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Новини Політика України
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ВР (11736) ТСК (343) Забродський (65) ПВК "Вагнер" (1476)

"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців".

Про це сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність", Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський на брифінгу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Провальна історія зриву спецоперації щодо затримання вагнерівських найманців уже більш як пів року бентежить суспільство і викликає низку питань. Два основні – як так трапилося і хто винний. Операція, до якої були залучені декілька спецслужб, країни-партнери, низка державних інституцій, мала всі підстави увійти в підручники проведення відповідних оперативних заходів", – сказав Забродський.

"Але, на жаль, із середини минулого року ця історія отримала зовсім інший вимір і перетворилася з історії успіху на історію можливої зради національних інтересів. І більш ніж пів року всі чекають відповіді. На жаль, слідчі органи такі відповіді поки що не надають", – додав депутат. Забродський наголосив, що "Європейська Солідарність" вимагає створення відповідної ТСК.

"Фракція "Європейська Солідарність" ще у вересні минулого року вийшла з такою ініціативою. Але дивує позиція окремих фракцій, включно насамперед із монобільшістю, що це питання не на часі, це питання недоцільне, це питання не на слуху, це питання не підлягає нагальному розгляду. Не кажучи вже про те, що були застосовані відповідні парламентські інструменти для пригальмовування процесу створення ТСК", – зауважив генерал Забродський.

"Сьогодні фракція "Європейська Солідарність" робить наступний крок. Два дні тому фракція "ЄС" звернулася з відповідним листом до керівництва Верховної Ради, де ініціює скликання позачергового засідання з єдиним питанням порядку денного – розгляду проєкту постанови про утворення ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб. І на підставі наведеного просить невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів", – сказав депутат.

"Наразі підписні листи поки що не в залі і навряд чи вони оформлені. Але я хотів би нагадати всім нерішучим і тим, хто побоюється, для кого війна, яка триває, десь далеко, для когось вже закінчилася, а для кого і не починалася. Наше волевиявлення під підписним листом і голосування за створення ТСК є демонстрацією нашої позиції. Це знову про той самий літак, який заходить під вогнем "вагнерівців" на Луганський аеропорт. Ще є час вирішити, хто і з ким. Вирішуйте", – закликав Михайло Забродський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
В усьому ,як завжди ,винен Порошенко!!!)))
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03.03.2021 14:11
+11
Скоро!!! На всех кабельных каналах мира!!!! Девченки и мальчишки а также их родители, историю про Вагнеровцев увидеть не хотите-ли?!
"ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский - Цензор.НЕТ 463
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03.03.2021 14:12
+11
Нищити нанівець кремлівських гнид ,москальських потвор !!!)))
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03.03.2021 14:15
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Нужно создавать ВСК!
Пора ставить точки над "i". "ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский - Цензор.НЕТ 4345
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03.03.2021 14:10 Відповісти
И принять закон "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 8831 Нет. Два закона "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 7344
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03.03.2021 14:25 Відповісти
Пох.
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03.03.2021 14:40 Відповісти
-Єрмак під слідством за провал операції СБУ по "вагнерівцях"

-Його заступник Татаров - під слідством за корупцію в неймовірних масштабах...

-Дубинський - під санкціями США...

-Його ляльковод - також...

-Бужанський - "під опіумом"...

- А їх Главарь ( ЗЕ) - "чистий" як багно, "безгрішний", як лайно, "непорушний" як минулорічний сніг, "патріотичний" як Янукович, чи Медведчук, "тверезий як чіп, "незрадливий", як погода в повінь, "безсрібний" як лихвар, "непідкупний" як Іуда, оманливий як міраж в пустелях Оману - досі не під слідством...

З таким набором "якостей" -і досі на свободі?...
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03.03.2021 15:49 Відповісти
В усьому ,як завжди ,винен Порошенко!!!)))
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03.03.2021 14:11 Відповісти
Скоро!!! На всех кабельных каналах мира!!!! Девченки и мальчишки а также их родители, историю про Вагнеровцев увидеть не хотите-ли?!
"ЕС" требует созвать внеочередное заседание парламента для создания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Забродский - Цензор.НЕТ 463
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03.03.2021 14:12 Відповісти
Там навіть йдеться про геройство нашого преза, який за порадою зрадника Єрмака скасував операцію.
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03.03.2021 14:21 Відповісти
На друге коло пішли...)))
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03.03.2021 14:13 Відповісти
Треба буде і на десяте підуть.
Зрадники мають бути покарані.
Добре, що там штати участь приймали )
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03.03.2021 14:22 Відповісти
Якось сильно одночасно йдуть- година в годину...)))
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03.03.2021 14:33 Відповісти
Нищити нанівець кремлівських гнид ,москальських потвор !!!)))
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03.03.2021 14:15 Відповісти
Речуга так себе вышла, пафосности не хватает. Неубедительно.
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03.03.2021 14:19 Відповісти
Негайно потрібно створити ТСК, бо ДБР знищує докази. Результати розслідування коміссії направити в НАБУ.
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03.03.2021 14:21 Відповісти
Ай, ***, это вы про соевых юнитов пишете, а не про ЕС. Я думал в Евросоюзе кто-то что-то созывает.
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03.03.2021 14:22 Відповісти
З полегшенням !!))))
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03.03.2021 14:29 Відповісти
Называть соевм юнитом боевого генерала, героя Украины, получившего звезду героя на фронте, по-моему, как-то некомильфо. Вы так не считаете?
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03.03.2021 14:31 Відповісти
Вы про Надюху?
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03.03.2021 14:32 Відповісти
Нет, я про генерала Забродского, который выступил с этой инициативой в Раде и которого вы назвали соевым юнитом.
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03.03.2021 14:56 Відповісти
В противовес теме "виновного" Пороха и Ко в сдаче Крыма, что качалось ранее, теперь аукнулось виновностью Зели и Ко по сливу инфы о вагнеровцах.
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03.03.2021 14:23 Відповісти
Зараз зелепопи нові фейкові справи проти Пороха, ветеранів та волонтерів виплеснуть у відповідь "ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 5448
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03.03.2021 14:29 Відповісти
А про деятельность Медведчукка с торговыми партнёрами c 2014- не хотят ТСК созвать?
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03.03.2021 14:29 Відповісти
шо, луб'янські наративи погано продаються?
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03.03.2021 14:35 Відповісти
канал Г+Г имеется ввиду ?
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03.03.2021 15:12 Відповісти
Медведчук же лично рассказывал, а ему нужно верить, правда?
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25.06.2021 17:55 Відповісти
Назревал глухой скандал,
Ктой-то из посуды
Вынул Берчикин сандаль,
Пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман
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03.03.2021 14:32 Відповісти
Это страшный суд для предателей им нужно создать условие чтоб они как крысы методом каннибализма уничтожали самих себя ...
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03.03.2021 14:34 Відповісти
"ЄС" вимагає скликати позачергове засідання парламенту для створення ТСК щодо "вагнерівців", - нардеп Забродський - Цензор.НЕТ 9006
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03.03.2021 14:35 Відповісти
Блин, в ОП даже придумать какую-нибудь лажу для своего оправдания не способны.
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03.03.2021 14:43 Відповісти
"ЕС" требует" - так созывайте. Есть процедура - в чем проблема?
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03.03.2021 15:02 Відповісти
Ні ну я розумію ..Кращій захист це напад....Ой а Медведчук все одно ще потягне 5-го за собой..це ще не все з його телефонною балаканиною з братанами із кремля... 5-й тоді теж лохонувся думав Медведчук поможе а він далі топить за кацапію почав тащей реготав з 5- го як з дурника.
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03.03.2021 17:12 Відповісти
Юридически у пол шестого, в отличие от пятого железобетонные нарушения закона. Посчитаем цыплят после завершения президентского срока.
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25.06.2021 17:53 Відповісти
Стадион так стадион, гнида зеленая.
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25.06.2021 17:51 Відповісти
 
 