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Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вихід

Глава української делегації для участі в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "народної міліції ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це делегація повідомляє в Telegram.

"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консультації тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про загострення на Донбасі: Росія відчула, що тиск на неї посилюється

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада "ДНР" заявили про вихід з перемир'я, дозволивши найманцям РФ відкривати вогонь по позиціях ЗСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
А вона була та тиша? (((
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03.03.2021 14:00
+6
Идет война, выход заход может пора перестать играться и изображать из себя маленькую беззащитную Страну, и показать характер, идти на уступки когда у тебя откусили часть территории, это удел слабых, и так никогда не победить, будет как в приднестровье и абхазии, дочухаемся и повторится югославия, Байден сможет.
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03.03.2021 14:05
+6
Мда, кравчучка...такий він мир з рашкою.
А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
Хорошим словом вас не назвати.
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03.03.2021 14:14
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А вона була та тиша? (((
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03.03.2021 14:00 Відповісти
Усе розуміється в порівнянні. У порівнянні з 2013- не було, з 2014-15 точно була.
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03.03.2021 14:03 Відповісти
А в порівнянні до 2014 р. ???)))
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03.03.2021 14:20 Відповісти
Ну хоч лоба наморщи для вигляду, якщо мозок ввімкнути не виходить. Бо згаданий мною 2013 це і є до 2014.
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03.03.2021 14:24 Відповісти
Та я про "всеоб"ємне перемир"я". (((
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03.03.2021 14:22 Відповісти
Та хоч "хлібне" чи хоч якесь ще.
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03.03.2021 14:28 Відповісти
По сравнению с 14-15 она и в 19ом была.
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03.03.2021 15:19 Відповісти
Відверта брехня. Нашо воно тобі?
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03.03.2021 15:21 Відповісти
Видишь ли демагог, нельзя быть чуть чуть беременной. Либо есть тишина либо её нет. Так шо мне, как и всем остальным, твоя брехня действительно не нужна.
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03.03.2021 15:27 Відповісти
То не будь- вагітній по повній.)))
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03.03.2021 15:34 Відповісти
Дебилушка, а по сути есть чем возразить? Обтекай молча, ты сам себя уделал.
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03.03.2021 15:41 Відповісти
В тебе нама суті, якій треба заперечувати.
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03.03.2021 15:56 Відповісти
Тормоз!
Уже вышли.
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03.03.2021 14:02 Відповісти
Це дипломатія, не тормози.
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03.03.2021 14:04 Відповісти
На себя посмотрим в 87 лет, если доживем, дед заговаривается.
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03.03.2021 14:06 Відповісти
Именно благодаря его маразму заговариваемости мы разберемся с врагами?
В 87 занимался бы благотворительностью для детдомов или домов престарелых, и не путался под ногами у тех, кто что то делает.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
А кто что то делает если дедов на танки бросают, может Я что прозевал?
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03.03.2021 14:13 Відповісти
Точно! Это не угроза, это факт!!! Вещи надо называть своими именами!
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03.03.2021 16:15 Відповісти
Пускай еще расскажет про риски после обмена третьего в мире арсенала ЯО на глянцевую бумажку.
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03.03.2021 14:04 Відповісти
Идет война, выход заход может пора перестать играться и изображать из себя маленькую беззащитную Страну, и показать характер, идти на уступки когда у тебя откусили часть территории, это удел слабых, и так никогда не победить, будет как в приднестровье и абхазии, дочухаемся и повторится югославия, Байден сможет.
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03.03.2021 14:05 Відповісти
оркам дана отмашка не просто открывать огонь,а УПРЕЖДАЮЩИЙ огонь,что они уже ранее делали.просто это теперь увеличится в разы и принимая во внимание отвод войск с утерей контролей плюс подрывники ходят как у себя дома -потери возрастут существенно.
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03.03.2021 14:06 Відповісти
Да стреляйте уже обдроченцев. Они очень просят.
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03.03.2021 14:06 Відповісти
А разве выход из "перемирия" ордло автоматом не означает выход из "перемирия" Украины?
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03.03.2021 14:11 Відповісти
Мда, кравчучка...такий він мир з рашкою.
А ви до цього не готові ? Ви послабили оборону країни.
Хорошим словом вас не назвати.
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03.03.2021 14:14 Відповісти
Парашники- читайте по-русски:
Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 538
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03.03.2021 14:14 Відповісти
Негайно потрібно повертатися на ті позиції, з яких відвів війська головнокомандувач і його помічники. Попереду йде стратег головнокомандувач, за ним Єрмак, Кравчук, Сівохо(на цепу, щоб не втік) Фокін, Люська шпійон і 73% крикунів "за мир". Коли займуть позиції - підвести війська ВСУ, яких відвели.
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03.03.2021 14:17 Відповісти
А у переди танцор с трахтара на сасальном питухе. Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4217 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4217 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4217
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03.03.2021 14:28 Відповісти
По моему пора сепарню накрыть точками У, ураганами и градами
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03.03.2021 14:19 Відповісти
Починайте і не забудьте покликати Зе, хай їх добомбить.
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03.03.2021 14:22 Відповісти
Без Зебомбардіра ніяк !!!)))
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03.03.2021 14:26 Відповісти
Не лущее, параху с иго кумом мертвебздюком упереди. Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7043 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6207 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6207
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03.03.2021 14:30 Відповісти
це і є вихід російської сторони з режиму тиші, дурбецало
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03.03.2021 14:22 Відповісти
блин, этот КЭП уже задрал если честно, напоминает старческие минутные проянения через постоянный маразм
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03.03.2021 14:28 Відповісти
Уже соєвий барига співав, фуйло нападе, тепер ще один комуно виплодок нам смуту розводить, гнати їх в Ростов, колаборантів.
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03.03.2021 14:53 Відповісти
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдет. Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1086 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1086 Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1086
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03.03.2021 14:31 Відповісти
Это не "уроза выхода", это выход. Если вход вообще был.
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03.03.2021 14:34 Відповісти
Выход - это угроза выхода... Однако... Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3537
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03.03.2021 14:38 Відповісти
Силы самопровозглашённой Донецкой народной республики получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии.

--«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населённых пунктов республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника»,

https://russian.rt.com/ussr/news/838455-*******-dnr-razreshenie-uprezhdayuschii-ogon?fbclid=IwAR35-zti_DJLC5vcVUDryZffcDAXqKNVpygYlYvbK1aqdazviFeJI1t5k4U
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03.03.2021 14:40 Відповісти
Kavkaz Center

Банда "ДНР" действующая на оккупированной российскими войсками части Донбасса, объявила, что "получила приказ" наносить "упреждающие удары" по армии Украины. Как мы и писали ранее, Москва явно задумала какую-то кровавую подлость. Украине надо быть готовой ко всему.
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03.03.2021 14:40 Відповісти
Це не загроза, це вихід рашки з перемир'я! Вихід "ДНР" із перемир'я - це загроза одностороннього виходу російської сторони з "режиму тиші", - Кравчук - Цензор.НЕТ 9288
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03.03.2021 14:45 Відповісти
в стране уже семь лет, с разной интенсивностью и смертями, война, внИзапно! Илон Маск кравчучки распереживался, что вдруг война с Московией начнётся..
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03.03.2021 14:56 Відповісти


Інавгураційна промова Клоуна, 20 травня, 2019. "І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир." 20 тис.кв.км. території України, политих кровью наших бійців, без жодного вистрілу по формулі "Штайнмаєра" були передані ОКУПАНТУ. 32 вагнеровця, на яких з ніг до голови кров наших бійців, передані без жодного вистрілу ОКУПАНТУ. Ще один, такого рівня, крок - і в Україні наступить "РУССКИЙ МИР" без ОПЗЖ. Рейтинг Клоуна в Росії досягне рівня Путіна.
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03.03.2021 15:08 Відповісти
неприлично
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03.03.2021 21:39 Відповісти
Таки, да. Ошибся, уже исправил. Спасибо!
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03.03.2021 21:51 Відповісти
Угроза говоришь? Ну, прям как в оскароносной "Мацква слезам не верит",когда на новость о беременности прозвучало,- А может оно само рассосется? Лёня, та тебе уже неприлично делать глупые заявления ни по возрасту ни по статусу!
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03.03.2021 21:48 Відповісти
 
 