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Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепів

ДБР викликало чотирьох депутатів від "Голосу" у справі про можливе кнопкодавство під час голосування за призначення міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали лист-запрошення в ДБР за фактом кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдемо в гості)", - написав він.

Згідно з опублікованим документом, у ДГБР запрошують нардепів Совсун Інну, Залізняка Ярослава, Піпу Наталію і Стефанишину Ольгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відео можливого кнопкодавства під час голосування за Шкарлета намагаються відновити, - Разумков

Нардепів Голосу Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета 01

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

У січні стало відомо, що Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом кнопкодавства під час призначення Шкарлета.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з кнопкодавством за Шкарлета зникло і запропонував заслухати з цього приводу начальника управління держохорони Сергія Рудя.

В Управлінні державної охорони заявили, що власником і розпорядником відеозапису є Апарат Верховної Ради України.


Нардепів Голосу Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Так шо, Шкілет не легітимний?
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03.03.2021 13:45
+9
Шкарлет -це просто злодій. Мало того, що вкрав чужу наукову працю, він використав державні гроші не за призначенням, купивши собі авто. Для ЗЕ влади важливим є те, щоб непорядний регіонал очолив міністерство освіти.
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03.03.2021 14:04
+6
Больше двурушничайте, голосистые. То они оппозиция, то подмахивальщики зеленым.

Лариса Волошина

Друзі! А от коли «Голос» на 50-му виборчому округу, замість того, щоб підтримати Юлію Кузьменко, виставляє проти неї свого кандидата - це вже дурість, чи ще політична боротьба?

Вахтанг Кіпіані
Це ганьба, м'яко кажучи.
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03.03.2021 13:49
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Совсун любит Пипу брать)))
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03.03.2021 13:38 Відповісти
Может и возраст давит чуть--но я бы с такой фамилией в депутаты не пошёл---капец стёб!
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03.03.2021 13:57 Відповісти
сосун обосралась
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03.03.2021 15:10 Відповісти
Так шо, Шкілет не легітимний?
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03.03.2021 13:45 Відповісти
Больше двурушничайте, голосистые. То они оппозиция, то подмахивальщики зеленым.

Лариса Волошина

Друзі! А от коли «Голос» на 50-му виборчому округу, замість того, щоб підтримати Юлію Кузьменко, виставляє проти неї свого кандидата - це вже дурість, чи ще політична боротьба?

Вахтанг Кіпіані
Це ганьба, м'яко кажучи.
показати весь коментар
03.03.2021 13:49 Відповісти
Шкарлет -це просто злодій. Мало того, що вкрав чужу наукову працю, він використав державні гроші не за призначенням, купивши собі авто. Для ЗЕ влади важливим є те, щоб непорядний регіонал очолив міністерство освіти.
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03.03.2021 14:04 Відповісти
- Указ «семь-восемь» шьёшь, начальник?(с)
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03.03.2021 14:20 Відповісти
Указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, у них на лбу отпечатан По десятке бы им надушу населения...
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03.03.2021 14:54 Відповісти
Зачем так подставляться? с этим шкарлетом. Неужели нету достойных кандидатур
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03.03.2021 14:25 Відповісти
Напево усі достойні і розумні за Порошенка Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета - Цензор.НЕТ 3208
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03.03.2021 14:33 Відповісти
Есть книга Артура Хейли. В кругах власти. Как высасывают проблему. Так этого Шкарлета даже не надо увольнять. Про него можно говорить три года. С возмущением, как это делает Чаплыга
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03.03.2021 15:03 Відповісти
У Зели достйнее его не бывает.
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03.03.2021 20:37 Відповісти
 
 