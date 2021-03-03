Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".
Як передає Цензор.НЕТ, про це делегація повідомляє в Telegram.
"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що консультації тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" заявили про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Уже вышли.
маразмузаговариваемости мы разберемся с врагами?
В 87 занимался бы благотворительностью для детдомов или домов престарелых, и не путался под ногами у тех, кто что то делает.
А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
Хорошим словом вас не назвати.
--«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника»,
https://russian.rt.com/ussr/news/838455-*******-dnr-razreshenie-uprezhdayuschii-ogon?fbclid=IwAR35-zti_DJLC5vcVUDryZffcDAXqKNVpygYlYvbK1aqdazviFeJI1t5k4U
Банда "ДНР" действующая на оккупированной российскими войсками части Донбасса, объявила, что "получила приказ" наносить "упреждающие удары" по армии Украины. Как мы и писали ранее, Москва явно задумала какую-то кровавую подлость. Украине надо быть готовой ко всему.
Інавгураційна промова Клоуна, 20 травня, 2019. "І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир." 20 тис.кв.км. території України, политих кровью наших бійців, без жодного вистрілу по формулі "Штайнмаєра" були передані ОКУПАНТУ. 32 вагнеровця, на яких з ніг до голови кров наших бійців, передані без жодного вистрілу ОКУПАНТУ. Ще один, такого рівня, крок - і в Україні наступить "РУССКИЙ МИР" без ОПЗЖ. Рейтинг Клоуна в Росії досягне рівня Путіна.