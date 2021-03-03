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Новини Політика України
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Порошенко (13234) суд (8047) ДБР (2567) Головань Ігор (110) Окружний адмінсуд Києва (377)

Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися

Адвокати п'ятого Президента Петра Порошенка довели в судовому порядку, Державне бюро розслідувань незаконно користується "послугами" скандального Печерського суду.

Відповідне рішення Київського апеляційного суду оприлюднив адвокат Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він також повідомив, що рішення ухвалене у справі щодо націоналізації "ПриватБанку". Як відомо, у квітні 2019 року ОАСК скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку" за позовом Коломойського. А судді ОАСК, які ухвалили рішення на користь Коломойського, подали скаргу до ДБР на п’ятого Президента Петра Порошенка. Слідчі ДБР зрештою закрили і це кримінальне провадження – повідомив адвокат Порошенка.

"Пам’ятаєте суддів славнозвісного Окружного адміністративного суду Києва Келеберду, Качура та Амельохіна? Тих самих, що скасували рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а потім поскаржилася на начебто тиск з боку п’ятого Президента Порошенка до Державного бюро розслідувань. Заява тих суддів була брехливою і просто абсурдною, адже який може бути тиск на суд після ухвалення рішення? Тому навіть слідчі ДБР, пововтузившись більше року, змушені були кримінальне провадження за заявою суддів ОАСК закрити", – нагадав Головань.

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"І куди ж судді одіозного ОАСК пішли оскаржувати рішення розташованого у Шевченківському районі ДБР? Не до Шевченківського районного суду, а до такого ж як ОАСК одіозного Печерського, де сконцентровані класово близькі колеги. Такі, наприклад, як суддя Смик, яка задовольняла скарги Портнова оперативно і навіть без матеріалів провадження. Чи варто дивуватися, що саме на суддю Смик скаргу "притиснутих" суддів ОАСК і було авторозподілено?", – пише Головань.

"І все йшло за планом, та у комбінацію втрутився Київський апеляційний суд, який у відповідності до закону передав матеріали справи за територіальною підсудністю. До Шевченківського районного суду міста Києва. Отаких справ накрутило керівництво ДБР своїми махінаціями з адресами. Адже кожне кримінальне провадження центрального апарату цієї установи можна поховати, оскільки воно наповнене "печерськими" ухвалами. Сподіваюсь, колеги адвокати не забаряться взяти на озброєння", – резюмує адвокат Ігор Головань.

"З долучених до клопотання копій документів встановлено, що за юридичною адресою місцезнаходження ДБР м.Київ, вул. П.Мирного,28 будь-яка діяльність не здійснюється. Згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті ДБР, центральний апарат ДБР, у склад якого входить і Головне слідче управління, знаходиться за адресою м.Київ, вул. С.Петлюри, 15", – йдеться, зокрема, в рішенні Київського апеляційного суду.

Як з’ясували раніше народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", у Печерському районі за начебто юридичною адресою ДБР знаходиться обідрана аварійна споруда, зачинені двері і жодних ознак діяльності. Фотографії оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Володимир Ар’єв. Фактично ДБР знаходиться у Шевченківському районі і має всі клопотання подавати відповідно до Шевченківського суду.

Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися послугами Печерського суду 01

Як неодноразово заявляли адвокати Порошенка, ДБР всупереч вимогам закону, перебуваючи в Шевченківському районі столиці, використовувало для прийняття рішень в сфабрикованих проти Петра Порошенка справах рішення Печерського суду.

Як відомо, 25 лютого 2021 НАБУ повідомило, що не знайшло доказів розкрадання Порошенка, а також президентами США Обамою і Байденом 100 млрд доларів і закрило справу, порушену за позовом депутатів від ОПЗЖ.

Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися послугами Печерського суду 02
Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися послугами Печерського суду 03
Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися послугами Печерського суду 04
Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися послугами Печерського суду 05
Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися послугами Печерського суду 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Раз, два, три, ЗЕбильные дупы, пали!!!
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03.03.2021 14:37
+14
Петре, ​​дави цю наволоч!
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03.03.2021 14:42
+12
так сьогодні своєму куратору і доповіш
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03.03.2021 14:39
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Раз, два, три, ЗЕбильные дупы, пали!!!
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03.03.2021 14:37 Відповісти
"даже следователи ГБР, повозившись больше года, вынуждены были уголовное производство закрыть". СЕКУНДУ! А МОЖЕТ ПУСТЬ ЗЕБИЛЫ73 ОПЛАТЯТ ЭТОТ ЦИРК?
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03.03.2021 15:25 Відповісти
А что это за сепаратистские мансы у ПЕС? Они хотят поссорить жителей двух братских районов - Печерского и Шевченковского?
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03.03.2021 14:38 Відповісти
так сьогодні своєму куратору і доповіш
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03.03.2021 14:39 Відповісти
А який у нього «куратор»?))) Асламбек в рило заїде і вся робота куратора)
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03.03.2021 14:57 Відповісти
упс...
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03.03.2021 14:38 Відповісти
А и.о. главы ДБР с трибуны ВР сегодня лил портновскую трель, что зуб даю, но мы по адресу обращаемся !
Короче, и этому портновскому прихвостню пришла труба !!!
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03.03.2021 14:38 Відповісти
Петре, ​​дави цю наволоч!
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03.03.2021 14:42 Відповісти
Можно подавать в суд по месту прописки и нерухомости,где он может проживать. А у Пэтрыка одно из имений аккурат у Лавры. Так шо район печерскей не куда
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03.03.2021 14:45 Відповісти
а при пете всех неугодных судили именно в печерском...
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03.03.2021 14:47 Відповісти
кого например ?
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03.03.2021 15:58 Відповісти
В кожного свій кишеньковий суд- це усе, що треба знати про недоперереформовану суддівську гілку влади.
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03.03.2021 14:48 Відповісти
скажіть, хіба можливо реформувати суд за кілька років ?
невже там нові особини з'явились ?
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03.03.2021 14:50 Відповісти
Можливо домовитися про нові правила гри та майбутні реформи. Ну, якщо є бажання власне реформ. А не їх видимості.
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03.03.2021 14:53 Відповісти
Знаєте, наприклад в медреформі також прослідковувалось бажання.
Але його виявилось замало. Одна людина проти всіх не встояла. Система все повернула на "круги своя" . В судовій галузі все ще гірше. Ні самі суди, ні теперішня влада не зацікавлені в реформах від слова взагалі. Багато в чому винні самі люди.
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03.03.2021 14:55 Відповісти
Як і минула влада- тоді погоджуся.
Домовитися з суддями про реальні зміни можна було б- якби у можновладців було б реальне бажання створити з них незалежну гілку влади. От тільки нема цього бажання- бо тоді сидітимуть усі підряд.
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03.03.2021 15:04 Відповісти
Та не можна з ними домовитись. Прийшов Портнов і вони знову там де і були.
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03.03.2021 15:16 Відповісти
Бо до Портнова ніхто з ними і не домовлявся- просто ділили сфери впливу. А це не про реформи ТОЧНО!!!
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03.03.2021 15:24 Відповісти
Про реформи - планували створити новий суд. Як і слідчі органи.
А цих поступово позбутись. Бо вони ні про що.
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03.03.2021 15:26 Відповісти
Казали, що планували, не більше того. Нажаль.
Не вийде їх позбутися- з ними потрібно шукати компроміс.
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03.03.2021 15:28 Відповісти
Я не сподіваюсь, що вони будуть судити чесно. На них вже ніде клейма поставити. Кінчені люди.
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03.03.2021 15:33 Відповісти
Це підлітковий максималізм(про судити чесно)- а я кажу про реальні речі. Про те, що нам треба ПОБУДУВАТИ державу з усіма гілками влади. РЕАЛЬНУ державу, а не на папері.
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03.03.2021 15:42 Відповісти
А я думаю, це поки не реально. Бо за зміни влади всі плюють на попередні домовленості та закони. В нас аваков грається в політику. Прокурор грається в політику. СБУ там же.
Суди не відстають. ЯКИМ чином це припинити ? Просто угоду підписати ? Та їм і так добре.
Народу плювати що в цих діячів обліко аморале. Фактично ми дозволяємо цей злочинний шабаш в країні. Лише суспільство своїм тиском може вкласти договір. Навіть не президент.
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03.03.2021 15:48 Відповісти
Це було реально у 2014-не треба пояснювати, чому? А сьогодні так, час втрачено.
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03.03.2021 15:52 Відповісти
А чому ? Бо в нас війна почалась. Треба було мати десять порошенків, щоб вони скрізь встигли.
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03.03.2021 15:56 Відповісти
Не треба вивпрадань.
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03.03.2021 16:00 Відповісти
Ви би краще зробили, я не сумніваюсь. Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду - Цензор.НЕТ 1011
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03.03.2021 16:03 Відповісти
Я став би більшим диктатором, ніж Піночет. Краще це чи ні- не мені судити.
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03.03.2021 16:04 Відповісти
До того ж, Порошенко прийшов на хвилі Майдану, після повалення тирана. Коли навіть думки про утиски кого небудь не допускалось. Може він і хотів би, але не ті часи для жорсткості були.
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03.03.2021 16:08 Відповісти
Ви гадаєте, що мене тоді в Україні не було? Чи кому ці байки про запит суспільства призначені?
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03.03.2021 16:18 Відповісти
Бо ви нічого реалістичного не запропонували. Тому я вам пояснила.
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03.03.2021 16:19 Відповісти
Де не запропонував?
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03.03.2021 16:21 Відповісти
Прикро, що запалу вистачило аж на рік.
Вам дещо більше.
Але ви також відступили.
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03.03.2021 15:57 Відповісти
Кому на рік вистачило?
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03.03.2021 15:59 Відповісти
Людям. І на війну і на реформи.
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03.03.2021 16:00 Відповісти
Тобто вчергове у вас народ не такий, як треба... так нема іншого- робіть щось з цим.
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03.03.2021 16:01 Відповісти
Вічна проблема...
Не хочуть виконувати закон. Навіть маску вдягнути не змусиш..
Які їм суди.. Ще почнуть пачками хабарників садити. Хто таке стерпить..
Ця влада навіть побоялась штрафувати за недотримання протиепідемічних заходів. То шо іще говорити..
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03.03.2021 16:05 Відповісти
Ви розумієте, в чому саме полягає сенс демократії як методу керування державою?
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03.03.2021 16:19 Відповісти
Беззаконня , хаос і клептократію так не називають.
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03.03.2021 16:20 Відповісти
Пішов іврит вчити- ви далі якось тут самі Україною переймайтеся, без мене.
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03.03.2021 16:28 Відповісти
То ви образились ? )))
Я спеціально перевірила, чи зреагуєте.
Гаразд. Вдалого навчання.
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03.03.2021 16:40 Відповісти
"Киш".
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03.03.2021 16:48 Відповісти
Та досить істерик.
Краще коньячку хильніть. У вас точно є.
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03.03.2021 16:50 Відповісти
То не істеріть. Про моє ставлення до "сов'Єтчіков" нагадати?
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03.03.2021 16:52 Відповісти
Дитячий садочок. А ще від образи відхрещувались.
Ось же приклад !
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03.03.2021 17:17 Відповісти
Образитися можна лише на тих людей, які щось для вас значать- ви до них вже давно не відноситеся.
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03.03.2021 17:19 Відповісти
Продовжуйте себе втішати...нюня.
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03.03.2021 17:42 Відповісти
Поразку Порошенка ви сприйняли немов свою. Нерви не витримали і вирішили його викинути з пам'яті. Тому ви поспіхом перебігли до переможця, щоб позбутись тягаря невдачі.
Ви б могли, наприклад, зайняти нейтральну позицію щодо зеленського. Натомість вирішили його обожнювати, оминаючи антидержавницькі вчинки та всю шкоду, яку він наносить країні.
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03.03.2021 17:46 Відповісти
В мене до ЗЕ таке саме ставлення, як і до демократії.
А От нейтрального ставлення до держави Україна в мене ніколи не буде- бо я присягу давав саме Україні.
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03.03.2021 18:04 Відповісти
Я так аналізувала вашу поведінку. І мені здалось, що ви ніби ображений на батька син. Бо він не виконав ваші сподівання. Тому ви намагаєтесь обвинуватити його у своєму розчаруванні, очікуючи від наступника того ж самого. Хоча і бачите, що Зеленський навіть близько не стоїть по досягненнях з попередником - ні по реформах, ні у захисті суверенітету, ні у подальшому державотворенні та міжнародному авторитеті. Лише через образу ви відмовились захищати державу як мусили би.
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03.03.2021 15:32 Відповісти
Ви можете рено мої пости на форумі Цензора- про мою поведінку ви не маєте ні найменшої уяви. Про який "захист держави", від якого я "відмовився", ви взагалі кажете?
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03.03.2021 15:45 Відповісти
Маю уяву. І думаю, що не помилилась.
Ви ще потім пожалкуєте.
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03.03.2021 15:49 Відповісти
Той, хто йде, ніколи не жалкує, що йде своїм Шляхом. А я таки ним йду.
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03.03.2021 15:53 Відповісти
Рено*- аналізувати.
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03.03.2021 15:50 Відповісти
Треба взагалі змінити кримінальне законодавство. Воно лишається пережитком совка.
Хіба, що зараз, найбільший захист отримує злочинець, а не постраждалий.
Наше суспільство замало вимагає від влади. Може критикує багато. Але не чутно єдиної вимоги. Запиту на чесні суди обмаль. Бо всі дають хабарі. В нас нечесні та брехливі люди. І треба починати з цього.
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03.03.2021 15:19 Відповісти
При совку найбільший захист отримував злочинець? Ви про що взагалі?
Починати треба з себе- ніколи з цим не сперечався.
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03.03.2021 15:26 Відповісти
Зараз. Я написала - ЗАРАЗ. Це не мої слова, а юристів, які тут дописують.
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03.03.2021 15:32 Відповісти
Тоді це такі ж юристи, як з лайна куля. Бо "презумпція невинуватості"- це головне, на чому має триматися реальне правосуддя- а ці "юристи" називають це захистом злочинця.
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03.03.2021 15:49 Відповісти
А ви знаєте, що в Європі для корупціонерів діє презумпція винуватості ?
Це би значно спростило життя і нам. Так що дещо все ж таки різниться.
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03.03.2021 15:54 Відповісти
Не знаю і не вірю, що таке може бути- особливо в Европі.
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03.03.2021 16:03 Відповісти
От і даремно. Якщо в податкового інспектора виникла нестиковка з прибутками та видатками, то майно конфіскується навіть без суду. Це Британія.
Саме тому їхні банки не мають таких наворочених сервісів, як у нас, бо там слідкують за грошима.
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03.03.2021 16:22 Відповісти
Брехливим порохоботам було б варто почитати Bribery Act 2010 та з'ясувати значення суду у боротьбі з корупцією у Великобританії
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03.03.2021 21:02 Відповісти
Сам ти брехливий. Спочатку з'ясуй, а потім тут розповідай.
Якщо в чиновника витрати перевищують зароблене , то його швидко пакують.
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03.03.2021 21:24 Відповісти
Пане Єуген, ідіть у дупу.
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03.03.2021 14:58 Відповісти
А ти там посунешся?)))
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03.03.2021 15:00 Відповісти
Зрадофилы пританцовывают .Шатуны приплясывают.
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03.03.2021 14:49 Відповісти
Сьогодні буде палати тупий собачій рот покидька портнова Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду - Цензор.НЕТ 900
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03.03.2021 14:53 Відповісти
тУта у охранки Зели Йурыста подпольный кабинет с портными судьями
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03.03.2021 14:59 Відповісти
О том, что юридический адрес ГБР остаётся Киев, ул. П. Мирного, 28 3 марта 2021 года, отвечая на вопросы народных депутатов, по время отчёта о работе за 2020 год с трибуны ВРУ заявил и. о. Директора ГБР Алексей Сухачев. Если здание ГБР Украины требует ремонта и в настоящее время пустует, то это не меняет ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА организации.
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03.03.2021 15:16 Відповісти
Це дуже круто! І дуже дивно...
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03.03.2021 16:03 Відповісти
Не ст.93 ЦПК, а ст. 93 ЦК - Цивільного кодексу, а не Цивільно-процесуального.
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03.03.2021 16:26 Відповісти
 
 