати все окупантам.
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03.03.2021 13:30 Відповісти
Тюююю і все???
А деж креативний відосік від найвеличнішого???
Це ж як... рояль є,.. а "рояліста" нема... Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 2976
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03.03.2021 13:27 Відповісти
А почему нам про это сообщает путинский РуззкийБизнесКанал?
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03.03.2021 13:28 Відповісти
Ці ідіоти продовжують вірити в недолугість «піндосів»!
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03.03.2021 13:28 Відповісти
Хорошо нагнул Байден Коломойского./ "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей 18.04.19 .-Зеленский считает, что украинские власти ни чего не добились, запретив доступ к российским социальным сетям
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03.03.2021 13:29 Відповісти
Вверху браузера сейчас стоит статья "Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме" Вот и вся вам бубочка. Ей прилетает в тупую голову от американской администрации, приходится делать правильные вещи. Но мы таки ждем, вова, когда ты пересажаешь ермаков, портновых и татаровых. А еще хотитм увидеть экстрадицию твоего папика - Бени Коломойца. Слабо?! Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 4690
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03.03.2021 13:29 Відповісти
Пусть позвонит Байдену и скажет, чтобы на ютубе закрыли каналы пропагандистские России!
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03.03.2021 13:31 Відповісти
Зеленский о борьбе с российской пропагандой: Уже есть "очень позитивные результаты" - Цензор.НЕТ 6824
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03.03.2021 13:35 Відповісти
Соскучился по кацапской клоаке? Жизни нет без 112-го? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 2992
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03.03.2021 13:51 Відповісти
Не нервничай. Скоро и "Ваш" закроют. Так что спеши насладиться. Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 1208
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03.03.2021 13:56 Відповісти
Бедненький. Где же ты теперь будешь смотреть "Трое из Простоквашино"? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 4132
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03.03.2021 14:47 Відповісти
Пусть ярость благородная. Вскипаааает, как волна... Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 8511
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03.03.2021 15:30 Відповісти
Психуешь? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 9749
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03.03.2021 17:14 Відповісти
Не злись. Береги нервы, а то голова трястись будет. Или уже трясётся? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 4699
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03.03.2021 18:55 Відповісти
А что еще у тебя трясется? Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 6485
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03.03.2021 19:36 Відповісти
73% знають... (((
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03.03.2021 13:52 Відповісти
Конечно борются.
Творят такое, на что у рашко-фейкометов ни ума ни фантазии не хватает!
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03.03.2021 14:06 Відповісти
Свежая победная новость в российских СМИ:

Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 2612

А прикол в том, что речь идёт о МАКЕТЕ несуществующего авианосца, на который приклеили МАКЕТ несуществующего истребителя.

Но если кому-то недостаточно макетов, чтобы исполниться гордости за надувную сверхдержаву - вот вам заголовок от РИА "Новости". Америка в панике!

Зеленський про боротьбу з російською пропагандою: Уже є "дуже позитивні результати" - Цензор.НЕТ 7324
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03.03.2021 14:26 Відповісти
Шо, закрыли 95 квартал?
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03.03.2021 17:39 Відповісти
 
 