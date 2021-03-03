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АМКУ заявляє про відсутність підстав для пошуку монопольних зловживань у секторі зеленої енергетики

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АМКУ заявляє про відсутність підстав для пошуку монопольних зловживань у секторі зеленої енергетики

Антимонопольний комітет України заявляє про відсутність підстав для будь-яких перевірок у секторі "зеленої" енергетики України через те, що її частка на енергетичному ринку країни дуже мізерна.

Про це заявила голова АМКУ Ольга Піщанська в інтерв’ю "Першому діловому телеканалу".

"Ми маємо оцінювати дії згідно з впливом на конкуренцію. На сьогодні частка "зеленої" енергетики – це 8%. І згідно з прогнозами НКРЕКП, у 2021 році очікується 19%. І це ще не є тією часткою, щодо якої можна сказати, що значна ринкова влада чи монопольне становище", - сказала Піщанська.

За її словами, ситуація в секторі відновлюваної енергетики наразі не має причин для початку будь-яких розслідувань чи перевірок з боку АМКУ.

Піщанська уточнила, що на сьогодні не має даних ані про перевищення "зеленими" виробниками порогу в 35%, ані про їхню змову на ринку енергетики.

"Тому, ми маємо розділяти питання, які нвалежать до сфери антиконкурентного законодавства, і які належать до інших сфер", – сказала вона.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація повідомляла, що певні громадські організації поширюють неправдиву інформацію щодо "зеленої" енергетики, а також намагаються втягти АМКУ в лобіювання інтересів підприємств, які прагнуть отримувати струм на пільгових умовах та мати надприбутки за здійснення махінацій на ринку електричної енергії.

Автор: Наталя Джума
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а красный и синий и 15т оттенков, шо об этом думают?
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03.03.2021 14:43 Відповісти
За рік ріст 8* до 19%. То це виробництво, а ціни, процентне співідношення грошей за цю зєльоную. Антинародний комітет України.Назву змініть пани мультимільйонери.
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03.03.2021 14:45 Відповісти
"зеленой" энергетики Украины из-за того, что ее доля на энергетическом рынке страны очень скудная./ А слуги правящей мафии целый год втолковывали: слишком много папередники солнечных и ветровых электростанций понастроили . Пришлось АЭС и ТЭС отключать а на работающих ТЭС : "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского.
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03.03.2021 14:47 Відповісти
На сегодняшний день доля "зеленой" энергетики - это 8%. И согласно прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году ожидается 19%. / За 10 лет 8% а за 10 месяцев 19%. С каких этих самых ? Если: Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ "Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы
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03.03.2021 15:10 Відповісти
несмотря на высокие риски доходность вложений в зеленую энергетику в украине так же очень высока, к тому же тк много инвесторов из ес - долги со скрипом и воплями выплачиваться будут, да и отключать зеленку никто не будет, просто еще пару блоков аэс в "ремонт" выведут
так что желающих вложить свободные деньги в украинские ветряки хватает, несмотря на кажущуюся рискованность
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03.03.2021 15:23 Відповісти
Вас понял: в 2021 году доля "зеленой" энергетики составит 19%. И чтобы еще более укрепить оптимизм и энтузиазм украинцев, прошу подтвердить реальность прогноза Шмыгаля: В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль. 26.12.20.
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03.03.2021 15:46 Відповісти
"Хороша" доля скудная, а с апреля нам всем рассплачиваться за эту долю, сами знаете кому. Зимой у этой "доли" были убытки, с началом весны, и летом-развернутся, скудные. Ага. И кто же цену такую лоббировал с самого начала этим борцунам за всё будет зелено? Особенно, в сумашедших доходах для них? Рынок э/э для нас? Да конечно. Рынок монополен, и интересен для высасывания денег граждан в очередной раз, сами знаете кого.
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03.03.2021 15:20 Відповісти
Встановлена потужність зеленої генерації вже більше теплової, сонячне літо і атомщики залишаться без грошей, ДТЕК все покриє зеленим тарифом, а в зимовий максимум на поклон до х*ла.
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03.03.2021 20:14 Відповісти
 
 