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Новини Політика України
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конфіскація (465) НПЗ (48) Одеська область (2493) Сарган (368)

Рішення суду про конфіскацію на користь держави Одеського НПЗ скасовано, - Сарган

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення суду про конфіскацію на користь держави Одеського НПЗ скасовано, - Сарган

Спеціальну конфіскацію на користь держави майна Одеського нафтопереробного заводу було скасовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Спецконфіскацію Одеського НПЗ скасовано… Для початку ст. 375 Кримінального кодексу України (ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення) минулого року визнали неконституційною. Тепер продажну суддівську шкуру і його замовників до відповідальності не притягнеш.

Наступним кроком вже цього року ухвалою абсолютно стороннього суду повернули 100 млн грн, які в 2017 році суд за поданням ГПУ зняв в ході угоди з Олександром Кацубою по справі так званих "вишок Бойка". Сам Кацуба, який відсидів у в’язниці 9 місяців за співучасть у цій афері, тепер інвестор і виставляє спільні з Президентом фото", - розповіла Сарган.

За її словами, "вчора скасували рішення на 5 млрд грн про спецконфіскацію Одеського НПЗ.

Нагадаємо, 21 липня 2017 року набуло чинності рішення Суворовського районного суду Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеського нафтопереробного заводу і товариства з обмеженою відповідальністю.

За рішенням суду на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тис. кв. м., а також земельні ділянки площею 77 гектарів і установки для забезпечення діяльності заводу. Орієнтовна вартість конфіскованого майна становить понад 200 млн доларів, або більш ніж 5 млрд грн.

Також читайте: Коломойський став основним бенефіціаром мит на дизпаливо, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Очередная зе-победа !
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03.03.2021 14:41
+18
Полный крах государства. Коррумпированная судебная система добивает Украину, как раковая опухоль.
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03.03.2021 14:41
+15
зебилы, зачем вам страна. Вам и так хорошо, без страны и без мозгов.
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03.03.2021 14:41
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Очередная зе-победа !
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03.03.2021 14:41 Відповісти
зебилы, зачем вам страна. Вам и так хорошо, без страны и без мозгов.
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03.03.2021 14:41 Відповісти
Пєцю і Зєлю на нари!
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03.03.2021 14:49 Відповісти
свыня с югиком злонамеренно накосячили, но крайний клоун
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03.03.2021 15:01 Відповісти
Вот я и говорю, на кой ляд вам мозги. Вам и так неплохо...
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03.03.2021 15:02 Відповісти
Зебіли це 90 % нашого населення. Тільки не зебіли, а дебіли і туди входять всі і пецикові, і зелені, і риги, і юліні і вся інша шушара, що звикла шапки міняти і жити бездумно одним днем і ті ким олігархи злочинці грають та маніпулюють.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Других нет. Если бы уже все было бы, то всего того что происходит, мы бы не наблюдали. А потому вывод: из того и с теми, что есть, надо сделать то, что нужно. И как бы кто не относился к Пороху, альтернатив просто нет. Можно предложить кого-то поумнее, посильнее и т.д. Но я таких предложений ни от кого не слышал. Ну а в результате получили клоуна в президентском кресле. Это итог прекрасных намерений дурней, которые хотели халявы и лучшей жизни.
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03.03.2021 15:27 Відповісти
Альтернатива, конечно, есть. И всегда была. Просто нет мозга у большинства.
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03.03.2021 16:30 Відповісти
Таково свойство любого большинства в любой стране. Украина не исключение ни в худшую ни в лучшую сторону. И в такой ситуации нужен вменяемый, адекватный человек, который сделает то, что нужно. И там, где такие люди находились, все более менее нормально. Там, где идет вечная война за "альтернативы", все рушится.
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03.03.2021 16:39 Відповісти
Полный крах государства. Коррумпированная судебная система добивает Украину, как раковая опухоль.
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03.03.2021 14:41 Відповісти
Чергова "перемога" підїхала
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03.03.2021 14:41 Відповісти
Как много пользы от реформ!
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03.03.2021 14:43 Відповісти
ОБОЄ РЯБОЄ

Решение суда о конфискации в пользу государства Одесского НПЗ отменено, - Сарган - Цензор.НЕТ 940
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03.03.2021 14:46 Відповісти
это писец товари щи )))
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03.03.2021 15:10 Відповісти
Клоун скажет, мол, я не знал, кто это, парень за автографом и селфи просто пАдАшол...
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03.03.2021 15:46 Відповісти
Зеленский вошел во вкус:
с помощью ручных судов отжимает все что видет
реформа аднака
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03.03.2021 14:48 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с) Рішення суду про конфіскацію на користь держави Одеського НПЗ скасовано, - Сарган - Цензор.НЕТ 117
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03.03.2021 14:49 Відповісти
Да это мелочи жизни ...
Главное, что лохторату регулярно показывают полуголого преза.
Скоро видосы со стрептизом пойдут : "Смотреть всем! Смотрите какой он гибкий, подвижный бодрячок!".
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03.03.2021 14:56 Відповісти
Гнидоублюдки у власти...
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03.03.2021 15:00 Відповісти
Та, як видно то, не має ніякої власті.
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03.03.2021 15:39 Відповісти
Дуже шкодую, що у нас у керівництві держави немає справжніх патріотів. Одеський НПЗ до 12 року (якщо не помиляюсь) належав Лукойлу і він таки робив. Потім його вивели під Курченка (читай Януковича). В цей час він хоч і робив, але став прокладкою по ухиленню від сплати податків, махінацій зі скрапленим газом, зеленим тарифом. Після майдану фактичний контроль перейняв Бєня, залишок нафтопродуктів був вивезений. Деякий час завод слугував простою перевалкою нафтопродуктів. Далі почався безгосподарський безлад. Дійшло до того, що практично цілісний комплекс опинився без фактичної охорони, розпочались банальні крадіжки, включно до крадіжок кабельного обладнання, що призводило до пожеж на підстанціях і знеструмлення житлових будинків на Шкодовій горі ( невеличкий масив, живлення якого було від електросистеми заводу). Я працюю на промисловому об'єкті і лише люди, суміжні з моєю професією, зрозуміють: якщо п'ять років не підтримувати консервацію обладнання, то цей завод вже легше і дешевше порізати на метал. Дуже шкодую. Одеса портове місто. Зрозуміло, що ОНПЗ працював по нафтопроводу з РФ, але ж не питання було його перевезти на морськи поставки. Раз на два тижні стотисячний танкер, і разом 2 млн тонн на рік. 20 % потреб у нафтопродуктах, 2000 людей з зарплатою, Медведчук на х...Ру. Податки, зниження соціальної напруги, диверсифікація енергетичних потоків. Всі в шоколаді. ВІДКРИТИЙ ДО КОНСТРУКТИВНОЇ ПОЛЕМІКИ
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03.03.2021 15:27 Відповісти
А чого вихотіли від Беніної ляльки. Ви думали цим жидам Україна потрібна.
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03.03.2021 15:58 Відповісти
Зеленського товче його ж судова система. То, виносячи вирок Стерненку, то відміняючи рішення держави, скоро і закриття каналів визнають неконституційним.
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03.03.2021 15:38 Відповісти
 
 