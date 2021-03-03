Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета. ДОКУМЕНТ

ДБР викликало чотирьох депутатів від "Голосу" у справі про можливе кнопкодавство під час голосування за призначення міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали лист-запрошення в ДБР за фактом кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдемо в гості)", - написав він.

Згідно з опублікованим документом, у ДГБР запрошують нардепів Совсун Інну, Залізняка Ярослава, Піпу Наталію і Стефанишину Ольгу.

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.



